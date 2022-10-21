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Moto3 / Sepang Antrenman raporu

Moto3 Malezya: Antrenmanların lideri Foggia, Deniz geride kaldı

2022 Moto3 şampiyonasının Malezya'da gerçekleştirilecek sondan ikinci yarışı öncesinde Cuma günkü antrenmanların en hızlı ismi Dennis Foggia oldu.

Abdullah Çelik
Ekleyen:
Moto3 Malezya: Antrenmanların lideri Foggia, Deniz geride kaldı
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Leopard Racing sürücüsü Foggia, şampiyonada yeniden ikinciliği almak adına hafta sonuna oldukça güçlü başlangıç yaptı.

Izan Guevara'nın 2022 şampiyonluğunu kazanmasının ardından Sergio Garcia ile şampiyonada ikincilik için mücadele veren Foggia, sabah seansında 2:12.226, öğleden sonraki seansta ise 2:12.348'lik dereceler elde etti. Foggia böylece ilk seanstaki derecesi sayesinde günün en hızlı ismi olmayı başardı.

Son yarış Avustralya'da pole pozisyonunu kazanan ancak yarışı 4. sırada tamamlayan Ayumu Sasaki, bugünkü antrenmanları en hızlı zamanlar listesinde ikinci sırada tamamlarken David Munchoz 3., Jaume Masia 4. oldular. Onları Ricciardo Rossi takip etti.

İlk seansta son sırada bulunan Ivan Ortola, ikinci seanstaki derecesi sayesinde günü 6. sırada tamamlarken şampiyon Guevara 8. oldu.

Şampiyonada ikinci durumda bulunan Sergio Garcia da pek iyi bir gün geçiremedi ve genel listede 14. sırada yer alıyor.

İlk seansta 11. sırada bulunan Deniz Öncü, ikinci seansta derecelerin gelişmesinin ardından 18. sıraya kadar geriledi ve şu an için ilk 10'da bulunmuyor. Deniz, Sepang'daki ilk günün ardından motosikletteki hislerinin pek iyi olmadığını ve zor bir hafta sonu geçirdiğini söyledi.

2022 Moto3 Malezya Cuma gününün en hızlı dereceleri

1. Dennis Foggia (Leopard Racing) – 2:12.226
2. Ayumu Sasaki (Sterilgarda Husqvarna Max) + 0.070
3. David Muñoz (BOE Motorsport) + 0.388
4. Jaume Masia (Red Bull KTM Ajo) + 0.625
5. Riccardo Rossi (SIC58 Squadra Corse) + 0.764
6. Ivan Ortola (Angeluss MTA Team) + 0.812
7. Stefano Nepa (Angeluss MTA Team) + 0.840
8. Izan Guevara (Gaviota GASGAS Aspar Team) + 0.866
9. Tatsuki Suzuki (Leopard Racing) + 0.905
10. Andrea Migno (Rivacold Snipers Team) + 0.992

2022 Moto3 Malezya 1. antrenman dereceleri

Sıra Sürücü Tur Zaman Fark Ara km/s
1 Italy Dennis Foggia 13 2'12.226     150.914
2 Japan Ayumu Sasaki 13 2'12.296 0.070 0.070 150.834
3 Spain Jaume Masia 11 2'12.851 0.625 0.555 150.204
4 Italy Riccardo Rossi 13 2'12.990 0.764 0.139 150.047
5 Spain Izan Guevara 12 2'13.092 0.866 0.102 149.932
6 Brazil Diogo Moreira 14 2'13.221 0.995 0.129 149.787
7 Japan Ryusei Yamanaka 14 2'13.292 1.066 0.071 149.707
8 Spain Daniel Holgado 13 2'13.303 1.077 0.011 149.695
9 Spain Sergio Garcia Dols 14 2'13.357 1.131 0.054 149.634
10 Syarifuddin Azman 13 2'13.448 1.222 0.091 149.532
11 Turkey Deniz Öncü 15 2'13.716 1.490 0.268 149.232
12 Italy Andrea Migno 14 2'13.868 1.642 0.152 149.063
13 Italy Stefano Nepa 10 2'13.877 1.651 0.009 149.053
14 Spain David Munoz 13 2'13.944 1.718 0.067 148.978
15 Spain Carlos Tatay 12 2'13.950 1.724 0.006 148.972
16 Italy Elia Bartolini 11 2'14.136 1.910 0.186 148.765
17 Japan Tatsuki Suzuki 14 2'14.209 1.983 0.073 148.684
18 France Lorenzo Fellon 13 2'14.512 2.286 0.303 148.349
19 United Kingdom Scott Ogden 14 2'14.544 2.318 0.032 148.314
20 Nicola Fabio 14 2'14.596 2.370 0.052 148.257
21 Spain Xavier Artigas 11 2'14.619 2.393 0.023 148.231
22 Japan Kaito Toba 12 2'14.780 2.554 0.161 148.054
23 Mexico Adrian Fernandez 15 2'14.839 2.613 0.059 147.989
24 Australia Joel Kelso 11 2'14.988 2.762 0.149 147.826
25 United Kingdom John McPhee 12 2'15.139 2.913 0.151 147.661
26 Italy Alberto Surra 11 2'15.357 3.131 0.218 147.423
27 United Kingdom Joshua Whatley 15 2'15.463 3.237 0.106 147.308
28 Japan Taiyo Furusato 13 2'15.516 3.290 0.053 147.250
29 Indonesia Mario Suryo Aji 14 2'15.721 3.495 0.205 147.028
30 Spain Ana Carrasco 13 2'16.032 3.806 0.311 146.691
31 Ivan Ortola 15 2'16.199 3.973 0.167 146.512
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2022 Moto3 Malezya 2. antrenman dereceleri

Sıra Sürücü Tur Zaman Fark Ara km/s
1 Italy Dennis Foggia 12 2'12.348     150.775
2 Spain David Munoz 13 2'12.614 0.266 0.266 150.472
3 Ivan Ortola 14 2'13.038 0.690 0.424 149.993
4 Italy Stefano Nepa 11 2'13.066 0.718 0.028 149.961
5 Japan Tatsuki Suzuki 10 2'13.131 0.783 0.065 149.888
6 Italy Andrea Migno 12 2'13.218 0.870 0.087 149.790
7 Japan Ayumu Sasaki 10 2'13.292 0.944 0.074 149.707
8 Spain Xavier Artigas 12 2'13.442 1.094 0.150 149.539
9 Japan Ryusei Yamanaka 9 2'13.589 1.241 0.147 149.374
10 Spain Sergio Garcia Dols 11 2'13.593 1.245 0.004 149.370
11 Spain Jaume Masia 13 2'13.680 1.332 0.087 149.272
12 Mexico Adrian Fernandez 13 2'13.696 1.348 0.016 149.255
13 United Kingdom John McPhee 10 2'13.755 1.407 0.059 149.189
14 Spain Izan Guevara 13 2'13.799 1.451 0.044 149.140
15 Australia Joel Kelso 10 2'14.060 1.712 0.261 148.849
16 Brazil Diogo Moreira 12 2'14.134 1.786 0.074 148.767
17 Turkey Deniz Öncü 11 2'14.154 1.806 0.020 148.745
18 Japan Taiyo Furusato 12 2'14.284 1.936 0.130 148.601
19 Spain Carlos Tatay 12 2'14.365 2.017 0.081 148.511
20 Italy Elia Bartolini 12 2'14.479 2.131 0.114 148.385
21 Japan Kaito Toba 11 2'14.485 2.137 0.006 148.379
22 United Kingdom Scott Ogden 11 2'14.515 2.167 0.030 148.346
23 Italy Alberto Surra 7 2'14.750 2.402 0.235 148.087
24 Spain Daniel Holgado 12 2'14.806 2.458 0.056 148.026
25 France Lorenzo Fellon 11 2'14.863 2.515 0.057 147.963
26 United Kingdom Joshua Whatley 12 2'14.863 2.515 0.000 147.963
27 Syarifuddin Azman 11 2'14.941 2.593 0.078 147.877
28 Nicola Fabio 13 2'15.042 2.694 0.101 147.767
29 Italy Riccardo Rossi 7 2'15.190 2.842 0.148 147.605
30 Indonesia Mario Suryo Aji 13 2'15.741 3.393 0.551 147.006
31 Spain Ana Carrasco 14 2'16.029 3.681 0.288 146.695
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