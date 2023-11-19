Moto3 Katar: Masia kazandı ve şampiyon oldu, Deniz Öncü iki uzun tur cezasına rağmen podyumda!

MotoGP'nin 2023 için Katar'a dönüşü, büyük pist çalışmaları nedeniyle etkinliğin geleneksel sezon açılışı pozisyonundan kaydırılmasının ardından normalden daha geç oldu. Yine de MotoGP padoğu bu yıl da Katar'a geldi ve Losail Uluslararası Pisti'nde yarış günü ilk olarak Moto3 sınıfı piste çıktı.

Şampiyonluk mücadelesinin oldukça kızıştığı Moto3'te, sezonun sondan ikinci yarışı öncesinde Jaume Masia 246 puanla liderdi, onu 233 puanla Ayumu Sasaki takip ediyordu. Yani Masia bu yarışı kazanırsa ve Sasaki podyuma çıkamazsa Masia şampiyondu.

Losail Uluslararası Pisti'nde yapay ışıklandırmalar altında gerçekleştirilen yarış öncesinde Daniel Holgado pole pozisyonundaydı, gridde Diogo Moreira ve Deniz Öncü ilk çizgiyi tamamlıyordu.

Şampiyonluk mücadelesinin ana aktörlerinden Sasaki dördüncü, Masia ise 10. sıradan start alacaktı.

Formasyon turunun sorunsuz bir şekilde tamamlanmasıyla tüm sürücüler gride yerleşti ve 5 kırmızı ışığın sönmesiyle sezonun sondan 2. startı verildi. Temsilcimiz Deniz Öncü çizgiden çok iyi kalktı ama dışarıdan bakıldığında ışıklar sönmeden hareket etmiş gibi gözüktü.

Nitekim öyle olduğu ortaya çıktı ve temsilcimiz ışıklar sönmeden hareket ettiği ve hatalı start aldığı için çifte uzun tur cezası aldı.

Yarış startı:

Hatalı startın da yardımıyla ilk virajı lider döndük ama ilk turu lider tamamlayamadık, son sektörde ufak bir hata yapan Deniz 5. sıraya geriledi. Sonrasında Deniz turun başında ise yeniden liderliğe yükseldi ama ikinci turda ilk uzun tur cezasını çekince 17. sırada piste geri döndü. Sonraki turda Deniz ikinci uzun tur cezasını çekti ve daha da geriledi.

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images Deniz Oncu, Red Bull KTM Ajo

İkinci tur biterken şampiyonluk mücadelesine baktığımızda ise Masia çoktan ikinci sıraya çıkmıştı ve Sasaki'nin önündeydi ama bu noktada klasman çok fazla değişiyordu.

16 turluk yarışın 8. turuna geldiğimizde ön tarafta Masia, Sasaki ve Holgado mücadeleyi sürdürüyordu. Bahsettiğimiz gibi sıralama sürekli olarak değişiyordu. Bu noktada Deniz 14. sıradaydı ve liderin 2.1 saniye ilerliyorlardı.

Masia ve Sasaki'nin pist üstünde yakınlaştığı anlar da görüyorduk, Masia iki kez Sasaki'yi agresif ataklarla Sasaki'yi pistten süpürdü. Hakemler Masia'ya uyarı gönderdiler ama ceza vermediler.

Son 5 tura girdiğimizde Holgado, Sasaki, Masia, David Alonso, Veijer ve Munoz ilk 6'sı vardı ve bu isimler arka arkaya ilerliyordu. Deniz 10. sıradaydı ve öndekiler mücadele ettikçe onlara daha çok yaklaşıyorduk.

Son 3 tura girdiğimizde şampiyonluk mücadelesi veren Sasaki ve Masia liderlik için savaşmaya devam ediyordu. Deniz ise yedinciydi.

Tam da bu turda Sasaki bir anda momentum kaybetti ve 9. sıraya kadar geriledi. Ön grup resmen Sasaki'yi bir kara delik gibi içine çekip yutmuştu.

Sasaki bitime 2 tur kala geriledi:

Son tura Masia liderliğinde girdik, böyle biterse Masia şampiyon olacaktı. Onun arkasında ise Deniz Öncü vardı! Evet, iki uzun tur cezası çeken Deniz, buna rağmen son tura ikinci sırada girdi.

Masia, son turda da önde kalmayı başardı ve damalı bayrağı ilk sırada gördü. Sasaki ise çizgiyi 7. sırada geçti. Bu da Masia'nın şampiyonluğunu ilan etti anlamına geldi!

Seneye Moto2'de mücadele edecek olan Masia, sezonun ikinci yarısında istikrarlı ve güçlü performansları sayesinde şampiyonluğa ulaştı. Böylelikle Leopard Racing dördüncü Moto3 Dünya Şampiyonunu çıkarmış oldu.

Masia şampiyon:

Yılın çaylağı David Alonso ikinci olurken, temsilcimiz Deniz Öncü ise muazzam geri dönüşünü podyum ile taçlandırdı.

Hatalı startı nedeniyle çifte uzun tur cezası alan Deniz, ilk turlarda bu cezasını hemen çekti ve yarışın geri kalanında rakiplerini birer birer geçti. Son bölümde ön grubun yakın mücadelesini de fırsata çeviren Deniz, son tura 2. sırada girmeyi başarmıştı.

Milli sporcumuz son turda bir sıra kaybetse de bu muazzam geri dönüşüyle bir kez daha temposunu ve yeteneğini gösterdi. Bizi de gururlandı. Temsilcimizi tebrik ediyoruz.

Ricciardo Rossi dördüncü olurken, Vicente Perez altıncıydı. Şampiyonluğu kaybeden Sasaki ise yedinci sıradaydı. Toba, Holgado ve Veijer ise ilk 10'u tamamladılar.

2023 Moto3 sezonu, 24-26 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek Valensiya GP hafta sonu ile sona erecek.

Yarış sonucu: