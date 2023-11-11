Moto3 Malezya: Masia pole pozisyonunu aldı, Deniz 9. oldu
Jaume Masia, Malezya'da gerçekleştirilen sıralama turlarında güçlü bir performansla pole pozisyonunu almayı başardı.
Şampiyona lideri Jaume Masia, antrenmanlardaki güçlü formunu sıralama turlarına da taşıdı ve cumartesi günkü sıralama turlarında 2:10.846 yaparak tur rekorunu kırdı.
Masia, Collin Veijer'den (Husqvarna) 0.9 saniye daha iyi bir tur çıkardı ve pole pozisyonuna ulaşmayı başardı.
Matteo Bertelle (Honda) üçüncü sırada yer alırken, Ivan Ortola ilk dördü tamamladı. Sadece bu dört isim 2:12'nin altına indi.
2023 sezonundaki altıncı pole pozisyonu alan Masia, "Bu hafta sonu ortaya koyduğumuz iyi çalışmanın sonucunu aldık." dedi.
Dünya Şampiyonasında Masia'nın 17 puan gerisinde ikinci sırada yer alan Ayumu Sasaki (Husqvarna) sıralama turlarında beşinci sırada yer aldı. Jose Antonio Rueda (KTM) ikinci çizgiyi tamamladı.
Temsilcimiz Deniz Öncü (KTM) yarın dokuzuncu başlamak zorunda kalacak. Deniz zaman turunu Ajo'dan takım arkadaşı Rueda'nın hemen arkasında başladı fakat son virajda geride kaldığını düşünerek öne geçti. Sonuç olarak da dokuzuncu oldu.
15 turluk Moto3 yarışı Pazar günü TSİ 07:00'de başlayacak.
|Sürücü bilgisi
|
|
|Sıra
|Sürücü
|#
|Motosiklet
|Tur
|Zaman
|Ara
|km/s
|Hız Ölçüm Noktası
|1
|J. Masia Leopard Racing
|5
|Honda
|5
|
2'10.846
|152.505
|229
|2
|
C. Veijer Liqui Moly Husqvarna Intact GP
|95
|Husqvarna
|5
|
+0.906
2'11.752
|0.906
|151.457
|229
|3
|M. Bertelle Rivacold Snipers Team
|18
|Honda
|6
|
+0.932
2'11.778
|0.026
|151.427
|223
|4
|
I. Ortola Angeluss MTA Team
|48
|KTM
|5
|
+1.053
2'11.899
|0.121
|151.288
|226
|5
|A. Sasaki Liqui Moly Husqvarna Intact GP
|71
|Husqvarna
|5
|
+1.156
2'12.002
|0.103
|151.170
|216
|6
|
J. Antonio Red Bull KTM Factory Racing
|99
|KTM
|6
|
+1.267
2'12.113
|0.111
|151.043
|225
|7
|J. Kelso CFMoto Racing PruestelGP
|66
|CF MOTO
|5
|
+1.269
2'12.115
|0.002
|151.041
|225
|8
|D. Munoz BOE Motorsports
|44
|KTM
|5
|
+1.383
2'12.229
|0.114
|150.910
|228
|9
|D. Öncü Red Bull KTM Factory Racing
|53
|KTM
|6
|
+1.394
2'12.240
|0.011
|150.898
|224
|10
|D. Moreira MT Helmets - MSI
|10
|KTM
|5
|
+1.396
2'12.242
|0.002
|150.896
|226
|11
|R. Fenati Rivacold Snipers Team
|55
|Honda
|5
|
+1.429
2'12.275
|0.033
|150.858
|225
|12
|R. Yamanaka GAVIOTA GASGAS Aspar Team
|6
|GASGAS
|5
|
+1.462
2'12.308
|0.033
|150.820
|226
|13
|X. Artigas CFMoto Racing PruestelGP
|43
|CF MOTO
|6
|
+2.003
2'12.849
|0.541
|150.206
|225
|14
|R. Rossi SIC58 Squadra Corse
|54
|Honda
|5
|
+2.274
2'13.120
|0.271
|149.900
|227
|15
|D. Holgado Red Bull KTM Tech 3
|96
|KTM
|5
|
+2.331
2'13.177
|0.057
|149.836
|225
|16
|
F. Farioli Red Bull KTM Tech 3
|7
|KTM
|5
|
+2.349
2'13.195
|0.018
|149.816
|225
|17
|V. Perez BOE Motorsports
|21
|KTM
|6
|
+2.657
2'13.503
|0.308
|149.470
|225
|18
|A. Fernandez Leopard Racing
|31
|Honda
|5
|
+2.784
2'13.630
|0.127
|149.328
|221
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