Moto3 Katalonya 3. antrenman: Deniz 11. sırada, Holgado Q1'den başlayacak!
Katalonya'da Cumartesi günü Moto3 antrenman seansıyla başladı, Collin Veijer'in lider tamamladığı seansta temsilcimiz Deniz Öncü 11. sırada yer alarak Q2'ye kaldı.
Hafta sonunun en güçlü iki ismi olarak gösterebileceğimiz Jaume Masia ve Collin Veijer ikilisi bu seansta da kontrolü elden bırakmadılar.
Dünün aksine bu kez iyi bir turla önde kalmayı başaran taraf Veijer oldu, 1.48.003 gibi bir derece yakalayan ve 1.48 barajının altına inmeyi kıl payı kaçıran Hollandalı sürücü, üçüncü antrenman seansını zirvede tamamladı.
Masia zirvenin sadece 0.298 saniye gerisinde ikinci olurken, bu ikiliye üçüncü Stefano Nepa dışında kimse yaklaşamadı.
Temsilcimiz Deniz Öncü 11. oldu, bu derece kendisini kombine edilmiş zaman tablosunda 10. sıraya taşıyarak direkt olarak Q2'ye kalmasını sağladı.
Seansın en büyük şoku Daniel Holgado oldu, seansı ancak 19. tamamlayabilen şampiyona lideri, kombine edilmiş zaman tablosunda 15. sırada kalmasının ardından sıralama turlarına Q1'den başlamak zorunda kalacak!
|Sürücü bilgisi
|
|
|Sıra
|Sürücü
|#
|Motosiklet
|Tur
|Zaman
|Ara
|km/s
|Hız Ölçüm Noktası
|1
|
C. Veijer Collin Veijer Liqui Moly Husqvarna Intact GP
|95
|Husqvarna
|13
|1'48.003
|157.562
|2
|J. Masia Jaume Masia Leopard Racing
|5
|Honda
|12
|+0.298
|0.298
|157.128
|3
|S. Nepa Stefano Nepa Angeluss MTA Team
|82
|KTM
|13
|+0.366
|0.068
|157.030
|4
|
J. Antonio Jose Antonio Red Bull KTM Factory Racing
|99
|KTM
|12
|+0.562
|0.196
|156.746
|5
|A. Sasaki Ayumu Sasaki Liqui Moly Husqvarna Intact GP
|71
|Husqvarna
|10
|+0.660
|0.098
|156.605
|6
|K. Toba Kaito Toba SIC58 Squadra Corse
|27
|Honda
|12
|+0.816
|0.156
|156.380
|7
|
F. Farioli Filippo Farioli Red Bull KTM Tech 3
|7
|KTM
|12
|+0.868
|0.052
|156.306
|8
|T. Suzuki Tatsuki Suzuki Leopard Racing
|24
|Honda
|12
|+0.951
|0.083
|156.187
|9
|R. Rossi Riccardo Rossi SIC58 Squadra Corse
|54
|Honda
|10
|+1.119
|0.168
|155.946
|10
|R. Fenati Romano Fenati Rivacold Snipers Team
|55
|Honda
|12
|+1.163
|0.044
|155.883
|11
|D. Öncü Deniz Öncü Red Bull KTM Factory Racing
|53
|KTM
|12
|+1.180
|0.017
|155.859
|12
|
I. Ortola Ivan Ortola Angeluss MTA Team
|48
|KTM
|11
|+1.192
|0.012
|155.842
|13
|J. Kelso Joel Kelso CFMoto Racing PruestelGP
|66
|CF MOTO
|12
|+1.199
|0.007
|155.832
|14
|X. Artigas Xavier Artigas CFMoto Racing PruestelGP
|43
|CF MOTO
|11
|+1.634
|0.435
|155.214
|15
|
D. Salvador David Salvador CIP
|38
|KTM
|10
|+1.653
|0.019
|155.187
|16
|D. Munoz David Munoz BOE Motorsports
|44
|KTM
|10
|+1.711
|0.058
|155.105
|17
|M. Aji Mario Suryo Aji Idemitsu Honda Team Asia
|64
|Honda
|11
|+1.794
|0.083
|154.987
|18
|
D. Almansa David Almansa Finetwork Intact GP
|92
|Husqvarna
|12
|+1.927
|0.133
|154.800
|19
|D. Holgado Daniel Holgado Red Bull KTM Tech 3
|96
|KTM
|11
|+2.089
|0.162
|154.572
|20
|J. Whatley Joshua Whatley VisionTrack Racing Team
|70
|Honda
|11
|+2.274
|0.185
|154.313
|21
|A. Carrasco Ana Carrasco BOE Motorsports
|22
|KTM
|11
|+2.283
|0.009
|154.300
|22
|
T. Buasri Tatchakorn Buasri Idemitsu Honda Team Asia
|33
|Honda
|11
|+2.355
|0.072
|154.199
|23
|R. Yamanaka Ryusei Yamanaka GAVIOTA GASGAS Aspar Team
|6
|GASGAS
|11
|+2.424
|0.069
|154.103
|24
|M. Bertelle Matteo Bertelle Rivacold Snipers Team
|18
|Honda
|12
|+2.561
|0.137
|153.912
|25
|D. Moreira Diogo Moreira MT Helmets - MSI
|10
|KTM
|11
|+2.570
|0.009
|153.900
|26
|T. Furusato Taiyo Furusato Idemitsu Honda Team Asia
|72
|Honda
|11
|+2.772
|0.202
|153.619
|27
|L. Fellon Lorenzo Fellon CIP
|20
|KTM
|9
|+2.911
|0.139
|153.426
|28
|S. Ogden Scott Ogden VisionTrack Racing Team
|19
|Honda
|11
|+3.019
|0.108
|153.277
|29
|
S. Azman Syarifuddin Azman MT Helmets - MSI
|63
|KTM
|11
|+3.189
|0.170
|153.043
|30
|
D. Alonso David Alonso GAVIOTA GASGAS Aspar Team
|80
|GASGAS
|13
|+3.288
|0.099
|152.907
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