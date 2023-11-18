Moto3 Katar: Sıralamalar öncesinde Deniz Öncü lider
2023 Moto3 Şampiyonası'nın Katar'da gerçekleştirilecek sondan ikinci yarışı öncesinde üçüncü ve son antrenman seansını temsilcimiz Deniz Öncü ilk sırada tamamladı.
Dün gerçekleştirilen ilk seansta en hızlı isim olan ancak akşamki seansta geride kalan Deniz, bugünkü üçüncü ve son antrenman seansında da en hızlı isim olmayı başardı.
Art arda hızlı turlar atan Deniz, en hızlı turu attıktan sonra geçilse de yeniden en hızlı turu attı ve seansın sonunda 2:05.843'lük derecesiyle 3. antrenmanı zirvede tamamladı.
Deniz bu turu sayesinde sıralamalarda doğrudan son bölüme geçen ilk isim oldu.
Kombine edilmiş zamanlarda ikinci hızlı isim David Alonso olurken onu Daniel Holgado ile şampiyonluğun en büyük favorileri Ayumu Sasaki ve Jaume Masia takip ettiler.
Romano Fenati, antrenmanları 5. sırada tamamlarken onun arkasında Vicente Perez, Joel Kelso, Collin Veijer, Diogo Moreira yer aldılar.
Katar yarışı öncesinde Deniz şampiyonada 5. sırada yer alıyor ve hâlâ şampiyonluk şansı devam ediyor.
Sıralamalar Türkiye saati ile 18:15'te başlayacak.
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