Moto3 Le Mans 3. antrenman: Foggia yine lider, Deniz kaza yaptı
Le Mans'ta gerçekleştirilen 3. Moto3 antrenman seansında en hızlı isim bir kez daha Dennis Foggia oldu.
Dennis Foggia, Le Mans sıralama turları öncesinde güçlü formunu devam ettirdi ve 3. antrenman seansını da zirvede tamamladı
İtalyan sürücü, cuma gününe göre biraz daha yavaştı fakat yine de zirvede kalması için yeterli bir tur çıkarmayı başardı.
Güneşli ama oldukça serin şartlarda gerçekleştirilen seansta ritim yakalamak kolay değildi. Seansın en büyük olayı temsilcimiz Deniz Öncü'nün KTM'sinin kontrolünü kaybedip, sert şekilde yere düşmesiydi.
Epey acı çektiği görülen temsilcimiz hemen tıbbi merkeze götürüldü. Neyse ki durumu iyiydi ve hafta sonunun kalanında yarışmasına izin verildi.
Son 10 dakikalık bölümde peş peşe hızlı turlar geldi ve Dennis Foggia 1:41.710 yaparak seansı lider tamamlayan isim oldu.
Foggia'nin en yakın takipçisi sadece 0.070 saniye ardında kalan Izan Guevara'ydı. İlk üçü Tatsuki Suzuki tamamlarken Carlos Tatay dördüncü, Jaume Masia beşinci ve Xavier Artigas altıncı oldu.
İlk onu Andrea Migno (Honda), Daniel Holgado, Ryusei Yamanaka ve Sergio Garcia tamamladı. Garcia şimdiye kadar zor bir hafta sonu geçirse de en azından son antrenmanda ilk ona girmiş oldu.
Ivan Ortola için sabah pek iyi geçmezken, toplamda iki kez yere düştü.
Moto3 sıralama turları TSi 13:35'te başlıyor.
Seans sonucu:
|Sıra
|Sürücü
|Motosiklet
|Tur
|Zaman
|Fark
|1
|Dennis Foggia
|Honda
|17
|1'41.710
|2
|Izan Guevara
|GASGAS
|17
|1'41.776
|0.066
|3
|Tatsuki Suzuki
|Honda
|16
|1'41.971
|0.261
|4
|Carlos Tatay
|CF MOTO
|17
|1'42.089
|0.379
|5
|Jaume Masia
|KTM
|18
|1'42.113
|0.403
|6
|Xavier Artigas
|CF MOTO
|18
|1'42.119
|0.409
|7
|Andrea Migno
|Honda
|15
|1'42.160
|0.450
|8
|Daniel Holgado
|KTM
|17
|1'42.178
|0.468
|9
|Ryusei Yamanaka
|KTM
|16
|1'42.241
|0.531
|10
|Sergio Garcia Dols
|GASGAS
|18
|1'42.244
|0.534
|11
|Ayumu Sasaki
|Husqvarna
|15
|1'42.302
|0.592
|12
|John McPhee
|Husqvarna
|14
|1'42.327
|0.617
|13
|Joel Kelso
|KTM
|13
|1'42.332
|0.622
|14
|Diogo Moreira
|KTM
|16
|1'42.333
|0.623
|15
|Jose Antonio
|Honda
|16
|1'42.413
|0.703
|16
|Stefano Nepa
|KTM
|17
|1'42.455
|0.745
|17
|Ivan Ortola
|KTM
|13
|1'42.461
|0.751
|18
|Elia Bartolini
|KTM
|16
|1'42.472
|0.762
|19
|Kaito Toba
|KTM
|17
|1'42.618
|0.908
|20
|Scott Ogden
|Honda
|14
|1'42.674
|0.964
|21
|Adrian Fernandez
|KTM
|16
|1'42.741
|1.031
|22
|Mario Suryo Aji
|Honda
|14
|1'42.784
|1.074
|23
|Matteo Bertelle
|KTM
|16
|1'42.979
|1.269
|24
|Deniz Öncü
|KTM
|9
|1'43.247
|1.537
|25
|Riccardo Rossi
|Honda
|16
|1'43.247
|1.537
|26
|Lorenzo Fellon
|Honda
|17
|1'43.323
|1.613
|27
|Gerard Riu
|KTM
|14
|1'43.417
|1.707
|28
|Taiyo Furusato
|Honda
|16
|1'43.759
|2.049
|29
|Ana Carrasco
|KTM
|16
|1'44.118
|2.408
|30
|Joshua Whatley
|Honda
|15
|1'45.598
|3.888
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Moto3 Le Mans 2. antrenman: Foggia yine lider, Deniz 10. oldu
2022 Moto3 Le Mans: Foggia pole pozisyonunu kazandı, Deniz 10. oldu