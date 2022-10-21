Moto3 Malezya: Antrenmanların lideri Foggia, Deniz geride kaldı

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Leopard Racing sürücüsü Foggia, şampiyonada yeniden ikinciliği almak adına hafta sonuna oldukça güçlü başlangıç yaptı.

Izan Guevara'nın 2022 şampiyonluğunu kazanmasının ardından Sergio Garcia ile şampiyonada ikincilik için mücadele veren Foggia, sabah seansında 2:12.226, öğleden sonraki seansta ise 2:12.348'lik dereceler elde etti. Foggia böylece ilk seanstaki derecesi sayesinde günün en hızlı ismi olmayı başardı.

Son yarış Avustralya'da pole pozisyonunu kazanan ancak yarışı 4. sırada tamamlayan Ayumu Sasaki, bugünkü antrenmanları en hızlı zamanlar listesinde ikinci sırada tamamlarken David Munchoz 3., Jaume Masia 4. oldular. Onları Ricciardo Rossi takip etti.

İlk seansta son sırada bulunan Ivan Ortola, ikinci seanstaki derecesi sayesinde günü 6. sırada tamamlarken şampiyon Guevara 8. oldu.

Şampiyonada ikinci durumda bulunan Sergio Garcia da pek iyi bir gün geçiremedi ve genel listede 14. sırada yer alıyor.

İlk seansta 11. sırada bulunan Deniz Öncü, ikinci seansta derecelerin gelişmesinin ardından 18. sıraya kadar geriledi ve şu an için ilk 10'da bulunmuyor. Deniz, Sepang'daki ilk günün ardından motosikletteki hislerinin pek iyi olmadığını ve zor bir hafta sonu geçirdiğini söyledi.

2022 Moto3 Malezya Cuma gününün en hızlı dereceleri

1. Dennis Foggia (Leopard Racing) – 2:12.226

2. Ayumu Sasaki (Sterilgarda Husqvarna Max) + 0.070

3. David Muñoz (BOE Motorsport) + 0.388

4. Jaume Masia (Red Bull KTM Ajo) + 0.625

5. Riccardo Rossi (SIC58 Squadra Corse) + 0.764

6. Ivan Ortola (Angeluss MTA Team) + 0.812

7. Stefano Nepa (Angeluss MTA Team) + 0.840

8. Izan Guevara (Gaviota GASGAS Aspar Team) + 0.866

9. Tatsuki Suzuki (Leopard Racing) + 0.905

10. Andrea Migno (Rivacold Snipers Team) + 0.992

2022 Moto3 Malezya 1. antrenman dereceleri

2022 Moto3 Malezya 2. antrenman dereceleri