Moto3 Katar 3. antrenman: Foggia en hızlısı, Deniz son bölüme kaldı

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Dennis Foggia, Katar'da gerçekleştirilen üçüncü antrenman seansında en hızlı zamana imza attı. Honda sürücüsü, Izan Geuvara'nın dünkü en iyi derecesini geçmeyi başaramasa da, kendi en iyi derecesini geliştirmeyi başardı.

Rüzgarlı şartlarda ve 38 derecelik pist sıcaklığında, Guevara'nın cuma günü kaydettiği 2:04.920'lik turu yakalayabilen bir isim yoktu. Ayrıca 2:06'nın altına inebilen sadece dört isim vardı.

Elia Bartolini, 10. virajda kaza yaptı ve bu hafta sonu kaza yapan ilk sürücü oldu. Ayrıca Ana Carrasco da teknik problemler nedeniyle sorun yaşadı.

Seansı 2:05.370'lik turuyla Foggia ilk sırada kapatırken, Andrea Migno 0.153 saniye geride ikinci oldu.

İlk üçü, Migno'dan 0.003 saniye yavaş kalan Kaito Toba tamamlarken, Carlos Tatay 0.572 saniye geride dördüncü sırada yer aldı.

Joel Kelso beşinci, Izan Guevara altıncı ve Sergio Garcia yedinci oldu.

İlk onu Ivan Ortola, Ayumu Sasaki ve Daniel Holgado tamamladı.

Temsilcimiz Deniz Öncü 2:07.268'lik turuyla bu seansı 16. bitirdi. Fakat kombine edilmiş derecelerle beraber sıralama turlarında son bölüme kaldı.

Seansın son bölümünde Lorenzo Fellon ve Alberto Surra da kaza yaptı.

Seans sonucu: