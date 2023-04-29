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Moto3 / Jerez Sıralama turları raporu

Moto3 Jerez: Deniz Öncü 2023'te ilk kez pole pozisyonunda!

2023 Moto3 Dünya Şampiyonası'nın 4. ayağı olan İspanya Grand Prix'si öncesinde gerçekleştirilen sıralama turlarında pole pozisyonu temsilcimiz Deniz Öncü'ye gitti.

Can Çarpıcı
Ekleyen:
Moto3 Jerez: Deniz Öncü 2023'te ilk kez pole pozisyonunda!

MotoGP padoğu, 2 haftalık aranın ardından İspanya'nın Jerez Pisti'ne geldi ve sezonun 4. hafta sonu, dün gerçekleştirilen 2 antrenman seansı ile başlamıştı. Temsilcimiz Deniz Öncü, güçlü temposuyla Cuma gününe damga vurmuş ve günü ilk sırada tamamlamıştı. 

Temsilcimiz, güçlü temposunu bugüne de taşıdı ve zirvedeki isim gün boyunca değişmedi. Deniz, ilk olarak sabah saatlerinde gerçekleştirilen 3. antrenman seansını ilk sırada tamamladı. Sonra da sıralama turlarının en hızlı ismi oldu ve pole pozisyonuna uzandı!

Genç sporcumuz, Jerez Pisti'ni 1:45.668 saniyede turlayarak ilk sırayı aldı ve bu hafta sonu gerçekleştirilen tüm seansları zirvede tamamlama rekorunu da sürdürdü. 

Deniz, böylelikle yarın (Pazar) 13.00'te başlayacak Grand Prix'ye ilk sıradan başlayacak. 

 

Son yarışın galibi Ivan Ortola 0.115 saniye geride ikinci sırayı alırken, İspanyol David Munoz ilk çizgiyi tamamladı. 

Romano Faniti dördüncü en hızlı zamanı kaydederken, Jauma Masia beşinciydi. Ryusei Yamanaka altıncı sırayı alırken, şampiyona lideri Daniel Holgado seansı 7. sırada noktaladı. 

Ayumu Sasaki sekizinci, Xavier Artigas dokuzuncuydu. Deniz'in takım arkadaşı Jose Antonio Rueda ise ilk 10'u tamamladı. 

Moto3 İspanya GP, yarın TSi 13.00'te başlayacak.

Q2 sonucu:

Sıra Sürücü Tur Zaman Fark Ara km/s
1 Turkey Deniz Öncü 8 1'45.668     150.687
2 Ivan Ortola 7 1'45.783 0.115 0.115 150.523
3 Spain David Munoz 5 1'45.965 0.297 0.182 150.264
4 Italy Romano Fenati 6 1'45.984 0.316 0.019 150.237
5 Spain Jaume Masia 7 1'46.048 0.380 0.064 150.147
6 Japan Ryusei Yamanaka 7 1'46.198 0.530 0.150 149.935
7 Spain Daniel Holgado 7 1'46.245 0.577 0.047 149.868
8 Japan Ayumu Sasaki 7 1'46.261 0.593 0.016 149.846
9 Spain Xavier Artigas 8 1'46.323 0.655 0.062 149.758
10 Jose Antonio 7 1'46.369 0.701 0.046 149.693
11 United Kingdom Scott Ogden 7 1'46.380 0.712 0.011 149.678
12 Australia Joel Kelso 6 1'46.406 0.738 0.026 149.641
13 Japan Kaito Toba 6 1'46.449 0.781 0.043 149.581
14 Brazil Diogo Moreira 8 1'46.564 0.896 0.115 149.420
15 Italy Andrea Migno 6 1'46.654 0.986 0.090 149.293
16 Japan Tatsuki Suzuki 7 1'46.661 0.993 0.007 149.284
17 David Alonso 8 1'46.744 1.076 0.083 149.168
18 Italy Matteo Bertelle 4 1'46.766 1.098 0.022 149.137
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Moto3 Jerez 3. antrenman: Deniz'i durdurabilen yok, Moreira Q1'e kaldı
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