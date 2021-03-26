Moto3 Katar 1. antrenman: Acosta lider, Deniz 26. oldu

Yüksek hava sıcaklığı nedeniyle üçüncü antrenman seansı epey zorluydu ve genel olarak hafta sonunun kalan kısmı için temsili şartlar yoktu.

Red Bull KTM Ajo sürücüsü Pedro Acosta, buna karşılık etkileyici bir başlangıç yapmayı başardı ve 2:05.809 elde ederek seansın en hızlı ismi olmayı başardı.

Seans içerisinde sadece iki sürücü 2:06'nın altına inebildi: Acosta ve Darryn Binder.

Binder, Acosta'nın 0.089 saniye ardında kalsa da, seansı içinde sırada tamamlayan isimdi.

Sonrasındaki dörtlü grup ise çok yakındı.

Ryusei Yamanaka 2:06.186 yapıp üçüncü olurken, Jaume Masia kendisini 0.002 saniye geride dördüncü sıradan takip etti.

John McPhee'nin beşinci olduğu seansta, Andrea Migno altıncı ve Jason Dupasquier yedin oldu. Bu dört isim sadece 0.066 saniye içinde dizildi.

Kaito Toba, Stefano Nepa ve Izan Guevara ilk onu tamamlarken, Sergio Garcia ancak 13. olabildi.

Temsilcimiz Deniz Öncü, KTM sürücüleri arasında en yavaşıydı ve seansı 28 sürücü arasında 26. sırada tamamladı. Deniz, liderin 1.9 saniye ardında kaldı.

Seans sonucu: