Moto3 Katar: Masia sadece 0.042 saniye farkla kazandı!

Bu y\u0131l Leopard Honda'dan Ajo KTM'e ge\u00e7i\u015f yapan Jaume Masia, 2021 Moto3 sezonunun ilk yar\u0131\u015f\u0131n\u0131 sadece 0.042 saniye farkla kazanmay\u0131 ba\u015fard\u0131.\nMoto3'te Katar'da ger\u00e7ekle\u015ftirilen yeni sezonun ilk yar\u0131\u015f\u0131na Darryn Binder ilk s\u0131radan ba\u015flad\u0131 ve startla birlikte yerini korumay\u0131 ba\u015fard\u0131.\nYar\u0131\u015f boyunca yak\u0131n m\u00fccadele devam etti ve son \u00fc\u00e7 tura girilirken ilk \u00fc\u00e7 s\u0131rada Binder, Masia ve Sergio Garcia vard\u0131.\nSon tura Masia lider girdi ancak m\u00fccadele o kadar yak\u0131nd\u0131 ki, son viraja kadar liderin kim olaca\u011f\u0131 belirsizdi.\nMasia, Pedro Acosta ve Binder, start fini\u015f d\u00fczl\u00fc\u011f\u00fcne sadece 0.1 saniye farkla \u00e7\u0131kt\u0131lar.\nDamal\u0131 bayra\u011f\u0131 Masia sadece 0.042 saniye farkla ilk s\u0131rada g\u00f6rd\u00fc ve galibiyete uzanan isim olmay\u0131 ba\u015fard\u0131.\n\u00c7aylak Acosta, g\u00fc\u00e7l\u00fc bir yar\u0131\u015f \u00e7\u0131karmas\u0131n\u0131n ard\u0131ndan ilk galibiyetini 0.042 saniye farkla ka\u00e7\u0131rd\u0131. Buna kar\u015f\u0131l\u0131k ilk podyumunu alm\u0131\u015f oldu.\nBinder uzun s\u00fcre galibiyet m\u00fccadelesi verse de, Masia'n\u0131n 0.094 saniye gerisinde kald\u0131 ve \u00fc\u00e7\u00fcnc\u00fc oldu.\nDi\u011fer s\u00fcr\u00fcc\u00fcler de yine olduk\u00e7a yak\u0131nlard\u0131.\nSergio Garcia, damal\u0131 bayra\u011f\u0131 0.435 saniye geride d\u00f6rd\u00fcnc\u00fc s\u0131rada g\u00f6r\u00fcrken, Rodrigo be\u015finci, Niccolo Antonelli alt\u0131nc\u0131 ve Izan Guevara yedinci oldu.\nBu yedi isim sadece 0.965 saniye i\u00e7inde dizildi.\n\u0130lk onu tamamlayan di\u011fer isimler Tatsuki Suzuki, Kaito Toba ve Jason Dupasquier oldu.\nTemsilcimiz Deniz \u00d6nc\u00fc, kendisi ad\u0131na \u015fanss\u0131z ge\u00e7en yar\u0131\u015fta 20. s\u0131rada fini\u015f g\u00f6rd\u00fc ve hafta sonunu puans\u0131z kapatt\u0131.\nYar\u0131\u015f i\u00e7erisinde Jeremy Alcoba, Andrea Migno ve John McPhee'nin kar\u0131\u015ft\u0131\u011f\u0131 b\u00fcy\u00fck bir kaza da ya\u015fand\u0131 ve bu kaza sonras\u0131 \u00fc\u00e7 s\u00fcr\u00fcc\u00fc de yar\u0131\u015f d\u0131\u015f\u0131 kald\u0131.\nYar\u0131\u015f sonucu:\n\n\n\n\n\n\nS\u0131ra\n#\nS\u00fcr\u00fcc\u00fc\n \nMotosiklet\nTur\nZaman\nFark\n\n\n\n\n1\n5\n Jaume Masia \n \nKTM\n18\n 38'29.620 \n \n\n\n2\n37\nPedro Acosta\n \nKTM\n18\n 38'29.662 \n 0.042 \n\n\n3\n40\n Darryn Binder \n \nHonda\n18\n 38'29.714 \n 0.094 \n\n\n4\n11\n Sergio Garcia Dols \n \nGASGAS\n18\n 38'30.055 \n 0.435 \n\n\n5\n2\n Gabriel Rodrigo \n \nHonda\n18\n 38'30.500 \n 0.880 \n\n\n6\n23\n Niccol\u00f2 Antonelli \n \nKTM\n18\n 38'30.519 \n 0.899 \n\n\n7\n28\nIzan Guevara\n \nGASGAS\n18\n 38'30.585 \n 0.965 \n\n\n8\n24\n Tatsuki Suzuki \n \nHonda\n18\n 38'31.834 \n 2.214 \n\n\n9\n27\n Kaito Toba \n \nKTM\n18\n 38'31.570 \n 1.950 \n\n\n10\n50\n Jason Dupasquier \n \nKTM\n18\n 38'31.839 \n 2.219 \n\n\n11\n55\n Romano Fenati \n \nHusqvarna\n18\n 38'31.936 \n 2.316 \n\n\n12\n99\n Carlos Tatay \n \nKTM\n18\n 38'31.918 \n 2.298 \n\n\n13\n12\n Filip Sala\u010d \n \nHonda\n18\n 38'31.965 \n 2.345 \n\n\n14\n6\n Ryusei Yamanaka \n \nKTM\n18\n 38'32.054 \n 2.434 \n\n\n15\n73\n Maximilian Kofler \n \nKTM\n18\n 38'44.388 \n 14.768 \n\n\n16\n92\n Yuki Kunii \n \nHonda\n18\n 38'44.454 \n 14.834 \n\n\n17\n31\n Adrian Fernandez \n \nHusqvarna\n18\n 38'51.807 \n 22.187 \n\n\n18\n82\n Stefano Nepa \n \nKTM\n18\n 38'51.897 \n 22.277 \n\n\n19\n20\nLorenzo Fellon\n \nHonda\n18\n 38'57.902 \n 28.282 \n\n\n20\n53\n Deniz \u00d6nc\u00fc \n \nKTM\n18\n 39'10.903 \n 41.283 \n\n\n21\n19\n Andi Gilang \n \nHonda\n18\n 39'14.596 \n 44.976 \n\n\n \n71\n Ayumu Sasaki \n \nKTM\n17\n 36'22.354 \n 1 Lap \n\n\n \n43\nXavier Artigas\n \nHonda\n7\n 18'38.260 \n 11 Laps \n\n\n \n17\n John McPhee \n \nHonda\n2\n 4'22.232 \n 16 Laps \n\n\n \n16\n Andrea Migno \n \nHonda\n2\n 4'22.468 \n 16 Laps \n\n\n \n52\n Jeremy Alcoba \n \nHonda\n2\n 4'22.695 \n 16 Laps \n\n\n \n54\n Riccardo Rossi \n \nKTM\n1\n 2'16.572 \n 17 Laps \n\n\n \n7\n Dennis Foggia \n \nHonda\n0\n \n \n\n\n\n\n T\u00fcm sonu\u00e7lar\u0131 g\u00f6r\u00fcnt\u00fcle \n\n\n\n\n\n