Öne çıkan etkinlikler
Formula 1
R
Formula 1
Bahreyn GP
28 Mar
FP2 devam ediyor . . .
Canlı takip et
R
Formula 1
Çin GP
Biletler
11 Nis
Canceled
MotoGP
R
MotoGP
Katar GP
28 Mar
FP2:
01 Saat
:
19 Dakika
:
56 Saniye
Tüm programı gör
R
MotoGP
Doha GP
02 Nis
Sıradaki Etkinlik
6 gün
Tüm programı gör
WRC
R
WRC
Arktik Ralli
22 Şub
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
WRC
Hırvatistan Rallisi
22 Nis
Sıradaki Etkinlik
26 gün
Tüm programı gör
World Superbike
R
World Superbike
Estoril
07 May
Postponed
R
World Superbike
Aragon
21 May
Sıradaki Etkinlik
55 gün
Tüm programı gör
Formula E
R
Formula E
Diriye E-Prix II
27 Şub
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula E
Roma E-Prix
10 Nis
Sıradaki Etkinlik
14 gün
Tüm programı gör
WEC
R
WEC
Sebring
17 Mar
Canceled
R
WEC
Spa-Francorchamps
01 May
Yarış:
35 gün
Tüm programı gör
FIA F2
R
FIA F2
Bahrain
27 Mar
Sprint Yarış 1:
18 Saat
:
44 Dakika
:
56 Saniye
Tüm programı gör
R
FIA F2
Monaco
20 May
Sıradaki Etkinlik
54 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki / Poncharal: "Deniz Öncü şampiyon olabilecek yetenekte"
Moto3 / Losail / Antrenman raporu

Moto3 Katar 1. antrenman: Acosta lider, Deniz 26. oldu

Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Editör

Katar'da gerçekleştirilecek Moto3 yarışı öncesinde ilk antrenman seansını Pedro Acosta ilk sırada tamamladı.

Moto3 Katar 1. antrenman: Acosta lider, Deniz 26. oldu

Yüksek hava sıcaklığı nedeniyle üçüncü antrenman seansı epey zorluydu ve genel olarak hafta sonunun kalan kısmı için temsili şartlar yoktu.

Red Bull KTM Ajo sürücüsü Pedro Acosta, buna karşılık etkileyici bir başlangıç yapmayı başardı ve 2:05.809 elde ederek seansın en hızlı ismi olmayı başardı.

Seans içerisinde sadece iki sürücü 2:06'nın altına inebildi: Acosta ve Darryn Binder.

Binder, Acosta'nın 0.089 saniye ardında kalsa da, seansı içinde sırada tamamlayan isimdi.

Sonrasındaki dörtlü grup ise çok yakındı.

Ryusei Yamanaka 2:06.186 yapıp üçüncü olurken, Jaume Masia kendisini 0.002 saniye geride dördüncü sıradan takip etti.

John McPhee'nin beşinci olduğu seansta, Andrea Migno altıncı ve Jason Dupasquier yedin oldu. Bu dört isim sadece 0.066 saniye içinde dizildi.

Kaito Toba, Stefano Nepa ve Izan Guevara ilk onu tamamlarken,  Sergio Garcia ancak 13. olabildi.

Temsilcimiz Deniz Öncü, KTM sürücüleri arasında en yavaşıydı ve seansı 28 sürücü arasında 26. sırada tamamladı. Deniz, liderin 1.9 saniye ardında kaldı.

Seans sonucu:

Sıra Sürücü Motosiklet Tur Zaman Fark Ara km/s
1 Pedro Acosta KTM 13 2'05.809     153.947
2 South Africa Darryn Binder Honda 12 2'05.898 0.089 0.089 153.838
3 Japan Ryusei Yamanaka KTM 12 2'06.186 0.377 0.288 153.487
4 Spain Jaume Masia KTM 12 2'06.188 0.379 0.002 153.485
5 United Kingdom John McPhee Honda 12 2'06.208 0.399 0.020 153.460
6 Italy Andrea Migno Honda 14 2'06.246 0.437 0.038 153.414
7 Switzerland Jason Dupasquier KTM 12 2'06.252 0.443 0.006 153.407
8 Japan Kaito Toba KTM 13 2'06.420 0.611 0.168 153.203
9 Italy Stefano Nepa KTM 13 2'06.433 0.624 0.013 153.187
10 Izan Guevara   12 2'06.901 1.092 0.468 152.622
11 Italy Riccardo Rossi KTM 13 2'06.915 1.106 0.014 152.606
12 Italy Niccolò Antonelli KTM 13 2'06.971 1.162 0.056 152.538
13 Spain Sergio Garcia Dols   14 2'07.095 1.286 0.124 152.389
14 Indonesia Andi Gilang Honda 14 2'07.145 1.336 0.050 152.330
15 Lorenzo Fellon Honda 13 2'07.229 1.420 0.084 152.229
16 Spain Carlos Tatay KTM 15 2'07.256 1.447 0.027 152.197
17 Italy Dennis Foggia Honda 7 2'07.278 1.469 0.022 152.170
18 Japan Yuki Kunii Honda 12 2'07.282 1.473 0.004 152.166
19 Austria Maximilian Kofler KTM 14 2'07.308 1.499 0.026 152.134
20 Czech Republic Filip Salač Honda 11 2'07.334 1.525 0.026 152.103
21 Japan Tatsuki Suzuki Honda 10 2'07.390 1.581 0.056 152.037
22 Japan Ayumu Sasaki KTM 13 2'07.393 1.584 0.003 152.033
23 Mexico Adrian Fernandez Husqvarna 12 2'07.566 1.757 0.173 151.827
24 Italy Romano Fenati Husqvarna 6 2'07.591 1.782 0.025 151.797
25 Argentina Gabriel Rodrigo Honda 15 2'07.607 1.798 0.016 151.778
26 Turkey Deniz Öncü KTM 13 2'07.784 1.975 0.177 151.568
27 Xavier Artigas Honda 8 2'07.808 1.999 0.024 151.539
28 Spain Jeremy Alcoba Honda 15 2'07.948 2.139 0.140 151.373
Tüm sonuçları görüntüle
paylaşım
yorumlar
Poncharal: "Deniz Öncü şampiyon olabilecek yetenekte"

Önceki haber

Poncharal: "Deniz Öncü şampiyon olabilecek yetenekte"
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Moto3
Etkinlik Losail
Alt-etkinlik FP1
Lokasyon Losail Uluslararası Yarış Pisti
Pilotlar Pedro Acosta
Takımlar Red Bull KTM Factory Racing
Editör Matteo Nugnes

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Bahreyn GP 1. antrenman: Verstappen, Bottas'ın önünde en hızlısı!

3s
2
Formula 1

Horner: "Mercedes hızlı görünüyor"

54 dk
3
Formula 1

2021 F1 sezonu rehberi - Pilotlar, takımlar, takvim ve kural değişiklikleri

1g
4
Formula 1

F1 2021: Yarış takvimi, lansman tarihleri, pilot kadroları, test takvimi

2 ay
5
Formula 1

Schumacher, kartingdeyken 'agresif' Mazepin konusunda uyarılmış

21 dk
Son Haberler
Moto3 Katar 1. antrenman: Acosta lider, Deniz 26. oldu
MOT3

Moto3 Katar 1. antrenman: Acosta lider, Deniz 26. oldu

2s
Poncharal: "Deniz Öncü şampiyon olabilecek yetenekte"
MOT3

Poncharal: "Deniz Öncü şampiyon olabilecek yetenekte"

27 Oca 2021
2021 Moto2 ve Moto3 katılımcı listeleri açıklandı
MOT2

2021 Moto2 ve Moto3 katılımcı listeleri açıklandı

23 Kas 2020
Moto3 Portekiz: Fernandez rahat kazandı, Deniz 10. oldu, Arenas şampiyon!
MOT3

Moto3 Portekiz: Fernandez rahat kazandı, Deniz 10. oldu, Arenas şampiyon!

22 Kas 2020
Moto3 Portekiz: Raul Fernandez pole pozisyonunu aldı, Deniz 11. sırada!
MOT3

Moto3 Portekiz: Raul Fernandez pole pozisyonunu aldı, Deniz 11. sırada!

21 Kas 2020
Matteo Nugnes More from
Matteo Nugnes
Çalışmaları tamamlanan Barcelona pisti yeni sezona hazır
Formula 1 / Son dakika

Çalışmaları tamamlanan Barcelona pisti yeni sezona hazır

Sainz: "İkinci sektör trafikle beraber tehlikeli olabilir" Sakhir GP
Formula 1 / Son dakika

Sainz: "İkinci sektör trafikle beraber tehlikeli olabilir"

Valentino Rossi, Misano'da Ferrari 488 GT3 ile test yapıyor Rossi Misano testi
GT / Test raporu

Valentino Rossi, Misano'da Ferrari 488 GT3 ile test yapıyor

More from
Red Bull KTM Factory Racing
Binder: "KTM'in MotoGP testindeki sorunları, olduğundan büyük görünüyor"
MotoGP / Son dakika

Binder: "KTM'in MotoGP testindeki sorunları, olduğundan büyük görünüyor"

KTM 2021'de bir 'süper motorla' yarışmayacak
MotoGP / Son dakika

KTM 2021'de bir 'süper motorla' yarışmayacak

Binder, KTM'in 2021 MotoGP şampiyonluğu için savaşabileceğine inanıyor
MotoGP / Son dakika

Binder, KTM'in 2021 MotoGP şampiyonluğu için savaşabileceğine inanıyor

Çok Okunanlar Bugün

Bahreyn GP 1. antrenman: Verstappen, Bottas'ın önünde en hızlısı!
Formula 1 Formula 1 / Antrenman raporu

Bahreyn GP 1. antrenman: Verstappen, Bottas'ın önünde en hızlısı!

Horner: "Mercedes hızlı görünüyor"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Horner: "Mercedes hızlı görünüyor"

2021 F1 sezonu rehberi - Pilotlar, takımlar, takvim ve kural değişiklikleri
Formula 1 Formula 1 / Özel Haber

2021 F1 sezonu rehberi - Pilotlar, takımlar, takvim ve kural değişiklikleri

F1 2021: Yarış takvimi, lansman tarihleri, pilot kadroları, test takvimi
Formula 1 Formula 1 / Özel Haber

F1 2021: Yarış takvimi, lansman tarihleri, pilot kadroları, test takvimi

Schumacher, kartingdeyken 'agresif' Mazepin konusunda uyarılmış
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Schumacher, kartingdeyken 'agresif' Mazepin konusunda uyarılmış

Katar MotoGP 1. antrenman: Morbidelli en hızlısı, Miller kaza yaptı
MotoGP MotoGP / Antrenman raporu

Katar MotoGP 1. antrenman: Morbidelli en hızlısı, Miller kaza yaptı

Formula 1 heyecanı yine S Sport ve S Sport Plus'ta!
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Formula 1 heyecanı yine S Sport ve S Sport Plus'ta!

Ocon: "Yeni Renault motoru, F1'de şimdiye kadar sahip olduğumun en iyisi"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Ocon: "Yeni Renault motoru, F1'de şimdiye kadar sahip olduğumun en iyisi"

Son Haberler

Moto3 Katar 1. antrenman: Acosta lider, Deniz 26. oldu
MOT3 Moto3 / Antrenman raporu

Moto3 Katar 1. antrenman: Acosta lider, Deniz 26. oldu

Poncharal: "Deniz Öncü şampiyon olabilecek yetenekte"
MOT3 Moto3 / Haberler

Poncharal: "Deniz Öncü şampiyon olabilecek yetenekte"

2021 Moto2 ve Moto3 katılımcı listeleri açıklandı
MOT2 Moto2 / Son dakika

2021 Moto2 ve Moto3 katılımcı listeleri açıklandı

Moto3 Portekiz: Fernandez rahat kazandı, Deniz 10. oldu, Arenas şampiyon!
MOT3 Moto3 / Yarış raporu

Moto3 Portekiz: Fernandez rahat kazandı, Deniz 10. oldu, Arenas şampiyon!

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.