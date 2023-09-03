Moto3 Katalonya: Olaylı yarışta Alonso galip, Holgado düştü, Deniz ceza ile podyumu kaybetti
Barselona'daki mücadele özellikle son turlarıyla tarihe geçti, şampiyona lideri Daniel Holgado son sektörde kaza yaparak puan alamazken, David Alonso galibiyete uzandı. Deniz Öncü ise son virajda David Munoz ile yaşadığı temastan sonra ceza alarak üçüncülükten 12. sıraya geriledi.
Yarışa ikinci sırada başlayan ve ilk virajda pole pozisyonunun sahibi Ivan Ortola'dan liderliği alan Deniz, yarış boyunca beşincilikten geri düşmedi.
Ortola bir süre sonra ön gruptan koparken, yarışa 11. sıradan başlayan Daniel Holgado yaklaşık sekiz tur içinde ön grubu yakaladı ve liderliğe kadar yükseldi.
Holgado'nun liderliğe yükselmesinin ardından tam 11 sürücünün 1 saniye içinde dizildiği bir grup oluştu, liderlik ise Deniz-Holgado-Jaume Masia-David Alonso dörtlüsü arasında sürekli el değiştirdi.
Son tura girilirken önde kalmayı başaran taraf Holgado idi, Masia ve Alonso da liderlik için bastırmaktaydı. Deniz ise birkaç çizgi hatasının ardından dördüncüydü.
Son iki sektörde David Munoz gaza bastı ve ilk dört sıradakileri yakaladı, hatta liderlik için atak dahi yaptı -ancak başarısız oldu.
Yarışın tüm draması ise son sektörde yaşandı, ilk olarak uzun süredir hata yapmayan Holgado kendini yerde buldu ve puan alma şansını tamamen kaybetti!
Böylece ön tarafta Alonso-Masia-Munoz grubu oluştu, Deniz bu üçlüyü son iki virajda kapatılabilecek bir mesafeden takip etmekteydi.
Son virajda iç çizgiden çok sert bir atak yapan Deniz, hemen solundaki Munoz'a çarptı ve rakibinin düşerek yarışa veda etmesine sebep oldu.
Deniz Oncu, Red Bull KTM Ajo
Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images
Tüm bu olanların ardından damalı bayrağı ilk sırada gören isim Alonso oldu, Kolombiyalı sürücü bu sezon ikinci kez galip geldi.
İkincilik şampiyonluk yolunda büyük bir adım atan Masia'ya giderken, üçüncülük ise Deniz'e gitti.
Ancak yarış biter bitmez olayı inceleyen hakemler, Deniz'e çift uzun tur cezası verdiler; bu, temsilcimizin süresine 6 saniye eklenmesi ve Deniz'in 12.sıraya gerilemesi demekti.
Böylece podyumun son basamağı Deniz'in takım arkadaşı Jose Antonio Rueda'ya gitti, genç sürücü bu sezon ilk kez podyuma çıktı.
Holgado ise yarışa dönse de ancak 22. olabildi ve puan alamadı.
|Sürücü bilgisi
|
|
|Sıra
|Sürücü
|#
|Motosiklet
|Tur
|Zaman
|Ara
|km/s
|Yarış dışı
|Puan
|1
|
D. Alonso David Alonso GAVIOTA GASGAS Aspar Team
|80
|GASGAS
|18
|-
|25
|2
|J. Masia Jaume Masia Leopard Racing
|5
|Honda
|18
|+0.076
|0.076
|20
|3
|
J. Antonio Jose Antonio Red Bull KTM Factory Racing
|99
|KTM
|18
|+0.234
|0.158
|16
|4
|A. Sasaki Ayumu Sasaki Liqui Moly Husqvarna Intact GP
|71
|Husqvarna
|18
|+0.289
|0.055
|13
|5
|S. Nepa Stefano Nepa Angeluss MTA Team
|82
|KTM
|18
|+0.401
|0.112
|11
|6
|R. Rossi Riccardo Rossi SIC58 Squadra Corse
|54
|Honda
|18
|+0.524
|0.123
|10
|7
|K. Toba Kaito Toba SIC58 Squadra Corse
|27
|Honda
|18
|+0.680
|0.156
|9
|8
|T. Suzuki Tatsuki Suzuki Leopard Racing
|24
|Honda
|18
|+0.967
|0.287
|8
|9
|R. Yamanaka Ryusei Yamanaka GAVIOTA GASGAS Aspar Team
|6
|GASGAS
|18
|+1.060
|0.093
|7
|10
|
I. Ortola Ivan Ortola Angeluss MTA Team
|48
|KTM
|18
|+1.125
|0.065
|6
|11
|M. Bertelle Matteo Bertelle Rivacold Snipers Team
|18
|Honda
|18
|+1.304
|0.179
|5
|12
|D. Öncü Deniz Öncü Red Bull KTM Factory Racing
|53
|KTM
|18
|+6.129
|4.825
|4
|13
|X. Artigas Xavier Artigas CFMoto Racing PruestelGP
|43
|CF MOTO
|18
|+6.458
|0.329
|3
|14
|T. Furusato Taiyo Furusato Idemitsu Honda Team Asia
|72
|Honda
|18
|+6.485
|0.027
|2
|15
|R. Fenati Romano Fenati Rivacold Snipers Team
|55
|Honda
|18
|+6.964
|0.479
|1
|16
|S. Ogden Scott Ogden VisionTrack Racing Team
|19
|Honda
|18
|+6.679
|17
|D. Moreira Diogo Moreira MT Helmets - MSI
|10
|KTM
|18
|+7.024
|0.345
|18
|J. Kelso Joel Kelso CFMoto Racing PruestelGP
|66
|CF MOTO
|18
|+7.098
|0.074
|19
|M. Aji Mario Suryo Aji Idemitsu Honda Team Asia
|64
|Honda
|18
|+7.150
|0.052
|20
|
T. Buasri Tatchakorn Buasri Idemitsu Honda Team Asia
|33
|Honda
|18
|+7.170
|0.020
|21
|
D. Salvador David Salvador CIP
|38
|KTM
|18
|+10.354
|3.184
|22
|D. Holgado Daniel Holgado Red Bull KTM Tech 3
|96
|KTM
|18
|+14.757
|4.403
|23
|J. Whatley Joshua Whatley VisionTrack Racing Team
|70
|Honda
|18
|+18.755
|3.998
|24
|
D. Almansa David Almansa Finetwork Intact GP
|92
|Husqvarna
|18
|+18.800
|0.045
|25
|L. Fellon Lorenzo Fellon CIP
|20
|KTM
|18
|+27.664
|8.864
|26
|
S. Azman Syarifuddin Azman MT Helmets - MSI
|63
|KTM
|18
|+32.185
|4.521
|27
|A. Carrasco Ana Carrasco BOE Motorsports
|22
|KTM
|18
|+32.287
|0.102
|dnf
|D. Munoz David Munoz BOE Motorsports
|44
|KTM
|17
|Yarış dışı
|dnf
|
F. Farioli Filippo Farioli Red Bull KTM Tech 3
|7
|KTM
|4
|Yarış dışı
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