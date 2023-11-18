Moto3 Katar: Holgado 0.003 saniye farkla pole'de, Deniz üçüncü, Masia geride kaldı
2023 Moto3 Dünya Şampiyonası'nın 19. ayağı olan Katar Grand Prix'si öncesinde gerçekleştirilen sıralama turlarında pole pozisyonu Daniel Holgado'ya giderken, temsilcimiz Deniz Öncü üçüncü sırayı aldı.
Katar'da son olarak Moto3 sınıfı sıralama turları için piste çıktı. Öğlen gerçekleştirilen antrenman seansına kıyasla koşullar daha iyiydi: Güneş batmıştı ve sıcaklıklar düşmüştü, pistteki kauçuk seviyesi -ve yol tutuşu- de giderek artıyordu.
Dolayısıyla yapay ışıklandırmalar altında gerçekleştirilen sıralama seansında derecelerin gelişmesi bekleniyordu ve öyle de oldu.
Pole pozisyonu için kıyasıya bir mücadele izlediğimiz seansın en hızlısı Daniel Holgado oldu. Red Bull KTM Tech3 sürücüsü, 2:04.742'lik derecesiyle pole pozisyonunu aldı. Onun sadece 0.003 saniye arkasında ise Diogo Moreira vardı.
Hafta sonu boyunca hızlı bir görüntü çizen ve öğlen gerçekleştirilen antrenman seansını zirvede tamamlayan temsilcimiz Deniz Öncü ise 2:04.894'lük derecesiyle üçüncü oldu ve ilk çizgiyi tamamladı.
Temsilcimiz, yarın 17.00'de başlayacak yarışta bu sezonki galibiyetlerine bir yenisini eklemek için yarışacak.
Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images
Deniz Oncu, Red Bull KTM Ajo
Şampiyonluk mücadelesi veren Jaume Masia ve Ayumu Sasaki'nin neler yaptığına bakacak olursak; Katar yarışına Jaume Masia 246 puanla lider olarak girerken onu 233 puanla Ayumu Sasaki takip ediyor.
13 puan kadar geride olan Sasaki, iyi bir sıralama seansı geçirdi ve dördüncü oldu. Şampiyona lideri Masia ise 10. sırayı alabildi ve şampiyonadaki ana rakibinin gerisinde kaldı. Sasaki yarınki yarışta bunu bir avantaja çevirip Masia'dan puanlar almak isteyecektir.
Moto3 Katar yarışı, Pazar günü TSİ 17.00'de başlayacak.
Sıralama sonucu:
|Sürücü bilgisi
|
|
|Sıra
|Sürücü
|#
|Motosiklet
|Tur
|Zaman
|Ara
|km/s
|Hız Ölçüm Noktası
|1
|D. Holgado Red Bull KTM Tech 3
|96
|KTM
|7
|
2'04.742
|155.264
|239
|2
|D. Moreira MT Helmets - MSI
|10
|KTM
|7
|
+0.003
2'04.745
|0.003
|155.260
|234
|3
|D. Öncü Red Bull KTM Factory Racing
|53
|KTM
|7
|
+0.152
2'04.894
|0.149
|155.075
|233
|4
|A. Sasaki Liqui Moly Husqvarna Intact GP
|71
|Husqvarna
|7
|
+0.324
2'05.066
|0.172
|154.862
|238
|5
|
C. Veijer Liqui Moly Husqvarna Intact GP
|95
|Husqvarna
|7
|
+0.462
2'05.204
|0.138
|154.691
|233
|6
|R. Fenati Rivacold Snipers Team
|55
|Honda
|5
|
+0.465
2'05.207
|0.003
|154.687
|234
|7
|J. Kelso CFMoto Racing PruestelGP
|66
|CF MOTO
|5
|
+0.508
2'05.250
|0.043
|154.634
|233
|8
|M. Bertelle Rivacold Snipers Team
|18
|Honda
|6
|
+0.511
2'05.253
|0.003
|154.631
|236
|9
|
I. Ortola Angeluss MTA Team
|48
|KTM
|5
|
+0.681
2'05.423
|0.170
|154.421
|235
|10
|J. Masia Leopard Racing
|5
|Honda
|6
|
+0.734
2'05.476
|0.053
|154.356
|237
|11
|
F. Farioli Red Bull KTM Tech 3
|7
|KTM
|7
|
+0.943
2'05.685
|0.209
|154.099
|233
|12
|V. Perez BOE Motorsports
|21
|KTM
|7
|
+1.037
2'05.779
|0.094
|153.984
|233
|13
|
D. Alonso GAVIOTA GASGAS Aspar Team
|80
|GASGAS
|7
|
+1.399
2'06.141
|0.362
|153.542
|236
|14
|A. Fernandez Leopard Racing
|31
|Honda
|6
|
+1.445
2'06.187
|0.046
|153.486
|234
|15
|X. Artigas CFMoto Racing PruestelGP
|43
|CF MOTO
|5
|
+1.662
2'06.404
|0.217
|153.222
|232
|16
|S. Ogden VisionTrack Racing Team
|19
|Honda
|5
|
+1.732
2'06.474
|0.070
|153.138
|236
|17
|T. Furusato Idemitsu Honda Team Asia
|72
|Honda
|5
|
+1.792
2'06.534
|0.060
|153.065
|232
|18
|
J. Antonio Red Bull KTM Factory Racing
|99
|KTM
|6
|
+1.948
2'06.690
|0.156
|152.877
|236
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