Moto3 Malezya: Veijer kazandı, Deniz şanssızlık yaşadı

15 turluk yarışın başlangıcında pek çok isim iyi start aldı ve ilk viraja girerken liderlik Collin Veijer'e geçti. Temsilcimiz Deniz Öncü ise daha henüz ilk turda dokuzuncu sıradan dördüncü sıraya çıktı.

İlk turun sonunda Jaume Masia liderliği alırken, Deniz üçüncülük için savaşmaya başladı.

Öndeki grupta temel olarak dört isim vardı; Masia, Ayumu Sasaki, Veijer ve Deniz Öncü.

Sasaki liderlik için Masia'yı geçerken, temsilcimiz de eski takım arkadaşıyla beraber güzel ataklar yaparak ikinciliğe çıktı.

Yarışın 11. turunda arkalarda büyük bir zincirleme kaza meydana geldi. Beş sürücünün karıştığı kazada neyse ki kimse yaralanmadı.

Ön tarafta ise tablo değişmeye başladı. Masia bir ara altıncı sıraya kadar gerilemesine rağmen bitime yedi tur kala tekrar liderliğe yükseldi fakat Sasaki hemen kendisine yanıt verdi.

Bu dörtlü yarışın sonuna kadar sürekli olarak yer değiştirmeyi sürdürdüler.

Bitime üç tur kala Jose Antonio Rueda, motosikletinin kontrolünü kaybederek temsilcimiz Deniz Öncü'ye çarptı. Temas sonrası iki sürücü de yerde kaldı.

Deniz yarışa dönse de, epey geriye düştü. Ön tarafta zafer Veijer'in olurken, Sasaki ikinci, Masia ise üçüncü oldu.

Temsilcimiz Deniz ise yarışı ancak 12. sırada tamamlayabildi. Deniz damalı bayrağı gördükten sonra epey sinirliydi.

Yarış sonucu: