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Moto3 Katalonya 3. antrenman: Deniz 11. sırada, Holgado Q1'den başlayacak!

Katalonya'da Cumartesi günü Moto3 antrenman seansıyla başladı, Collin Veijer'in lider tamamladığı seansta temsilcimiz Deniz Öncü 11. sırada yer alarak Q2'ye kaldı.

Altay Gök
Ekleyen:
Deniz Oncu, Red Bull KTM Ajo

Hafta sonunun en güçlü iki ismi olarak gösterebileceğimiz Jaume Masia ve Collin Veijer ikilisi bu seansta da kontrolü elden bırakmadılar.

Dünün aksine bu kez iyi bir turla önde kalmayı başaran taraf Veijer oldu, 1.48.003 gibi bir derece yakalayan ve 1.48 barajının altına inmeyi kıl payı kaçıran Hollandalı sürücü, üçüncü antrenman seansını zirvede tamamladı.

Masia zirvenin sadece 0.298 saniye gerisinde ikinci olurken, bu ikiliye üçüncü Stefano Nepa dışında kimse yaklaşamadı.

Temsilcimiz Deniz Öncü 11. oldu, bu derece kendisini kombine edilmiş zaman tablosunda 10. sıraya taşıyarak direkt olarak Q2'ye kalmasını sağladı.

Seansın en büyük şoku Daniel Holgado oldu, seansı ancak 19. tamamlayabilen şampiyona lideri, kombine edilmiş zaman tablosunda 15. sırada kalmasının ardından sıralama turlarına Q1'den başlamak zorunda kalacak!

 
 
         
Sürücü bilgisi
 
 
 
   
Sıra Sürücü # Motosiklet Tur Zaman Ara km/s Hız Ölçüm Noktası
1
C. Veijer Collin Veijer Liqui Moly Husqvarna Intact GP
 95 Husqvarna 13 1'48.003   157.562  
2 Spain J. Masia Jaume Masia Leopard Racing 5 Honda 12 +0.298 0.298 157.128  
3 Italy S. Nepa Stefano Nepa Angeluss MTA Team 82 KTM 13 +0.366 0.068 157.030  
4
J. Antonio Jose Antonio Red Bull KTM Factory Racing
 99 KTM 12 +0.562 0.196 156.746  
5 Japan A. Sasaki Ayumu Sasaki Liqui Moly Husqvarna Intact GP 71 Husqvarna 10 +0.660 0.098 156.605  
6 Japan K. Toba Kaito Toba SIC58 Squadra Corse 27 Honda 12 +0.816 0.156 156.380  
7
F. Farioli Filippo Farioli Red Bull KTM Tech 3
 7 KTM 12 +0.868 0.052 156.306  
8 Japan T. Suzuki Tatsuki Suzuki Leopard Racing 24 Honda 12 +0.951 0.083 156.187  
9 Italy R. Rossi Riccardo Rossi SIC58 Squadra Corse 54 Honda 10 +1.119 0.168 155.946  
10 Italy R. Fenati Romano Fenati Rivacold Snipers Team 55 Honda 12 +1.163 0.044 155.883  
11 Turkey D. Öncü Deniz Öncü Red Bull KTM Factory Racing 53 KTM 12 +1.180 0.017 155.859  
12
I. Ortola Ivan Ortola Angeluss MTA Team
 48 KTM 11 +1.192 0.012 155.842  
13 Australia J. Kelso Joel Kelso CFMoto Racing PruestelGP 66 CF MOTO 12 +1.199 0.007 155.832  
14 Spain X. Artigas Xavier Artigas CFMoto Racing PruestelGP 43 CF MOTO 11 +1.634 0.435 155.214  
15
D. Salvador David Salvador CIP
 38 KTM 10 +1.653 0.019 155.187  
16 Spain D. Munoz David Munoz BOE Motorsports 44 KTM 10 +1.711 0.058 155.105  
17 Indonesia M. Aji Mario Suryo Aji Idemitsu Honda Team Asia 64 Honda 11 +1.794 0.083 154.987  
18
D. Almansa David Almansa Finetwork Intact GP
 92 Husqvarna 12 +1.927 0.133 154.800  
19 Spain D. Holgado Daniel Holgado Red Bull KTM Tech 3 96 KTM 11 +2.089 0.162 154.572  
20 United Kingdom J. Whatley Joshua Whatley VisionTrack Racing Team 70 Honda 11 +2.274 0.185 154.313  
21 Spain A. Carrasco Ana Carrasco BOE Motorsports 22 KTM 11 +2.283 0.009 154.300  
22
T. Buasri Tatchakorn Buasri Idemitsu Honda Team Asia
 33 Honda 11 +2.355 0.072 154.199  
23 Japan R. Yamanaka Ryusei Yamanaka GAVIOTA GASGAS Aspar Team 6 GASGAS 11 +2.424 0.069 154.103  
24 Italy M. Bertelle Matteo Bertelle Rivacold Snipers Team 18 Honda 12 +2.561 0.137 153.912  
25 Brazil D. Moreira Diogo Moreira MT Helmets - MSI 10 KTM 11 +2.570 0.009 153.900  
26 Japan T. Furusato Taiyo Furusato Idemitsu Honda Team Asia 72 Honda 11 +2.772 0.202 153.619  
27 France L. Fellon Lorenzo Fellon CIP 20 KTM 9 +2.911 0.139 153.426  
28 United Kingdom S. Ogden Scott Ogden VisionTrack Racing Team 19 Honda 11 +3.019 0.108 153.277  
29
S. Azman Syarifuddin Azman MT Helmets - MSI
 63 KTM 11 +3.189 0.170 153.043  
30
D. Alonso David Alonso GAVIOTA GASGAS Aspar Team
 80 GASGAS 13 +3.288 0.099 152.907  
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Moto3 Katalonya 2. antrenman: Ortola zirvede, Deniz 14. sırada

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