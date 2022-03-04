Moto3 Katar 2. antrenman: Bu kez lider Guevara

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Izan Guevara, Katar'daki ikinci Moto3 antrenman seansında en hızlı zamanı yapan isim oldu. GasGas sürücüsü, 2:04.920 ile en iyi zamanı yakalarken, John McPhee 0.424 saniye geride ikinci ve Tatsuki Suzuki 0.525 saniye geride üçüncü oldu.

Öğleden sonra gerçekleştirilen 2. antrenman seansında hava 26, pist sıcaklığı ise 33 dereceydi. Dennis Foggia'nın sabahki 2:05'lik turunu sadece iki isim geçebildi.

Foggia, ikinci seansta 2:05'li tur zamanı yakalayan ilk isim oldu ve bu turuyla bir süre zirvede kaldı. Ancak son dakikalarda pist iyice hızlandı ve dereceler gelişti.

Hem Guevara hem de McPhee, daha serin şartlarda Foggia'yı geride bırakırken, 2:04.920 yapan Guevara, seansı lider tamamlayan isim oldu.

2:05'in altına inebilen tek isim İspanyol sürücüydü. Onu 0.424 saniye geriden McPhee takip ederken, ilk üçü Tatsuki Suzuki tamamladı. Japon sürücü 0.525 saniye geride kaldı.

Sergio Garcia'nın dördüncü olduğu seansta, Andrea Migno beşinci ve Jaume Masia altıncı oldu.

Carlos Tatay yedinci sırada yer alırken, Foggia bu bölümde sekizinci oldu fakat kombine edilmiş derecelerde üçüncü sırada yer aldı.

İlk onu Xavier Artigas ve Riccardo Rossi tamamladı.

Temsilcimiz Deniz Öncü 2:06.199'luk turuyla seansı 14. sırada tamamladı.

Ayumu Sasaki, yaşadığı teknik sorun nedeniyle seansa devam edemedi. Bu yüzden de günü 22. bitirdi.

Seans sonucu: