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Moto3 Katalonya 2. antrenman: Ortola zirvede, Deniz 14. sırada

İlk antrenman seansında biraz geride kalan Ivan Ortola ikinci seansta zirvede yer almakta, temsilcimiz Deniz Öncü ise dördüncü sırada.

Altay Gök
Ekleyen:
Deniz Oncu, Red Bull KTM Ajo

İlk antrenman seansının aksine ikinci antrenman seansının daha heyecanlı geçtiği ve yakın rekabete sahne olduğu söylenebilir; öyle ki, son saniyeye kadar dereceler tam anlamıyla oturmuş değildi.

Sıralama turlarında kimlerin Q1'den başlayacağını, kimlerin direkt Q2'ye kalacağını belirleyen seansın lideri Ivan Ortola oldu; ancak kendisi 1.48.702 yaparak Jaume Masia'nın ilk antrenman seansındaki 1.48.300'lük derecesine pek yaklaşamadı.

İkinci sıra son haftaların hızlı ismi Colin Veijer'e gitti, kendisi ve Ortola dışında 1.49 barajının altına kimse inemedi.

Şampiyona lideri Daniel Holgado altı, ilk seansın lideri Jaume Masia yedinci sırada yer almaktalar.

Temsilcimiz Deniz Öncü ise seansı 14. tamamladı ancak kombine edilmiş zaman tablosunda dördüncü.

 

 
 
         
Sürücü bilgisi
 
 
 
   
Sıra Sürücü # Motosiklet Tur Zaman Ara km/s Hız Ölçüm Noktası
1
I. Ortola Ivan Ortola Angeluss MTA Team
 48 KTM 14 1'48.702   156.549 243
2
C. Veijer Collin Veijer Liqui Moly Husqvarna Intact GP
 95 Husqvarna 17 +0.214 0.214 156.241 236
3 Japan T. Suzuki Tatsuki Suzuki Leopard Racing 24 Honda 12 +0.322 0.108 156.086 242
4 Italy R. Rossi Riccardo Rossi SIC58 Squadra Corse 54 Honda 15 +0.340 0.018 156.060 242
5
D. Alonso David Alonso GAVIOTA GASGAS Aspar Team
 80 GASGAS 13 +0.405 0.065 155.967 240
6 Spain D. Holgado Daniel Holgado Red Bull KTM Tech 3 96 KTM 13 +0.469 0.064 155.876 242
7 Spain J. Masia Jaume Masia Leopard Racing 5 Honda 14 +0.508 0.039 155.820 238
8
J. Antonio Jose Antonio Red Bull KTM Factory Racing
 99 KTM 14 +0.571 0.063 155.731 241
9 Japan T. Furusato Taiyo Furusato Idemitsu Honda Team Asia 72 Honda 13 +0.590 0.019 155.703 243
10 Japan A. Sasaki Ayumu Sasaki Liqui Moly Husqvarna Intact GP 71 Husqvarna 8 +0.594 0.004 155.698 242
11 Italy S. Nepa Stefano Nepa Angeluss MTA Team 82 KTM 14 +0.619 0.025 155.662 243
12 United Kingdom S. Ogden Scott Ogden VisionTrack Racing Team 19 Honda 14 +0.671 0.052 155.588 242
13 Indonesia M. Aji Mario Suryo Aji Idemitsu Honda Team Asia 64 Honda 12 +0.672 0.001 155.587 238
14 Turkey D. Öncü Deniz Öncü Red Bull KTM Factory Racing 53 KTM 15 +0.734 0.062 155.499 236
15 Brazil D. Moreira Diogo Moreira MT Helmets - MSI 10 KTM 11 +0.812 0.078 155.388 243
16 Australia J. Kelso Joel Kelso CFMoto Racing PruestelGP 66 CF MOTO 15 +0.894 0.082 155.272 238
17 Spain D. Munoz David Munoz BOE Motorsports 44 KTM 15 +1.035 0.141 155.072 237
18
S. Azman Syarifuddin Azman MT Helmets - MSI
 63 KTM 12 +1.053 0.018 155.047 244
19
D. Salvador David Salvador CIP
 38 KTM 12 +1.103 0.050 154.976 240
20
F. Farioli Filippo Farioli Red Bull KTM Tech 3
 7 KTM 11 +1.205 0.102 154.832 240
21 Japan R. Yamanaka Ryusei Yamanaka GAVIOTA GASGAS Aspar Team 6 GASGAS 14 +1.235 0.030 154.790 234
22 Italy M. Bertelle Matteo Bertelle Rivacold Snipers Team 18 Honda 15 +1.341 0.106 154.641 237
23 Spain A. Carrasco Ana Carrasco BOE Motorsports 22 KTM 13 +1.462 0.121 154.471 237
24 United Kingdom J. Whatley Joshua Whatley VisionTrack Racing Team 70 Honda 15 +1.505 0.043 154.411 237
25 Italy R. Fenati Romano Fenati Rivacold Snipers Team 55 Honda 14 +1.527 0.022 154.380 231
26
D. Almansa David Almansa Finetwork Intact GP
 92 Husqvarna 12 +1.637 0.110 154.226 236
27 Spain X. Artigas Xavier Artigas CFMoto Racing PruestelGP 43 CF MOTO 14 +1.673 0.036 154.176 239
28
T. Buasri Tatchakorn Buasri Idemitsu Honda Team Asia
 33 Honda 12 +1.687 0.014 154.156 232
29 France L. Fellon Lorenzo Fellon CIP 20 KTM 13 +1.735 0.048 154.089 238
30 Japan K. Toba Kaito Toba SIC58 Squadra Corse 27 Honda 13 +1.784 0.049 154.021 246
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Moto3 Katalonya 1. antrenman: Masia farklı lider, Deniz ikinci

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