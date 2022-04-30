Moto3 Jerez 3. antrenman: Moreira zirvede, Deniz 5. oldu

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Moto3'ün çaylak ismi Diogo Moreira, Jerez'deki üçüncü antrenman seansında en iyi zamanı elde eden isim oldu. Genç sürücü, 1:45.736'lık turuyla, Izan Guevara ve David Salvador'un önünde ilk sırada yer aldı.

Cuma günü olduğu gibi seansı kuru fakat serin şartlarda başladı. Antrenman seansının ilk kısmında neredeyse kimse düne göre derecesi geliştiremedi. Fakat sonrasında zaman turları başladı ve tablo hareketlendi.

Sergio Garcia ve Jaume Massia, Guevara'nın cuma günkü en iyi zamanını geçen ilk sürücüler oldular. Ancak İspanyol sürücü de aynı şeyi yaptı ve hafta sonunun ilk 1:45'lik turuyla zirveye çıktı.

Sonrasında dereceler gelişmeye devam ederken, son sözü çaylak Moreira söyledi ve 1:45.736 ile seansı zirvede tamamladı.

Yakın geçen seansta Guevara sadece 0.002 saniye geride ikinci olurken, bir başka çaylak Salvador üçüncü sırada yer aldı.

Dennis Foggia derecesini düne göre önemli oranda geliştirdi ve 1:46'nın altına inebilen son isim olarak dördüncü oldu. İlk beşi temsilcimiz Deniz Öncü tamamladı ve bu yıl bir kez daha doğrudan Q2'ye kalmış oldu.

Bu beş ismin ardından Andrea Migno, Masia, Ryusei Yamanaka, Garcia ve Carlos Tatay yer aldı.

İkinci bölüme doğrudan kalan son isimler Ivan Ortola (KTM), Ayumu Sasaki (Husqvarna), Joel Kelso (KTM) ve Riccardo Rossi (Honda) oldu.

Bir saniye içinde toplam 16 sürücü yer aldı. Bu isimler arasında sonuncusu olan Scott Ogden (Honda), seansı kazayla bitirdi.

Ayrıca iki teknik sorun da vardı. Stefano Nepa (KTM) ve Tatsuki Suzuki (Honda) seans içerisinde çeşitli sorunlar yaşadılar. Her ikisi de sıralama turlarının bölümünde piste çıkacak.

3. antrenman sonucu: