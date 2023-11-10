Moto3 Malezya: Antrenmanlarda lider Masia, Deniz Öncü 2. oldu
Malezya'da cuma günü gerçekleştirilen Moto3 antrenman seanslarını Jaume Masia lider tamamlarken, Deniz Öncü kombine edilmiş derecelerde ikinci sırada yer aldı.
1. antrenman seansı
Yerel saatle 09.00'da başlaması gereken ilk antrenman seansı, yağmur izlerinin kurumasının zaman alması nedeniyle beş dakika ertelendi.
Piste çıktıkları zaman sürücüleri 32 derece sıcaklık ve yüksek nem karşıladı..
Bitime iki dakika kala şampiyona lideri Jaume Masia sahneye çıktı ve temsilcimiz Deniz Öncü'nün önüne geçmesini sağlayan 2:12.065'lik bir tur çıkardı ve seansı lider tamamladı.
Deniz en hızlı derecesini 2:12.500'e çekmesinin ardından seansı ikinci tamamlarken, Romano Fenati ilk üçü tamamladı.
1. antrenman seansı sonucu:
|Sürücü bilgisi
|
|
|Sıra
|Sürücü
|#
|Motosiklet
|Tur
|Zaman
|Ara
|km/s
|Hız Ölçüm Noktası
|1
|J. Masia Leopard Racing
|5
|Honda
|11
|
2'12.065
|151.098
|228
|2
|D. Öncü Red Bull KTM Factory Racing
|53
|KTM
|12
|
+0.435
2'12.500
|0.435
|150.602
|225
|3
|R. Fenati Rivacold Snipers Team
|55
|Honda
|13
|
+0.515
2'12.580
|0.080
|150.511
|226
|4
|D. Moreira MT Helmets - MSI
|10
|KTM
|12
|
+0.890
2'12.955
|0.375
|150.086
|228
|5
|D. Munoz BOE Motorsports
|44
|KTM
|11
|
+0.893
2'12.958
|0.003
|150.083
|230
|6
|
J. Antonio Red Bull KTM Factory Racing
|99
|KTM
|12
|
+0.977
2'13.042
|0.084
|149.988
|225
|7
|J. Kelso CFMoto Racing PruestelGP
|66
|CF MOTO
|13
|
+0.979
2'13.044
|0.002
|149.986
|227
|8
|A. Sasaki Liqui Moly Husqvarna Intact GP
|71
|Husqvarna
|11
|
+1.309
2'13.374
|0.330
|149.615
|228
|9
|
D. Alonso GAVIOTA GASGAS Aspar Team
|80
|GASGAS
|14
|
+1.319
2'13.384
|0.010
|149.604
|225
|10
|X. Artigas CFMoto Racing PruestelGP
|43
|CF MOTO
|12
|
+1.355
2'13.420
|0.036
|149.563
|230
|11
|D. Holgado Red Bull KTM Tech 3
|96
|KTM
|13
|
+1.415
2'13.480
|0.060
|149.496
|225
|12
|
I. Ortola Angeluss MTA Team
|48
|KTM
|12
|
+1.503
2'13.568
|0.088
|149.398
|226
|13
|S. Nepa Angeluss MTA Team
|82
|KTM
|12
|
+1.524
2'13.589
|0.021
|149.374
|229
|14
|M. Bertelle Rivacold Snipers Team
|18
|Honda
|13
|
+1.532
2'13.597
|0.008
|149.365
|227
|15
|A. Fernandez Leopard Racing
|31
|Honda
|12
|
+1.663
2'13.728
|0.131
|149.219
|229
|16
|
F. Farioli Red Bull KTM Tech 3
|7
|KTM
|12
|
+1.684
2'13.749
|0.021
|149.195
|226
|17
|T. Furusato Idemitsu Honda Team Asia
|72
|Honda
|13
|
+1.786
2'13.851
|0.102
|149.082
|230
|18
|R. Rossi SIC58 Squadra Corse
|54
|Honda
|13
|
+1.817
2'13.882
|0.031
|149.047
|228
|19
|J. Whatley VisionTrack Racing Team
|70
|Honda
|12
|
+1.896
2'13.961
|0.079
|148.959
|226
|20
|R. Yamanaka GAVIOTA GASGAS Aspar Team
|6
|GASGAS
|12
|
+2.044
2'14.109
|0.148
|148.795
|228
|21
|S. Ogden VisionTrack Racing Team
|19
|Honda
|13
|
+2.070
2'14.135
|0.026
|148.766
|229
|22
|K. Toba SIC58 Squadra Corse
|27
|Honda
|12
|
+2.084
2'14.149
|0.014
|148.751
|228
|23
|
S. Azman MT Helmets - MSI
|63
|KTM
|12
|
+2.193
2'14.258
|0.109
|148.630
|228
|24
|V. Perez BOE Motorsports
|21
|KTM
|10
|
+2.252
2'14.317
|0.059
|148.564
|225
|25
|
C. Veijer Liqui Moly Husqvarna Intact GP
|95
|Husqvarna
|13
|
+2.262
2'14.327
|0.010
|148.553
|227
|26
|
D. Salvador CIP
|38
|KTM
|13
|
+2.269
2'14.334
|0.007
|148.546
|229
|27
|M. Aji Idemitsu Honda Team Asia
|64
|Honda
|12
|
+2.584
2'14.649
|0.315
|148.198
|225
|28
|L. Fellon CIP
|20
|KTM
|10
|
+2.917
2'14.982
|0.333
|147.833
|224
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Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images
Deniz Oncu, Red Bull KTM Ajo
2. antrenman seansı
İkinci antrenman seansında dereceler epey yakındı ve Taiyo Furusato, Team Asia ile en hızlı isim oldu.
Seans içerisinde Ryusei Yamanaka ile kaza yapmadan önce 2:12.518 yapan Furusato, seansı lider tamamlayan isim oldu.
David Alonso ikinci olurken, Matteo Bertelle üçüncü, David Holgado dördüncü oldu. Bu dört isim sadece 0.056 saniye içerisinde yer aldı.
Temsilcimiz Deniz Öncü bu seansta 0.474 saniye geride kaldı ve 11. oldu.
Seans içerisinde pek çok kaza yaşanırken, sürücülerin piste alışmakta güçlük çektiği görüldü.
2. antrenman seansı sonucu:
|Sürücü bilgisi
|
|
|Sıra
|Sürücü
|#
|Motosiklet
|Tur
|Zaman
|Ara
|km/s
|Hız Ölçüm Noktası
|1
|T. Furusato Idemitsu Honda Team Asia
|72
|Honda
|10
|
2'12.518
|150.581
|2
|
D. Alonso GAVIOTA GASGAS Aspar Team
|80
|GASGAS
|13
|
+0.037
2'12.555
|0.037
|150.539
|3
|M. Bertelle Rivacold Snipers Team
|18
|Honda
|13
|
+0.052
2'12.570
|0.015
|150.522
|4
|D. Holgado Red Bull KTM Tech 3
|96
|KTM
|12
|
+0.056
2'12.574
|0.004
|150.518
|5
|A. Fernandez Leopard Racing
|31
|Honda
|13
|
+0.129
2'12.647
|0.073
|150.435
|6
|A. Sasaki Liqui Moly Husqvarna Intact GP
|71
|Husqvarna
|9
|
+0.144
2'12.662
|0.015
|150.418
|7
|J. Masia Leopard Racing
|5
|Honda
|12
|
+0.181
2'12.699
|0.037
|150.376
|8
|D. Munoz BOE Motorsports
|44
|KTM
|9
|
+0.285
2'12.803
|0.104
|150.258
|9
|
I. Ortola Angeluss MTA Team
|48
|KTM
|12
|
+0.422
2'12.940
|0.137
|150.103
|10
|R. Fenati Rivacold Snipers Team
|55
|Honda
|13
|
+0.428
2'12.946
|0.006
|150.097
|11
|D. Öncü Red Bull KTM Factory Racing
|53
|KTM
|12
|
+0.474
2'12.992
|0.046
|150.045
|12
|J. Kelso CFMoto Racing PruestelGP
|66
|CF MOTO
|14
|
+0.636
2'13.154
|0.162
|149.862
|13
|
J. Antonio Red Bull KTM Factory Racing
|99
|KTM
|12
|
+0.851
2'13.369
|0.215
|149.620
|14
|D. Moreira MT Helmets - MSI
|10
|KTM
|8
|
+0.964
2'13.482
|0.113
|149.494
|15
|K. Toba SIC58 Squadra Corse
|27
|Honda
|12
|
+0.972
2'13.490
|0.008
|149.485
|16
|S. Nepa Angeluss MTA Team
|82
|KTM
|13
|
+0.981
2'13.499
|0.009
|149.475
|17
|R. Yamanaka GAVIOTA GASGAS Aspar Team
|6
|GASGAS
|11
|
+1.018
2'13.536
|0.037
|149.433
|18
|V. Perez BOE Motorsports
|21
|KTM
|10
|
+1.022
2'13.540
|0.004
|149.429
|19
|R. Rossi SIC58 Squadra Corse
|54
|Honda
|11
|
+1.094
2'13.612
|0.072
|149.348
|20
|
F. Farioli Red Bull KTM Tech 3
|7
|KTM
|13
|
+1.255
2'13.773
|0.161
|149.169
|21
|
C. Veijer Liqui Moly Husqvarna Intact GP
|95
|Husqvarna
|11
|
+1.270
2'13.788
|0.015
|149.152
|22
|J. Whatley VisionTrack Racing Team
|70
|Honda
|11
|
+1.472
2'13.990
|0.202
|148.927
|23
|L. Fellon CIP
|20
|KTM
|10
|
+1.479
2'13.997
|0.007
|148.919
|24
|
D. Salvador CIP
|38
|KTM
|13
|
+1.630
2'14.148
|0.151
|148.752
|25
|M. Aji Idemitsu Honda Team Asia
|64
|Honda
|13
|
+1.831
2'14.349
|0.201
|148.529
|26
|
S. Azman MT Helmets - MSI
|63
|KTM
|11
|
+2.080
2'14.598
|0.249
|148.254
|27
|S. Ogden VisionTrack Racing Team
|19
|Honda
|12
|
+2.587
2'15.105
|0.507
|147.698
|28
|X. Artigas CFMoto Racing PruestelGP
|43
|CF MOTO
|12
|
+2.847
2'15.365
|0.260
|147.414
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