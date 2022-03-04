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Moto3 Katar 2. antrenman: Bu kez lider Guevara

Moto3'te Katar'da gerçekleştirilen 2. antrenman seansını Izan Guevera ilk sırada tamamladı.

Moto3 Katar 2. antrenman: Bu kez lider Guevara
Kemal Şengül
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Izan Guevara, Katar'daki ikinci Moto3 antrenman seansında en hızlı zamanı yapan isim oldu. GasGas sürücüsü, 2:04.920 ile en iyi zamanı yakalarken, John McPhee 0.424 saniye geride ikinci ve Tatsuki Suzuki 0.525 saniye geride üçüncü oldu.

Öğleden sonra gerçekleştirilen 2. antrenman seansında hava 26, pist sıcaklığı ise 33 dereceydi. Dennis Foggia'nın sabahki 2:05'lik turunu sadece iki isim geçebildi.

Foggia, ikinci seansta 2:05'li tur zamanı yakalayan ilk isim oldu ve bu turuyla bir süre zirvede kaldı. Ancak son dakikalarda pist iyice hızlandı ve dereceler gelişti.

Hem Guevara hem de McPhee, daha serin şartlarda Foggia'yı geride bırakırken, 2:04.920 yapan Guevara, seansı lider tamamlayan isim oldu.

2:05'in altına inebilen tek isim İspanyol sürücüydü. Onu 0.424 saniye geriden McPhee takip ederken, ilk üçü Tatsuki Suzuki tamamladı. Japon sürücü 0.525 saniye geride kaldı.

Sergio Garcia'nın dördüncü olduğu seansta, Andrea Migno beşinci ve Jaume Masia altıncı oldu.

Carlos Tatay yedinci sırada yer alırken, Foggia bu bölümde sekizinci oldu fakat kombine edilmiş derecelerde üçüncü sırada yer aldı.

İlk onu Xavier Artigas ve Riccardo Rossi tamamladı.

Temsilcimiz Deniz Öncü 2:06.199'luk turuyla seansı 14. sırada tamamladı.

Ayumu Sasaki, yaşadığı teknik sorun nedeniyle seansa devam edemedi. Bu yüzden de günü 22. bitirdi.

Seans sonucu:

Sıra Sürücü Motosiklet Tur Zaman Fark
1 Spain Izan Guevara GASGAS 12 2'04.920  
2 United Kingdom John McPhee Husqvarna 12 2'05.344 0.424
3 Japan Tatsuki Suzuki Honda 13 2'05.445 0.525
4 Spain Sergio Garcia Dols GASGAS 11 2'05.503 0.583
5 Italy Andrea Migno Honda 13 2'05.507 0.587
6 Spain Jaume Masia KTM 13 2'05.574 0.654
7 Spain Carlos Tatay CF MOTO 12 2'05.612 0.692
8 Italy Dennis Foggia Honda 12 2'05.713 0.793
9 Spain Xavier Artigas CF MOTO 11 2'05.781 0.861
10 Italy Riccardo Rossi Honda 11 2'05.830 0.910
11 Japan Kaito Toba KTM 13 2'05.995 1.075
12 Japan Ryusei Yamanaka KTM 12 2'06.057 1.137
13 Joel Kelso KTM 13 2'06.155 1.235
14 Turkey Deniz Öncü KTM 12 2'06.199 1.279
15 Daniel Holgado KTM 12 2'06.200 1.280
16 Mexico Adrian Fernandez KTM 13 2'06.270 1.350
17 France Lorenzo Fellon Honda 14 2'06.291 1.371
18 Italy Stefano Nepa KTM 13 2'06.626 1.706
19 Italy Alberto Surra Honda 12 2'06.651 1.731
20 Scott Ogden Honda 13 2'06.697 1.777
21 Ivan Ortola KTM 12 2'06.698 1.778
22 Japan Ayumu Sasaki Husqvarna 10 2'07.112 2.192
23 Mario Aji Honda 11 2'07.149 2.229
24 Diogo Moreira KTM 11 2'07.255 2.335
25 Matteo Bertelle KTM 12 2'07.399 2.479
26 Elia Bartolini KTM 12 2'07.486 2.566
27 Gerard Riu KTM 14 2'08.615 3.695
28 Spain Ana Carrasco KTM 13 2'08.849 3.929
29 Joshua Whatley Honda 15 2'08.923 4.003
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