Prime'a abone ol
Moto3 Losail
Antrenman raporu

Moto3 Katar: Sıralamalar öncesinde Deniz Öncü lider

2023 Moto3 Şampiyonası'nın Katar'da gerçekleştirilecek sondan ikinci yarışı öncesinde üçüncü ve son antrenman seansını temsilcimiz Deniz Öncü ilk sırada tamamladı.

Abdullah Çelik
Editör Abdullah Çelik
Güncelleme
Deniz Oncu, Red Bull KTM Ajo

Dün gerçekleştirilen ilk seansta en hızlı isim olan ancak akşamki seansta geride kalan Deniz, bugünkü üçüncü ve son antrenman seansında da en hızlı isim olmayı başardı.

Art arda hızlı turlar atan Deniz, en hızlı turu attıktan sonra geçilse de yeniden en hızlı turu attı ve seansın sonunda 2:05.843'lük derecesiyle 3. antrenmanı zirvede tamamladı.

Deniz bu turu sayesinde sıralamalarda doğrudan son bölüme geçen ilk isim oldu.

Kombine edilmiş zamanlarda ikinci hızlı isim David Alonso olurken onu Daniel Holgado ile şampiyonluğun en büyük favorileri Ayumu Sasaki ve Jaume Masia takip ettiler.

Romano Fenati, antrenmanları 5. sırada tamamlarken onun arkasında Vicente Perez, Joel Kelso, Collin Veijer, Diogo Moreira yer aldılar.

Katar yarışı öncesinde Deniz şampiyonada 5. sırada yer alıyor ve hâlâ şampiyonluk şansı devam ediyor.

Sıralamalar Türkiye saati ile 18:15'te başlayacak.

 
paylaşım
yorumlar
Önceki haber Moto3 Katar 2. antrenman: Masia günü büyük farkla lider kapattı, Deniz 14. sırada

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Abdullah Çelik
Daha fazlası
Abdullah Çelik
Horner: "Ferrari'nin güçlü olmasını bekliyorduk"

Horner: "Ferrari'nin güçlü olmasını bekliyorduk"

Formula 1
Las Vegas GP

Horner: "Ferrari'nin güçlü olmasını bekliyorduk" Horner: "Ferrari'nin güçlü olmasını bekliyorduk"

Wolff: "Hızımız gizemini koruyor"

Wolff: "Hızımız gizemini koruyor"

Formula 1
Las Vegas GP

Wolff: "Hızımız gizemini koruyor" Wolff: "Hızımız gizemini koruyor"

Vasseur, yarış performansından umutlu: "Antrenmandaki uzun sürüşler iyi gitti"

Vasseur, yarış performansından umutlu: "Antrenmandaki uzun sürüşler iyi gitti"

Formula 1
Las Vegas GP

Vasseur, yarış performansından umutlu: "Antrenmandaki uzun sürüşler iyi gitti" Vasseur, yarış performansından umutlu: "Antrenmandaki uzun sürüşler iyi gitti"

Son Haberler

Morbidelli'ye tokat atan Aleix Espargaro'ya hem grid hem de para cezası verildi

Morbidelli'ye tokat atan Aleix Espargaro'ya hem grid hem de para cezası verildi

MGP MotoGP
Katar GP

Morbidelli'ye tokat atan Aleix Espargaro'ya hem grid hem de para cezası verildi Morbidelli'ye tokat atan Aleix Espargaro'ya hem grid hem de para cezası verildi

Moto3 Katar: Holgado 0.003 saniye farkla pole'de, Deniz üçüncü, Masia geride kaldı

Moto3 Katar: Holgado 0.003 saniye farkla pole'de, Deniz üçüncü, Masia geride kaldı

MOT3 Moto3
Losail

Moto3 Katar: Holgado 0.003 saniye farkla pole'de, Deniz üçüncü, Masia geride kaldı Moto3 Katar: Holgado 0.003 saniye farkla pole'de, Deniz üçüncü, Masia geride kaldı

F1 pilotları, Las Vegas pist yüzeyini 'altın standart' Cidde ile karşılaştırıyor

F1 pilotları, Las Vegas pist yüzeyini 'altın standart' Cidde ile karşılaştırıyor

F1 Formula 1
Las Vegas GP

F1 pilotları, Las Vegas pist yüzeyini 'altın standart' Cidde ile karşılaştırıyor F1 pilotları, Las Vegas pist yüzeyini 'altın standart' Cidde ile karşılaştırıyor

Horner: "Ferrari'nin güçlü olmasını bekliyorduk"

Horner: "Ferrari'nin güçlü olmasını bekliyorduk"

F1 Formula 1
Las Vegas GP

Horner: "Ferrari'nin güçlü olmasını bekliyorduk" Horner: "Ferrari'nin güçlü olmasını bekliyorduk"

Mail listesine üye ol
Sosyal hesaplarımız
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Prime'a abone ol