Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
TV İlanlar Biletler
Uygulamalarımızı indirin
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV İlanlar Biletler
Önceki / Moto3 Jerez 3. antrenman: Moreira zirvede, Deniz 5. oldu
Moto3 / Jerez Sıralama turları raporu

Moto3 Jerez sıralama turları: Guevara pole pozisyonunda, Deniz 5.

Jerez'de gerçekleştirilen Moto3 sıralama turlarında pole pozisyonu GasGas sürücüsü Izan Guevra'nın oldu.

Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
Moto3 Jerez sıralama turları: Guevara pole pozisyonunda, Deniz 5.
Haberi dinle

Izan Guevara, Katar'dan bu yana ilk Moto3 pole pozisyonunu kutluyor. İspanya Grand Prix'si sıralama turlarında 1:45.880 yapan GasGas sürücüsü, takım arkadaşı Sergio Garcia'nın önünde en pole pozisyonunu kazanırken, ilk üçü Jaume Masia tamamladı.

Sıralama turları, ikinci bölüme kalmak için mücadele eden 14 sürücünün piste çıkmasıyla başladı. Kaito Toba (KTM), 1:46.858'lik turuyla ilk bölümdeki en hızlı zamana imza atarken, Scott Ogden (Honda), Matteo Bertelle (KTM) ve Xavier Artigas da (CFMoto) son bölüme kaldılar.

Çaylak Daniel Holgado (KTM) beşinci olmasının ardından son bölüme kalamazken, Tatsuki Suzuki de yine ilk bölümde elendi.

Şampiyona lideri Garcia, sıralama turlarının ilk bölümünde en iyi tempoya sahip olan isimdi. Fakat ikinci denemelerde Guevara sahneye çıktı ve takım arkadaşını geride bıraktı.

Sergio Garcia, GasGas Aspar Team

Sergio Garcia, GasGas Aspar Team

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Son bölümde bazı sürücüler son bir deneme daha yapsalar da, kimse Guevara'nın derecesine yaklaşamadı ve İspanyol sürücü 1:45.880'lik turuyla bu yılki ikinci pole pozisyonunu elde etti.

Guevara aynı zamanda 1:46'nın altına inebilen tek sürücü olarak da öne çıktı.

Garcia sonlara doğru trafiğe takılmasına rağmen 0.124 saniye geride ikinci olurken, GasGas günü ilk iki sırada kapatmış oldu.

Masia son turunda 1:46.051 yapmasının ardından 0.171 saniye geride üçüncü olurken, Dennis Foggia 0.290 saniye geride dördüncü oldu.

İlk beşi, şimdiye kadar düzenli olarak ilk beşte yer alan temsilcimiz Deniz Öncü tamamladı.

Xavier Artigas altıncı, Ayumu Sasaki yedinci, Riccardo Rossi sekizinci ve son antrenmanın lideri Diogo Moreira dokuzuncu oldu. İlk onu Carlos Tatay tamamladı.

Sıralama turlarında 13. olan ve neredeyse bir saniye geride kalan Andrea Migno büyük hayal kırıklığı yaşadı.

Q2 sonucu:

Sıra Sürücü Motosiklet Tur Zaman Fark
1 Spain Izan Guevara GASGAS 8 1'45.880  
2 Spain Sergio Garcia Dols GASGAS 6 1'46.004 0.124
3 Spain Jaume Masia KTM 6 1'46.051 0.171
4 Italy Dennis Foggia Honda 7 1'46.170 0.290
5 Turkey Deniz Öncü KTM 8 1'46.214 0.334
6 Spain Xavier Artigas CF MOTO 5 1'46.225 0.345
7 Japan Ayumu Sasaki Husqvarna 5 1'46.312 0.432
8 Italy Riccardo Rossi Honda 5 1'46.315 0.435
9 Brazil Diogo Moreira KTM 7 1'46.384 0.504
10 Spain Carlos Tatay CF MOTO 6 1'46.395 0.515
11 United Kingdom Scott Ogden Honda 6 1'46.454 0.574
12 Japan Ryusei Yamanaka KTM 6 1'46.483 0.603
13 Italy Andrea Migno Honda 7 1'46.815 0.935
14 Australia Joel Kelso KTM 6 1'46.918 1.038
15 Ivan Ortola KTM 6 1'47.165 1.285
16 David Salvador Husqvarna 6 1'47.242 1.362
17 Italy Matteo Bertelle KTM 7 1'48.204 2.324
18 Japan Kaito Toba KTM 7    
Tüm sonuçları görüntüle

 

Q1 sonucu:

Sıra Sürücü Motosiklet Tur Zaman Fark
1 Japan Kaito Toba KTM 7 1'46.858  
2 United Kingdom Scott Ogden Honda 6 1'46.922 0.064
3 Italy Matteo Bertelle KTM 6 1'47.103 0.245
4 Spain Xavier Artigas CF MOTO 5 1'47.202 0.344
5 Spain Daniel Holgado KTM 6 1'47.486 0.628
6 Japan Tatsuki Suzuki Honda 6 1'47.489 0.631
7 Mexico Adrian Fernandez KTM 7 1'47.502 0.644
8 Spain Gerard Riu KTM 6 1'47.625 0.767
9 Italy Elia Bartolini KTM 6 1'47.778 0.920
10 Japan Taiyo Furusato Honda 6 1'47.819 0.961
11 Syarifuddin Azman Honda 4 1'48.075 1.217
12 Italy Stefano Nepa KTM 5 1'48.303 1.445
13 Indonesia Mario Suryo Aji Honda 6 1'48.341 1.483
14 Spain Ana Carrasco KTM 6 1'49.241 2.383
Tüm sonuçları görüntüle
paylaşım
yorumlar
Moto3 Jerez 3. antrenman: Moreira zirvede, Deniz 5. oldu
Önceki haber

Moto3 Jerez 3. antrenman: Moreira zirvede, Deniz 5. oldu
Yorumları görüntüle
Kemal Şengül Daha fazlası
Kemal Şengül
Watson: "Verstappen artık zekasıyla sürüyor"
Formula 1

Watson: "Verstappen artık zekasıyla sürüyor"

Domenicali: "Sainz sakin kalmanın bir yolunu bulmalı"
Formula 1

Domenicali: "Sainz sakin kalmanın bir yolunu bulmalı"

Monako E-Prix: Wehrlein lider giderken yolda kaldı, Vandoorne bu yılki ilk zaferini kazandı! Monaco ePrix
Formula E

Monako E-Prix: Wehrlein lider giderken yolda kaldı, Vandoorne bu yılki ilk zaferini kazandı!

Son Haberler

Moto3 Jerez sıralama turları: Guevara pole pozisyonunda, Deniz 5.
Moto3 Moto3

Moto3 Jerez sıralama turları: Guevara pole pozisyonunda, Deniz 5.

Moto3 Jerez 3. antrenman: Moreira zirvede, Deniz 5. oldu
Moto3 Moto3

Moto3 Jerez 3. antrenman: Moreira zirvede, Deniz 5. oldu

Moto3 Arjantin 2. antrenman: Guevara lider, Deniz beşinci oldu
Moto3 Moto3

Moto3 Arjantin 2. antrenman: Guevara lider, Deniz beşinci oldu

Moto3 Jerez 1. antrenman: İlk seansta lider Deniz!
Moto3 Moto3

Moto3 Jerez 1. antrenman: İlk seansta lider Deniz!

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.