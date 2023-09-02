Moto3 Katalonya sıralama turları: Ivan Ortola pole pozisyonunda, Deniz ikinci!

Seans başlar başlamaz birçok isim zaman kaybetmeden piste akın etti, bu isimlerin arasında hafta sonunun hızlı isimlerinden Jaume Masia da yer almaktaydı.

İlk turunda 1.49.270 ile liderliği alan Masia, sonrasında derecesini 1.48.671'e çekerek yerini pekiştirmeyi başardı.

Ancak seansın son dakikalarına doğru dereceler bir kez daha gelişti, bu da Masia'nın pole pozisyonunu riske soktu

Son turlarda 1.48.205 gibi iyi bir dereceye imza atan ve liderliğe yükselen Ivan Ortola, bu derecesiyle zirveyi garantiledi ve kariyerinde ilk kez pole pozisyonuna uzandı.

Ortola'nın 0.304 saniye gerisinde yine son turlarda derecesini geliştiren temsilcimiz Deniz Öncü yer aldı, Deniz yarın bir diğer galibiyet için avantajlı konumda.

Üçüncü sıra Joel Kelso'ya giderken, bu bölümde ancak 1.48.641 yapabilen Masia dördüncülükle yetindi.

Sıralama turlarına Q1'den başlamak zorunda kalan şampiyona lideri Daniel Holgado ise yarınki yarışa 11. sıradan start alacak.