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Moto3 Malezya: Antrenmanlarda lider Masia, Deniz Öncü 2. oldu

Malezya'da cuma günü gerçekleştirilen Moto3 antrenman seanslarını Jaume Masia lider tamamlarken, Deniz Öncü kombine edilmiş derecelerde ikinci sırada yer aldı.

Editör Ezel Tan
Yayın tarihi
Jaume Masia, Leopard Racing

1. antrenman seansı

Yerel saatle 09.00'da başlaması gereken ilk antrenman seansı, yağmur izlerinin kurumasının zaman alması nedeniyle beş dakika ertelendi. 

Piste çıktıkları zaman sürücüleri 32 derece sıcaklık ve yüksek nem karşıladı..

Bitime iki dakika kala şampiyona lideri Jaume Masia sahneye çıktı ve temsilcimiz Deniz Öncü'nün önüne geçmesini sağlayan 2:12.065'lik bir tur çıkardı ve seansı lider tamamladı.

Deniz en hızlı derecesini 2:12.500'e çekmesinin ardından seansı ikinci tamamlarken, Romano Fenati ilk üçü tamamladı.

1. antrenman seansı sonucu:

 
 
         
Sürücü bilgisi
 
 
 
   
Sıra Sürücü # Motosiklet Tur Zaman Ara km/s Hız Ölçüm Noktası
1 Spain J. Masia Leopard Racing 5 Honda 11

2'12.065

   151.098 228
2 Turkey D. Öncü Red Bull KTM Factory Racing 53 KTM 12

+0.435

2'12.500

 0.435 150.602 225
3 Italy R. Fenati Rivacold Snipers Team 55 Honda 13

+0.515

2'12.580

 0.080 150.511 226
4 Brazil D. Moreira MT Helmets - MSI 10 KTM 12

+0.890

2'12.955

 0.375 150.086 228
5 Spain D. Munoz BOE Motorsports 44 KTM 11

+0.893

2'12.958

 0.003 150.083 230
6
J. Antonio Red Bull KTM Factory Racing
 99 KTM 12

+0.977

2'13.042

 0.084 149.988 225
7 Australia J. Kelso CFMoto Racing PruestelGP 66 CF MOTO 13

+0.979

2'13.044

 0.002 149.986 227
8 Japan A. Sasaki Liqui Moly Husqvarna Intact GP 71 Husqvarna 11

+1.309

2'13.374

 0.330 149.615 228
9
D. Alonso GAVIOTA GASGAS Aspar Team
 80 GASGAS 14

+1.319

2'13.384

 0.010 149.604 225
10 Spain X. Artigas CFMoto Racing PruestelGP 43 CF MOTO 12

+1.355

2'13.420

 0.036 149.563 230
11 Spain D. Holgado Red Bull KTM Tech 3 96 KTM 13

+1.415

2'13.480

 0.060 149.496 225
12
I. Ortola Angeluss MTA Team
 48 KTM 12

+1.503

2'13.568

 0.088 149.398 226
13 Italy S. Nepa Angeluss MTA Team 82 KTM 12

+1.524

2'13.589

 0.021 149.374 229
14 Italy M. Bertelle Rivacold Snipers Team 18 Honda 13

+1.532

2'13.597

 0.008 149.365 227
15 Mexico A. Fernandez Leopard Racing 31 Honda 12

+1.663

2'13.728

 0.131 149.219 229
16
F. Farioli Red Bull KTM Tech 3
 7 KTM 12

+1.684

2'13.749

 0.021 149.195 226
17 Japan T. Furusato Idemitsu Honda Team Asia 72 Honda 13

+1.786

2'13.851

 0.102 149.082 230
18 Italy R. Rossi SIC58 Squadra Corse 54 Honda 13

+1.817

2'13.882

 0.031 149.047 228
19 United Kingdom J. Whatley VisionTrack Racing Team 70 Honda 12

+1.896

2'13.961

 0.079 148.959 226
20 Japan R. Yamanaka GAVIOTA GASGAS Aspar Team 6 GASGAS 12

+2.044

2'14.109

 0.148 148.795 228
21 United Kingdom S. Ogden VisionTrack Racing Team 19 Honda 13

+2.070

2'14.135

 0.026 148.766 229
22 Japan K. Toba SIC58 Squadra Corse 27 Honda 12

+2.084

2'14.149

 0.014 148.751 228
23
S. Azman MT Helmets - MSI
 63 KTM 12

+2.193

2'14.258

 0.109 148.630 228
24 Spain V. Perez BOE Motorsports 21 KTM 10

+2.252

2'14.317

 0.059 148.564 225
25
C. Veijer Liqui Moly Husqvarna Intact GP
 95 Husqvarna 13

+2.262

2'14.327

 0.010 148.553 227
26
D. Salvador CIP
 38 KTM 13

+2.269

2'14.334

 0.007 148.546 229
27 Indonesia M. Aji Idemitsu Honda Team Asia 64 Honda 12

+2.584

2'14.649

 0.315 148.198 225
28 France L. Fellon CIP 20 KTM 10

+2.917

2'14.982

 0.333 147.833 224
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Deniz Oncu, Red Bull KTM Ajo

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Deniz Oncu, Red Bull KTM Ajo

2. antrenman seansı

İkinci antrenman seansında dereceler epey yakındı ve Taiyo Furusato, Team Asia ile en hızlı isim oldu.

Seans içerisinde Ryusei Yamanaka ile kaza yapmadan önce 2:12.518 yapan Furusato, seansı lider tamamlayan isim oldu.

David Alonso ikinci olurken, Matteo Bertelle üçüncü, David Holgado dördüncü oldu. Bu dört isim sadece 0.056 saniye içerisinde yer aldı.

Temsilcimiz Deniz Öncü bu seansta 0.474 saniye geride kaldı ve 11. oldu.

Seans içerisinde pek çok kaza yaşanırken, sürücülerin piste alışmakta güçlük çektiği görüldü.

2. antrenman seansı sonucu:

 
 
         
Sürücü bilgisi
 
 
 
   
Sıra Sürücü # Motosiklet Tur Zaman Ara km/s Hız Ölçüm Noktası
1 Japan T. Furusato Idemitsu Honda Team Asia 72 Honda 10

2'12.518

   150.581  
2
D. Alonso GAVIOTA GASGAS Aspar Team
 80 GASGAS 13

+0.037

2'12.555

 0.037 150.539  
3 Italy M. Bertelle Rivacold Snipers Team 18 Honda 13

+0.052

2'12.570

 0.015 150.522  
4 Spain D. Holgado Red Bull KTM Tech 3 96 KTM 12

+0.056

2'12.574

 0.004 150.518  
5 Mexico A. Fernandez Leopard Racing 31 Honda 13

+0.129

2'12.647

 0.073 150.435  
6 Japan A. Sasaki Liqui Moly Husqvarna Intact GP 71 Husqvarna 9

+0.144

2'12.662

 0.015 150.418  
7 Spain J. Masia Leopard Racing 5 Honda 12

+0.181

2'12.699

 0.037 150.376  
8 Spain D. Munoz BOE Motorsports 44 KTM 9

+0.285

2'12.803

 0.104 150.258  
9
I. Ortola Angeluss MTA Team
 48 KTM 12

+0.422

2'12.940

 0.137 150.103  
10 Italy R. Fenati Rivacold Snipers Team 55 Honda 13

+0.428

2'12.946

 0.006 150.097  
11 Turkey D. Öncü Red Bull KTM Factory Racing 53 KTM 12

+0.474

2'12.992

 0.046 150.045  
12 Australia J. Kelso CFMoto Racing PruestelGP 66 CF MOTO 14

+0.636

2'13.154

 0.162 149.862  
13
J. Antonio Red Bull KTM Factory Racing
 99 KTM 12

+0.851

2'13.369

 0.215 149.620  
14 Brazil D. Moreira MT Helmets - MSI 10 KTM 8

+0.964

2'13.482

 0.113 149.494  
15 Japan K. Toba SIC58 Squadra Corse 27 Honda 12

+0.972

2'13.490

 0.008 149.485  
16 Italy S. Nepa Angeluss MTA Team 82 KTM 13

+0.981

2'13.499

 0.009 149.475  
17 Japan R. Yamanaka GAVIOTA GASGAS Aspar Team 6 GASGAS 11

+1.018

2'13.536

 0.037 149.433  
18 Spain V. Perez BOE Motorsports 21 KTM 10

+1.022

2'13.540

 0.004 149.429  
19 Italy R. Rossi SIC58 Squadra Corse 54 Honda 11

+1.094

2'13.612

 0.072 149.348  
20
F. Farioli Red Bull KTM Tech 3
 7 KTM 13

+1.255

2'13.773

 0.161 149.169  
21
C. Veijer Liqui Moly Husqvarna Intact GP
 95 Husqvarna 11

+1.270

2'13.788

 0.015 149.152  
22 United Kingdom J. Whatley VisionTrack Racing Team 70 Honda 11

+1.472

2'13.990

 0.202 148.927  
23 France L. Fellon CIP 20 KTM 10

+1.479

2'13.997

 0.007 148.919  
24
D. Salvador CIP
 38 KTM 13

+1.630

2'14.148

 0.151 148.752  
25 Indonesia M. Aji Idemitsu Honda Team Asia 64 Honda 13

+1.831

2'14.349

 0.201 148.529  
26
S. Azman MT Helmets - MSI
 63 KTM 11

+2.080

2'14.598

 0.249 148.254  
27 United Kingdom S. Ogden VisionTrack Racing Team 19 Honda 12

+2.587

2'15.105

 0.507 147.698  
28 Spain X. Artigas CFMoto Racing PruestelGP 43 CF MOTO 12

+2.847

2'15.365

 0.260 147.414  
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