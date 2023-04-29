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Moto3 Jerez 3. antrenman: Deniz'i durdurabilen yok, Moreira Q1'e kaldı

2023 Moto3 Dünya Şampiyonası'nın 4. ayağı olan İspanya Grand Prix'si öncesinde gerçekleştirilen 3. antrenman turlarında zirvedeki isim aynıydı: Deniz Öncü.

Can Çarpıcı
Ekleyen:
Moto3 Jerez 3. antrenman: Deniz'i durdurabilen yok, Moreira Q1'e kaldı

MotoGP padoğu, 2 haftalık aranın ardından İspanya'nın Jerez Pisti'ne geldi ve sezonun 4. hafta sonu, dün gerçekleştirilen 2 antrenman seansı ile başlamıştı. 

Temsilcimiz Deniz Öncü, güçlü temposuyla Cuma gününe damga vurmuş ve günü ilk sırada tamamlamıştı. 

2. Antrenman raporu:

Moto3 sınıfı, sıralama turlarından hemen önce gerçekleştirilen bu seansta ilk 14'e girerek direkt olarak Q2'ye kalabilmek için mücadele ettiler. 

Seans yerel saatle oldukça erken başladığından, koşullar serindi ve sürüş için idealdi. Böyle olunca da birçok sürücü derecesini geliştirdi. 

Seansın en hızlı derecesi ise temsilcimiz Deniz Öncü'den geldi ve bu hafta sonu gerçekleştirilen 3. seansta da Deniz zirvedeydi. 

Deniz, seansın bitimine kaydettiği 1:45.401'lik derecesiyle zirveyi bırakmadı. Temsilcimiz, sıralama turları öncesinde pole pozisyonunun en büyük favorisi konumunda. 

Çaylak sürücü David Alonso ise 0.149 saniye kadar geride ikinciydi. Deniz'in takım arkadaşı Jose Antonio Rueda üçüncü oldu. 

Yüksek profilli isimlerin neredeyse hepsi ilk 14'e girmeyi başardı. En büyük sürpriz şampiyona ikincisi Diogo Moreira'nın 15. olarak Q1'e kalmasıydı. 

Son yarışın galibi Ivan Ortola da 22. oldu ve Q1'de mücadele etmesi gerekecek. 

3. antrenman sonucu: 

Sıra Sürücü Tur Zaman Fark Ara km/s
1 Turkey Deniz Öncü 13 1'45.401     151.068
2 David Alonso 11 1'45.550 0.149 0.149 150.855
3 Jose Antonio 11 1'45.845 0.444 0.295 150.435
4 Japan Ryusei Yamanaka 12 1'46.029 0.628 0.184 150.174
5 Spain Jaume Masia 13 1'46.037 0.636 0.008 150.162
6 Spain Xavier Artigas 14 1'46.061 0.660 0.024 150.128
7 Italy Andrea Migno 10 1'46.070 0.669 0.009 150.115
8 Spain David Munoz 13 1'46.179 0.778 0.109 149.961
9 Australia Joel Kelso 8 1'46.187 0.786 0.008 149.950
10 Japan Ayumu Sasaki 11 1'46.230 0.829 0.043 149.889
11 Japan Kaito Toba 11 1'46.341 0.940 0.111 149.733
12 United Kingdom Scott Ogden 14 1'46.371 0.970 0.030 149.691
13 Spain Daniel Holgado 13 1'46.439 1.038 0.068 149.595
14 Japan Tatsuki Suzuki 11 1'46.445 1.044 0.006 149.587
15 Brazil Diogo Moreira 10 1'46.451 1.050 0.006 149.578
16 Italy Riccardo Rossi 11 1'46.467 1.066 0.016 149.556
17 Collin Veijer 13 1'46.506 1.105 0.039 149.501
18 Filippo Farioli 14 1'46.625 1.224 0.119 149.334
19 Italy Romano Fenati 10 1'46.699 1.298 0.074 149.231
20 Italy Matteo Bertelle 13 1'46.840 1.439 0.141 149.034
21 Japan Taiyo Furusato 11 1'46.895 1.494 0.055 148.957
22 Ivan Ortola 12 1'46.910 1.509 0.015 148.936
23 David Almansa 10 1'47.099 1.698 0.189 148.673
24 Indonesia Mario Suryo Aji 12 1'47.136 1.735 0.037 148.622
25 Syarifuddin Azman 10 1'47.141 1.740 0.005 148.615
26 Italy Stefano Nepa 11 1'47.601 2.200 0.460 147.980
27 Spain Ana Carrasco 10 1'47.682 2.281 0.081 147.868
28 David Salvador 11 1'47.996 2.595 0.314 147.438
29 United Kingdom Joshua Whatley 12 1'48.717 3.316 0.721 146.460
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Moto3 Jerez 2. antrenman: Deniz, Cuma gününü lider kapattı

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