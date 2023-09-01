Moto3 Katalonya 2. antrenman: Ortola zirvede, Deniz 14. sırada
İlk antrenman seansında biraz geride kalan Ivan Ortola ikinci seansta zirvede yer almakta, temsilcimiz Deniz Öncü ise dördüncü sırada.
İlk antrenman seansının aksine ikinci antrenman seansının daha heyecanlı geçtiği ve yakın rekabete sahne olduğu söylenebilir; öyle ki, son saniyeye kadar dereceler tam anlamıyla oturmuş değildi.
Sıralama turlarında kimlerin Q1'den başlayacağını, kimlerin direkt Q2'ye kalacağını belirleyen seansın lideri Ivan Ortola oldu; ancak kendisi 1.48.702 yaparak Jaume Masia'nın ilk antrenman seansındaki 1.48.300'lük derecesine pek yaklaşamadı.
İkinci sıra son haftaların hızlı ismi Colin Veijer'e gitti, kendisi ve Ortola dışında 1.49 barajının altına kimse inemedi.
Şampiyona lideri Daniel Holgado altı, ilk seansın lideri Jaume Masia yedinci sırada yer almaktalar.
Temsilcimiz Deniz Öncü ise seansı 14. tamamladı ancak kombine edilmiş zaman tablosunda dördüncü.
|Sürücü bilgisi
|
|
|Sıra
|Sürücü
|#
|Motosiklet
|Tur
|Zaman
|Ara
|km/s
|Hız Ölçüm Noktası
|1
|
I. Ortola Ivan Ortola Angeluss MTA Team
|48
|KTM
|14
|1'48.702
|156.549
|243
|2
|
C. Veijer Collin Veijer Liqui Moly Husqvarna Intact GP
|95
|Husqvarna
|17
|+0.214
|0.214
|156.241
|236
|3
|T. Suzuki Tatsuki Suzuki Leopard Racing
|24
|Honda
|12
|+0.322
|0.108
|156.086
|242
|4
|R. Rossi Riccardo Rossi SIC58 Squadra Corse
|54
|Honda
|15
|+0.340
|0.018
|156.060
|242
|5
|
D. Alonso David Alonso GAVIOTA GASGAS Aspar Team
|80
|GASGAS
|13
|+0.405
|0.065
|155.967
|240
|6
|D. Holgado Daniel Holgado Red Bull KTM Tech 3
|96
|KTM
|13
|+0.469
|0.064
|155.876
|242
|7
|J. Masia Jaume Masia Leopard Racing
|5
|Honda
|14
|+0.508
|0.039
|155.820
|238
|8
|
J. Antonio Jose Antonio Red Bull KTM Factory Racing
|99
|KTM
|14
|+0.571
|0.063
|155.731
|241
|9
|T. Furusato Taiyo Furusato Idemitsu Honda Team Asia
|72
|Honda
|13
|+0.590
|0.019
|155.703
|243
|10
|A. Sasaki Ayumu Sasaki Liqui Moly Husqvarna Intact GP
|71
|Husqvarna
|8
|+0.594
|0.004
|155.698
|242
|11
|S. Nepa Stefano Nepa Angeluss MTA Team
|82
|KTM
|14
|+0.619
|0.025
|155.662
|243
|12
|S. Ogden Scott Ogden VisionTrack Racing Team
|19
|Honda
|14
|+0.671
|0.052
|155.588
|242
|13
|M. Aji Mario Suryo Aji Idemitsu Honda Team Asia
|64
|Honda
|12
|+0.672
|0.001
|155.587
|238
|14
|D. Öncü Deniz Öncü Red Bull KTM Factory Racing
|53
|KTM
|15
|+0.734
|0.062
|155.499
|236
|15
|D. Moreira Diogo Moreira MT Helmets - MSI
|10
|KTM
|11
|+0.812
|0.078
|155.388
|243
|16
|J. Kelso Joel Kelso CFMoto Racing PruestelGP
|66
|CF MOTO
|15
|+0.894
|0.082
|155.272
|238
|17
|D. Munoz David Munoz BOE Motorsports
|44
|KTM
|15
|+1.035
|0.141
|155.072
|237
|18
|
S. Azman Syarifuddin Azman MT Helmets - MSI
|63
|KTM
|12
|+1.053
|0.018
|155.047
|244
|19
|
D. Salvador David Salvador CIP
|38
|KTM
|12
|+1.103
|0.050
|154.976
|240
|20
|
F. Farioli Filippo Farioli Red Bull KTM Tech 3
|7
|KTM
|11
|+1.205
|0.102
|154.832
|240
|21
|R. Yamanaka Ryusei Yamanaka GAVIOTA GASGAS Aspar Team
|6
|GASGAS
|14
|+1.235
|0.030
|154.790
|234
|22
|M. Bertelle Matteo Bertelle Rivacold Snipers Team
|18
|Honda
|15
|+1.341
|0.106
|154.641
|237
|23
|A. Carrasco Ana Carrasco BOE Motorsports
|22
|KTM
|13
|+1.462
|0.121
|154.471
|237
|24
|J. Whatley Joshua Whatley VisionTrack Racing Team
|70
|Honda
|15
|+1.505
|0.043
|154.411
|237
|25
|R. Fenati Romano Fenati Rivacold Snipers Team
|55
|Honda
|14
|+1.527
|0.022
|154.380
|231
|26
|
D. Almansa David Almansa Finetwork Intact GP
|92
|Husqvarna
|12
|+1.637
|0.110
|154.226
|236
|27
|X. Artigas Xavier Artigas CFMoto Racing PruestelGP
|43
|CF MOTO
|14
|+1.673
|0.036
|154.176
|239
|28
|
T. Buasri Tatchakorn Buasri Idemitsu Honda Team Asia
|33
|Honda
|12
|+1.687
|0.014
|154.156
|232
|29
|L. Fellon Lorenzo Fellon CIP
|20
|KTM
|13
|+1.735
|0.048
|154.089
|238
|30
|K. Toba Kaito Toba SIC58 Squadra Corse
|27
|Honda
|13
|+1.784
|0.049
|154.021
|246
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