Moto3 Jerez 3. antrenman: Deniz'i durdurabilen yok, Moreira Q1'e kaldı
2023 Moto3 Dünya Şampiyonası'nın 4. ayağı olan İspanya Grand Prix'si öncesinde gerçekleştirilen 3. antrenman turlarında zirvedeki isim aynıydı: Deniz Öncü.
MotoGP padoğu, 2 haftalık aranın ardından İspanya'nın Jerez Pisti'ne geldi ve sezonun 4. hafta sonu, dün gerçekleştirilen 2 antrenman seansı ile başlamıştı.
Temsilcimiz Deniz Öncü, güçlü temposuyla Cuma gününe damga vurmuş ve günü ilk sırada tamamlamıştı.
Moto3 sınıfı, sıralama turlarından hemen önce gerçekleştirilen bu seansta ilk 14'e girerek direkt olarak Q2'ye kalabilmek için mücadele ettiler.
Seans yerel saatle oldukça erken başladığından, koşullar serindi ve sürüş için idealdi. Böyle olunca da birçok sürücü derecesini geliştirdi.
Seansın en hızlı derecesi ise temsilcimiz Deniz Öncü'den geldi ve bu hafta sonu gerçekleştirilen 3. seansta da Deniz zirvedeydi.
Deniz, seansın bitimine kaydettiği 1:45.401'lik derecesiyle zirveyi bırakmadı. Temsilcimiz, sıralama turları öncesinde pole pozisyonunun en büyük favorisi konumunda.
Çaylak sürücü David Alonso ise 0.149 saniye kadar geride ikinciydi. Deniz'in takım arkadaşı Jose Antonio Rueda üçüncü oldu.
Yüksek profilli isimlerin neredeyse hepsi ilk 14'e girmeyi başardı. En büyük sürpriz şampiyona ikincisi Diogo Moreira'nın 15. olarak Q1'e kalmasıydı.
Son yarışın galibi Ivan Ortola da 22. oldu ve Q1'de mücadele etmesi gerekecek.
3. antrenman sonucu:
|Sıra
|Sürücü
|Tur
|Zaman
|Fark
|Ara
|km/s
|1
|Deniz Öncü
|13
|1'45.401
|151.068
|2
|David Alonso
|11
|1'45.550
|0.149
|0.149
|150.855
|3
|Jose Antonio
|11
|1'45.845
|0.444
|0.295
|150.435
|4
|Ryusei Yamanaka
|12
|1'46.029
|0.628
|0.184
|150.174
|5
|Jaume Masia
|13
|1'46.037
|0.636
|0.008
|150.162
|6
|Xavier Artigas
|14
|1'46.061
|0.660
|0.024
|150.128
|7
|Andrea Migno
|10
|1'46.070
|0.669
|0.009
|150.115
|8
|David Munoz
|13
|1'46.179
|0.778
|0.109
|149.961
|9
|Joel Kelso
|8
|1'46.187
|0.786
|0.008
|149.950
|10
|Ayumu Sasaki
|11
|1'46.230
|0.829
|0.043
|149.889
|11
|Kaito Toba
|11
|1'46.341
|0.940
|0.111
|149.733
|12
|Scott Ogden
|14
|1'46.371
|0.970
|0.030
|149.691
|13
|Daniel Holgado
|13
|1'46.439
|1.038
|0.068
|149.595
|14
|Tatsuki Suzuki
|11
|1'46.445
|1.044
|0.006
|149.587
|15
|Diogo Moreira
|10
|1'46.451
|1.050
|0.006
|149.578
|16
|Riccardo Rossi
|11
|1'46.467
|1.066
|0.016
|149.556
|17
|Collin Veijer
|13
|1'46.506
|1.105
|0.039
|149.501
|18
|Filippo Farioli
|14
|1'46.625
|1.224
|0.119
|149.334
|19
|Romano Fenati
|10
|1'46.699
|1.298
|0.074
|149.231
|20
|Matteo Bertelle
|13
|1'46.840
|1.439
|0.141
|149.034
|21
|Taiyo Furusato
|11
|1'46.895
|1.494
|0.055
|148.957
|22
|Ivan Ortola
|12
|1'46.910
|1.509
|0.015
|148.936
|23
|David Almansa
|10
|1'47.099
|1.698
|0.189
|148.673
|24
|Mario Suryo Aji
|12
|1'47.136
|1.735
|0.037
|148.622
|25
|Syarifuddin Azman
|10
|1'47.141
|1.740
|0.005
|148.615
|26
|Stefano Nepa
|11
|1'47.601
|2.200
|0.460
|147.980
|27
|Ana Carrasco
|10
|1'47.682
|2.281
|0.081
|147.868
|28
|David Salvador
|11
|1'47.996
|2.595
|0.314
|147.438
|29
|Joshua Whatley
|12
|1'48.717
|3.316
|0.721
|146.460
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