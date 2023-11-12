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Moto3 Sepang
Yarış raporu

Moto3 Malezya: Veijer kazandı, Deniz şanssızlık yaşadı

Collin Veijer, Sepang'da gerçekleştirilen Moto3 yarışında galibiyete ulaşan isim oldu.

Kemal Şengül
Editör Kemal Şengül
Yayın tarihi
Collin Veijer, Intact GP

15 turluk yarışın başlangıcında pek çok isim iyi start aldı ve ilk viraja girerken liderlik Collin Veijer'e geçti. Temsilcimiz Deniz Öncü ise daha henüz ilk turda dokuzuncu sıradan dördüncü sıraya çıktı.

İlk turun sonunda Jaume Masia liderliği alırken, Deniz üçüncülük için savaşmaya başladı.

Öndeki grupta temel olarak dört isim vardı; Masia, Ayumu Sasaki, Veijer ve Deniz Öncü.

Sasaki liderlik için Masia'yı geçerken, temsilcimiz de eski takım arkadaşıyla beraber güzel ataklar yaparak ikinciliğe çıktı.

Yarışın 11. turunda arkalarda büyük bir zincirleme kaza meydana geldi. Beş sürücünün karıştığı kazada neyse ki kimse yaralanmadı.

Ön tarafta ise tablo değişmeye başladı. Masia bir ara altıncı sıraya kadar gerilemesine rağmen bitime yedi tur kala tekrar liderliğe yükseldi fakat Sasaki hemen kendisine yanıt verdi.

Bu dörtlü yarışın sonuna kadar sürekli olarak yer değiştirmeyi sürdürdüler.

Bitime üç tur kala Jose Antonio Rueda, motosikletinin kontrolünü kaybederek temsilcimiz Deniz Öncü'ye çarptı. Temas sonrası iki sürücü de yerde kaldı.

Deniz yarışa dönse de, epey geriye düştü. Ön tarafta zafer Veijer'in olurken, Sasaki ikinci, Masia ise üçüncü oldu.

Temsilcimiz Deniz ise yarışı ancak 12. sırada tamamlayabildi. Deniz damalı bayrağı gördükten sonra epey sinirliydi.

Yarış sonucu:

 
 
         
Sürücü bilgisi
 
 
 
   
Sıra Sürücü # Motosiklet Tur Zaman Ara km/s Yarış dışı Puan
1
C. Veijer Liqui Moly Husqvarna Intact GP
 95 Husqvarna 15

33'30.072

   148.9   25
2 Japan A. Sasaki Liqui Moly Husqvarna Intact GP 71 Husqvarna 15

+0.066

33'30.138

 0.066 148.9   20
3 Spain J. Masia Leopard Racing 5 Honda 15

+0.328

33'30.400

 0.262 148.8   16
4
I. Ortola Angeluss MTA Team
 48 KTM 15

+6.830

33'36.902

 6.502 148.4   13
5 Spain D. Munoz BOE Motorsports 44 KTM 15

+6.878

33'36.950

 0.048 148.4   11
6 Mexico A. Fernandez Leopard Racing 31 Honda 15

+7.191

33'37.263

 0.313 148.3   10
7 Spain X. Artigas CFMoto Racing PruestelGP 43 CF MOTO 15

+7.354

33'37.426

 0.163 148.3   9
8 Australia J. Kelso CFMoto Racing PruestelGP 66 CF MOTO 15

+7.400

33'37.472

 0.046 148.3   8
9
F. Farioli Red Bull KTM Tech 3
 7 KTM 15

+11.175

33'41.247

 3.775 148.0   7
10 Japan R. Yamanaka GAVIOTA GASGAS Aspar Team 6 GASGAS 15

+11.287

33'41.359

 0.112 148.0   6
11 Italy M. Bertelle Rivacold Snipers Team 18 Honda 15

+11.441

33'41.513

 0.154 148.0   5
12 Turkey D. Öncü Red Bull KTM Factory Racing 53 KTM 15

+14.095

33'44.167

 2.654 147.8   4
13 Spain V. Perez BOE Motorsports 21 KTM 15

+14.490

33'44.562

 0.395 147.8   3
14 United Kingdom S. Ogden VisionTrack Racing Team 19 Honda 15

+15.600

33'45.672

 1.110 147.7   2
15 United Kingdom J. Whatley VisionTrack Racing Team 70 Honda 15

+17.148

33'47.220

 1.548 147.6   1
16 Italy S. Nepa Angeluss MTA Team 82 KTM 15

+17.195

33'47.267

 0.047 147.6    
17 France L. Fellon CIP 20 KTM 15

+17.251

33'47.323

 0.056 147.6    
18
D. Salvador CIP
 38 KTM 15

+35.410

34'05.482

 18.159 146.3    
19 Indonesia M. Aji Idemitsu Honda Team Asia 64 Honda 15

+35.517

34'05.589

 0.107 146.3    
20
S. Azman MT Helmets - MSI
 63 KTM 15

+55.108

34'25.180

 19.591 144.9    
dnf
J. Antonio Red Bull KTM Factory Racing
 99 KTM 12

+3 Laps

26'48.919

 3 Laps 148.8 Kaza  
dnf Japan K. Toba SIC58 Squadra Corse 27 Honda 11

+4 Laps

24'37.621

 1 Lap 148.5 Kaza  
dnf
D. Alonso GAVIOTA GASGAS Aspar Team
 80 GASGAS 5

+10 Laps

13'37.294

 6 Laps 122.0 Yarış dışı  
dnf Brazil D. Moreira MT Helmets - MSI 10 KTM 4

+11 Laps

8'59.617

 1 Lap 147.9 Kaza  
dnf Italy R. Rossi SIC58 Squadra Corse 54 Honda 4

+11 Laps

8'59.853

 0.236 147.8 Kaza  
dnf Spain D. Holgado Red Bull KTM Tech 3 96 KTM 4

+11 Laps

9'00.141

 0.288 147.7 Kaza  
dnf Japan T. Furusato Idemitsu Honda Team Asia 72 Honda 4

+11 Laps

9'01.425

 1.284 147.4 Kaza  
dnf Italy R. Fenati Rivacold Snipers Team 55 Honda 3

+12 Laps

6'46.992

 1 Lap 147.0 Kaza  
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