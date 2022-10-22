Moto3 Malezya: Foggia tur rekoruyla pole pozisyonunda

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Cuma günkü her iki antrenman seansında zirvede yer alan Foggia, bugünkü 3. antrenman seansında ancak 10. olmuştu. Sıralamalarda ise Foggia yeniden hızlandı ve 2:11.411'lik derecesiyle pistin Moto3 motosikletiyle en hızlı tur zamanını elde etti ve GASGAS sürücüleri Izan Guevara ve Sergio Garcia önünde pole pozisyonunu kazandı.

Son turunda, kendisinin en iyi turunu atmayı başaran Jaume Masia sıralamalarda dördüncü olmayı başarırken onu takım arkadaşı Daniel Holgado ile Rivacold Snipers takımından Andrea Migno takip ettiler.

Ayumu Sasaki 7. olmayı başarırken ilk 10'u tamamlayan isimler Tatsuki Suzuki, Riccardo Rossi ve David Munoz oldular.

Bu hafta sonu pek güçlü olamayan ve motosikletinde iyi hissetmediğini söyleyen Deniz Öncü, Cuma günkü antrenmanların ardından en hızlı 18. dereceye sahipti. Deniz bugünkü 3. antrenmanda 13. olsa da genel klasmanda ilerleyemedi ve sıralamalarda doğrudan 2. seansa geçemedi. Sırlamalarda 1. seansa katılan Deniz, motosikleti üstünde yine rahat değildi ve o seansta ancak 11. olabildi. Bu sonucun ardından Deniz, yarışa 25. sıradan başlayacak.

Moto3 Malezya GP Pazar sabah Türkiye saati ile 7'de başlayacak.

Moto3 Malezya Sıralamalar 2. Seans Sonucu

Moto3 Malezya Sıralamalar 1. Seans Sonucu