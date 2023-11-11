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Moto3 Sepang
Sıralama turları raporu

Moto3 Malezya: Masia pole pozisyonunu aldı, Deniz 9. oldu

Jaume Masia, Malezya'da gerçekleştirilen sıralama turlarında güçlü bir performansla pole pozisyonunu almayı başardı.

Kemal Şengül
Editör Kemal Şengül
Yayın tarihi
Jaume Masia, Leopard Racing

Şampiyona lideri Jaume Masia, antrenmanlardaki güçlü formunu sıralama turlarına da taşıdı ve cumartesi günkü sıralama turlarında 2:10.846 yaparak tur rekorunu kırdı.

Masia, Collin Veijer'den (Husqvarna) 0.9 saniye daha iyi bir tur çıkardı ve pole pozisyonuna ulaşmayı başardı.

Matteo Bertelle (Honda) üçüncü sırada yer alırken, Ivan Ortola ilk dördü tamamladı. Sadece bu dört isim 2:12'nin altına indi.

2023 sezonundaki altıncı pole pozisyonu alan Masia, "Bu hafta sonu ortaya koyduğumuz iyi çalışmanın sonucunu aldık." dedi.

Dünya Şampiyonasında Masia'nın 17 puan gerisinde ikinci sırada yer alan Ayumu Sasaki (Husqvarna) sıralama turlarında beşinci sırada yer aldı. Jose Antonio Rueda (KTM) ikinci çizgiyi tamamladı.

Temsilcimiz Deniz Öncü (KTM) yarın dokuzuncu başlamak zorunda kalacak. Deniz zaman turunu Ajo'dan takım arkadaşı Rueda'nın hemen arkasında başladı fakat son virajda geride kaldığını düşünerek öne geçti. Sonuç olarak da dokuzuncu oldu.

15 turluk Moto3 yarışı Pazar günü TSİ 07:00'de başlayacak.

 
 
         
Sürücü bilgisi
 
 
 
   
Sıra Sürücü # Motosiklet Tur Zaman Ara km/s Hız Ölçüm Noktası
1 Spain J. Masia Leopard Racing 5 Honda 5

2'10.846

   152.505 229
2
C. Veijer Liqui Moly Husqvarna Intact GP
 95 Husqvarna 5

+0.906

2'11.752

 0.906 151.457 229
3 Italy M. Bertelle Rivacold Snipers Team 18 Honda 6

+0.932

2'11.778

 0.026 151.427 223
4
I. Ortola Angeluss MTA Team
 48 KTM 5

+1.053

2'11.899

 0.121 151.288 226
5 Japan A. Sasaki Liqui Moly Husqvarna Intact GP 71 Husqvarna 5

+1.156

2'12.002

 0.103 151.170 216
6
J. Antonio Red Bull KTM Factory Racing
 99 KTM 6

+1.267

2'12.113

 0.111 151.043 225
7 Australia J. Kelso CFMoto Racing PruestelGP 66 CF MOTO 5

+1.269

2'12.115

 0.002 151.041 225
8 Spain D. Munoz BOE Motorsports 44 KTM 5

+1.383

2'12.229

 0.114 150.910 228
9 Turkey D. Öncü Red Bull KTM Factory Racing 53 KTM 6

+1.394

2'12.240

 0.011 150.898 224
10 Brazil D. Moreira MT Helmets - MSI 10 KTM 5

+1.396

2'12.242

 0.002 150.896 226
11 Italy R. Fenati Rivacold Snipers Team 55 Honda 5

+1.429

2'12.275

 0.033 150.858 225
12 Japan R. Yamanaka GAVIOTA GASGAS Aspar Team 6 GASGAS 5

+1.462

2'12.308

 0.033 150.820 226
13 Spain X. Artigas CFMoto Racing PruestelGP 43 CF MOTO 6

+2.003

2'12.849

 0.541 150.206 225
14 Italy R. Rossi SIC58 Squadra Corse 54 Honda 5

+2.274

2'13.120

 0.271 149.900 227
15 Spain D. Holgado Red Bull KTM Tech 3 96 KTM 5

+2.331

2'13.177

 0.057 149.836 225
16
F. Farioli Red Bull KTM Tech 3
 7 KTM 5

+2.349

2'13.195

 0.018 149.816 225
17 Spain V. Perez BOE Motorsports 21 KTM 6

+2.657

2'13.503

 0.308 149.470 225
18 Mexico A. Fernandez Leopard Racing 31 Honda 5

+2.784

2'13.630

 0.127 149.328 221
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