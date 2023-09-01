Moto3 Katalonya 1. antrenman: Masia farklı lider, Deniz ikinci

Son birkaç haftadır talihsizliklerle boğuşan ve şampiyonluk savaşında epey yara alan Masia, kendi evinde hafta sonuna epey güçlü başladı diyebiliriz.

Seansa 1.49.951 ile lider başlayan, sonradan bu dereceyi 1.49.352'ye çeken Masia, bitime on dakika kala son haftaların güçlü ismi Collin Veijer'e geçilerek liderliği kaybetti.

Ancak son turlarında 1.48.300 gibi güçlü bir dereceye imza atan Masia, böylece yeniden liderliği aldı ve hafta sonunu zirvede açmayı başardı.

Seansın çoğunu ilk onda geçiren temsilcimiz Deniz Öncü ise son turlara doğru temposunu arttırdı ve Masia'nın 0.656 saniye gerisinde ikinciliği kaptı.

Şampiyona lideri Daniel Holgado onuncu olurken, şampiyona ikincisi Ayumu Sasaki 12. sıradan leri gidemedi.