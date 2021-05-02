Moto3 Jerez: Acosta 3. zaferini aldı, podyuma giden Deniz son virajda düştü!

Sezonun ilk yarışında podyuma çıkan ve takip eden iki yarışı kazanan Acosta, Jerez'e rahat bir şekilde şampiyona lideri olarak gelmişti.

Acosta, yarış boyunca galibiyet mücadelesi veren grupta yer aldı ve son bölümde kazadan uzak durmayı başararak bir zafer daha elde etti.

Acosta böylece art arda 3. zaferini kazandı ve grand prix yarışlarında ilk 4 yarışında podyuma çıkan ilk isim olarak tarihe geçti. Bu sayede sezonun ilk 4 yarışını da Red Bull KTM Ajo kazanmış oldu.

Yarışa 10. sıradan başlayan temsilcimiz Deniz Öncü, çok geçmeden liderlik mücadelesine ortak oldu. Liderlik sürekli el değiştirse de Deniz son ana kadar en çok lider giden isimdi. Son tura lider olarak giren Deniz, bir virajda hata yapmasının ardından Jaume Masia ve Pedro Acosta'nın gerisine düştü.

Deniz son viraja kadar 3. sırada geldi ancak liderliği ele geçirmek için zorluyordu. Deniz son virajda motosikletinin kontrolünü kaybederek düştü ve beraberinde Masia ve Darryn Binder'ı da düşürdü. Yarış yönetimi, Deniz'in tetiklediği kazanın inceleneceğini duyurdu.

Bu sürücülerin kaza yapmasının ardından Romano Fenati ikinci olarak podyuma çıkarken podyumu tamamlayan isim iki uzun tur cezasına rağmen Jeremy Alcoba oldu.

Andrea Migno yarışı 4. sırada tamamlarken onu Ayumi Sasaki ve Carlos Tatay takip ettiler. İlk 6 isim böylece 1 sn içerisinde yarışı tamamlamış oldular.

Sezonun 5. yarışı 16 Mayıs'ta Fransa'da gerçekleşecek.