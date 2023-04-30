Moto3 Jerez: Ortola üst üste 2. kez kazandı, Deniz dokuzuncu oldu

MotoGP padoğu, 2 haftalık aranın ardından İspanya'nın Jerez Pisti'ne geldi ve sezonun 4. yarışı bugün gerçekleştirildi.

Yarış öncesinde gride baktığımızda pole pozisyonunda tanıdığımız bir isim vardı: Deniz Öncü!

Bu hafta sonu Jerez'de gerçekleştirilen tüm seansları zirvede tamamlayan Deniz, yarış öncesinde de motosikletini ilk cebe park etti.

Son yarışın galiba Ivan Ortola ve kendi evinde yarışan David Munoz ilk çizgiyi tamamlıyorlardı.

Yarış raporu

Formasyon turunun sorunsuz bir şekilde tamamlanmasının ve tüm sürücülerin gride yerleşmesiyle, 19 turluk yarış başladı.

Deniz, startta ön tekerliği yerde tutmakta zorlandı ve istediği kadar iyi kalkamadı. Böylelikle Ivan Ortola ile Deniz ilk viraja yan yana girdiler ama Deniz mükemmel bir frenlemeyle liderliğini korudu.

Şampiyona lideri Daniel Holgado ise ilk virajda ikinci sıraya çıkmıştı. Holgado ilk turun geri kalanında Deniz'e biraz baskı kurdu ama Deniz sağlam savunmasıyla liderliğini korudu.

Böylelikle ilk turu Deniz, Holgado, Ortola, Ryusei Yamanaka ilk 4'ü ile tamamladık.

İkinci tura geldiğimizde hem Holgado hem de Ortola, Deniz'i geçtiler ve Deniz, 3. sıraya geriledi. Sonraki turlarda öndeki Holgado-Ortola ikilisi farkı açtılar ve Deniz'in arkasında bir tren oluştu.

Deniz liderliği kaybediyor:

Yarışın bu noktasında Deniz'in arkasında daha hızlı sürücüler vardı ve Deniz lider gruptan kopmuştu. Temsilcimiz, frenleme yeteneği ile önde kalmaya çalışıyordu ama bir noktaya kadar dayanabildi ve sonrasında 7. sıraya kadar geriledi.

Yarışın orta noktasına geldiğimizde Jauma Masia liderdi, Holgado ile Ortola ise onu yakından takip ediyordu. Xavier Artigas ve David Alonso ise lider grubu tamamlıyordu.

Deniz ise bu noktada 7. sırada yarışa devam ediyordu ama 6 kişiden oluşan lider grubun 1.6 saniye kadar gerisindeydi.

Tam bu noktada, Ayumu Sasaki, Deniz'i geçti ama bu Deniz için pek de kötü olmadı çünkü temsilcimiz, Sasaki'nin arkasına takılarak Japon sürücüyle birlikte ilk 6'ya olan farkı kapamaya başladı.

Öndeki 6'lı grup oldukça yakın bir şekilde mücadele ediyordu ve ilk 6'daki sıralama her tur değişiyordu. Bu da Deniz ile Sasaki'nin daha çok yaklaşmasına yardımcı oluyordu.

Bitime 4 tur kala, Sasaki ve Deniz, lider grubu yakalamışlardı!

Deniz Oncu, Red Bull KTM Ajo Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Böylelikle lider grup 8 sekiz sürücüye çıkmış oldu ve pozisyonlar her tur değişiyordu. Yarış galibiyeti mücadelesinin son tura hatta belki de son viraja gideceğini biliyorduk.

Sasaki, lider grubu yakaladığı turda 5. sıraya kadar çıktı. Deniz ise 8. sıradaydı ama tam bu noktada, pist sınırlarını ihlal ettiği gerekçesiyle uzun tur cezası aldı.

Böylelikle temsilcimizin podyum hayalleri suya düşmüş oldu. Deniz, uzun tur cezasını yarış içerisinde çekmedi. Bu da temsilcimizin yarış sonrasında 3 saniyelik bir ceza aldığı anlamına geldi.

Son tura girdiğimizde Masia, Holgado, David Alonso, Ortola ilk 4 sıradaydı. Son tura lider giren Masia, liderliğini koruyamadı ve galibiyet Ivan Ortola'ya gitti!

Geçtiğimiz yarış olan Amerika Grand Prix'sini de zirvede tamamlayan Ortola, böylelikle üst üste ikinci zaferini aldı.

David Alonso yarışı 2. sırada tamamladı ve Moto3'deki ilk podyumunu aldı. Ayrıca bir Moto3 podyumuna çıkan ilk Kolombiyalı da oldu. Masia, son tura lider girse de son turu 3. sırada tamamladı ve podyumun son basamağında kendisine yer buldu.

Deniz'in ön grubu yakalamasına yardımcı olan Sasaki, son turlarda iyi yükseldi ve dördüncü sırada finiş gördü.

Deniz'in takım arkadaşı Jose Antonio Rueda ise ilk 5'i tamamladı. Şampiyona lideri Holgado altıncı olurken, Artigas yedinciydi.

Temsilcimiz Deniz Öncü, yarışı normalde 8. sırada tamamlamamıştı ama uzun tur cezasını yarış süresi içerisinde çekmediğinden 3 saniyelik bir zaman cezası aldı ve 9. sıraya geriledi.

Moto3 sezonu, 14 Mayıs'ta Le Mans Grand Prix'si ile devam edecek.

Yarış sonucu: