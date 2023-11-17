Moto3 Katar: Hızlı başlayan Deniz Öncü 1. antrenmanda lider
2023 Moto3 Şampiyonası'nın Katar'da gerçekleştirilecek sondan ikinci yarışı öncesinde ilk antrenman seansını temsilcimiz Deniz Öncü ilk sırada tamamladı.
Şampiyonluk mücadelesinin yoğun olduğu Moto3'te Deniz Öncü, aldığı galibiyetler ve istikrarlı podyumlar ile bu mücadelenin ortağı oldu ve son iki yarışa matematiksel olarak şampiyon olabilecek isimlerden birisi olarak girdi ancak son dönemde alınan talihsiz sonuçlar ve kazalar, Deniz'in bu mücadelede ne yazık ki geriye düşmesine ve gerçekçi bir fırsata sahip olamamasına neden oldu.
Katar yarışına Jaume Masia 246 puanla lider olarak girerken onu 233 puanla Ayumu Sasaki takip ediyor. Deniz Öncü ise 196 puanla Alonso ve Holgado'nun arkasında 5. sırada yer alıyor.
Bugün gün ışığında gerçekleştirilen ilk antrenman seansında Deniz, oldukça güçlü başlangıç yaptı ve seansın sonunda 2:09.404'lük derecesiyle en hızlı isim oldu.
Şampiyona lideri Masia, Deniz'in arkasında 2. olurken en büyük rakibi Sasaki motosikletinde yaşadığı sorunun ardından ancak 26. olabildi.
Diogo Moreira, Lusial Uluslararası Pisti'ne iyi uyum sağladı ve seansı Kaito Toba'nın önünde 3. sırada tamamladı. Syarifuddin Azman, çok olumlu bir seans geçirdi ve Matteo Bertelle ve Joshua Whatley'in önünde ilk beşi tamamladı. Çaylak David Alonso, Katar pistini çabucak öğrendi ve ilk 10'u tamamlayan Xavier Artigas ve Romano Fenati'nin önünde 8. oldu.
|Sürücü bilgisi
|
|
|Sıra
|Sürücü
|#
|Motosiklet
|Tur
|Zaman
|Ara
|km/s
|Hız Ölçüm Noktası
|1
|D. Öncü Red Bull KTM Factory Racing
|53
|KTM
|14
|
2'09.404
|149.670
|232
|2
|J. Masia Leopard Racing
|5
|Honda
|12
|
+0.413
2'09.817
|0.413
|149.194
|234
|3
|D. Moreira MT Helmets - MSI
|10
|KTM
|12
|
+0.823
2'10.227
|0.410
|148.724
|238
|4
|K. Toba SIC58 Squadra Corse
|27
|Honda
|12
|
+1.157
2'10.561
|0.334
|148.344
|237
|5
|
S. Azman MT Helmets - MSI
|63
|KTM
|14
|
+1.347
2'10.751
|0.190
|148.128
|236
|6
|M. Bertelle Rivacold Snipers Team
|18
|Honda
|15
|
+1.352
2'10.756
|0.005
|148.123
|233
|7
|J. Whatley VisionTrack Racing Team
|70
|Honda
|13
|
+1.487
2'10.891
|0.135
|147.970
|233
|8
|
D. Alonso GAVIOTA GASGAS Aspar Team
|80
|GASGAS
|14
|
+1.567
2'10.971
|0.080
|147.880
|237
|9
|X. Artigas CFMoto Racing PruestelGP
|43
|CF MOTO
|14
|
+1.596
2'11.000
|0.029
|147.847
|235
|10
|R. Fenati Rivacold Snipers Team
|55
|Honda
|15
|
+1.642
2'11.046
|0.046
|147.795
|234
|11
|
F. Farioli Red Bull KTM Tech 3
|7
|KTM
|13
|
+1.643
2'11.047
|0.001
|147.794
|238
|12
|A. Fernandez Leopard Racing
|31
|Honda
|14
|
+1.853
2'11.257
|0.210
|147.557
|234
|13
|D. Holgado Red Bull KTM Tech 3
|96
|KTM
|13
|
+1.889
2'11.293
|0.036
|147.517
|236
|14
|R. Yamanaka GAVIOTA GASGAS Aspar Team
|6
|GASGAS
|13
|
+2.019
2'11.423
|0.130
|147.371
|231
|15
|V. Perez BOE Motorsports
|21
|KTM
|12
|
+2.079
2'11.483
|0.060
|147.304
|227
|16
|
J. Antonio Red Bull KTM Factory Racing
|99
|KTM
|13
|
+2.371
2'11.775
|0.292
|146.977
|235
|17
|R. Rossi SIC58 Squadra Corse
|54
|Honda
|13
|
+2.497
2'11.901
|0.126
|146.837
|237
|18
|J. Kelso CFMoto Racing PruestelGP
|66
|CF MOTO
|14
|
+2.583
2'11.987
|0.086
|146.741
|236
|19
|
I. Ortola Angeluss MTA Team
|48
|KTM
|13
|
+2.833
2'12.237
|0.250
|146.464
|229
|20
|
D. Salvador CIP
|38
|KTM
|13
|
+2.843
2'12.247
|0.010
|146.453
|237
|21
|S. Nepa Angeluss MTA Team
|82
|KTM
|13
|
+2.886
2'12.290
|0.043
|146.405
|239
|22
|S. Ogden VisionTrack Racing Team
|19
|Honda
|14
|
+2.904
2'12.308
|0.018
|146.385
|235
|23
|D. Munoz BOE Motorsports
|44
|KTM
|12
|
+3.064
2'12.468
|0.160
|146.208
|239
|24
|T. Furusato Idemitsu Honda Team Asia
|72
|Honda
|12
|
+3.216
2'12.620
|0.152
|146.041
|236
|25
|M. Aji Idemitsu Honda Team Asia
|64
|Honda
|13
|
+3.370
2'12.774
|0.154
|145.871
|232
|26
|A. Sasaki Liqui Moly Husqvarna Intact GP
|71
|Husqvarna
|10
|
+3.411
2'12.815
|0.041
|145.826
|233
|27
|
C. Veijer Liqui Moly Husqvarna Intact GP
|95
|Husqvarna
|13
|
+3.444
2'12.848
|0.033
|145.790
|233
|28
|L. Fellon CIP
|20
|KTM
|12
|
+4.881
2'14.285
|1.437
|144.230
|233
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