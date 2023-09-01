Moto3 Katalonya 1. antrenman: Masia farklı lider, Deniz ikinci
Moto3 heyecanı Barselona'da ilk antrenman seansıyla start aldı, Jaume Masia rahatça liderliğe uzanırken geçen haftanın galibi temsilcimiz Deniz Öncü ikinci sırada.
Son birkaç haftadır talihsizliklerle boğuşan ve şampiyonluk savaşında epey yara alan Masia, kendi evinde hafta sonuna epey güçlü başladı diyebiliriz.
Seansa 1.49.951 ile lider başlayan, sonradan bu dereceyi 1.49.352'ye çeken Masia, bitime on dakika kala son haftaların güçlü ismi Collin Veijer'e geçilerek liderliği kaybetti.
Ancak son turlarında 1.48.300 gibi güçlü bir dereceye imza atan Masia, böylece yeniden liderliği aldı ve hafta sonunu zirvede açmayı başardı.
Seansın çoğunu ilk onda geçiren temsilcimiz Deniz Öncü ise son turlara doğru temposunu arttırdı ve Masia'nın 0.656 saniye gerisinde ikinciliği kaptı.
Şampiyona lideri Daniel Holgado onuncu olurken, şampiyona ikincisi Ayumu Sasaki 12. sıradan leri gidemedi.
|Sürücü bilgisi
|
|
|Sıra
|Sürücü
|#
|Motosiklet
|Tur
|Zaman
|Ara
|km/s
|Hız Ölçüm Noktası
|1
|J. Masia Jaume Masia Leopard Racing
|5
|Honda
|14
|1'48.300
|157.130
|2
|D. Öncü Deniz Öncü Red Bull KTM Factory Racing
|53
|KTM
|15
|+0.656
|0.656
|156.184
|3
|M. Bertelle Matteo Bertelle Rivacold Snipers Team
|18
|Honda
|15
|+0.712
|0.056
|156.103
|4
|T. Suzuki Tatsuki Suzuki Leopard Racing
|24
|Honda
|15
|+0.715
|0.003
|156.099
|5
|
C. Veijer Collin Veijer Liqui Moly Husqvarna Intact GP
|95
|Husqvarna
|16
|+0.730
|0.015
|156.078
|6
|R. Rossi Riccardo Rossi SIC58 Squadra Corse
|54
|Honda
|15
|+0.973
|0.243
|155.731
|7
|
I. Ortola Ivan Ortola Angeluss MTA Team
|48
|KTM
|15
|+0.980
|0.007
|155.721
|8
|R. Fenati Romano Fenati Rivacold Snipers Team
|55
|Honda
|13
|+0.981
|0.001
|155.719
|9
|S. Nepa Stefano Nepa Angeluss MTA Team
|82
|KTM
|14
|+0.995
|0.014
|155.699
|10
|D. Holgado Daniel Holgado Red Bull KTM Tech 3
|96
|KTM
|16
|+1.061
|0.066
|155.605
|11
|R. Yamanaka Ryusei Yamanaka GAVIOTA GASGAS Aspar Team
|6
|GASGAS
|15
|+1.246
|0.185
|155.342
|12
|A. Sasaki Ayumu Sasaki Liqui Moly Husqvarna Intact GP
|71
|Husqvarna
|16
|+1.300
|0.054
|155.266
|13
|T. Furusato Taiyo Furusato Idemitsu Honda Team Asia
|72
|Honda
|14
|+1.412
|0.112
|155.107
|14
|J. Kelso Joel Kelso CFMoto Racing PruestelGP
|66
|CF MOTO
|16
|+1.450
|0.038
|155.054
|15
|
J. Antonio Jose Antonio Red Bull KTM Factory Racing
|99
|KTM
|15
|+1.506
|0.056
|154.975
|16
|
D. Alonso David Alonso GAVIOTA GASGAS Aspar Team
|80
|GASGAS
|16
|+1.513
|0.007
|154.965
|17
|S. Ogden Scott Ogden VisionTrack Racing Team
|19
|Honda
|15
|+1.578
|0.065
|154.873
|18
|
F. Farioli Filippo Farioli Red Bull KTM Tech 3
|7
|KTM
|15
|+1.619
|0.041
|154.815
|19
|D. Moreira Diogo Moreira MT Helmets - MSI
|10
|KTM
|12
|+1.701
|0.082
|154.700
|20
|
D. Almansa David Almansa Finetwork Intact GP
|92
|Husqvarna
|15
|+1.753
|0.052
|154.627
|21
|
D. Salvador David Salvador CIP
|38
|KTM
|15
|+1.878
|0.125
|154.451
|22
|D. Munoz David Munoz BOE Motorsports
|44
|KTM
|15
|+1.895
|0.017
|154.428
|23
|
S. Azman Syarifuddin Azman MT Helmets - MSI
|63
|KTM
|13
|+2.112
|0.217
|154.124
|24
|X. Artigas Xavier Artigas CFMoto Racing PruestelGP
|43
|CF MOTO
|16
|+2.418
|0.306
|153.698
|25
|M. Aji Mario Suryo Aji Idemitsu Honda Team Asia
|64
|Honda
|15
|+2.482
|0.064
|153.609
|26
|L. Fellon Lorenzo Fellon CIP
|20
|KTM
|14
|+2.583
|0.101
|153.469
|27
|
T. Buasri Tatchakorn Buasri Idemitsu Honda Team Asia
|33
|Honda
|15
|+2.734
|0.151
|153.261
|28
|K. Toba Kaito Toba SIC58 Squadra Corse
|27
|Honda
|14
|+2.817
|0.083
|153.146
|29
|A. Carrasco Ana Carrasco BOE Motorsports
|22
|KTM
|13
|+2.964
|0.147
|152.944
|30
|J. Whatley Joshua Whatley VisionTrack Racing Team
|70
|Honda
|15
|+3.050
|0.086
|152.826
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