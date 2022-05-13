Moto3 Le Mans 2. antrenman: Foggia yine lider, Deniz 10. oldu

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Jerez'deki sorunlu hafta sonunun ardından Dennis Foggia, ikinci Fransa GP antrenman seansında en hızlı zamanın sahibi oldu. Le Mans'taki Bugatti pistinde 1:41.680 yapan Foggia, en yakın takipçisinin yarım saniye önünde yer aldı.

Seansın hemen başlangıcında Sergio Garcia 10. virajda hata yaptı ve yerde kaldı. Sonrasında bir süre sendelese de durum iyiydi.

Pite dönmeyi başaran GasGas sürücüsü, seansa devam edebildi. Dakikalar sonra Diogo Moreira da bu noktada kaza yaptı.

Olaylar seans ilerledikçe devam ederken, temsilcimiz Deniz Öncü de 8. virajda kendisini yerde buldu. Gerard Riu Male, Taiyo Furusato, Lorenzo Fellon ve Riccardo Rossi kaza yapan diğer sürücüler oldular.

Bu çalkantılı ilk bölümün ardından seans sakinleşti ve sürücüler programlarına odaklanabildiler. Yine de çok az isim sabahki derecesini geçebildi.

Dennis Foggia, tıpkı ilk seansta olduğu gibi ikinci seansta da en iyi zamanın sahibi oldu. Foggia, 1:41.680'le 1:42'nin altına inebilen tek isim olarak zirvede yer aldı.

Izan Guevara, 0.4 saniye geride ikinci olurken, Tatsuki Suzuki 0.5 saniye geride üçüncü ve Carlos Tatay 0.6 saniye geride dördüncü oldu.

İlk beşi Jaume Masia tamamlarken onu Andrea Migno, Elia Bartolini, Ryusei Yamanaka, Rossi, Ayumu Sasaki ve temsilcimiz Deniz tamamladı.

Şampiyona lideri Garcia, kazasının ardından toplam 13 tur tamamlarken, 1.3 saniye geride 15. oldu.

Üçüncü antrenman seansı Cumartesi günü saat 10:00'da gerçekleşecek.

Seans sonucu: