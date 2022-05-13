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Moto3 / Le Mans Antrenman raporu

Moto3 Le Mans 1. antrenman: Foggia hızlı başladı

Moto3'te Le Mans'ta gerçekleştirilen birinci antrenman seansında en hızlı isim Dennis Foggia oldu.

Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
Moto3 Le Mans 1. antrenman: Foggia hızlı başladı
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Geçen sezon şampiyonluk savaşı veren Dennis Foggia, Fransa Grand Prix'sinin ilk antrenman seansında en hızlı zamanı yaptı. Jerez'de puan dahi alamayan İtalyan sürücü, Le Mans'taki Bugatti Pisti'ndeki ilk seansı 1:41.184 ile ilk sırada tamamladı.

Bu hafta sonu bazı geri dönüşler vardı. John McPhee, Katar'daki antrenman turlarında sert bir kaza yapmış ve omurgasından sakatlanmasının ardından uzun süre ara vermek zorunda kalmıştı. Nihayet Fransa'da motosikletine geri döndü.

Bu kez de Alberto Surra yarışamıyor ve bu hafta sonu onun yerini Jose Rueda aldı.

Antrenman seansında güneş parlıyordu ancak hava sıcaklığı 10 derecenin sadece biraz üzerindeydi. 

Honda sürücüleri, seansı büyük oranda lider götürdüler ve sonunda da zirvede yer aldılar. En iyi derece 1:42.184'lük zaman turuyla Foggia'dan geldi.

Tatsuki Suzuki onu 0.277 saniye geride ikinci sıradan takip ederken, onun arkasındaki grup oldukça yakındı. Andrea Migno, Japon sürücüyü sadece 0.012 saniye geriden takip ederken, onun da 0.016 saniye gerisinde Izan Guevara yer aldı.

Ryusei Yamanaka 0.417 saniye geride beşinci, Jaume Masia 0.431 saniye geride altıncı ve Riccardo Rossi 0.522 saniye geride yedinci oldu. Bu, ilk yedide dört Honda sürücüsü yer aldığı anlamına geliyor.

İlk onu Daniel Holgado, Diogo Moreira ve Carlos Tatay tamamladı.

Temsilcimiz Deniz Öncü, 1:43.146'lik turuyla 0.962 saniye geride 11. olurken, seans boyunca toplam 18 tur attı.

Seanstaki tek olaya 8. virajda kaza yapan Kaito Toba sebep oldu.

İkinci Moto3 antrenmanı 14:15'te başlıyor.

1. antrenman sonucu:

Sıra Sürücü Motosiklet Tur Zaman Fark
1 Italy Dennis Foggia Honda 18 1'42.184  
2 Japan Tatsuki Suzuki Honda 17 1'42.461 0.277
3 Italy Andrea Migno Honda 18 1'42.473 0.289
4 Spain Izan Guevara GASGAS 16 1'42.489 0.305
5 Japan Ryusei Yamanaka KTM 17 1'42.601 0.417
6 Spain Jaume Masia KTM 17 1'42.615 0.431
7 Italy Riccardo Rossi Honda 15 1'42.706 0.522
8 Spain Daniel Holgado KTM 17 1'42.733 0.549
9 Brazil Diogo Moreira KTM 15 1'42.840 0.656
10 Spain Carlos Tatay CF MOTO 19 1'43.104 0.920
11 Turkey Deniz Öncü KTM 18 1'43.146 0.962
12 Spain Sergio Garcia Dols GASGAS 15 1'43.166 0.982
13 Jose Antonio Honda 18 1'43.308 1.124
14 United Kingdom John McPhee Husqvarna 15 1'43.528 1.344
15 Indonesia Mario Suryo Aji Honda 18 1'43.605 1.421
16 Spain Xavier Artigas CF MOTO 18 1'43.648 1.464
17 Japan Ayumu Sasaki Husqvarna 16 1'43.680 1.496
18 Mexico Adrian Fernandez KTM 17 1'43.731 1.547
19 Ivan Ortola KTM 23 1'43.840 1.656
20 Italy Stefano Nepa KTM 18 1'43.842 1.658
21 France Lorenzo Fellon Honda 17 1'43.843 1.659
22 Spain Gerard Riu KTM 15 1'44.179 1.995
23 Australia Joel Kelso KTM 14 1'44.190 2.006
24 Japan Kaito Toba KTM 19 1'44.381 2.197
25 United Kingdom Scott Ogden Honda 18 1'44.435 2.251
26 Italy Matteo Bertelle KTM 20 1'44.594 2.410
27 Italy Elia Bartolini KTM 19 1'44.617 2.433
28 Spain Ana Carrasco KTM 17 1'45.020 2.836
29 Japan Taiyo Furusato Honda 18 1'45.172 2.988
30 United Kingdom Joshua Whatley Honda 17 1'46.096 3.912
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