Moto3 Katar 3. antrenman: En hızlısı Sergio Garcia, Deniz 11. oldu
Katar'da gerçekleştirilecek Moto3 yarışı öncesinde 3. antrenman seansını Sergio Garcia ilk sıra tamamlarken, Deniz Öncü 11. oldu.
Katar'da gerçekleştirilecek Moto3 yarışı öncesinde son antrenman seansı oldukça sıcak şartlarda gerçekleştirildi.
Dün geride kalan Sergio Garcia, bugün tempo yükseltti ve 2:05.064'lük zaman turuyla üçüncü seansın en hızlı ismi olmayı başardı.
İspanyol sürücü, 12 tur attığı seansta, en yakın rakibi Andrea Migno'dan 0.487 saniye daha iyi bir zaman turu kaydetti.
Bu ikiliyi 2:05.630'luk derecesiyle Tatsuki Suzuki takip ederken, Izan Guevara 2:05.721'le dördüncü oldu.
Dennis Foggia 2:05.758'le 0.694 saniye geride beşinci olurken, dünün hızlı ismi Darryn Binder 2:05.823'le altıncı oldu.
Jaume Masia'nın yedinci olduğu seansta, ilk onu Xavier Artigas, Pedro Acosta ve Ryusei Yamanaka tamamladı.
Dünkü seanslarda epey zorlanan temsilcimiz Deniz Öncü, bugün tempo yükseltti ve 2:06.204'lük zaman turuyla 11. oldu.
Temsilcimiz, liderin 1.140 saniye ardında kaldı.
Seans sonucu:
|Sıra
|Sürücü
|Motosiklet
|Tur
|Zaman
|Fark
|1
|Sergio Garcia Dols
|GASGAS
|12
|2'05.064
|2
|Andrea Migno
|Honda
|13
|2'05.551
|0.487
|3
|Tatsuki Suzuki
|Honda
|10
|2'05.630
|0.566
|4
|Izan Guevara
|GASGAS
|9
|2'05.721
|0.657
|5
|Dennis Foggia
|Honda
|10
|2'05.758
|0.694
|6
|Darryn Binder
|Honda
|11
|2'05.823
|0.759
|7
|Jaume Masia
|KTM
|11
|2'05.913
|0.849
|8
|Xavier Artigas
|Honda
|11
|2'05.963
|0.899
|9
|Pedro Acosta
|KTM
|12
|2'06.128
|1.064
|10
|Ryusei Yamanaka
|KTM
|10
|2'06.178
|1.114
|11
|Deniz Öncü
|KTM
|12
|2'06.204
|1.140
|12
|Riccardo Rossi
|KTM
|11
|2'06.303
|1.239
|13
|Niccolò Antonelli
|KTM
|8
|2'06.335
|1.271
|14
|Carlos Tatay
|KTM
|11
|2'06.754
|1.690
|15
|John McPhee
|Honda
|11
|2'06.761
|1.697
|16
|Ayumu Sasaki
|KTM
|10
|2'06.792
|1.728
|17
|Filip Salač
|Honda
|9
|2'06.986
|1.922
|18
|Kaito Toba
|KTM
|15
|2'07.068
|2.004
|19
|Stefano Nepa
|KTM
|11
|2'07.110
|2.046
|20
|Jason Dupasquier
|KTM
|10
|2'07.194
|2.130
|21
|Romano Fenati
|Husqvarna
|12
|2'07.227
|2.163
|22
|Yuki Kunii
|Honda
|11
|2'07.297
|2.233
|23
|Jeremy Alcoba
|Honda
|9
|2'07.656
|2.592
|24
|Adrian Fernandez
|Husqvarna
|13
|2'07.822
|2.758
|25
|Andi Gilang
|Honda
|11
|2'07.888
|2.824
|26
|Lorenzo Fellon
|Honda
|10
|2'07.929
|2.865
|27
|Maximilian Kofler
|KTM
|12
|2'08.142
|3.078
|28
|Gabriel Rodrigo
|Honda
|11
|2'08.194
|3.130
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Bu Haber Hakkında
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|Editör
|Kemal Şengül