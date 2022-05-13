Moto3 Le Mans 1. antrenman: Foggia hızlı başladı

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Geçen sezon şampiyonluk savaşı veren Dennis Foggia, Fransa Grand Prix'sinin ilk antrenman seansında en hızlı zamanı yaptı. Jerez'de puan dahi alamayan İtalyan sürücü, Le Mans'taki Bugatti Pisti'ndeki ilk seansı 1:41.184 ile ilk sırada tamamladı.

Bu hafta sonu bazı geri dönüşler vardı. John McPhee, Katar'daki antrenman turlarında sert bir kaza yapmış ve omurgasından sakatlanmasının ardından uzun süre ara vermek zorunda kalmıştı. Nihayet Fransa'da motosikletine geri döndü.

Bu kez de Alberto Surra yarışamıyor ve bu hafta sonu onun yerini Jose Rueda aldı.

Antrenman seansında güneş parlıyordu ancak hava sıcaklığı 10 derecenin sadece biraz üzerindeydi.

Honda sürücüleri, seansı büyük oranda lider götürdüler ve sonunda da zirvede yer aldılar. En iyi derece 1:42.184'lük zaman turuyla Foggia'dan geldi.

Tatsuki Suzuki onu 0.277 saniye geride ikinci sıradan takip ederken, onun arkasındaki grup oldukça yakındı. Andrea Migno, Japon sürücüyü sadece 0.012 saniye geriden takip ederken, onun da 0.016 saniye gerisinde Izan Guevara yer aldı.

Ryusei Yamanaka 0.417 saniye geride beşinci, Jaume Masia 0.431 saniye geride altıncı ve Riccardo Rossi 0.522 saniye geride yedinci oldu. Bu, ilk yedide dört Honda sürücüsü yer aldığı anlamına geliyor.

İlk onu Daniel Holgado, Diogo Moreira ve Carlos Tatay tamamladı.

Temsilcimiz Deniz Öncü, 1:43.146'lik turuyla 0.962 saniye geride 11. olurken, seans boyunca toplam 18 tur attı.

Seanstaki tek olaya 8. virajda kaza yapan Kaito Toba sebep oldu.

İkinci Moto3 antrenmanı 14:15'te başlıyor.

1. antrenman sonucu: