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Moto3 / Le Mans Antrenman raporu

Moto3 Le Mans 3. antrenman: Foggia yine lider, Deniz kaza yaptı

Le Mans'ta gerçekleştirilen 3. Moto3 antrenman seansında en hızlı isim bir kez daha Dennis Foggia oldu.

Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
Moto3 Le Mans 3. antrenman: Foggia yine lider, Deniz kaza yaptı
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Dennis Foggia, Le Mans sıralama turları öncesinde güçlü formunu devam ettirdi ve 3. antrenman seansını da zirvede tamamladı

İtalyan sürücü, cuma gününe göre biraz daha yavaştı fakat yine de zirvede kalması için yeterli bir tur çıkarmayı başardı.

Güneşli ama oldukça serin şartlarda gerçekleştirilen seansta ritim yakalamak kolay değildi. Seansın en büyük olayı temsilcimiz Deniz Öncü'nün KTM'sinin kontrolünü kaybedip, sert şekilde yere düşmesiydi.

Epey acı çektiği görülen temsilcimiz hemen tıbbi merkeze götürüldü. Neyse ki durumu iyiydi ve hafta sonunun kalanında  yarışmasına izin verildi.

Son 10 dakikalık bölümde peş peşe hızlı turlar geldi ve Dennis Foggia 1:41.710 yaparak seansı lider tamamlayan isim oldu.

Foggia'nin en yakın takipçisi sadece 0.070 saniye ardında kalan Izan Guevara'ydı. İlk üçü Tatsuki Suzuki tamamlarken Carlos Tatay dördüncü, Jaume Masia beşinci ve Xavier Artigas altıncı oldu.

İlk onu Andrea Migno (Honda), Daniel Holgado, Ryusei Yamanaka ve Sergio Garcia tamamladı. Garcia şimdiye kadar zor bir hafta sonu geçirse de en azından son antrenmanda ilk ona girmiş oldu.

Ivan Ortola için sabah pek iyi geçmezken, toplamda iki kez yere düştü.

Moto3 sıralama turları TSi 13:35'te başlıyor.

Seans sonucu:

Sıra Sürücü Motosiklet Tur Zaman Fark
1 Italy Dennis Foggia Honda 17 1'41.710  
2 Spain Izan Guevara GASGAS 17 1'41.776 0.066
3 Japan Tatsuki Suzuki Honda 16 1'41.971 0.261
4 Spain Carlos Tatay CF MOTO 17 1'42.089 0.379
5 Spain Jaume Masia KTM 18 1'42.113 0.403
6 Spain Xavier Artigas CF MOTO 18 1'42.119 0.409
7 Italy Andrea Migno Honda 15 1'42.160 0.450
8 Spain Daniel Holgado KTM 17 1'42.178 0.468
9 Japan Ryusei Yamanaka KTM 16 1'42.241 0.531
10 Spain Sergio Garcia Dols GASGAS 18 1'42.244 0.534
11 Japan Ayumu Sasaki Husqvarna 15 1'42.302 0.592
12 United Kingdom John McPhee Husqvarna 14 1'42.327 0.617
13 Australia Joel Kelso KTM 13 1'42.332 0.622
14 Brazil Diogo Moreira KTM 16 1'42.333 0.623
15 Jose Antonio Honda 16 1'42.413 0.703
16 Italy Stefano Nepa KTM 17 1'42.455 0.745
17 Ivan Ortola KTM 13 1'42.461 0.751
18 Italy Elia Bartolini KTM 16 1'42.472 0.762
19 Japan Kaito Toba KTM 17 1'42.618 0.908
20 United Kingdom Scott Ogden Honda 14 1'42.674 0.964
21 Mexico Adrian Fernandez KTM 16 1'42.741 1.031
22 Indonesia Mario Suryo Aji Honda 14 1'42.784 1.074
23 Italy Matteo Bertelle KTM 16 1'42.979 1.269
24 Turkey Deniz Öncü KTM 9 1'43.247 1.537
25 Italy Riccardo Rossi Honda 16 1'43.247 1.537
26 France Lorenzo Fellon Honda 17 1'43.323 1.613
27 Spain Gerard Riu KTM 14 1'43.417 1.707
28 Japan Taiyo Furusato Honda 16 1'43.759 2.049
29 Spain Ana Carrasco KTM 16 1'44.118 2.408
30 United Kingdom Joshua Whatley Honda 15 1'45.598 3.888
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