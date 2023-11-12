Moto3 Malezya: Veijer kazandı, Deniz şanssızlık yaşadı
Collin Veijer, Sepang'da gerçekleştirilen Moto3 yarışında galibiyete ulaşan isim oldu.
15 turluk yarışın başlangıcında pek çok isim iyi start aldı ve ilk viraja girerken liderlik Collin Veijer'e geçti. Temsilcimiz Deniz Öncü ise daha henüz ilk turda dokuzuncu sıradan dördüncü sıraya çıktı.
İlk turun sonunda Jaume Masia liderliği alırken, Deniz üçüncülük için savaşmaya başladı.
Öndeki grupta temel olarak dört isim vardı; Masia, Ayumu Sasaki, Veijer ve Deniz Öncü.
Sasaki liderlik için Masia'yı geçerken, temsilcimiz de eski takım arkadaşıyla beraber güzel ataklar yaparak ikinciliğe çıktı.
Yarışın 11. turunda arkalarda büyük bir zincirleme kaza meydana geldi. Beş sürücünün karıştığı kazada neyse ki kimse yaralanmadı.
Ön tarafta ise tablo değişmeye başladı. Masia bir ara altıncı sıraya kadar gerilemesine rağmen bitime yedi tur kala tekrar liderliğe yükseldi fakat Sasaki hemen kendisine yanıt verdi.
Bu dörtlü yarışın sonuna kadar sürekli olarak yer değiştirmeyi sürdürdüler.
Bitime üç tur kala Jose Antonio Rueda, motosikletinin kontrolünü kaybederek temsilcimiz Deniz Öncü'ye çarptı. Temas sonrası iki sürücü de yerde kaldı.
Deniz yarışa dönse de, epey geriye düştü. Ön tarafta zafer Veijer'in olurken, Sasaki ikinci, Masia ise üçüncü oldu.
Temsilcimiz Deniz ise yarışı ancak 12. sırada tamamlayabildi. Deniz damalı bayrağı gördükten sonra epey sinirliydi.
Yarış sonucu:
|Sürücü bilgisi
|
|
|Sıra
|Sürücü
|#
|Motosiklet
|Tur
|Zaman
|Ara
|km/s
|Yarış dışı
|Puan
|1
|
C. Veijer Liqui Moly Husqvarna Intact GP
|95
|Husqvarna
|15
|
33'30.072
|148.9
|25
|2
|A. Sasaki Liqui Moly Husqvarna Intact GP
|71
|Husqvarna
|15
|
+0.066
33'30.138
|0.066
|148.9
|20
|3
|J. Masia Leopard Racing
|5
|Honda
|15
|
+0.328
33'30.400
|0.262
|148.8
|16
|4
|
I. Ortola Angeluss MTA Team
|48
|KTM
|15
|
+6.830
33'36.902
|6.502
|148.4
|13
|5
|D. Munoz BOE Motorsports
|44
|KTM
|15
|
+6.878
33'36.950
|0.048
|148.4
|11
|6
|A. Fernandez Leopard Racing
|31
|Honda
|15
|
+7.191
33'37.263
|0.313
|148.3
|10
|7
|X. Artigas CFMoto Racing PruestelGP
|43
|CF MOTO
|15
|
+7.354
33'37.426
|0.163
|148.3
|9
|8
|J. Kelso CFMoto Racing PruestelGP
|66
|CF MOTO
|15
|
+7.400
33'37.472
|0.046
|148.3
|8
|9
|
F. Farioli Red Bull KTM Tech 3
|7
|KTM
|15
|
+11.175
33'41.247
|3.775
|148.0
|7
|10
|R. Yamanaka GAVIOTA GASGAS Aspar Team
|6
|GASGAS
|15
|
+11.287
33'41.359
|0.112
|148.0
|6
|11
|M. Bertelle Rivacold Snipers Team
|18
|Honda
|15
|
+11.441
33'41.513
|0.154
|148.0
|5
|12
|D. Öncü Red Bull KTM Factory Racing
|53
|KTM
|15
|
+14.095
33'44.167
|2.654
|147.8
|4
|13
|V. Perez BOE Motorsports
|21
|KTM
|15
|
+14.490
33'44.562
|0.395
|147.8
|3
|14
|S. Ogden VisionTrack Racing Team
|19
|Honda
|15
|
+15.600
33'45.672
|1.110
|147.7
|2
|15
|J. Whatley VisionTrack Racing Team
|70
|Honda
|15
|
+17.148
33'47.220
|1.548
|147.6
|1
|16
|S. Nepa Angeluss MTA Team
|82
|KTM
|15
|
+17.195
33'47.267
|0.047
|147.6
|17
|L. Fellon CIP
|20
|KTM
|15
|
+17.251
33'47.323
|0.056
|147.6
|18
|
D. Salvador CIP
|38
|KTM
|15
|
+35.410
34'05.482
|18.159
|146.3
|19
|M. Aji Idemitsu Honda Team Asia
|64
|Honda
|15
|
+35.517
34'05.589
|0.107
|146.3
|20
|
S. Azman MT Helmets - MSI
|63
|KTM
|15
|
+55.108
34'25.180
|19.591
|144.9
|dnf
|
J. Antonio Red Bull KTM Factory Racing
|99
|KTM
|12
|
+3 Laps
26'48.919
|3 Laps
|148.8
|Kaza
|dnf
|K. Toba SIC58 Squadra Corse
|27
|Honda
|11
|
+4 Laps
24'37.621
|1 Lap
|148.5
|Kaza
|dnf
|
D. Alonso GAVIOTA GASGAS Aspar Team
|80
|GASGAS
|5
|
+10 Laps
13'37.294
|6 Laps
|122.0
|Yarış dışı
|dnf
|D. Moreira MT Helmets - MSI
|10
|KTM
|4
|
+11 Laps
8'59.617
|1 Lap
|147.9
|Kaza
|dnf
|R. Rossi SIC58 Squadra Corse
|54
|Honda
|4
|
+11 Laps
8'59.853
|0.236
|147.8
|Kaza
|dnf
|D. Holgado Red Bull KTM Tech 3
|96
|KTM
|4
|
+11 Laps
9'00.141
|0.288
|147.7
|Kaza
|dnf
|T. Furusato Idemitsu Honda Team Asia
|72
|Honda
|4
|
+11 Laps
9'01.425
|1.284
|147.4
|Kaza
|dnf
|R. Fenati Rivacold Snipers Team
|55
|Honda
|3
|
+12 Laps
6'46.992
|1 Lap
|147.0
|Kaza
|Tüm sonuçları görüntüle
Son Haberler
F1, Vegas Sphere'i nasıl kullanacak?
F1, Vegas Sphere'i nasıl kullanacak? F1, Vegas Sphere'i nasıl kullanacak?
Windsor: "Perez'in koltuğu için ideal aday Bottas"
Windsor: "Perez'in koltuğu için ideal aday Bottas" Windsor: "Perez'in koltuğu için ideal aday Bottas"
Ralf: "Hulkenberg, Haas'tan ayrılmanın yolunu arıyor olmalı"
Ralf: "Hulkenberg, Haas'tan ayrılmanın yolunu arıyor olmalı" Ralf: "Hulkenberg, Haas'tan ayrılmanın yolunu arıyor olmalı"
Verstappen: "İnsanlar sporu domine edenleri yeterince takdir etmiyor"
Verstappen: "İnsanlar sporu domine edenleri yeterince takdir etmiyor" Verstappen: "İnsanlar sporu domine edenleri yeterince takdir etmiyor"
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar