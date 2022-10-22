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Önceki / Moto3 Malezya: Antrenmanların lideri Foggia, Deniz geride kaldı
Moto3 / Sepang Sıralama turları raporu

Moto3 Malezya: Foggia tur rekoruyla pole pozisyonunda

Leopard Racing sürücüsü Dennis Foggia, oldukça güçlü bir hafta sonu geçirdiği Malezya'da tur rekoruyla bu sezonki 4. Moto3 pole pozisyonunu kazandı.

Abdullah Çelik
Ekleyen:
Moto3 Malezya: Foggia tur rekoruyla pole pozisyonunda
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Cuma günkü her iki antrenman seansında zirvede yer alan Foggia, bugünkü 3. antrenman seansında ancak 10. olmuştu. Sıralamalarda ise Foggia yeniden hızlandı ve 2:11.411'lik derecesiyle pistin Moto3 motosikletiyle en hızlı tur zamanını elde etti ve GASGAS sürücüleri Izan Guevara ve Sergio Garcia önünde pole pozisyonunu kazandı.

Son turunda, kendisinin en iyi turunu atmayı başaran Jaume Masia sıralamalarda dördüncü olmayı başarırken onu takım arkadaşı Daniel Holgado ile Rivacold Snipers takımından Andrea Migno takip ettiler.

Ayumu Sasaki 7. olmayı başarırken ilk 10'u tamamlayan isimler Tatsuki Suzuki, Riccardo Rossi ve David Munoz oldular.

Bu hafta sonu pek güçlü olamayan ve motosikletinde iyi hissetmediğini söyleyen Deniz Öncü, Cuma günkü antrenmanların ardından en hızlı 18. dereceye sahipti. Deniz bugünkü 3. antrenmanda 13. olsa da genel klasmanda ilerleyemedi ve sıralamalarda doğrudan 2. seansa geçemedi. Sırlamalarda 1. seansa katılan Deniz, motosikleti üstünde yine rahat değildi ve o seansta ancak 11. olabildi. Bu sonucun ardından Deniz, yarışa 25. sıradan başlayacak.

Moto3 Malezya GP Pazar sabah Türkiye saati ile 7'de başlayacak.

Moto3 Malezya Sıralamalar 2. Seans Sonucu

Sıra Sürücü Tur Zaman Fark Ara km/s
1 Italy Dennis Foggia 6 2'11.411     151.850
2 Spain Izan Guevara 5 2'11.635 0.224 0.224 151.591
3 Spain Sergio Garcia Dols 6 2'11.674 0.263 0.039 151.547
4 Spain Jaume Masia 5 2'11.751 0.340 0.077 151.458
5 Spain Daniel Holgado 6 2'11.836 0.425 0.085 151.360
6 Italy Andrea Migno 5 2'11.843 0.432 0.007 151.352
7 Japan Ayumu Sasaki 6 2'11.907 0.496 0.064 151.279
8 Japan Tatsuki Suzuki 6 2'11.934 0.523 0.027 151.248
9 Italy Riccardo Rossi 5 2'11.960 0.549 0.026 151.218
10 Spain David Munoz 5 2'12.051 0.640 0.091 151.114
11 Brazil Diogo Moreira 5 2'12.136 0.725 0.085 151.017
12 Italy Stefano Nepa 6 2'12.403 0.992 0.267 150.712
13 Japan Ryusei Yamanaka 5 2'12.432 1.021 0.029 150.679
14 Ivan Ortola 5 2'12.441 1.030 0.009 150.669
15 Japan Taiyo Furusato 6 2'12.517 1.106 0.076 150.582
16 Australia Joel Kelso 5 2'12.612 1.201 0.095 150.475
17 Spain Carlos Tatay 2 2'13.362 1.951 0.750 149.628
18 Japan Kaito Toba 6 2'13.662 2.251 0.300 149.292
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Moto3 Malezya Sıralamalar 1. Seans Sonucu

Sıra Sürücü Tur Zaman Fark Ara km/s
1 Japan Ryusei Yamanaka 5 2'12.632     150.452
2 Japan Kaito Toba 6 2'12.677 0.045 0.045 150.401
3 Japan Taiyo Furusato 6 2'12.819 0.187 0.142 150.240
4 Australia Joel Kelso 5 2'12.903 0.271 0.084 150.145
5 Mexico Adrian Fernandez 6 2'12.909 0.277 0.006 150.138
6 Spain Xavier Artigas 6 2'12.944 0.312 0.035 150.099
7 Syarifuddin Azman 5 2'13.091 0.459 0.147 149.933
8 United Kingdom John McPhee 7 2'13.240 0.608 0.149 149.765
9 Nicola Fabio 6 2'13.241 0.609 0.001 149.764
10 Italy Elia Bartolini 6 2'13.403 0.771 0.162 149.582
11 Turkey Deniz Öncü 6 2'13.444 0.812 0.041 149.536
12 Italy Alberto Surra 6 2'13.471 0.839 0.027 149.506
13 France Lorenzo Fellon 6 2'13.585 0.953 0.114 149.379
14 Spain Ana Carrasco 6 2'14.031 1.399 0.446 148.881
15 Indonesia Mario Suryo Aji 6 2'14.260 1.628 0.229 148.628
16 United Kingdom Scott Ogden 4 2'14.802 2.170 0.542 148.030
17 United Kingdom Joshua Whatley 6 2'15.019 2.387 0.217 147.792
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