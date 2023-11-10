Moto3 Malezya: Antrenmanlarda lider Masia, Deniz Öncü 2. oldu

1. antrenman seansı

Yerel saatle 09.00'da başlaması gereken ilk antrenman seansı, yağmur izlerinin kurumasının zaman alması nedeniyle beş dakika ertelendi.

Piste çıktıkları zaman sürücüleri 32 derece sıcaklık ve yüksek nem karşıladı..

Bitime iki dakika kala şampiyona lideri Jaume Masia sahneye çıktı ve temsilcimiz Deniz Öncü'nün önüne geçmesini sağlayan 2:12.065'lik bir tur çıkardı ve seansı lider tamamladı.

Deniz en hızlı derecesini 2:12.500'e çekmesinin ardından seansı ikinci tamamlarken, Romano Fenati ilk üçü tamamladı.

1. antrenman seansı sonucu:

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images Deniz Oncu, Red Bull KTM Ajo

2. antrenman seansı

İkinci antrenman seansında dereceler epey yakındı ve Taiyo Furusato, Team Asia ile en hızlı isim oldu.

Seans içerisinde Ryusei Yamanaka ile kaza yapmadan önce 2:12.518 yapan Furusato, seansı lider tamamlayan isim oldu.

David Alonso ikinci olurken, Matteo Bertelle üçüncü, David Holgado dördüncü oldu. Bu dört isim sadece 0.056 saniye içerisinde yer aldı.

Temsilcimiz Deniz Öncü bu seansta 0.474 saniye geride kaldı ve 11. oldu.

Seans içerisinde pek çok kaza yaşanırken, sürücülerin piste alışmakta güçlük çektiği görüldü.

2. antrenman seansı sonucu: