Moto3 Jerez: Deniz Öncü 2023'te ilk kez pole pozisyonunda!

MotoGP padoğu, 2 haftalık aranın ardından İspanya'nın Jerez Pisti'ne geldi ve sezonun 4. hafta sonu, dün gerçekleştirilen 2 antrenman seansı ile başlamıştı. Temsilcimiz Deniz Öncü, güçlü temposuyla Cuma gününe damga vurmuş ve günü ilk sırada tamamlamıştı.

Temsilcimiz, güçlü temposunu bugüne de taşıdı ve zirvedeki isim gün boyunca değişmedi. Deniz, ilk olarak sabah saatlerinde gerçekleştirilen 3. antrenman seansını ilk sırada tamamladı. Sonra da sıralama turlarının en hızlı ismi oldu ve pole pozisyonuna uzandı!

Genç sporcumuz, Jerez Pisti'ni 1:45.668 saniyede turlayarak ilk sırayı aldı ve bu hafta sonu gerçekleştirilen tüm seansları zirvede tamamlama rekorunu da sürdürdü.

Deniz, böylelikle yarın (Pazar) 13.00'te başlayacak Grand Prix'ye ilk sıradan başlayacak.

Son yarışın galibi Ivan Ortola 0.115 saniye geride ikinci sırayı alırken, İspanyol David Munoz ilk çizgiyi tamamladı.

Romano Faniti dördüncü en hızlı zamanı kaydederken, Jauma Masia beşinciydi. Ryusei Yamanaka altıncı sırayı alırken, şampiyona lideri Daniel Holgado seansı 7. sırada noktaladı.

Ayumu Sasaki sekizinci, Xavier Artigas dokuzuncuydu. Deniz'in takım arkadaşı Jose Antonio Rueda ise ilk 10'u tamamladı.

Moto3 İspanya GP, yarın TSi 13.00'te başlayacak.

Q2 sonucu: