Moto3 Malezya: Foggia tur rekoruyla pole pozisyonunda
Leopard Racing sürücüsü Dennis Foggia, oldukça güçlü bir hafta sonu geçirdiği Malezya'da tur rekoruyla bu sezonki 4. Moto3 pole pozisyonunu kazandı.
Cuma günkü her iki antrenman seansında zirvede yer alan Foggia, bugünkü 3. antrenman seansında ancak 10. olmuştu. Sıralamalarda ise Foggia yeniden hızlandı ve 2:11.411'lik derecesiyle pistin Moto3 motosikletiyle en hızlı tur zamanını elde etti ve GASGAS sürücüleri Izan Guevara ve Sergio Garcia önünde pole pozisyonunu kazandı.
Son turunda, kendisinin en iyi turunu atmayı başaran Jaume Masia sıralamalarda dördüncü olmayı başarırken onu takım arkadaşı Daniel Holgado ile Rivacold Snipers takımından Andrea Migno takip ettiler.
Ayumu Sasaki 7. olmayı başarırken ilk 10'u tamamlayan isimler Tatsuki Suzuki, Riccardo Rossi ve David Munoz oldular.
Bu hafta sonu pek güçlü olamayan ve motosikletinde iyi hissetmediğini söyleyen Deniz Öncü, Cuma günkü antrenmanların ardından en hızlı 18. dereceye sahipti. Deniz bugünkü 3. antrenmanda 13. olsa da genel klasmanda ilerleyemedi ve sıralamalarda doğrudan 2. seansa geçemedi. Sırlamalarda 1. seansa katılan Deniz, motosikleti üstünde yine rahat değildi ve o seansta ancak 11. olabildi. Bu sonucun ardından Deniz, yarışa 25. sıradan başlayacak.
Moto3 Malezya GP Pazar sabah Türkiye saati ile 7'de başlayacak.
Moto3 Malezya Sıralamalar 2. Seans Sonucu
|Sıra
|Sürücü
|Tur
|Zaman
|Fark
|Ara
|km/s
|1
|Dennis Foggia
|6
|2'11.411
|151.850
|2
|Izan Guevara
|5
|2'11.635
|0.224
|0.224
|151.591
|3
|Sergio Garcia Dols
|6
|2'11.674
|0.263
|0.039
|151.547
|4
|Jaume Masia
|5
|2'11.751
|0.340
|0.077
|151.458
|5
|Daniel Holgado
|6
|2'11.836
|0.425
|0.085
|151.360
|6
|Andrea Migno
|5
|2'11.843
|0.432
|0.007
|151.352
|7
|Ayumu Sasaki
|6
|2'11.907
|0.496
|0.064
|151.279
|8
|Tatsuki Suzuki
|6
|2'11.934
|0.523
|0.027
|151.248
|9
|Riccardo Rossi
|5
|2'11.960
|0.549
|0.026
|151.218
|10
|David Munoz
|5
|2'12.051
|0.640
|0.091
|151.114
|11
|Diogo Moreira
|5
|2'12.136
|0.725
|0.085
|151.017
|12
|Stefano Nepa
|6
|2'12.403
|0.992
|0.267
|150.712
|13
|Ryusei Yamanaka
|5
|2'12.432
|1.021
|0.029
|150.679
|14
|Ivan Ortola
|5
|2'12.441
|1.030
|0.009
|150.669
|15
|Taiyo Furusato
|6
|2'12.517
|1.106
|0.076
|150.582
|16
|Joel Kelso
|5
|2'12.612
|1.201
|0.095
|150.475
|17
|Carlos Tatay
|2
|2'13.362
|1.951
|0.750
|149.628
|18
|Kaito Toba
|6
|2'13.662
|2.251
|0.300
|149.292
|Tüm sonuçları görüntüle
Moto3 Malezya Sıralamalar 1. Seans Sonucu
|Sıra
|Sürücü
|Tur
|Zaman
|Fark
|Ara
|km/s
|1
|Ryusei Yamanaka
|5
|2'12.632
|150.452
|2
|Kaito Toba
|6
|2'12.677
|0.045
|0.045
|150.401
|3
|Taiyo Furusato
|6
|2'12.819
|0.187
|0.142
|150.240
|4
|Joel Kelso
|5
|2'12.903
|0.271
|0.084
|150.145
|5
|Adrian Fernandez
|6
|2'12.909
|0.277
|0.006
|150.138
|6
|Xavier Artigas
|6
|2'12.944
|0.312
|0.035
|150.099
|7
|Syarifuddin Azman
|5
|2'13.091
|0.459
|0.147
|149.933
|8
|John McPhee
|7
|2'13.240
|0.608
|0.149
|149.765
|9
|Nicola Fabio
|6
|2'13.241
|0.609
|0.001
|149.764
|10
|Elia Bartolini
|6
|2'13.403
|0.771
|0.162
|149.582
|11
|Deniz Öncü
|6
|2'13.444
|0.812
|0.041
|149.536
|12
|Alberto Surra
|6
|2'13.471
|0.839
|0.027
|149.506
|13
|Lorenzo Fellon
|6
|2'13.585
|0.953
|0.114
|149.379
|14
|Ana Carrasco
|6
|2'14.031
|1.399
|0.446
|148.881
|15
|Mario Suryo Aji
|6
|2'14.260
|1.628
|0.229
|148.628
|16
|Scott Ogden
|4
|2'14.802
|2.170
|0.542
|148.030
|17
|Joshua Whatley
|6
|2'15.019
|2.387
|0.217
|147.792
|Tüm sonuçları görüntüle
Son Haberler
İlk çizgide yer alan Marquez: "Bu turu nasıl attığımı bilmiyorum"
Malezya'daki sıralama turlarını 3. sırada tamamlayan Marc Marquez, kendisine ilk çizgide bir pozisyon getiren turu nasıl attığını bilmediğini söylerken; Ducati'leri sürekli olarak takip etmesine yönelik gelen eleştirileri de yanıtladı.
Steiner, bütçe sınırındaki "hafif aşım" bölümünün yeniden düşünülmesi çağrısı yaptı
Haas F1 Takım Patronu Gunther Steiner, tüm padoğun Red Bull'un bütçe sınırını aşmasıyla ilgili nasıl bir yaptırım göreceğini beklediği bu günlerde, bütçe sınırı konseptinde yeniden düşünülmesi gereken yerlerin olduğunu söyledi.
Ferrari pilotları liderliğe rağmen daha fazla gelişmeyi umuyor
Ferrari pilotları Carlos Sainz ve Charles Leclerc, Austin'de ilk günkü antrenmanları lider tamamlasalar da sıralamalar öncesinde daha fazla gelişebileceklerini söylediler.
Perez: "Araçta birkaç parça test ettik ve iyi durumdayız"
Sergio Perez, antrenman seanslarında araçta birkaç deneme yaptıklarını ve bunların olumlu sonuçlandığını söyledi.