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Önceki / Moto3 Jerez: 2. antrenmanda Rodrigo lider, Deniz 9.
Moto3 Antrenman raporu

Moto3 Jerez 3. antrenman: Migno tur rekoruyla lider, Deniz ikinci oldu!

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Jerez'de gerçekleştirilecek Moto3 yarışı öncesinde 3 antrenman seansını Andrea Migno ilk sırada tamamlarken, Deniz Öncü ikinci oldu.

Moto3 Jerez 3. antrenman: Migno tur rekoruyla lider, Deniz ikinci oldu!

Moto3'te 40 dakika üzerinden gerçekleştirilen üçüncü antrenman seansı, sıcak şartlarda yapıldı ve bazı sürücüler seans içerisinde kaza yaptılar.

Bunlar arasında şampiyona lideri ve çaylak sürücü Pedro Acosta da vardı.

Gabriel Rodrigo, son beş dakikaya girilirken 1:45.651'lik zaman turuyla ilk sıradaydı Sonrasında temsilcimiz Deniz Öncü, bu tur zamanını 1:45.566'ya çekerek liderliği almayı başardı.

Ancak bitime kısa bir süre kala 1:44.988 yapan Rivacold Spiners Team sürücüsü Andrea Migno, hem tur rekorunu kırdı hem de seansı ilk sırada tamamlayan isim oldu.

Deniz, cuma günkü güçlü performansını cumartesi gününe de taşıdı ve seansı 0.578 saniye geride ikinci bitirerek sıralama turlarında ikinci bölüme kaldı.

Petronas Sprinta Racing sürücüleri John McPhee ve Darryn Binder sırasıyla üçüncü ve dördüncü oldular.

Migno'nun takım arkadaşı Filips Salac 0.807 saniye geride beşinci olurken, Red Bull KTM Ajo'dan Jaume Masia altıncı ve Lopard Racing sürücüsü Xavier Artigas yedinci oldu.

İlk onu Tatsuki Suzuki, Gabriel Rodrigo ve Deniz'in takım arkadaşı Ayumu Sasaki tamamladı.

Acosta, yaptığı kaza sonrası seansı 16. sırada tamamladı.

Seans sonucu:

Sıra Sürücü Motosiklet Tur Zaman Fark
1 Italy Andrea Migno Honda 16 1'44.988  
2 Turkey Deniz Öncü KTM 15 1'45.566 0.578
3 United Kingdom John McPhee Honda 16 1'45.598 0.610
4 South Africa Darryn Binder Honda 15 1'45.662 0.674
5 Czech Republic Filip Salač Honda 13 1'45.795 0.807
6 Spain Jaume Masia KTM 15 1'45.797 0.809
7 Spain Xavier Artigas Honda 14 1'45.949 0.961
8 Japan Tatsuki Suzuki Honda 13 1'46.032 1.044
9 Argentina Gabriel Rodrigo Honda 17 1'46.057 1.069
10 Japan Ayumu Sasaki KTM 15 1'46.078 1.090
11 Japan Yuki Kunii Honda 16 1'46.091 1.103
12 Switzerland Jason Dupasquier KTM 14 1'46.209 1.221
13 Italy Niccolò Antonelli KTM 15 1'46.217 1.229
14 Japan Ryusei Yamanaka KTM 15 1'46.218 1.230
15 Indonesia Andi Gilang Honda 16 1'46.267 1.279
16 Spain Pedro Acosta KTM 13 1'46.295 1.307
17 Spain Carlos Tatay KTM 18 1'46.315 1.327
18 Italy Stefano Nepa KTM 13 1'46.344 1.356
19 Italy Dennis Foggia Honda 16 1'46.374 1.386
20 Spain Izan Guevara GASGAS 15 1'46.471 1.483
21 Spain Jeremy Alcoba Honda 15 1'46.492 1.504
22 Spain Sergio Garcia Dols GASGAS 12 1'46.658 1.670
23 Mexico Adrian Fernandez Husqvarna 14 1'47.338 2.350
24 Italy Riccardo Rossi KTM 14 1'47.354 2.366
25 Austria Maximilian Kofler KTM 16 1'47.398 2.410
26 France Lorenzo Fellon Honda 15 1'47.427 2.439
27 Japan Kaito Toba KTM 17 1'47.563 2.575
28 Italy Romano Fenati Husqvarna 6 1'49.480 4.492
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Moto3 Jerez: 2. antrenmanda Rodrigo lider, Deniz 9.

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Moto3 Jerez: 2. antrenmanda Rodrigo lider, Deniz 9.
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Editör Kemal Şengül

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