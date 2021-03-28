Moto3 Katar: Masia sadece 0.042 saniye farkla kazandı!

Bu yıl Leopard Honda'dan Ajo KTM'e geçiş yapan Jaume Masia, 2021 Moto3 sezonunun ilk yarışını sadece 0.042 saniye farkla kazanmayı başardı.

Moto3'te Katar'da gerçekleştirilen yeni sezonun ilk yarışına Darryn Binder ilk sıradan başladı ve startla birlikte yerini korumayı başardı.

Yarış boyunca yakın mücadele devam etti ve son üç tura girilirken ilk üç sırada Binder, Masia ve Sergio Garcia vardı.

Son tura Masia lider girdi ancak mücadele o kadar yakındı ki, son viraja kadar liderin kim olacağı belirsizdi.

Masia, Pedro Acosta ve Binder, start finiş düzlüğüne sadece 0.1 saniye farkla çıktılar.

Damalı bayrağı Masia sadece 0.042 saniye farkla ilk sırada gördü ve galibiyete uzanan isim olmayı başardı.

Çaylak Acosta, güçlü bir yarış çıkarmasının ardından ilk galibiyetini 0.042 saniye farkla kaçırdı. Buna karşılık ilk podyumunu almış oldu.

Binder uzun süre galibiyet mücadelesi verse de, Masia'nın 0.094 saniye gerisinde kaldı ve üçüncü oldu.

Diğer sürücüler de yine oldukça yakınlardı.

Sergio Garcia, damalı bayrağı 0.435 saniye geride dördüncü sırada görürken, Rodrigo beşinci, Niccolo Antonelli altıncı ve Izan Guevara yedinci oldu.

Bu yedi isim sadece 0.965 saniye içinde dizildi.

İlk onu tamamlayan diğer isimler Tatsuki Suzuki, Kaito Toba ve Jason Dupasquier oldu.

Temsilcimiz Deniz Öncü, kendisi adına şanssız geçen yarışta 20. sırada finiş gördü ve hafta sonunu puansız kapattı.

Yarış içerisinde Jeremy Alcoba, Andrea Migno ve John McPhee'nin karıştığı büyük bir kaza da yaşandı ve bu kaza sonrası üç sürücü de yarış dışı kaldı.

Yarış sonucu: