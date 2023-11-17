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Moto3 Losail
Antrenman raporu

Moto3 Katar 2. antrenman: Masia günü büyük farkla lider kapattı, Deniz 14. sırada

Moto3 Katar Grand Prix'si öncesinde gerçekleştirilen 2. antrenman seansında güneşin batmasıyla dereceler çok daha rekabetçi gelirken, şampiyona lideri Jaume Masia günü lider kapattı. Temsilcimiz Deniz Öncü ise 14. sırayı alarak son Q2 biletini kaptı.

Can Çarpıcı
Editör Can Çarpıcı
Güncelleme
Jaume Masia, Leopard Racing

Bitime sadece 2 yarışın kaldığı Moto3 sezonunda yoğun bir şampiyonluk mücadelesi söz konusu dolayısıyla sezonun son 2 yarışı oldukça önemli. Sezonun sondan 2. durağı olan Katar yarışına Jaume Masia 246 puanla lider olarak girerken onu 233 puanla Ayumu Sasaki takip ediyor.

Losail'deki bu kritik hafta sonuna 1. antrenman seansı ile başlamıştık, tabii bu seans gün ışığı altında gerçekleştirilmişti. Sıcaklıklar yüksekti, ayrıca piste ilk olarak Moto3 sürücüleri çıkmıştı ve Moto3 sınıfının bir nevi pisti temizleme görevleri vardı zira pist kumluydu ve yol tutuşu düşüktü. 

Derecelerin pek de temsili olmadığı bu ilk seansı temsilcimiz Deniz Öncü ilk sırada tamamlamıştı. Akşam seansında derecelerin gelişmesi bekleniyordu ve öyle de oldu. 

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Güneşin batmasıyla sıcaklıklar düştü, ayrıca diğer sınıfların da turlamasıyla pistteki yol tutuşu da arttı. Böylelikle tur zamanlarını 4-5 saniye kadar geliştiren isimler oldu. 

Seansın en hızlı ismi şampiyona lideri Jaume Masia, 2:06.794'lük derecesiyle günü lider tamamladı ve 2:06'lara inebilen de tek isimdi. İlk seanstaki derecesini 5 saniye kadar geliştiren Masia'nın en yakın takipçisi konumunda 2:07.340'lık derecesiyle Romano Fenati vardı. 

Son yarışın galibi Collin Veijer üçüncü sırayı alırken, Ivan Ortola ve Matteo Bertelle ise ilk 5'i tamamladılar. Şampiyonada Masia'nın ana rakibi olan Ayumu Sasaki istediği gibi bir gün geçiremedi ve Masia'nın 1 saniye kadar arkasında 8. sırayı aldı. 

Temsilcimiz Deniz Öncü ise ikinci seansta rakipleri kadar zaman bulamadı ve 14. sırada yer aldı. Böylelikle son Q2 biletini de kapmış oldu. 

Seans sonucu:

 
 
         
Sürücü bilgisi
 
 
 
   
Sıra Sürücü # Motosiklet Tur Zaman Ara km/s Hız Ölçüm Noktası
1 Spain J. Masia Leopard Racing 5 Honda 12

2'06.794

   152.751 233
2 Italy R. Fenati Rivacold Snipers Team 55 Honda 14

+0.546

2'07.340

 0.546 152.096 236
3
C. Veijer Liqui Moly Husqvarna Intact GP
 95 Husqvarna 10

+0.622

2'07.416

 0.076 152.006 232
4
I. Ortola Angeluss MTA Team
 48 KTM 12

+0.631

2'07.425

 0.009 151.995 236
5 Italy M. Bertelle Rivacold Snipers Team 18 Honda 14

+0.808

2'07.602

 0.177 151.784 235
6 Spain X. Artigas CFMoto Racing PruestelGP 43 CF MOTO 12

+0.870

2'07.664

 0.062 151.710 229
7
D. Alonso GAVIOTA GASGAS Aspar Team
 80 GASGAS 12

+1.001

2'07.795

 0.131 151.555 240
8 Japan A. Sasaki Liqui Moly Husqvarna Intact GP 71 Husqvarna 12

+1.074

2'07.868

 0.073 151.468 236
9 Spain D. Holgado Red Bull KTM Tech 3 96 KTM 12

+1.269

2'08.063

 0.195 151.238 236
10 Italy S. Nepa Angeluss MTA Team 82 KTM 12

+1.353

2'08.147

 0.084 151.138 237
11 Spain V. Perez BOE Motorsports 21 KTM 13

+1.357

2'08.151

 0.004 151.134 229
12 Japan K. Toba SIC58 Squadra Corse 27 Honda 12

+1.383

2'08.177

 0.026 151.103 237
13 Spain D. Munoz BOE Motorsports 44 KTM 11

+1.580

2'08.374

 0.197 150.871 237
14 Turkey D. Öncü Red Bull KTM Factory Racing 53 KTM 13

+1.627

2'08.421

 0.047 150.816 235
15
F. Farioli Red Bull KTM Tech 3
 7 KTM 12

+1.686

2'08.480

 0.059 150.747 234
16
J. Antonio Red Bull KTM Factory Racing
 99 KTM 14

+1.721

2'08.515

 0.035 150.706 236
17 Brazil D. Moreira MT Helmets - MSI 10 KTM 13

+1.842

2'08.636

 0.121 150.564 236
18 United Kingdom J. Whatley VisionTrack Racing Team 70 Honda 12

+1.898

2'08.692

 0.056 150.498 231
19 Australia J. Kelso CFMoto Racing PruestelGP 66 CF MOTO 11

+1.983

2'08.777

 0.085 150.399 235
20 Italy R. Rossi SIC58 Squadra Corse 54 Honda 12

+1.984

2'08.778

 0.001 150.398 238
21 Mexico A. Fernandez Leopard Racing 31 Honda 12

+2.019

2'08.813

 0.035 150.357 237
22 Japan T. Furusato Idemitsu Honda Team Asia 72 Honda 12

+2.244

2'09.038

 0.225 150.095 232
23
S. Azman MT Helmets - MSI
 63 KTM 13

+2.450

2'09.244

 0.206 149.856 233
24
D. Salvador CIP
 38 KTM 10

+2.487

2'09.281

 0.037 149.813 237
25 Japan R. Yamanaka GAVIOTA GASGAS Aspar Team 6 GASGAS 10

+2.550

2'09.344

 0.063 149.740 238
26 Indonesia M. Aji Idemitsu Honda Team Asia 64 Honda 12

+2.560

2'09.354

 0.010 149.728 233
27 France L. Fellon CIP 20 KTM 11

+2.913

2'09.707

 0.353 149.321 232
28 United Kingdom S. Ogden VisionTrack Racing Team 19 Honda 9

+4.054

2'10.848

 1.141 148.019 237
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