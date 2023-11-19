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Moto3 Losail
Yarış raporu

Moto3 Katar: Masia kazandı ve şampiyon oldu, Deniz Öncü iki uzun tur cezasına rağmen podyumda!

2023 Moto3 Dünya Şampiyonası'nın 19. ayağı olan Katar Grand Prix'sini Jaume Masia kazandı ve şampiyonluğunu ilan etti. Temsilcimiz Deniz Öncü ise hatalı start almasından ötürü iki uzun tur cezası almasına rağmen yarışı podyumda bitirdi.

Can Çarpıcı
Editör Can Çarpıcı
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Jaume Masia, Leopard Racing

MotoGP'nin 2023 için Katar'a dönüşü, büyük pist çalışmaları nedeniyle etkinliğin geleneksel sezon açılışı pozisyonundan kaydırılmasının ardından normalden daha geç oldu. Yine de MotoGP padoğu bu yıl da Katar'a geldi ve Losail Uluslararası Pisti'nde yarış günü ilk olarak Moto3 sınıfı piste çıktı. 

Şampiyonluk mücadelesinin oldukça kızıştığı Moto3'te, sezonun sondan ikinci yarışı öncesinde Jaume Masia 246 puanla liderdi, onu 233 puanla Ayumu Sasaki takip ediyordu. Yani Masia bu yarışı kazanırsa ve Sasaki podyuma çıkamazsa Masia şampiyondu. 

Losail Uluslararası Pisti'nde yapay ışıklandırmalar altında gerçekleştirilen yarış öncesinde Daniel Holgado pole pozisyonundaydı, gridde Diogo Moreira ve Deniz Öncü ilk çizgiyi tamamlıyordu. 

Şampiyonluk mücadelesinin ana aktörlerinden Sasaki dördüncü, Masia ise 10. sıradan start alacaktı. 

Formasyon turunun sorunsuz bir şekilde tamamlanmasıyla tüm sürücüler gride yerleşti ve 5 kırmızı ışığın sönmesiyle sezonun sondan 2. startı verildi. Temsilcimiz Deniz Öncü çizgiden çok iyi kalktı ama dışarıdan bakıldığında ışıklar sönmeden hareket etmiş gibi gözüktü.

Nitekim öyle olduğu ortaya çıktı ve temsilcimiz ışıklar sönmeden hareket ettiği ve hatalı start aldığı için çifte uzun tur cezası aldı. 

Yarış startı: 

 

Hatalı startın da yardımıyla ilk virajı lider döndük ama ilk turu lider tamamlayamadık, son sektörde ufak bir hata yapan Deniz 5. sıraya geriledi. Sonrasında Deniz turun başında ise yeniden liderliğe yükseldi ama ikinci turda ilk uzun tur cezasını çekince 17. sırada piste geri döndü. Sonraki turda Deniz ikinci uzun tur cezasını çekti ve daha da geriledi. 

Deniz Oncu, Red Bull KTM Ajo

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Deniz Oncu, Red Bull KTM Ajo

İkinci tur biterken şampiyonluk mücadelesine baktığımızda ise Masia çoktan ikinci sıraya çıkmıştı ve Sasaki'nin önündeydi ama bu noktada klasman çok fazla değişiyordu. 

16 turluk yarışın 8. turuna geldiğimizde ön tarafta Masia, Sasaki ve Holgado mücadeleyi sürdürüyordu. Bahsettiğimiz gibi sıralama sürekli olarak değişiyordu. Bu noktada Deniz 14. sıradaydı ve liderin 2.1 saniye ilerliyorlardı. 

Masia ve Sasaki'nin pist üstünde yakınlaştığı anlar da görüyorduk, Masia iki kez Sasaki'yi agresif ataklarla Sasaki'yi pistten süpürdü. Hakemler Masia'ya uyarı gönderdiler ama ceza vermediler. 

 

Son 5 tura girdiğimizde Holgado, Sasaki, Masia, David Alonso, Veijer ve Munoz ilk 6'sı vardı ve bu isimler arka arkaya ilerliyordu.  Deniz 10. sıradaydı ve öndekiler mücadele ettikçe onlara daha çok yaklaşıyorduk. 

Son 3 tura girdiğimizde şampiyonluk mücadelesi veren Sasaki ve Masia liderlik için savaşmaya devam ediyordu. Deniz ise yedinciydi. 

Tam da bu turda Sasaki bir anda momentum kaybetti ve 9. sıraya kadar geriledi. Ön grup resmen Sasaki'yi bir kara delik gibi içine çekip yutmuştu. 

Sasaki bitime 2 tur kala geriledi: 

 

Son tura Masia liderliğinde girdik, böyle biterse Masia şampiyon olacaktı. Onun arkasında ise Deniz Öncü vardı! Evet, iki uzun tur cezası çeken Deniz, buna rağmen son tura ikinci sırada girdi. 

Masia, son turda da önde kalmayı başardı ve damalı bayrağı ilk sırada gördü. Sasaki ise çizgiyi 7. sırada geçti. Bu da Masia'nın şampiyonluğunu ilan etti anlamına geldi! 

Seneye Moto2'de mücadele edecek olan Masia, sezonun ikinci yarısında istikrarlı ve güçlü performansları sayesinde şampiyonluğa ulaştı. Böylelikle Leopard Racing dördüncü Moto3 Dünya Şampiyonunu çıkarmış oldu. 

Masia şampiyon: 

 

Yılın çaylağı David Alonso ikinci olurken, temsilcimiz Deniz Öncü ise muazzam geri dönüşünü podyum ile taçlandırdı. 

Hatalı startı nedeniyle çifte uzun tur cezası alan Deniz, ilk turlarda bu cezasını hemen çekti ve yarışın geri kalanında rakiplerini birer birer geçti. Son bölümde ön grubun yakın mücadelesini de fırsata çeviren Deniz, son tura 2. sırada girmeyi başarmıştı. 

Milli sporcumuz son turda bir sıra kaybetse de bu muazzam geri dönüşüyle bir kez daha temposunu ve yeteneğini gösterdi. Bizi de gururlandı. Temsilcimizi tebrik ediyoruz. 

Ricciardo Rossi dördüncü olurken, Vicente Perez altıncıydı. Şampiyonluğu kaybeden Sasaki ise yedinci sıradaydı. Toba, Holgado ve Veijer ise ilk 10'u tamamladılar. 

2023 Moto3 sezonu, 24-26 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek Valensiya GP hafta sonu ile sona erecek. 

Yarış sonucu: 

 
 
         
Sürücü bilgisi
 
 
 
   
Sıra Sürücü # Motosiklet Tur Zaman Ara km/s Yarış dışı Puan
1 Spain J. Masia Leopard Racing 5 Honda 16

-

       25
2
D. Alonso GAVIOTA GASGAS Aspar Team
 80 GASGAS 16

+0.068

0.068

 0.068     20
3 Turkey D. Öncü Red Bull KTM Factory Racing 53 KTM 16

+0.163

0.163

 0.095     16
4 Italy R. Rossi SIC58 Squadra Corse 54 Honda 16

+0.285

0.285

 0.122     13
5 Spain V. Perez BOE Motorsports 21 KTM 16

+1.553

1.553

 1.268     11
6 Japan A. Sasaki Liqui Moly Husqvarna Intact GP 71 Husqvarna 16

+1.566

1.566

 0.013     10
7 Italy M. Bertelle Rivacold Snipers Team 18 Honda 16

+1.725

1.725

 0.159     9
8 Japan K. Toba SIC58 Squadra Corse 27 Honda 16

+1.846

1.846

 0.121     8
9 Spain D. Holgado Red Bull KTM Tech 3 96 KTM 16

+1.943

1.943

 0.097     7
10
C. Veijer Liqui Moly Husqvarna Intact GP
 95 Husqvarna 16

+2.019

2.019

 0.076     6
11 Italy R. Fenati Rivacold Snipers Team 55 Honda 16

+3.634

3.634

 1.615     5
12 Spain D. Munoz BOE Motorsports 44 KTM 16

+4.003

4.003

 0.369     4
13 Australia J. Kelso CFMoto Racing PruestelGP 66 CF MOTO 16

+4.060

4.060

 0.057     3
14 Japan T. Furusato Idemitsu Honda Team Asia 72 Honda 16

+4.166

4.166

 0.106     2
15
I. Ortola Angeluss MTA Team
 48 KTM 16

+4.228

4.228

 0.062     1
16
J. Antonio Red Bull KTM Factory Racing
 99 KTM 16

+4.707

4.707

 0.479      
17 Mexico A. Fernandez Leopard Racing 31 Honda 16

+5.139

5.139

 0.432      
18 Italy S. Nepa Angeluss MTA Team 82 KTM 16

+5.221

5.221

 0.082      
19 United Kingdom S. Ogden VisionTrack Racing Team 19 Honda 16

+5.589

5.589

 0.368      
20 Spain X. Artigas CFMoto Racing PruestelGP 43 CF MOTO 16

+7.934

7.934

 2.345      
21 Japan R. Yamanaka GAVIOTA GASGAS Aspar Team 6 GASGAS 16

+8.140

8.140

 0.206      
22
S. Azman MT Helmets - MSI
 63 KTM 16

+22.445

22.445

 14.305      
23
D. Salvador CIP
 38 KTM 16

+22.622

22.622

 0.177      
24 France L. Fellon CIP 20 KTM 16

+33.718

33.718

 11.096      
25 Indonesia M. Aji Idemitsu Honda Team Asia 64 Honda 16

+34.010

34.010

 0.292      
26 Brazil D. Moreira MT Helmets - MSI 10 KTM 16

+41.722

41.722

 7.712      
dnf
F. Farioli Red Bull KTM Tech 3
 7 KTM 3

 

     Yarış dışı  
dnf United Kingdom J. Whatley VisionTrack Racing Team 70 Honda 0

 

     Yarış dışı  
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