Prime'a abone ol
Önceki / Moto3 Katalonya 3. antrenman: Deniz 11. sırada, Holgado Q1'den başlayacak!
Moto3 / Barcelona Haberler

Moto3 Katalonya sıralama turları: Ivan Ortola pole pozisyonunda, Deniz ikinci!

Sezonun parlayan yıldızlarından Ivan Ortola kariyerinin ilk pole pozisyonunu elde etmeyi başardı, yüksek formunu sürdüren temsilcimiz Deniz Öncü ise ikinci sırada.

Altay Gök
Ekleyen:
Deniz Oncu, Red Bull KTM Ajo

Seans başlar başlamaz birçok isim zaman kaybetmeden piste akın etti, bu isimlerin arasında hafta sonunun hızlı isimlerinden Jaume Masia da yer almaktaydı.

İlk turunda 1.49.270 ile liderliği alan Masia, sonrasında derecesini 1.48.671'e çekerek yerini pekiştirmeyi başardı.

Ancak seansın son dakikalarına doğru dereceler bir kez daha gelişti, bu da Masia'nın pole pozisyonunu riske soktu

Son turlarda 1.48.205 gibi iyi bir dereceye imza atan ve liderliğe yükselen Ivan Ortola, bu derecesiyle zirveyi garantiledi ve kariyerinde ilk kez pole pozisyonuna uzandı.

Ortola'nın 0.304 saniye gerisinde yine son turlarda derecesini geliştiren temsilcimiz Deniz Öncü yer aldı, Deniz yarın bir diğer galibiyet için avantajlı konumda.

Üçüncü sıra Joel Kelso'ya giderken, bu bölümde ancak 1.48.641 yapabilen Masia dördüncülükle yetindi.

Sıralama turlarına Q1'den başlamak zorunda kalan şampiyona lideri Daniel Holgado ise yarınki yarışa 11. sıradan start alacak. 

 

 
 
         
Sürücü bilgisi
 
 
 
   
Sıra Sürücü # Motosiklet Tur Zaman Ara km/s Hız Ölçüm Noktası
1
I. Ortola Ivan Ortola Angeluss MTA Team
 48 KTM 6 1'48.205   157.268 243
2 Turkey D. Öncü Deniz Öncü Red Bull KTM Factory Racing 53 KTM 5 +0.304 0.304 156.827 243
3 Australia J. Kelso Joel Kelso CFMoto Racing PruestelGP 66 CF MOTO 6 +0.358 0.054 156.749 245
4 Spain J. Masia Jaume Masia Leopard Racing 5 Honda 6 +0.436 0.078 156.636 241
5 Italy M. Bertelle Matteo Bertelle Rivacold Snipers Team 18 Honda 6 +0.449 0.013 156.618 240
6 Japan T. Suzuki Tatsuki Suzuki Leopard Racing 24 Honda 6 +0.538 0.089 156.490 239
7
J. Antonio Jose Antonio Red Bull KTM Factory Racing
 99 KTM 5 +0.553 0.015 156.468 243
8 Italy S. Nepa Stefano Nepa Angeluss MTA Team 82 KTM 6 +0.699 0.146 156.258 241
9 Japan K. Toba Kaito Toba SIC58 Squadra Corse 27 Honda 5 +0.727 0.028 156.218 243
10 Italy R. Rossi Riccardo Rossi SIC58 Squadra Corse 54 Honda 6 +0.826 0.099 156.076 242
11 Spain D. Holgado Daniel Holgado Red Bull KTM Tech 3 96 KTM 5 +0.850 0.024 156.042 241
12
D. Alonso David Alonso GAVIOTA GASGAS Aspar Team
 80 GASGAS 6 +0.860 0.010 156.028 240
13 Japan A. Sasaki Ayumu Sasaki Liqui Moly Husqvarna Intact GP 71 Husqvarna 5 +0.973 0.113 155.866 241
14 Japan T. Furusato Taiyo Furusato Idemitsu Honda Team Asia 72 Honda 6 +1.006 0.033 155.819 240
15 Italy R. Fenati Romano Fenati Rivacold Snipers Team 55 Honda 7 +1.110 0.104 155.671 238
16 United Kingdom S. Ogden Scott Ogden VisionTrack Racing Team 19 Honda 5 +1.157 0.047 155.604 241
17
F. Farioli Filippo Farioli Red Bull KTM Tech 3
 7 KTM 5 +1.791 0.634 154.707 239
18
C. Veijer Collin Veijer Liqui Moly Husqvarna Intact GP
 95 Husqvarna 6 +2.141 0.350 154.216 238
Tüm sonuçları görüntüle  
paylaşım
yorumlar

Moto3 Katalonya 3. antrenman: Deniz 11. sırada, Holgado Q1'den başlayacak!

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Altay Gök Daha fazlası
Altay Gök
Canlı anlatım: İtalya GP

Canlı anlatım: İtalya GP

Formula 1
İtalya GP

Canlı anlatım: İtalya GP Canlı anlatım: İtalya GP

MotoGP'de büyük kaza: Bagnaia'nın bacağından motosiklet geçti

MotoGP'de büyük kaza: Bagnaia'nın bacağından motosiklet geçti

MotoGP
Katalonya GP

MotoGP'de büyük kaza: Bagnaia'nın bacağından motosiklet geçti MotoGP'de büyük kaza: Bagnaia'nın bacağından motosiklet geçti

İtalya GP öncesi: Pilotların yarış için sahip oldukları lastikler

İtalya GP öncesi: Pilotların yarış için sahip oldukları lastikler

Formula 1
İtalya GP

İtalya GP öncesi: Pilotların yarış için sahip oldukları lastikler İtalya GP öncesi: Pilotların yarış için sahip oldukları lastikler

Son Haberler

Canlı anlatım: İtalya GP

Canlı anlatım: İtalya GP

F1 Formula 1
İtalya GP

Canlı anlatım: İtalya GP Canlı anlatım: İtalya GP

MotoGP'de büyük kaza: Bagnaia'nın bacağından motosiklet geçti

MotoGP'de büyük kaza: Bagnaia'nın bacağından motosiklet geçti

MGP MotoGP
Katalonya GP

MotoGP'de büyük kaza: Bagnaia'nın bacağından motosiklet geçti MotoGP'de büyük kaza: Bagnaia'nın bacağından motosiklet geçti

İtalya GP öncesi: Pilotların yarış için sahip oldukları lastikler

İtalya GP öncesi: Pilotların yarış için sahip oldukları lastikler

F1 Formula 1
İtalya GP

İtalya GP öncesi: Pilotların yarış için sahip oldukları lastikler İtalya GP öncesi: Pilotların yarış için sahip oldukları lastikler

Norris: "Ocon'u geçmeseydim taban tur zamanının altında kalacaktım"

Norris: "Ocon'u geçmeseydim taban tur zamanının altında kalacaktım"

F1 Formula 1
İtalya GP

Norris: "Ocon'u geçmeseydim taban tur zamanının altında kalacaktım" Norris: "Ocon'u geçmeseydim taban tur zamanının altında kalacaktım"

Mail listesine üye ol
Sosyal hesaplarımız
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Prime'a abone ol