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Önceki / Katar Moto3: Binder pole pozisyonunu aldı, Deniz 19. oldu
Moto3 / Losail / Yarış raporu

Moto3 Katar: Masia sadece 0.042 saniye farkla kazandı!

Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Editör

2021 Moto3 sezonunun Katar'da gerçekleştirilen ilk yarışını Jaume Masia kazanırken, Deniz Öncü günü puansız kapattı.

Moto3 Katar: Masia sadece 0.042 saniye farkla kazandı!

Bu yıl Leopard Honda'dan Ajo KTM'e geçiş yapan Jaume Masia, 2021 Moto3 sezonunun ilk yarışını sadece 0.042 saniye farkla kazanmayı başardı.

Moto3'te Katar'da gerçekleştirilen yeni sezonun ilk yarışına Darryn Binder ilk sıradan başladı ve startla birlikte yerini korumayı başardı.

Yarış boyunca yakın mücadele devam etti ve son üç tura girilirken ilk üç sırada Binder, Masia ve Sergio Garcia vardı.

Son tura Masia lider girdi ancak mücadele o kadar yakındı ki, son viraja kadar liderin kim olacağı belirsizdi.

Masia, Pedro Acosta ve Binder, start finiş düzlüğüne sadece 0.1 saniye farkla çıktılar.

Damalı bayrağı Masia sadece 0.042 saniye farkla ilk sırada gördü ve galibiyete uzanan isim olmayı başardı.

Çaylak Acosta, güçlü bir yarış çıkarmasının ardından ilk galibiyetini 0.042 saniye farkla kaçırdı. Buna karşılık ilk podyumunu almış oldu.

Binder uzun süre galibiyet mücadelesi verse de, Masia'nın 0.094 saniye gerisinde kaldı ve üçüncü oldu.

Diğer sürücüler de yine oldukça yakınlardı.

Sergio Garcia, damalı bayrağı 0.435 saniye geride dördüncü sırada görürken, Rodrigo beşinci, Niccolo Antonelli altıncı ve Izan Guevara yedinci oldu.

Bu yedi isim sadece 0.965 saniye içinde dizildi.

İlk onu tamamlayan diğer isimler  Tatsuki Suzuki, Kaito Toba ve Jason Dupasquier oldu.

Temsilcimiz Deniz Öncü, kendisi adına şanssız geçen yarışta 20. sırada finiş gördü ve hafta sonunu puansız kapattı.

Yarış içerisinde Jeremy Alcoba, Andrea Migno ve John McPhee'nin karıştığı büyük bir kaza da yaşandı ve bu kaza sonrası üç sürücü de yarış dışı kaldı.

Yarış sonucu:

Sıra # Sürücü Motosiklet Tur Zaman Fark
1 5 Spain Jaume Masia KTM 18 38'29.620  
2 37 Pedro Acosta KTM 18 38'29.662 0.042
3 40 South Africa Darryn Binder Honda 18 38'29.714 0.094
4 11 Spain Sergio Garcia Dols GASGAS 18 38'30.055 0.435
5 2 Argentina Gabriel Rodrigo Honda 18 38'30.500 0.880
6 23 Italy Niccolò Antonelli KTM 18 38'30.519 0.899
7 28 Izan Guevara GASGAS 18 38'30.585 0.965
8 24 Japan Tatsuki Suzuki Honda 18 38'31.834 2.214
9 27 Japan Kaito Toba KTM 18 38'31.570 1.950
10 50 Switzerland Jason Dupasquier KTM 18 38'31.839 2.219
11 55 Italy Romano Fenati Husqvarna 18 38'31.936 2.316
12 99 Spain Carlos Tatay KTM 18 38'31.918 2.298
13 12 Czech Republic Filip Salač Honda 18 38'31.965 2.345
14 6 Japan Ryusei Yamanaka KTM 18 38'32.054 2.434
15 73 Austria Maximilian Kofler KTM 18 38'44.388 14.768
16 92 Japan Yuki Kunii Honda 18 38'44.454 14.834
17 31 Mexico Adrian Fernandez Husqvarna 18 38'51.807 22.187
18 82 Italy Stefano Nepa KTM 18 38'51.897 22.277
19 20 Lorenzo Fellon Honda 18 38'57.902 28.282
20 53 Turkey Deniz Öncü KTM 18 39'10.903 41.283
21 19 Indonesia Andi Gilang Honda 18 39'14.596 44.976
  71 Japan Ayumu Sasaki KTM 17 36'22.354 1 Lap
  43 Xavier Artigas Honda 7 18'38.260 11 Laps
  17 United Kingdom John McPhee Honda 2 4'22.232 16 Laps
  16 Italy Andrea Migno Honda 2 4'22.468 16 Laps
  52 Spain Jeremy Alcoba Honda 2 4'22.695 16 Laps
  54 Italy Riccardo Rossi KTM 1 2'16.572 17 Laps
  7 Italy Dennis Foggia Honda 0    
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Katar Moto3: Binder pole pozisyonunu aldı, Deniz 19. oldu

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Katar Moto3: Binder pole pozisyonunu aldı, Deniz 19. oldu
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Bu Haber Hakkında

Seri Moto3
Etkinlik Losail
Alt-etkinlik Yarış
Pilotlar Jaume Masia
Takımlar Ajo Motorsport
Editör Lewis Duncan

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