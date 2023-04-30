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Moto3 Jerez: Ortola üst üste 2. kez kazandı, Deniz dokuzuncu oldu

2023 Moto3 Dünya Şampiyonası'nın 4. ayağı olan İspanya Grand Prix'sini Ivan Ortola kazanırken; yarışa pole pozisyonundan başlayan Deniz Öncü damalı bayrağı 8. sırada gördü ama temsilcimiz, pist sınırı ihlali gerekçesiyle aldığı uzun tur cezasını yarış süresinde çekmediğinden yarış sonrası 3 saniyelik zaman cezası aldı ve 9. sıraya geriledi.

Can Çarpıcı
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Moto3 Jerez: Ortola üst üste 2. kez kazandı, Deniz dokuzuncu oldu

MotoGP padoğu, 2 haftalık aranın ardından İspanya'nın Jerez Pisti'ne geldi ve sezonun 4. yarışı bugün gerçekleştirildi. 

Yarış öncesinde gride baktığımızda pole pozisyonunda tanıdığımız bir isim vardı: Deniz Öncü!

Bu hafta sonu Jerez'de gerçekleştirilen tüm seansları zirvede tamamlayan Deniz, yarış öncesinde de motosikletini ilk cebe park etti. 

Son yarışın galiba Ivan Ortola ve kendi evinde yarışan David Munoz ilk çizgiyi tamamlıyorlardı. 

Yarış raporu

Formasyon turunun sorunsuz bir şekilde tamamlanmasının ve tüm sürücülerin gride yerleşmesiyle, 19 turluk yarış başladı.

Deniz, startta ön tekerliği yerde tutmakta zorlandı ve istediği kadar iyi kalkamadı. Böylelikle Ivan Ortola ile Deniz ilk viraja yan yana girdiler ama Deniz mükemmel bir frenlemeyle liderliğini korudu. 

Şampiyona lideri Daniel Holgado ise ilk virajda ikinci sıraya çıkmıştı. Holgado ilk turun geri kalanında Deniz'e biraz baskı kurdu ama Deniz sağlam savunmasıyla liderliğini korudu. 

Böylelikle ilk turu Deniz, Holgado, Ortola, Ryusei Yamanaka ilk 4'ü ile tamamladık. 

İkinci tura geldiğimizde hem Holgado hem de Ortola, Deniz'i geçtiler ve Deniz, 3. sıraya geriledi. Sonraki turlarda öndeki Holgado-Ortola ikilisi farkı açtılar ve Deniz'in arkasında bir tren oluştu. 

Deniz liderliği kaybediyor:

 

Yarışın bu noktasında Deniz'in arkasında daha hızlı sürücüler vardı ve Deniz lider gruptan kopmuştu. Temsilcimiz, frenleme yeteneği ile önde kalmaya çalışıyordu ama bir noktaya kadar dayanabildi ve sonrasında 7. sıraya kadar geriledi. 

Yarışın orta noktasına geldiğimizde Jauma Masia liderdi, Holgado ile Ortola ise onu yakından takip ediyordu. Xavier Artigas ve David Alonso ise lider grubu tamamlıyordu. 

Deniz ise bu noktada 7. sırada yarışa devam ediyordu ama 6 kişiden oluşan lider grubun 1.6 saniye kadar gerisindeydi.

Tam bu noktada, Ayumu Sasaki, Deniz'i geçti ama bu Deniz için pek de kötü olmadı çünkü temsilcimiz, Sasaki'nin arkasına takılarak Japon sürücüyle birlikte ilk 6'ya olan farkı kapamaya başladı. 

Öndeki 6'lı grup oldukça yakın bir şekilde mücadele ediyordu ve ilk 6'daki sıralama her tur değişiyordu. Bu da Deniz ile Sasaki'nin daha çok yaklaşmasına yardımcı oluyordu. 

Bitime 4 tur kala, Sasaki ve Deniz, lider grubu yakalamışlardı! 

Deniz Oncu, Red Bull KTM Ajo

Deniz Oncu, Red Bull KTM Ajo

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Böylelikle lider grup 8 sekiz sürücüye çıkmış oldu ve pozisyonlar her tur değişiyordu. Yarış galibiyeti mücadelesinin son tura hatta belki de son viraja gideceğini biliyorduk. 

Sasaki, lider grubu yakaladığı turda 5. sıraya kadar çıktı. Deniz ise 8. sıradaydı ama tam bu noktada, pist sınırlarını ihlal ettiği gerekçesiyle uzun tur cezası aldı. 

Böylelikle temsilcimizin podyum hayalleri suya düşmüş oldu. Deniz, uzun tur cezasını yarış içerisinde çekmedi. Bu da temsilcimizin yarış sonrasında 3 saniyelik bir ceza aldığı anlamına geldi. 

 

Son tura girdiğimizde Masia, Holgado, David Alonso, Ortola ilk 4 sıradaydı. Son tura lider giren Masia, liderliğini koruyamadı ve galibiyet Ivan Ortola'ya gitti! 

Geçtiğimiz yarış olan Amerika Grand Prix'sini de zirvede tamamlayan Ortola, böylelikle üst üste ikinci zaferini aldı.

David Alonso yarışı 2. sırada tamamladı ve Moto3'deki ilk podyumunu aldı. Ayrıca bir Moto3 podyumuna çıkan ilk Kolombiyalı da oldu. Masia, son tura lider girse de son turu 3. sırada tamamladı ve podyumun son basamağında kendisine yer buldu. 

Deniz'in ön grubu yakalamasına yardımcı olan Sasaki, son turlarda iyi yükseldi ve dördüncü sırada finiş gördü. 

Deniz'in takım arkadaşı Jose Antonio Rueda ise ilk 5'i tamamladı. Şampiyona lideri Holgado altıncı olurken, Artigas yedinciydi. 

Temsilcimiz Deniz Öncü, yarışı normalde 8. sırada tamamlamamıştı ama uzun tur cezasını yarış süresi içerisinde çekmediğinden 3 saniyelik bir zaman cezası aldı ve 9. sıraya geriledi. 

Moto3 sezonu, 14 Mayıs'ta Le Mans Grand Prix'si ile devam edecek. 

Yarış sonucu: 

Sıra Sürücü Tur Zaman Fark Ara km/s Puan
  Spain David Munoz 0          
1 Ivan Ortola 19 -       25
2 David Alonso 19 0.034       20
3 Spain Jaume Masia 19 0.215       16
4 Japan Ayumu Sasaki 19 0.422       13
5 Jose Antonio 19 0.549       11
6 Spain Daniel Holgado 19 0.640       10
7 Spain Xavier Artigas 19 0.738       9
8 Japan Tatsuki Suzuki 19 1.991       8
9 Turkey Deniz Öncü 19 3.862       7
10 Brazil Diogo Moreira 19 4.397       6
11 Italy Romano Fenati 19 4.412       5
12 United Kingdom Scott Ogden 19 4.722       4
13 Italy Matteo Bertelle 19 10.012       3
14 Filippo Farioli 19 11.335       2
15 Italy Stefano Nepa 19 11.613       1
16 Japan Taiyo Furusato 19 14.667        
17 Italy Andrea Migno 19 16.525        
18 Australia Joel Kelso 19 26.905        
19 Indonesia Mario Suryo Aji 19 30.347        
20 David Almansa 19 33.542        
21 Syarifuddin Azman 19 33.578        
22 Spain Ana Carrasco 19 33.671        
23 Collin Veijer 19 35.488        
24 United Kingdom Joshua Whatley 19 35.734        
25 Japan Ryusei Yamanaka 18 14.596        
26 Japan Kaito Toba 14          
27 Italy Riccardo Rossi 8          
28 David Salvador 5          
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Moto3 Jerez: Deniz Öncü 2023'te ilk kez pole pozisyonunda!

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