Moto3 Jerez 3. antrenman: Migno tur rekoruyla lider, Deniz ikinci oldu!

Moto3'te 40 dakika üzerinden gerçekleştirilen üçüncü antrenman seansı, sıcak şartlarda yapıldı ve bazı sürücüler seans içerisinde kaza yaptılar.

Bunlar arasında şampiyona lideri ve çaylak sürücü Pedro Acosta da vardı.

Gabriel Rodrigo, son beş dakikaya girilirken 1:45.651'lik zaman turuyla ilk sıradaydı Sonrasında temsilcimiz Deniz Öncü, bu tur zamanını 1:45.566'ya çekerek liderliği almayı başardı.

Ancak bitime kısa bir süre kala 1:44.988 yapan Rivacold Spiners Team sürücüsü Andrea Migno, hem tur rekorunu kırdı hem de seansı ilk sırada tamamlayan isim oldu.

Deniz, cuma günkü güçlü performansını cumartesi gününe de taşıdı ve seansı 0.578 saniye geride ikinci bitirerek sıralama turlarında ikinci bölüme kaldı.

Petronas Sprinta Racing sürücüleri John McPhee ve Darryn Binder sırasıyla üçüncü ve dördüncü oldular.

Migno'nun takım arkadaşı Filips Salac 0.807 saniye geride beşinci olurken, Red Bull KTM Ajo'dan Jaume Masia altıncı ve Lopard Racing sürücüsü Xavier Artigas yedinci oldu.

İlk onu Tatsuki Suzuki, Gabriel Rodrigo ve Deniz'in takım arkadaşı Ayumu Sasaki tamamladı.

Acosta, yaptığı kaza sonrası seansı 16. sırada tamamladı.

Seans sonucu: