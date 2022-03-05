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Moto3 Katar 3. antrenman: Foggia en hızlısı, Deniz son bölüme kaldı

Moto3 sürücüsü Dennis Foggia, Katar'da gerçekleştirilen 3. antrenman seansında en hızlı isim olmayı başardı.

Moto3 Katar 3. antrenman: Foggia en hızlısı, Deniz son bölüme kaldı
Ekleyen:
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Çeviren:
Kemal Şengül
, Şef Editör
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Dennis Foggia, Katar'da gerçekleştirilen üçüncü antrenman seansında en hızlı zamana imza attı. Honda sürücüsü, Izan Geuvara'nın dünkü en iyi derecesini geçmeyi başaramasa da, kendi en iyi derecesini geliştirmeyi başardı.

Rüzgarlı şartlarda ve 38 derecelik pist sıcaklığında, Guevara'nın cuma günü kaydettiği 2:04.920'lik turu yakalayabilen bir isim yoktu. Ayrıca 2:06'nın altına inebilen sadece dört isim vardı.

Elia Bartolini, 10. virajda kaza yaptı ve bu hafta sonu kaza yapan ilk sürücü oldu. Ayrıca Ana Carrasco da teknik problemler nedeniyle sorun yaşadı.

Seansı 2:05.370'lik turuyla Foggia ilk sırada kapatırken, Andrea Migno 0.153 saniye geride ikinci oldu.

İlk üçü, Migno'dan 0.003 saniye yavaş kalan Kaito Toba tamamlarken, Carlos Tatay 0.572 saniye geride dördüncü sırada yer aldı.

Joel Kelso beşinci, Izan Guevara altıncı ve Sergio Garcia yedinci oldu.

İlk onu Ivan Ortola, Ayumu Sasaki ve Daniel Holgado tamamladı.

Temsilcimiz Deniz Öncü 2:07.268'lik turuyla bu seansı 16. bitirdi. Fakat kombine edilmiş derecelerle beraber sıralama turlarında son bölüme kaldı.

Seansın son bölümünde Lorenzo Fellon ve Alberto Surra da kaza yaptı.

Seans sonucu:

Sıra Sürücü Motosiklet Tur Zaman Fark
1 Italy Dennis Foggia Honda 10 2'05.370  
2 Italy Andrea Migno Honda 14 2'05.523 0.153
3 Japan Kaito Toba KTM 13 2'05.526 0.156
4 Spain Carlos Tatay CF MOTO 15 2'05.942 0.572
5 Joel Kelso KTM 12 2'06.259 0.889
6 Spain Izan Guevara GASGAS 16 2'06.335 0.965
7 Spain Sergio Garcia Dols GASGAS 12 2'06.362 0.992
8 Ivan Ortola KTM 12 2'06.564 1.194
9 Japan Ayumu Sasaki Husqvarna 12 2'06.776 1.406
10 Daniel Holgado KTM 10 2'06.809 1.439
11 Japan Tatsuki Suzuki Honda 11 2'06.810 1.440
12 Mexico Adrian Fernandez KTM 13 2'06.835 1.465
13 United Kingdom John McPhee Husqvarna 11 2'07.040 1.670
14 Diogo Moreira KTM 12 2'07.179 1.809
15 Matteo Bertelle KTM 15 2'07.192 1.822
16 Turkey Deniz Öncü KTM 12 2'07.268 1.898
17 Italy Stefano Nepa KTM 14 2'07.363 1.993
18 Italy Riccardo Rossi Honda 11 2'07.386 2.016
19 Italy Alberto Surra Honda 11 2'07.559 2.189
20 Spain Jaume Masia KTM 11 2'07.644 2.274
21 Elia Bartolini KTM 10 2'07.852 2.482
22 Scott Ogden Honda 12 2'07.877 2.507
23 Mario Aji Honda 11 2'07.880 2.510
24 France Lorenzo Fellon Honda 7 2'08.054 2.684
25 Spain Ana Carrasco KTM 13 2'08.063 2.693
26 Spain Xavier Artigas CF MOTO 13 2'08.102 2.732
27 Japan Ryusei Yamanaka KTM 10 2'08.193 2.823
28 Joshua Whatley Honda 14 2'08.748 3.378
29 Gerard Riu KTM 12 2'09.141 3.771
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