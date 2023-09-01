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Moto3 / Barcelona Haberler

Moto3 Katalonya 1. antrenman: Masia farklı lider, Deniz ikinci

Moto3 heyecanı Barselona'da ilk antrenman seansıyla start aldı, Jaume Masia rahatça liderliğe uzanırken geçen haftanın galibi temsilcimiz Deniz Öncü ikinci sırada.

Altay Gök
Ekleyen:
Deniz Oncu, Red Bull KTM Ajo

Son birkaç haftadır talihsizliklerle boğuşan ve şampiyonluk savaşında epey yara alan Masia, kendi evinde hafta sonuna epey güçlü başladı diyebiliriz.

Seansa 1.49.951 ile lider başlayan, sonradan bu dereceyi 1.49.352'ye çeken Masia, bitime on dakika kala son haftaların güçlü ismi Collin Veijer'e geçilerek liderliği kaybetti.

Ancak son turlarında 1.48.300 gibi güçlü bir dereceye imza atan Masia, böylece yeniden liderliği aldı ve hafta sonunu zirvede açmayı başardı.

Seansın çoğunu ilk onda geçiren temsilcimiz Deniz Öncü ise son turlara doğru temposunu arttırdı ve Masia'nın 0.656 saniye gerisinde ikinciliği kaptı.

Şampiyona lideri Daniel Holgado onuncu olurken, şampiyona ikincisi Ayumu Sasaki 12. sıradan leri gidemedi.

 

 
 
         

 

Sürücü bilgisi
 
 
 
   
Sıra Sürücü # Motosiklet Tur Zaman Ara km/s Hız Ölçüm Noktası
1 Spain J. Masia Jaume Masia Leopard Racing 5 Honda 14 1'48.300   157.130  
2 Turkey D. Öncü Deniz Öncü Red Bull KTM Factory Racing 53 KTM 15 +0.656 0.656 156.184  
3 Italy M. Bertelle Matteo Bertelle Rivacold Snipers Team 18 Honda 15 +0.712 0.056 156.103  
4 Japan T. Suzuki Tatsuki Suzuki Leopard Racing 24 Honda 15 +0.715 0.003 156.099  
5
C. Veijer Collin Veijer Liqui Moly Husqvarna Intact GP
 95 Husqvarna 16 +0.730 0.015 156.078  
6 Italy R. Rossi Riccardo Rossi SIC58 Squadra Corse 54 Honda 15 +0.973 0.243 155.731  
7
I. Ortola Ivan Ortola Angeluss MTA Team
 48 KTM 15 +0.980 0.007 155.721  
8 Italy R. Fenati Romano Fenati Rivacold Snipers Team 55 Honda 13 +0.981 0.001 155.719  
9 Italy S. Nepa Stefano Nepa Angeluss MTA Team 82 KTM 14 +0.995 0.014 155.699  
10 Spain D. Holgado Daniel Holgado Red Bull KTM Tech 3 96 KTM 16 +1.061 0.066 155.605  
11 Japan R. Yamanaka Ryusei Yamanaka GAVIOTA GASGAS Aspar Team 6 GASGAS 15 +1.246 0.185 155.342  
12 Japan A. Sasaki Ayumu Sasaki Liqui Moly Husqvarna Intact GP 71 Husqvarna 16 +1.300 0.054 155.266  
13 Japan T. Furusato Taiyo Furusato Idemitsu Honda Team Asia 72 Honda 14 +1.412 0.112 155.107  
14 Australia J. Kelso Joel Kelso CFMoto Racing PruestelGP 66 CF MOTO 16 +1.450 0.038 155.054  
15
J. Antonio Jose Antonio Red Bull KTM Factory Racing
 99 KTM 15 +1.506 0.056 154.975  
16
D. Alonso David Alonso GAVIOTA GASGAS Aspar Team
 80 GASGAS 16 +1.513 0.007 154.965  
17 United Kingdom S. Ogden Scott Ogden VisionTrack Racing Team 19 Honda 15 +1.578 0.065 154.873  
18
F. Farioli Filippo Farioli Red Bull KTM Tech 3
 7 KTM 15 +1.619 0.041 154.815  
19 Brazil D. Moreira Diogo Moreira MT Helmets - MSI 10 KTM 12 +1.701 0.082 154.700  
20
D. Almansa David Almansa Finetwork Intact GP
 92 Husqvarna 15 +1.753 0.052 154.627  
21
D. Salvador David Salvador CIP
 38 KTM 15 +1.878 0.125 154.451  
22 Spain D. Munoz David Munoz BOE Motorsports 44 KTM 15 +1.895 0.017 154.428  
23
S. Azman Syarifuddin Azman MT Helmets - MSI
 63 KTM 13 +2.112 0.217 154.124  
24 Spain X. Artigas Xavier Artigas CFMoto Racing PruestelGP 43 CF MOTO 16 +2.418 0.306 153.698  
25 Indonesia M. Aji Mario Suryo Aji Idemitsu Honda Team Asia 64 Honda 15 +2.482 0.064 153.609  
26 France L. Fellon Lorenzo Fellon CIP 20 KTM 14 +2.583 0.101 153.469  
27
T. Buasri Tatchakorn Buasri Idemitsu Honda Team Asia
 33 Honda 15 +2.734 0.151 153.261  
28 Japan K. Toba Kaito Toba SIC58 Squadra Corse 27 Honda 14 +2.817 0.083 153.146  
29 Spain A. Carrasco Ana Carrasco BOE Motorsports 22 KTM 13 +2.964 0.147 152.944  
30 United Kingdom J. Whatley Joshua Whatley VisionTrack Racing Team 70 Honda 15 +3.050 0.086 152.826  
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Moto3 Avusturya: Deniz Öncü son virajdaki atağıyla sadece 0.005 sn farkla zafere ulaştı!

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