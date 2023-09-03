Moto3 Katalonya: Olaylı yarışta Alonso galip, Holgado düştü, Deniz ceza ile podyumu kaybetti

Yarışa ikinci sırada başlayan ve ilk virajda pole pozisyonunun sahibi Ivan Ortola'dan liderliği alan Deniz, yarış boyunca beşincilikten geri düşmedi.

Ortola bir süre sonra ön gruptan koparken, yarışa 11. sıradan başlayan Daniel Holgado yaklaşık sekiz tur içinde ön grubu yakaladı ve liderliğe kadar yükseldi.

Holgado'nun liderliğe yükselmesinin ardından tam 11 sürücünün 1 saniye içinde dizildiği bir grup oluştu, liderlik ise Deniz-Holgado-Jaume Masia-David Alonso dörtlüsü arasında sürekli el değiştirdi.

Son tura girilirken önde kalmayı başaran taraf Holgado idi, Masia ve Alonso da liderlik için bastırmaktaydı. Deniz ise birkaç çizgi hatasının ardından dördüncüydü.

Son iki sektörde David Munoz gaza bastı ve ilk dört sıradakileri yakaladı, hatta liderlik için atak dahi yaptı -ancak başarısız oldu.

Yarışın tüm draması ise son sektörde yaşandı, ilk olarak uzun süredir hata yapmayan Holgado kendini yerde buldu ve puan alma şansını tamamen kaybetti!

Böylece ön tarafta Alonso-Masia-Munoz grubu oluştu, Deniz bu üçlüyü son iki virajda kapatılabilecek bir mesafeden takip etmekteydi.

Son virajda iç çizgiden çok sert bir atak yapan Deniz, hemen solundaki Munoz'a çarptı ve rakibinin düşerek yarışa veda etmesine sebep oldu.

Deniz Oncu, Red Bull KTM Ajo Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Tüm bu olanların ardından damalı bayrağı ilk sırada gören isim Alonso oldu, Kolombiyalı sürücü bu sezon ikinci kez galip geldi.

İkincilik şampiyonluk yolunda büyük bir adım atan Masia'ya giderken, üçüncülük ise Deniz'e gitti.

Ancak yarış biter bitmez olayı inceleyen hakemler, Deniz'e çift uzun tur cezası verdiler; bu, temsilcimizin süresine 6 saniye eklenmesi ve Deniz'in 12.sıraya gerilemesi demekti.

Böylece podyumun son basamağı Deniz'in takım arkadaşı Jose Antonio Rueda'ya gitti, genç sürücü bu sezon ilk kez podyuma çıktı.

Holgado ise yarışa dönse de ancak 22. olabildi ve puan alamadı.