Moto3 Katalonya 2. antrenman: Ortola zirvede, Deniz 14. sırada

İlk antrenman seansının aksine ikinci antrenman seansının daha heyecanlı geçtiği ve yakın rekabete sahne olduğu söylenebilir; öyle ki, son saniyeye kadar dereceler tam anlamıyla oturmuş değildi.

Sıralama turlarında kimlerin Q1'den başlayacağını, kimlerin direkt Q2'ye kalacağını belirleyen seansın lideri Ivan Ortola oldu; ancak kendisi 1.48.702 yaparak Jaume Masia'nın ilk antrenman seansındaki 1.48.300'lük derecesine pek yaklaşamadı.

İkinci sıra son haftaların hızlı ismi Colin Veijer'e gitti, kendisi ve Ortola dışında 1.49 barajının altına kimse inemedi.

Şampiyona lideri Daniel Holgado altı, ilk seansın lideri Jaume Masia yedinci sırada yer almaktalar.

Temsilcimiz Deniz Öncü ise seansı 14. tamamladı ancak kombine edilmiş zaman tablosunda dördüncü.