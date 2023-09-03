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Moto3 Katalonya: Olaylı yarışta Alonso galip, Holgado düştü, Deniz ceza ile podyumu kaybetti

Barselona'daki mücadele özellikle son turlarıyla tarihe geçti, şampiyona lideri Daniel Holgado son sektörde kaza yaparak puan alamazken, David Alonso galibiyete uzandı. Deniz Öncü ise son virajda David Munoz ile yaşadığı temastan sonra ceza alarak üçüncülükten 12. sıraya geriledi.

Altay Gök
Ekleyen:
Deniz Oncu, Red Bull KTM Ajo

Yarışa ikinci sırada başlayan ve ilk virajda pole pozisyonunun sahibi Ivan Ortola'dan liderliği alan Deniz, yarış boyunca beşincilikten geri düşmedi.

Ortola bir süre sonra ön gruptan koparken, yarışa 11. sıradan başlayan Daniel Holgado yaklaşık sekiz tur içinde ön grubu yakaladı ve liderliğe kadar yükseldi.

Holgado'nun liderliğe yükselmesinin ardından tam 11 sürücünün 1 saniye içinde dizildiği bir grup oluştu, liderlik ise Deniz-Holgado-Jaume Masia-David Alonso dörtlüsü arasında sürekli el değiştirdi.

Son tura girilirken önde kalmayı başaran taraf Holgado idi, Masia ve Alonso da liderlik için bastırmaktaydı. Deniz ise birkaç çizgi hatasının ardından dördüncüydü.

Son iki sektörde David Munoz gaza bastı ve ilk dört sıradakileri yakaladı, hatta liderlik için atak dahi yaptı -ancak başarısız oldu.

Yarışın tüm draması ise son sektörde yaşandı, ilk olarak uzun süredir hata yapmayan Holgado kendini yerde buldu ve puan alma şansını tamamen kaybetti!

Böylece ön tarafta Alonso-Masia-Munoz grubu oluştu, Deniz bu üçlüyü son iki virajda kapatılabilecek bir mesafeden takip etmekteydi.

Son virajda iç çizgiden çok sert bir atak yapan Deniz, hemen solundaki Munoz'a çarptı ve rakibinin düşerek yarışa veda etmesine sebep oldu.

Deniz Oncu, Red Bull KTM Ajo

Deniz Oncu, Red Bull KTM Ajo

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Tüm bu olanların ardından damalı bayrağı ilk sırada gören isim Alonso oldu, Kolombiyalı sürücü bu sezon ikinci kez galip geldi.

İkincilik şampiyonluk yolunda büyük bir adım atan Masia'ya giderken, üçüncülük ise Deniz'e gitti.

Ancak yarış biter bitmez olayı inceleyen hakemler, Deniz'e çift uzun tur cezası verdiler; bu, temsilcimizin süresine 6 saniye eklenmesi ve Deniz'in 12.sıraya gerilemesi demekti.

Böylece podyumun son basamağı Deniz'in takım arkadaşı Jose Antonio Rueda'ya gitti, genç sürücü bu sezon ilk kez podyuma çıktı.

Holgado ise yarışa dönse de ancak 22. olabildi ve puan alamadı.

 

 
 
         
Sürücü bilgisi
 
 
 
   
Sıra Sürücü # Motosiklet Tur Zaman Ara km/s Yarış dışı Puan
1
D. Alonso David Alonso GAVIOTA GASGAS Aspar Team
 80 GASGAS 18 -       25
2 Spain J. Masia Jaume Masia Leopard Racing 5 Honda 18 +0.076 0.076     20
3
J. Antonio Jose Antonio Red Bull KTM Factory Racing
 99 KTM 18 +0.234 0.158     16
4 Japan A. Sasaki Ayumu Sasaki Liqui Moly Husqvarna Intact GP 71 Husqvarna 18 +0.289 0.055     13
5 Italy S. Nepa Stefano Nepa Angeluss MTA Team 82 KTM 18 +0.401 0.112     11
6 Italy R. Rossi Riccardo Rossi SIC58 Squadra Corse 54 Honda 18 +0.524 0.123     10
7 Japan K. Toba Kaito Toba SIC58 Squadra Corse 27 Honda 18 +0.680 0.156     9
8 Japan T. Suzuki Tatsuki Suzuki Leopard Racing 24 Honda 18 +0.967 0.287     8
9 Japan R. Yamanaka Ryusei Yamanaka GAVIOTA GASGAS Aspar Team 6 GASGAS 18 +1.060 0.093     7
10
I. Ortola Ivan Ortola Angeluss MTA Team
 48 KTM 18 +1.125 0.065     6
11 Italy M. Bertelle Matteo Bertelle Rivacold Snipers Team 18 Honda 18 +1.304 0.179     5
12 Turkey D. Öncü Deniz Öncü Red Bull KTM Factory Racing 53 KTM 18 +6.129 4.825     4
13 Spain X. Artigas Xavier Artigas CFMoto Racing PruestelGP 43 CF MOTO 18 +6.458 0.329     3
14 Japan T. Furusato Taiyo Furusato Idemitsu Honda Team Asia 72 Honda 18 +6.485 0.027     2
15 Italy R. Fenati Romano Fenati Rivacold Snipers Team 55 Honda 18 +6.964 0.479     1
16 United Kingdom S. Ogden Scott Ogden VisionTrack Racing Team 19 Honda 18 +6.679        
17 Brazil D. Moreira Diogo Moreira MT Helmets - MSI 10 KTM 18 +7.024 0.345      
18 Australia J. Kelso Joel Kelso CFMoto Racing PruestelGP 66 CF MOTO 18 +7.098 0.074      
19 Indonesia M. Aji Mario Suryo Aji Idemitsu Honda Team Asia 64 Honda 18 +7.150 0.052      
20
T. Buasri Tatchakorn Buasri Idemitsu Honda Team Asia
 33 Honda 18 +7.170 0.020      
21
D. Salvador David Salvador CIP
 38 KTM 18 +10.354 3.184      
22 Spain D. Holgado Daniel Holgado Red Bull KTM Tech 3 96 KTM 18 +14.757 4.403      
23 United Kingdom J. Whatley Joshua Whatley VisionTrack Racing Team 70 Honda 18 +18.755 3.998      
24
D. Almansa David Almansa Finetwork Intact GP
 92 Husqvarna 18 +18.800 0.045      
25 France L. Fellon Lorenzo Fellon CIP 20 KTM 18 +27.664 8.864      
26
S. Azman Syarifuddin Azman MT Helmets - MSI
 63 KTM 18 +32.185 4.521      
27 Spain A. Carrasco Ana Carrasco BOE Motorsports 22 KTM 18 +32.287 0.102      
dnf Spain D. Munoz David Munoz BOE Motorsports 44 KTM 17       Yarış dışı  
dnf
F. Farioli Filippo Farioli Red Bull KTM Tech 3
 7 KTM 4       Yarış dışı  
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Moto3 Katalonya sıralama turları: Ivan Ortola pole pozisyonunda, Deniz ikinci!

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