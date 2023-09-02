Moto3 Katalonya 3. antrenman: Deniz 11. sırada, Holgado Q1'den başlayacak!

Hafta sonunun en güçlü iki ismi olarak gösterebileceğimiz Jaume Masia ve Collin Veijer ikilisi bu seansta da kontrolü elden bırakmadılar.

Dünün aksine bu kez iyi bir turla önde kalmayı başaran taraf Veijer oldu, 1.48.003 gibi bir derece yakalayan ve 1.48 barajının altına inmeyi kıl payı kaçıran Hollandalı sürücü, üçüncü antrenman seansını zirvede tamamladı.

Masia zirvenin sadece 0.298 saniye gerisinde ikinci olurken, bu ikiliye üçüncü Stefano Nepa dışında kimse yaklaşamadı.

Temsilcimiz Deniz Öncü 11. oldu, bu derece kendisini kombine edilmiş zaman tablosunda 10. sıraya taşıyarak direkt olarak Q2'ye kalmasını sağladı.

Seansın en büyük şoku Daniel Holgado oldu, seansı ancak 19. tamamlayabilen şampiyona lideri, kombine edilmiş zaman tablosunda 15. sırada kalmasının ardından sıralama turlarına Q1'den başlamak zorunda kalacak!