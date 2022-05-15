Moto3 Le Mans: Heyecan dolu savaşı Masia kazandı, Deniz 9. oldu

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Hafta sonunun diğer günlerine oranla daha soğuk şartlarda gerçekleştirilen Le Mans yarışına, tüm antrenman seanslarını ve sıralama turlarını zirvede tamamlayan Dennis Foggia ilk sıradan başladı.

Çaylak Diogo Moreira çok iyi bir start almasının ardından ilk virajda liderliği eline geçirirken, Dennis Foggia üçüncülüğe geriledi. Temsilcimiz Deniz Öncü ise ilk metrelerin ardından 10. sıradaki yerini korudu.

İlk turun ardından yağmur kendisini gösterdi ve ön tarafta işler karıştı. Izan Guevara, Andrea Migno, Ayumu, Riccardo Rossi ve Sergio Garcia'nın içerisinde bulunduğu isimler aynı noktada kaza yaptı. Aynı şekilde Daniel Holgado da kendisini yerde buldu.

Ön tarafta Tatsuki Suzuki liderlik için Moreira'yı zorlarken, pistin iyice ıslanmasıyla yarış kırmızı bayrakla durduruldu.

Bu noktada Moreira liderliğini korurken Suzuki ikinci, Jaume Masia üçüncü, Carlos Tatay dördüncü, Foggia beşinci ve Deniz altıncı sıradaydı.

Diogo Moreira, MT Helmets  MSI Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Yarış yönetimi, kırmızı bayraktan sonra 14 turluk bir yarış olacağını ve yarışın gridinin, sıralama turları sonucuna göre belirleneceğini duyurdu. Bir bakıma ilk turlardaki sonucun herhangi bir önemi kalmadı ve ayrıca yere düşen isimlere yarışa dönme fırsatı verildi.

Kırmızı bayrak periyodu sayesinde tüm motosikletler yarışa hazır hale getirildi ve bundan ötürü kazalar kimseyi etkilememiş oldu.

Yarış yeniden başladığında pistin üzerinde güneş vardı ve şartlar yarışın başlangıcından çok daha iyiydi. Pistin üzerindeki ıslak bölüm de epey kurudu.

Yarış, sıralama turları gridiyle tekrar başladı ve Moreira bir kez daha harika bir start alarak liderliği eline geçirdi. Deniz de iyi kalkarak yedinciliğe çıktı.

Bu, yeni sıralamanın Moreira, Foggia, Masia, Suzuki, Garcia, Migno ve Deniz şeklinde olduğu anlamına geliyordu.

Ertesi tur ön bölümde sıralama tamamen değişti. Foggia ve Suzuki ilk iki sıraya yükselirken, Moreira yedinci sıraya kadar geriledi. Moto3'te her zaman olduğu gibi sıralama sürekli olarak değişmeye devam etti.

Jaume Masia, bitime 11 tur kala hem Suzuki hem de Foggia'yı geçerek liderliği aldı. Arkasındaki grup ise hemen hemen her virajda yer değiştirdi. Deniz bu noktada beşinci sıraya kadar çıktı.

Dennis Foggia, Leopard Racing Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Son dokuz turluk bölüme girerken, ön tarafta Masia, Foggia, Garcia, Suzuki ve Deniz'den oluşan beşli grup, arkadaki isimlerle arayı yarım saniyeye kadar çıkardılar.

Ön tarafta Garcia, Foggia'yı geçerek ikinciliği aldı ve lider Masia'nın peşine takıldı. Deniz ise dördüncülüğü eline geçirdi.

Son beş tura girerken Foggia, Garcia'yı bıraktı ve ikinciliği aldı. Garcia bu geçişte vakit kaybedip geriye düştü.

Son üç turluk bölüme girerken Foggia, güzel bir atakla Masia'yı geride bıraktı. İyi bir yükseliş gerçekleştiren Sasaki de ikinciliği aldı. Temsilcimiz Deniz ise yavaş yavaş gerilemeye başladı ve dokuzunculuğa kadar düştü.

Son tura Foggia lider başlarken, Masia ikinciliği geri aldı ve liderlik için İtalyan sürücüyü sıkıştırdı. Foggia'yı ilk virajda geçen Masia, yarışın yeni lideri oldu. Birkaç viraj sonra Foggia'yı Sasaki de geçti.

Japon sürücü, son turda Masia'ya atak denemesi yapsa da, Masia yerini geri aldı ve damalı bayrağı ilk sırada görerek zafere ulaşan isim oldu.

Bu yılki ikinci galibiyetini alan İspanyol sürücü, şampiyona için çok değerli puanlar kazandı.

Sasaki iyi bir yükseliş gerçekleştirmesinin ardından ikinci olurken, Guevara son virajda Foggia'yı geçti ve podyuma çıktı.

Foggia tüm hafta sonu güçlü görünse de yarışta dördüncülüğe geriledi ve podyumu da kaçırmış oldu.

Suzuki beşinci olurken, Carlos Tatay altıncı, Sergio Garcia yedinci ve Ryusei Yamanaka sekizinci oldu.

Temsilcimiz Deniz, iyi götürdüğü yarışta son turlarda geriye düşmesinin ardından dokuzuncu oldu. İlk onu Andrea Migno tamamladı.

Moto3'te sezonun sekizinci yarışı 29 Mayıs'ta Mugello'da yapılacak.

Yarış sonucu:

Deniz Oncu, Red Bull KTM Tech3 Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images