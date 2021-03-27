Moto3 Katar 3. antrenman: En hızlısı Sergio Garcia, Deniz 11. oldu

Katar'da gerçekleştirilecek Moto3 yarışı öncesinde son antrenman seansı oldukça sıcak şartlarda gerçekleştirildi.

Dün geride kalan Sergio Garcia, bugün tempo yükseltti ve 2:05.064'lük zaman turuyla üçüncü seansın en hızlı ismi olmayı başardı.

İspanyol sürücü, 12 tur attığı seansta, en yakın rakibi Andrea Migno'dan 0.487 saniye daha iyi bir zaman turu kaydetti.

Bu ikiliyi 2:05.630'luk derecesiyle Tatsuki Suzuki takip ederken, Izan Guevara 2:05.721'le dördüncü oldu.

Dennis Foggia 2:05.758'le 0.694 saniye geride beşinci olurken, dünün hızlı ismi Darryn Binder 2:05.823'le altıncı oldu.

Jaume Masia'nın yedinci olduğu seansta, ilk onu Xavier Artigas, Pedro Acosta ve Ryusei Yamanaka tamamladı.

Dünkü seanslarda epey zorlanan temsilcimiz Deniz Öncü, bugün tempo yükseltti ve 2:06.204'lük zaman turuyla 11. oldu.

Temsilcimiz, liderin 1.140 saniye ardında kaldı.

Seans sonucu: