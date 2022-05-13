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Moto3 Le Mans 2. antrenman: Foggia yine lider, Deniz 10. oldu

Le Mans'ta gerçekleştirilen 2. Moto3 antrenman seansında en hızlı isim Dennis Foggia olurken, temsilcimiz Deniz Öncü 10. sırada yer aldı.

Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
Moto3 Le Mans 2. antrenman: Foggia yine lider, Deniz 10. oldu
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Jerez'deki sorunlu hafta sonunun ardından Dennis Foggia, ikinci Fransa GP antrenman seansında en hızlı zamanın sahibi oldu. Le Mans'taki Bugatti pistinde 1:41.680 yapan Foggia, en yakın takipçisinin yarım saniye önünde yer aldı.

Seansın hemen başlangıcında Sergio Garcia 10. virajda hata yaptı ve yerde kaldı. Sonrasında bir süre sendelese de durum iyiydi.

Pite dönmeyi başaran GasGas sürücüsü, seansa devam edebildi. Dakikalar sonra Diogo Moreira da bu noktada kaza yaptı.

Olaylar seans ilerledikçe devam ederken, temsilcimiz Deniz Öncü de 8. virajda kendisini yerde buldu. Gerard Riu Male, Taiyo Furusato, Lorenzo Fellon ve Riccardo Rossi kaza yapan diğer sürücüler oldular.

Bu çalkantılı ilk bölümün ardından seans sakinleşti ve sürücüler programlarına odaklanabildiler. Yine de çok az isim sabahki derecesini geçebildi.

Dennis Foggia, tıpkı ilk seansta olduğu gibi ikinci seansta da en iyi zamanın sahibi oldu. Foggia, 1:41.680'le 1:42'nin altına inebilen tek isim olarak zirvede yer aldı.

Izan Guevara, 0.4 saniye geride ikinci olurken, Tatsuki Suzuki 0.5 saniye geride üçüncü ve Carlos Tatay 0.6 saniye geride dördüncü oldu.

İlk beşi Jaume Masia tamamlarken onu Andrea Migno, Elia Bartolini, Ryusei Yamanaka, Rossi, Ayumu Sasaki ve temsilcimiz Deniz tamamladı.

Şampiyona lideri Garcia, kazasının ardından toplam 13 tur tamamlarken, 1.3 saniye geride 15. oldu.

Üçüncü antrenman seansı Cumartesi günü saat 10:00'da gerçekleşecek.

Seans sonucu:

Sıra Sürücü Motosiklet Tur Zaman Fark
1 Italy Dennis Foggia Honda 18 1'41.680  
2 Spain Izan Guevara GASGAS 17 1'42.108 0.428
3 Japan Tatsuki Suzuki Honda 18 1'42.203 0.523
4 Spain Carlos Tatay CF MOTO 14 1'42.326 0.646
5 Spain Jaume Masia KTM 17 1'42.348 0.668
6 Italy Elia Bartolini KTM 16 1'42.552 0.872
7 Italy Andrea Migno Honda 18 1'42.618 0.938
8 Italy Riccardo Rossi Honda 11 1'42.649 0.969
9 Japan Ayumu Sasaki Husqvarna 13 1'42.678 0.998
10 Turkey Deniz Öncü KTM 14 1'42.792 1.112
11 Brazil Diogo Moreira KTM 7 1'42.800 1.120
12 Spain Daniel Holgado KTM 17 1'42.843 1.163
13 Spain Xavier Artigas CF MOTO 18 1'42.894 1.214
14 Spain Sergio Garcia Dols GASGAS 13 1'43.021 1.341
15 Japan Kaito Toba KTM 17 1'43.101 1.421
16 United Kingdom John McPhee Husqvarna 15 1'43.121 1.441
17 Italy Matteo Bertelle KTM 19 1'42.859 1.179
18 Japan Ryusei Yamanaka KTM 16 1'43.219 1.539
19 Australia Joel Kelso KTM 15 1'43.332 1.652
20 Indonesia Mario Suryo Aji Honda 17 1'43.385 1.705
21 Italy Stefano Nepa KTM 17 1'43.416 1.736
22 Jose Antonio Honda 15 1'43.601 1.921
23 United Kingdom Scott Ogden Honda 16 1'43.628 1.948
24 Ivan Ortola KTM 17 1'43.635 1.955
25 France Lorenzo Fellon Honda 10 1'43.813 2.133
26 Mexico Adrian Fernandez KTM 14 1'43.826 2.146
27 Japan Taiyo Furusato Honda 15 1'43.924 2.244
28 Spain Gerard Riu KTM 3 1'44.111 2.431
29 Spain Ana Carrasco KTM 17 1'44.981 3.301
30 United Kingdom Joshua Whatley Honda 14 1'45.644 3.964
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