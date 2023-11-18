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Moto3 Losail
Sıralama turları raporu

Moto3 Katar: Holgado 0.003 saniye farkla pole'de, Deniz üçüncü, Masia geride kaldı

2023 Moto3 Dünya Şampiyonası'nın 19. ayağı olan Katar Grand Prix'si öncesinde gerçekleştirilen sıralama turlarında pole pozisyonu Daniel Holgado'ya giderken, temsilcimiz Deniz Öncü üçüncü sırayı aldı.

Can Çarpıcı
Editör Can Çarpıcı
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Daniel Holgado, Red Bull KTM Tech3

Katar'da son olarak Moto3 sınıfı sıralama turları için piste çıktı. Öğlen gerçekleştirilen antrenman seansına kıyasla koşullar daha iyiydi: Güneş batmıştı ve sıcaklıklar düşmüştü, pistteki kauçuk seviyesi -ve yol tutuşu- de giderek artıyordu. 

Dolayısıyla yapay ışıklandırmalar altında gerçekleştirilen sıralama seansında derecelerin gelişmesi bekleniyordu ve öyle de oldu. 

Pole pozisyonu için kıyasıya bir mücadele izlediğimiz seansın en hızlısı Daniel Holgado oldu. Red Bull KTM Tech3 sürücüsü, 2:04.742'lik derecesiyle pole pozisyonunu aldı. Onun sadece 0.003 saniye arkasında ise Diogo Moreira vardı. 

Hafta sonu boyunca hızlı bir görüntü çizen ve öğlen gerçekleştirilen antrenman seansını zirvede tamamlayan temsilcimiz Deniz Öncü ise 2:04.894'lük derecesiyle üçüncü oldu ve ilk çizgiyi tamamladı. 

Temsilcimiz, yarın 17.00'de başlayacak yarışta bu sezonki galibiyetlerine bir yenisini eklemek için yarışacak. 

Deniz Oncu, Red Bull KTM Ajo

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Deniz Oncu, Red Bull KTM Ajo

Şampiyonluk mücadelesi veren Jaume Masia ve Ayumu Sasaki'nin neler yaptığına bakacak olursak; Katar yarışına Jaume Masia 246 puanla lider olarak girerken onu 233 puanla Ayumu Sasaki takip ediyor. 

13 puan kadar geride olan Sasaki, iyi bir sıralama seansı geçirdi ve dördüncü oldu. Şampiyona lideri Masia ise 10. sırayı alabildi ve şampiyonadaki ana rakibinin gerisinde kaldı. Sasaki yarınki yarışta bunu bir avantaja çevirip Masia'dan puanlar almak isteyecektir. 

Moto3 Katar yarışı, Pazar günü TSİ 17.00'de başlayacak. 

Sıralama sonucu: 

 
 
         
Sürücü bilgisi
 
 
 
   
Sıra Sürücü # Motosiklet Tur Zaman Ara km/s Hız Ölçüm Noktası
1 Spain D. Holgado Red Bull KTM Tech 3 96 KTM 7

2'04.742

   155.264 239
2 Brazil D. Moreira MT Helmets - MSI 10 KTM 7

+0.003

2'04.745

 0.003 155.260 234
3 Turkey D. Öncü Red Bull KTM Factory Racing 53 KTM 7

+0.152

2'04.894

 0.149 155.075 233
4 Japan A. Sasaki Liqui Moly Husqvarna Intact GP 71 Husqvarna 7

+0.324

2'05.066

 0.172 154.862 238
5
C. Veijer Liqui Moly Husqvarna Intact GP
 95 Husqvarna 7

+0.462

2'05.204

 0.138 154.691 233
6 Italy R. Fenati Rivacold Snipers Team 55 Honda 5

+0.465

2'05.207

 0.003 154.687 234
7 Australia J. Kelso CFMoto Racing PruestelGP 66 CF MOTO 5

+0.508

2'05.250

 0.043 154.634 233
8 Italy M. Bertelle Rivacold Snipers Team 18 Honda 6

+0.511

2'05.253

 0.003 154.631 236
9
I. Ortola Angeluss MTA Team
 48 KTM 5

+0.681

2'05.423

 0.170 154.421 235
10 Spain J. Masia Leopard Racing 5 Honda 6

+0.734

2'05.476

 0.053 154.356 237
11
F. Farioli Red Bull KTM Tech 3
 7 KTM 7

+0.943

2'05.685

 0.209 154.099 233
12 Spain V. Perez BOE Motorsports 21 KTM 7

+1.037

2'05.779

 0.094 153.984 233
13
D. Alonso GAVIOTA GASGAS Aspar Team
 80 GASGAS 7

+1.399

2'06.141

 0.362 153.542 236
14 Mexico A. Fernandez Leopard Racing 31 Honda 6

+1.445

2'06.187

 0.046 153.486 234
15 Spain X. Artigas CFMoto Racing PruestelGP 43 CF MOTO 5

+1.662

2'06.404

 0.217 153.222 232
16 United Kingdom S. Ogden VisionTrack Racing Team 19 Honda 5

+1.732

2'06.474

 0.070 153.138 236
17 Japan T. Furusato Idemitsu Honda Team Asia 72 Honda 5

+1.792

2'06.534

 0.060 153.065 232
18
J. Antonio Red Bull KTM Factory Racing
 99 KTM 6

+1.948

2'06.690

 0.156 152.877 236
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