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Moto3 Losail
Antrenman raporu

Moto3 Katar: Hızlı başlayan Deniz Öncü 1. antrenmanda lider

2023 Moto3 Şampiyonası'nın Katar'da gerçekleştirilecek sondan ikinci yarışı öncesinde ilk antrenman seansını temsilcimiz Deniz Öncü ilk sırada tamamladı.

Abdullah Çelik
Editör Abdullah Çelik
Yayın tarihi
Deniz Oncu, Red Bull KTM Ajo

Şampiyonluk mücadelesinin yoğun olduğu Moto3'te Deniz Öncü, aldığı galibiyetler ve istikrarlı podyumlar ile bu mücadelenin ortağı oldu ve son iki yarışa matematiksel olarak şampiyon olabilecek isimlerden birisi olarak girdi ancak son dönemde alınan talihsiz sonuçlar ve kazalar, Deniz'in bu mücadelede ne yazık ki geriye düşmesine ve gerçekçi bir fırsata sahip olamamasına neden oldu.

Katar yarışına Jaume Masia 246 puanla lider olarak girerken onu 233 puanla Ayumu Sasaki takip ediyor. Deniz Öncü ise 196 puanla Alonso ve Holgado'nun arkasında 5. sırada yer alıyor.

Bugün gün ışığında gerçekleştirilen ilk antrenman seansında Deniz, oldukça güçlü başlangıç yaptı ve seansın sonunda 2:09.404'lük derecesiyle en hızlı isim oldu.

 

Şampiyona lideri Masia, Deniz'in arkasında 2. olurken en büyük rakibi Sasaki motosikletinde yaşadığı sorunun ardından ancak 26. olabildi.

Diogo Moreira, Lusial Uluslararası Pisti'ne iyi uyum sağladı ve seansı Kaito Toba'nın önünde 3. sırada tamamladı. Syarifuddin Azman, çok olumlu bir seans geçirdi ve Matteo Bertelle ve Joshua Whatley'in önünde ilk beşi tamamladı. Çaylak David Alonso, Katar pistini çabucak öğrendi ve ilk 10'u tamamlayan Xavier Artigas ve Romano Fenati'nin önünde 8. oldu.

 
 
         
Sürücü bilgisi
 
 
 
   
Sıra Sürücü # Motosiklet Tur Zaman Ara km/s Hız Ölçüm Noktası
1 Turkey D. Öncü Red Bull KTM Factory Racing 53 KTM 14

2'09.404

   149.670 232
2 Spain J. Masia Leopard Racing 5 Honda 12

+0.413

2'09.817

 0.413 149.194 234
3 Brazil D. Moreira MT Helmets - MSI 10 KTM 12

+0.823

2'10.227

 0.410 148.724 238
4 Japan K. Toba SIC58 Squadra Corse 27 Honda 12

+1.157

2'10.561

 0.334 148.344 237
5
S. Azman MT Helmets - MSI
 63 KTM 14

+1.347

2'10.751

 0.190 148.128 236
6 Italy M. Bertelle Rivacold Snipers Team 18 Honda 15

+1.352

2'10.756

 0.005 148.123 233
7 United Kingdom J. Whatley VisionTrack Racing Team 70 Honda 13

+1.487

2'10.891

 0.135 147.970 233
8
D. Alonso GAVIOTA GASGAS Aspar Team
 80 GASGAS 14

+1.567

2'10.971

 0.080 147.880 237
9 Spain X. Artigas CFMoto Racing PruestelGP 43 CF MOTO 14

+1.596

2'11.000

 0.029 147.847 235
10 Italy R. Fenati Rivacold Snipers Team 55 Honda 15

+1.642

2'11.046

 0.046 147.795 234
11
F. Farioli Red Bull KTM Tech 3
 7 KTM 13

+1.643

2'11.047

 0.001 147.794 238
12 Mexico A. Fernandez Leopard Racing 31 Honda 14

+1.853

2'11.257

 0.210 147.557 234
13 Spain D. Holgado Red Bull KTM Tech 3 96 KTM 13

+1.889

2'11.293

 0.036 147.517 236
14 Japan R. Yamanaka GAVIOTA GASGAS Aspar Team 6 GASGAS 13

+2.019

2'11.423

 0.130 147.371 231
15 Spain V. Perez BOE Motorsports 21 KTM 12

+2.079

2'11.483

 0.060 147.304 227
16
J. Antonio Red Bull KTM Factory Racing
 99 KTM 13

+2.371

2'11.775

 0.292 146.977 235
17 Italy R. Rossi SIC58 Squadra Corse 54 Honda 13

+2.497

2'11.901

 0.126 146.837 237
18 Australia J. Kelso CFMoto Racing PruestelGP 66 CF MOTO 14

+2.583

2'11.987

 0.086 146.741 236
19
I. Ortola Angeluss MTA Team
 48 KTM 13

+2.833

2'12.237

 0.250 146.464 229
20
D. Salvador CIP
 38 KTM 13

+2.843

2'12.247

 0.010 146.453 237
21 Italy S. Nepa Angeluss MTA Team 82 KTM 13

+2.886

2'12.290

 0.043 146.405 239
22 United Kingdom S. Ogden VisionTrack Racing Team 19 Honda 14

+2.904

2'12.308

 0.018 146.385 235
23 Spain D. Munoz BOE Motorsports 44 KTM 12

+3.064

2'12.468

 0.160 146.208 239
24 Japan T. Furusato Idemitsu Honda Team Asia 72 Honda 12

+3.216

2'12.620

 0.152 146.041 236
25 Indonesia M. Aji Idemitsu Honda Team Asia 64 Honda 13

+3.370

2'12.774

 0.154 145.871 232
26 Japan A. Sasaki Liqui Moly Husqvarna Intact GP 71 Husqvarna 10

+3.411

2'12.815

 0.041 145.826 233
27
C. Veijer Liqui Moly Husqvarna Intact GP
 95 Husqvarna 13

+3.444

2'12.848

 0.033 145.790 233
28 France L. Fellon CIP 20 KTM 12

+4.881

2'14.285

 1.437 144.230 233
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