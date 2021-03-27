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Önceki / Moto3 Katar 1. antrenman: Acosta lider, Deniz 26. oldu
Moto3 / Losail / Antrenman raporu

Moto3 Katar 3. antrenman: En hızlısı Sergio Garcia, Deniz 11. oldu

Ekleyen:
, Editör

Katar'da gerçekleştirilecek Moto3 yarışı öncesinde 3. antrenman seansını Sergio Garcia ilk sıra tamamlarken, Deniz Öncü 11. oldu.

Moto3 Katar 3. antrenman: En hızlısı Sergio Garcia, Deniz 11. oldu

Katar'da gerçekleştirilecek Moto3 yarışı öncesinde son antrenman seansı oldukça sıcak şartlarda gerçekleştirildi.

Dün geride kalan Sergio Garcia, bugün tempo yükseltti ve 2:05.064'lük zaman turuyla üçüncü seansın en hızlı ismi olmayı başardı.

İspanyol sürücü, 12 tur attığı seansta, en yakın rakibi Andrea Migno'dan 0.487 saniye daha iyi bir zaman turu kaydetti.

Bu ikiliyi 2:05.630'luk derecesiyle Tatsuki Suzuki takip ederken, Izan Guevara 2:05.721'le dördüncü oldu.

Dennis Foggia 2:05.758'le 0.694 saniye geride beşinci olurken, dünün hızlı ismi Darryn Binder 2:05.823'le altıncı oldu.

Jaume Masia'nın yedinci olduğu seansta, ilk onu Xavier Artigas, Pedro Acosta ve Ryusei Yamanaka tamamladı.

Dünkü seanslarda epey zorlanan temsilcimiz Deniz Öncü, bugün tempo yükseltti ve 2:06.204'lük zaman turuyla 11. oldu.

Temsilcimiz, liderin 1.140 saniye ardında kaldı.

Seans sonucu:

Sıra Sürücü Motosiklet Tur Zaman Fark
1 Spain Sergio Garcia Dols GASGAS 12 2'05.064  
2 Italy Andrea Migno Honda 13 2'05.551 0.487
3 Japan Tatsuki Suzuki Honda 10 2'05.630 0.566
4 Izan Guevara GASGAS 9 2'05.721 0.657
5 Italy Dennis Foggia Honda 10 2'05.758 0.694
6 South Africa Darryn Binder Honda 11 2'05.823 0.759
7 Spain Jaume Masia KTM 11 2'05.913 0.849
8 Xavier Artigas Honda 11 2'05.963 0.899
9 Pedro Acosta KTM 12 2'06.128 1.064
10 Japan Ryusei Yamanaka KTM 10 2'06.178 1.114
11 Turkey Deniz Öncü KTM 12 2'06.204 1.140
12 Italy Riccardo Rossi KTM 11 2'06.303 1.239
13 Italy Niccolò Antonelli KTM 8 2'06.335 1.271
14 Spain Carlos Tatay KTM 11 2'06.754 1.690
15 United Kingdom John McPhee Honda 11 2'06.761 1.697
16 Japan Ayumu Sasaki KTM 10 2'06.792 1.728
17 Czech Republic Filip Salač Honda 9 2'06.986 1.922
18 Japan Kaito Toba KTM 15 2'07.068 2.004
19 Italy Stefano Nepa KTM 11 2'07.110 2.046
20 Switzerland Jason Dupasquier KTM 10 2'07.194 2.130
21 Italy Romano Fenati Husqvarna 12 2'07.227 2.163
22 Japan Yuki Kunii Honda 11 2'07.297 2.233
23 Spain Jeremy Alcoba Honda 9 2'07.656 2.592
24 Mexico Adrian Fernandez Husqvarna 13 2'07.822 2.758
25 Indonesia Andi Gilang Honda 11 2'07.888 2.824
26 Lorenzo Fellon Honda 10 2'07.929 2.865
27 Austria Maximilian Kofler KTM 12 2'08.142 3.078
28 Argentina Gabriel Rodrigo Honda 11 2'08.194 3.130
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Moto3 Katar 1. antrenman: Acosta lider, Deniz 26. oldu

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Moto3 Katar 1. antrenman: Acosta lider, Deniz 26. oldu
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Bu Haber Hakkında

Seri Moto3
Etkinlik Losail
Editör Kemal Şengül

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