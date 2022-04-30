Moto3 Jerez sıralama turları: Guevara pole pozisyonunda, Deniz 5.

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Izan Guevara, Katar'dan bu yana ilk Moto3 pole pozisyonunu kutluyor. İspanya Grand Prix'si sıralama turlarında 1:45.880 yapan GasGas sürücüsü, takım arkadaşı Sergio Garcia'nın önünde en pole pozisyonunu kazanırken, ilk üçü Jaume Masia tamamladı.

Sıralama turları, ikinci bölüme kalmak için mücadele eden 14 sürücünün piste çıkmasıyla başladı. Kaito Toba (KTM), 1:46.858'lik turuyla ilk bölümdeki en hızlı zamana imza atarken, Scott Ogden (Honda), Matteo Bertelle (KTM) ve Xavier Artigas da (CFMoto) son bölüme kaldılar.

Çaylak Daniel Holgado (KTM) beşinci olmasının ardından son bölüme kalamazken, Tatsuki Suzuki de yine ilk bölümde elendi.

Şampiyona lideri Garcia, sıralama turlarının ilk bölümünde en iyi tempoya sahip olan isimdi. Fakat ikinci denemelerde Guevara sahneye çıktı ve takım arkadaşını geride bıraktı.

Sergio Garcia, GasGas Aspar Team Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Son bölümde bazı sürücüler son bir deneme daha yapsalar da, kimse Guevara'nın derecesine yaklaşamadı ve İspanyol sürücü 1:45.880'lik turuyla bu yılki ikinci pole pozisyonunu elde etti.

Guevara aynı zamanda 1:46'nın altına inebilen tek sürücü olarak da öne çıktı.

Garcia sonlara doğru trafiğe takılmasına rağmen 0.124 saniye geride ikinci olurken, GasGas günü ilk iki sırada kapatmış oldu.

Masia son turunda 1:46.051 yapmasının ardından 0.171 saniye geride üçüncü olurken, Dennis Foggia 0.290 saniye geride dördüncü oldu.

İlk beşi, şimdiye kadar düzenli olarak ilk beşte yer alan temsilcimiz Deniz Öncü tamamladı.

Xavier Artigas altıncı, Ayumu Sasaki yedinci, Riccardo Rossi sekizinci ve son antrenmanın lideri Diogo Moreira dokuzuncu oldu. İlk onu Carlos Tatay tamamladı.

Sıralama turlarında 13. olan ve neredeyse bir saniye geride kalan Andrea Migno büyük hayal kırıklığı yaşadı.

Q2 sonucu:

Q1 sonucu: