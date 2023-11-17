Moto3 Katar 2. antrenman: Masia günü büyük farkla lider kapattı, Deniz 14. sırada
Moto3 Katar Grand Prix'si öncesinde gerçekleştirilen 2. antrenman seansında güneşin batmasıyla dereceler çok daha rekabetçi gelirken, şampiyona lideri Jaume Masia günü lider kapattı. Temsilcimiz Deniz Öncü ise 14. sırayı alarak son Q2 biletini kaptı.
Bitime sadece 2 yarışın kaldığı Moto3 sezonunda yoğun bir şampiyonluk mücadelesi söz konusu dolayısıyla sezonun son 2 yarışı oldukça önemli. Sezonun sondan 2. durağı olan Katar yarışına Jaume Masia 246 puanla lider olarak girerken onu 233 puanla Ayumu Sasaki takip ediyor.
Losail'deki bu kritik hafta sonuna 1. antrenman seansı ile başlamıştık, tabii bu seans gün ışığı altında gerçekleştirilmişti. Sıcaklıklar yüksekti, ayrıca piste ilk olarak Moto3 sürücüleri çıkmıştı ve Moto3 sınıfının bir nevi pisti temizleme görevleri vardı zira pist kumluydu ve yol tutuşu düşüktü.
Derecelerin pek de temsili olmadığı bu ilk seansı temsilcimiz Deniz Öncü ilk sırada tamamlamıştı. Akşam seansında derecelerin gelişmesi bekleniyordu ve öyle de oldu.
Güneşin batmasıyla sıcaklıklar düştü, ayrıca diğer sınıfların da turlamasıyla pistteki yol tutuşu da arttı. Böylelikle tur zamanlarını 4-5 saniye kadar geliştiren isimler oldu.
Seansın en hızlı ismi şampiyona lideri Jaume Masia, 2:06.794'lük derecesiyle günü lider tamamladı ve 2:06'lara inebilen de tek isimdi. İlk seanstaki derecesini 5 saniye kadar geliştiren Masia'nın en yakın takipçisi konumunda 2:07.340'lık derecesiyle Romano Fenati vardı.
Son yarışın galibi Collin Veijer üçüncü sırayı alırken, Ivan Ortola ve Matteo Bertelle ise ilk 5'i tamamladılar. Şampiyonada Masia'nın ana rakibi olan Ayumu Sasaki istediği gibi bir gün geçiremedi ve Masia'nın 1 saniye kadar arkasında 8. sırayı aldı.
Temsilcimiz Deniz Öncü ise ikinci seansta rakipleri kadar zaman bulamadı ve 14. sırada yer aldı. Böylelikle son Q2 biletini de kapmış oldu.
Seans sonucu:
|Sürücü bilgisi
|
|
|Sıra
|Sürücü
|#
|Motosiklet
|Tur
|Zaman
|Ara
|km/s
|Hız Ölçüm Noktası
|1
|J. Masia Leopard Racing
|5
|Honda
|12
|
2'06.794
|152.751
|233
|2
|R. Fenati Rivacold Snipers Team
|55
|Honda
|14
|
+0.546
2'07.340
|0.546
|152.096
|236
|3
|
C. Veijer Liqui Moly Husqvarna Intact GP
|95
|Husqvarna
|10
|
+0.622
2'07.416
|0.076
|152.006
|232
|4
|
I. Ortola Angeluss MTA Team
|48
|KTM
|12
|
+0.631
2'07.425
|0.009
|151.995
|236
|5
|M. Bertelle Rivacold Snipers Team
|18
|Honda
|14
|
+0.808
2'07.602
|0.177
|151.784
|235
|6
|X. Artigas CFMoto Racing PruestelGP
|43
|CF MOTO
|12
|
+0.870
2'07.664
|0.062
|151.710
|229
|7
|
D. Alonso GAVIOTA GASGAS Aspar Team
|80
|GASGAS
|12
|
+1.001
2'07.795
|0.131
|151.555
|240
|8
|A. Sasaki Liqui Moly Husqvarna Intact GP
|71
|Husqvarna
|12
|
+1.074
2'07.868
|0.073
|151.468
|236
|9
|D. Holgado Red Bull KTM Tech 3
|96
|KTM
|12
|
+1.269
2'08.063
|0.195
|151.238
|236
|10
|S. Nepa Angeluss MTA Team
|82
|KTM
|12
|
+1.353
2'08.147
|0.084
|151.138
|237
|11
|V. Perez BOE Motorsports
|21
|KTM
|13
|
+1.357
2'08.151
|0.004
|151.134
|229
|12
|K. Toba SIC58 Squadra Corse
|27
|Honda
|12
|
+1.383
2'08.177
|0.026
|151.103
|237
|13
|D. Munoz BOE Motorsports
|44
|KTM
|11
|
+1.580
2'08.374
|0.197
|150.871
|237
|14
|D. Öncü Red Bull KTM Factory Racing
|53
|KTM
|13
|
+1.627
2'08.421
|0.047
|150.816
|235
|15
|
F. Farioli Red Bull KTM Tech 3
|7
|KTM
|12
|
+1.686
2'08.480
|0.059
|150.747
|234
|16
|
J. Antonio Red Bull KTM Factory Racing
|99
|KTM
|14
|
+1.721
2'08.515
|0.035
|150.706
|236
|17
|D. Moreira MT Helmets - MSI
|10
|KTM
|13
|
+1.842
2'08.636
|0.121
|150.564
|236
|18
|J. Whatley VisionTrack Racing Team
|70
|Honda
|12
|
+1.898
2'08.692
|0.056
|150.498
|231
|19
|J. Kelso CFMoto Racing PruestelGP
|66
|CF MOTO
|11
|
+1.983
2'08.777
|0.085
|150.399
|235
|20
|R. Rossi SIC58 Squadra Corse
|54
|Honda
|12
|
+1.984
2'08.778
|0.001
|150.398
|238
|21
|A. Fernandez Leopard Racing
|31
|Honda
|12
|
+2.019
2'08.813
|0.035
|150.357
|237
|22
|T. Furusato Idemitsu Honda Team Asia
|72
|Honda
|12
|
+2.244
2'09.038
|0.225
|150.095
|232
|23
|
S. Azman MT Helmets - MSI
|63
|KTM
|13
|
+2.450
2'09.244
|0.206
|149.856
|233
|24
|
D. Salvador CIP
|38
|KTM
|10
|
+2.487
2'09.281
|0.037
|149.813
|237
|25
|R. Yamanaka GAVIOTA GASGAS Aspar Team
|6
|GASGAS
|10
|
+2.550
2'09.344
|0.063
|149.740
|238
|26
|M. Aji Idemitsu Honda Team Asia
|64
|Honda
|12
|
+2.560
2'09.354
|0.010
|149.728
|233
|27
|L. Fellon CIP
|20
|KTM
|11
|
+2.913
2'09.707
|0.353
|149.321
|232
|28
|S. Ogden VisionTrack Racing Team
|19
|Honda
|9
|
+4.054
2'10.848
|1.141
|148.019
|237
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