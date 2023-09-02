Moto3 Katalonya sıralama turları: Ivan Ortola pole pozisyonunda, Deniz ikinci!
Sezonun parlayan yıldızlarından Ivan Ortola kariyerinin ilk pole pozisyonunu elde etmeyi başardı, yüksek formunu sürdüren temsilcimiz Deniz Öncü ise ikinci sırada.
Seans başlar başlamaz birçok isim zaman kaybetmeden piste akın etti, bu isimlerin arasında hafta sonunun hızlı isimlerinden Jaume Masia da yer almaktaydı.
İlk turunda 1.49.270 ile liderliği alan Masia, sonrasında derecesini 1.48.671'e çekerek yerini pekiştirmeyi başardı.
Ancak seansın son dakikalarına doğru dereceler bir kez daha gelişti, bu da Masia'nın pole pozisyonunu riske soktu
Son turlarda 1.48.205 gibi iyi bir dereceye imza atan ve liderliğe yükselen Ivan Ortola, bu derecesiyle zirveyi garantiledi ve kariyerinde ilk kez pole pozisyonuna uzandı.
Ortola'nın 0.304 saniye gerisinde yine son turlarda derecesini geliştiren temsilcimiz Deniz Öncü yer aldı, Deniz yarın bir diğer galibiyet için avantajlı konumda.
Üçüncü sıra Joel Kelso'ya giderken, bu bölümde ancak 1.48.641 yapabilen Masia dördüncülükle yetindi.
Sıralama turlarına Q1'den başlamak zorunda kalan şampiyona lideri Daniel Holgado ise yarınki yarışa 11. sıradan start alacak.
|Sürücü bilgisi
|
|
|Sıra
|Sürücü
|#
|Motosiklet
|Tur
|Zaman
|Ara
|km/s
|Hız Ölçüm Noktası
|1
|
I. Ortola Ivan Ortola Angeluss MTA Team
|48
|KTM
|6
|1'48.205
|157.268
|243
|2
|D. Öncü Deniz Öncü Red Bull KTM Factory Racing
|53
|KTM
|5
|+0.304
|0.304
|156.827
|243
|3
|J. Kelso Joel Kelso CFMoto Racing PruestelGP
|66
|CF MOTO
|6
|+0.358
|0.054
|156.749
|245
|4
|J. Masia Jaume Masia Leopard Racing
|5
|Honda
|6
|+0.436
|0.078
|156.636
|241
|5
|M. Bertelle Matteo Bertelle Rivacold Snipers Team
|18
|Honda
|6
|+0.449
|0.013
|156.618
|240
|6
|T. Suzuki Tatsuki Suzuki Leopard Racing
|24
|Honda
|6
|+0.538
|0.089
|156.490
|239
|7
|
J. Antonio Jose Antonio Red Bull KTM Factory Racing
|99
|KTM
|5
|+0.553
|0.015
|156.468
|243
|8
|S. Nepa Stefano Nepa Angeluss MTA Team
|82
|KTM
|6
|+0.699
|0.146
|156.258
|241
|9
|K. Toba Kaito Toba SIC58 Squadra Corse
|27
|Honda
|5
|+0.727
|0.028
|156.218
|243
|10
|R. Rossi Riccardo Rossi SIC58 Squadra Corse
|54
|Honda
|6
|+0.826
|0.099
|156.076
|242
|11
|D. Holgado Daniel Holgado Red Bull KTM Tech 3
|96
|KTM
|5
|+0.850
|0.024
|156.042
|241
|12
|
D. Alonso David Alonso GAVIOTA GASGAS Aspar Team
|80
|GASGAS
|6
|+0.860
|0.010
|156.028
|240
|13
|A. Sasaki Ayumu Sasaki Liqui Moly Husqvarna Intact GP
|71
|Husqvarna
|5
|+0.973
|0.113
|155.866
|241
|14
|T. Furusato Taiyo Furusato Idemitsu Honda Team Asia
|72
|Honda
|6
|+1.006
|0.033
|155.819
|240
|15
|R. Fenati Romano Fenati Rivacold Snipers Team
|55
|Honda
|7
|+1.110
|0.104
|155.671
|238
|16
|S. Ogden Scott Ogden VisionTrack Racing Team
|19
|Honda
|5
|+1.157
|0.047
|155.604
|241
|17
|
F. Farioli Filippo Farioli Red Bull KTM Tech 3
|7
|KTM
|5
|+1.791
|0.634
|154.707
|239
|18
|
C. Veijer Collin Veijer Liqui Moly Husqvarna Intact GP
|95
|Husqvarna
|6
|+2.141
|0.350
|154.216
|238
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