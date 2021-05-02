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Moto3 / Jerez Yarış raporu

Moto3 Jerez: Acosta 3. zaferini aldı, podyuma giden Deniz son virajda düştü!

2021 Moto3 Şampiyonası'nın Jerez'de gerçekleştirilen 4. yarışında zafer Pedro Acosta'nın olurken, temsilcimiz Deniz Öncü galibiyet mücadelesi verirken son virajda düştü ve iki sürücünün daha düşmesine neden oldu.

Moto3 Jerez: Acosta 3. zaferini aldı, podyuma giden Deniz son virajda düştü!

Sezonun ilk yarışında podyuma çıkan ve takip eden iki yarışı kazanan Acosta, Jerez'e rahat bir şekilde şampiyona lideri olarak gelmişti.

Acosta, yarış boyunca galibiyet mücadelesi veren grupta yer aldı ve son bölümde kazadan uzak durmayı başararak bir zafer daha elde etti.

Acosta böylece art arda 3. zaferini kazandı ve grand prix yarışlarında ilk 4 yarışında podyuma çıkan ilk isim olarak tarihe geçti. Bu sayede sezonun ilk 4 yarışını da Red Bull KTM Ajo kazanmış oldu.

Yarışa 10. sıradan başlayan temsilcimiz Deniz Öncü, çok geçmeden liderlik mücadelesine ortak oldu. Liderlik sürekli el değiştirse de Deniz son ana kadar en çok lider giden isimdi. Son tura lider olarak giren Deniz, bir virajda hata yapmasının ardından Jaume Masia ve Pedro Acosta'nın gerisine düştü.

Deniz son viraja kadar 3. sırada geldi ancak liderliği ele geçirmek için zorluyordu. Deniz son virajda motosikletinin kontrolünü kaybederek düştü ve beraberinde Masia ve Darryn Binder'ı da düşürdü. Yarış yönetimi, Deniz'in tetiklediği kazanın inceleneceğini duyurdu.

Bu sürücülerin kaza yapmasının ardından Romano Fenati ikinci olarak podyuma çıkarken podyumu tamamlayan isim iki uzun tur cezasına rağmen Jeremy Alcoba oldu.

Andrea Migno yarışı 4. sırada tamamlarken onu Ayumi Sasaki ve Carlos Tatay takip ettiler. İlk 6 isim böylece 1 sn içerisinde yarışı tamamlamış oldular.

Sezonun 5. yarışı 16 Mayıs'ta Fransa'da gerçekleşecek.

 
 
Sıra Sürücü Tur Zaman Fark Ara km/s Puan
1 Spain Pedro Acosta 22 -       25
2 Italy Romano Fenati 22 0.417 0.417 0.417   20
3 Spain Jeremy Alcoba 22 0.527 0.527 0.110   16
4 Italy Andrea Migno 22 0.548 0.548 0.021   13
5 Japan Ayumu Sasaki 22 0.971 0.971 0.423   11
6 Spain Carlos Tatay 22 0.997 0.997 0.026   10
7 Switzerland Jason Dupasquier 22 1.043 1.043 0.046   9
8 Italy Niccolò Antonelli 22 1.144 1.144 0.101   8
9 Spain Xavier Artigas 22 1.383 1.383 0.239   7
10 Japan Ryusei Yamanaka 22 1.596 1.596 0.213   6
11 Spain Izan Guevara 22 3.986 3.986 2.390   5
12 Czech Republic Filip Salač 22 4.389 4.389 0.403   4
13 Spain Sergio Garcia Dols 22 5.191 5.191 0.802   3
14 Japan Yuki Kunii 22 7.204 7.204 2.013   2
15 Italy Stefano Nepa 22 8.194 8.194 0.990   1
16 Japan Kaito Toba 22 12.822 12.822 4.628    
17 Italy Riccardo Rossi 22 12.869 12.869 0.047    
18 Indonesia Andi Gilang 22 12.990 12.990 0.121    
19 Austria Maximilian Kofler 22 17.318 17.318 4.328    
20 Turkey Deniz Öncü 22 18.162 18.162 0.844    
21 Spain Jaume Masia 22 19.439 19.439 1.277    
22 South Africa Darryn Binder 22 25.337 25.337 5.898    
23 France Lorenzo Fellon 22 32.323 32.323 6.986    
24 Mexico Adrian Fernandez 22 46.228 46.228 13.905    
  Italy Dennis Foggia 19          
  Japan Tatsuki Suzuki 12          
  Argentina Gabriel Rodrigo 4          
  United Kingdom John McPhee 0          
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Moto3 İspanya: Suzuki pole pozisyonunu kazandı, Deniz 10. oldu

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Seri Moto3 , TÜRK SPORCULAR
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