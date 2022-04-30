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Moto3 / Jerez Antrenman raporu

Moto3 Jerez 3. antrenman: Moreira zirvede, Deniz 5. oldu

Moto3'te Jerez'de gerçekleştirilen 3. antrenman seansını Diogo Moreira ilk sırada tamamlarken, temsilcimiz Deniz Öncü beşinci oldu.

Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
Moto3 Jerez 3. antrenman: Moreira zirvede, Deniz 5. oldu
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Moto3'ün çaylak ismi Diogo Moreira, Jerez'deki üçüncü antrenman seansında en iyi zamanı elde eden isim oldu. Genç sürücü, 1:45.736'lık turuyla, Izan Guevara ve David Salvador'un önünde ilk sırada yer aldı.

Cuma günü olduğu gibi seansı kuru fakat serin şartlarda başladı. Antrenman seansının ilk kısmında neredeyse kimse düne göre derecesi geliştiremedi. Fakat sonrasında zaman turları başladı ve tablo hareketlendi.

Sergio Garcia ve Jaume Massia, Guevara'nın cuma günkü en iyi zamanını geçen ilk sürücüler oldular. Ancak İspanyol sürücü de aynı şeyi yaptı ve hafta sonunun ilk 1:45'lik turuyla zirveye çıktı.

Sonrasında dereceler gelişmeye devam ederken, son sözü çaylak Moreira söyledi ve 1:45.736 ile seansı zirvede tamamladı.

Yakın geçen seansta Guevara sadece 0.002 saniye geride ikinci olurken, bir başka çaylak Salvador üçüncü sırada yer aldı.

Dennis Foggia derecesini düne göre önemli oranda geliştirdi ve 1:46'nın altına inebilen son isim olarak dördüncü oldu. İlk beşi temsilcimiz Deniz Öncü tamamladı ve bu yıl bir kez daha doğrudan Q2'ye kalmış oldu.

Bu beş ismin ardından Andrea Migno, Masia, Ryusei Yamanaka, Garcia ve Carlos Tatay yer aldı.

İkinci bölüme doğrudan kalan son isimler Ivan Ortola (KTM), Ayumu Sasaki (Husqvarna), Joel Kelso (KTM) ve Riccardo Rossi (Honda) oldu.

Bir saniye içinde toplam 16 sürücü yer aldı. Bu isimler arasında sonuncusu olan Scott Ogden (Honda), seansı kazayla bitirdi. 

Ayrıca iki teknik sorun da vardı. Stefano Nepa (KTM) ve Tatsuki Suzuki (Honda) seans içerisinde çeşitli sorunlar yaşadılar. Her ikisi de sıralama turlarının bölümünde piste çıkacak.

3. antrenman sonucu:

Sıra Sürücü Motosiklet Tur Zaman Fark
1 Brazil Diogo Moreira KTM 16 1'45.736  
2 Spain Izan Guevara GASGAS 18 1'45.738 0.002
3 David Salvador Husqvarna 16 1'45.915 0.179
4 Italy Dennis Foggia Honda 18 1'45.983 0.247
5 Turkey Deniz Öncü KTM 17 1'46.024 0.288
6 Italy Andrea Migno Honda 16 1'46.088 0.352
7 Spain Jaume Masia KTM 15 1'46.145 0.409
8 Japan Ryusei Yamanaka KTM 14 1'46.185 0.449
9 Spain Sergio Garcia Dols GASGAS 15 1'46.214 0.478
10 Spain Carlos Tatay CF MOTO 18 1'46.257 0.521
11 Ivan Ortola KTM 18 1'46.309 0.573
12 Japan Ayumu Sasaki Husqvarna 14 1'46.337 0.601
13 Australia Joel Kelso KTM 15 1'46.346 0.610
14 Italy Riccardo Rossi Honda 15 1'46.435 0.699
15 Japan Kaito Toba KTM 14 1'46.554 0.818
16 United Kingdom Scott Ogden Honda 16 1'46.733 0.997
17 Spain Xavier Artigas CF MOTO 17 1'46.854 1.118
18 Japan Tatsuki Suzuki Honda 16 1'46.886 1.150
19 Spain Daniel Holgado KTM 16 1'47.018 1.282
20 Italy Stefano Nepa KTM 8 1'47.289 1.553
21 Syarifuddin Azman Honda 15 1'47.363 1.627
22 Italy Matteo Bertelle KTM 14 1'47.389 1.653
23 Indonesia Mario Suryo Aji Honda 13 1'47.432 1.696
24 Italy Elia Bartolini KTM 18 1'47.525 1.789
25 Mexico Adrian Fernandez KTM 16 1'47.593 1.857
26 Spain Gerard Riu KTM 14 1'47.755 2.019
27 Japan Taiyo Furusato Honda 17 1'47.985 2.249
28 Spain Ana Carrasco KTM 16 1'48.973 3.237
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