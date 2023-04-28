Moto3 Jerez 2. antrenman: Deniz, Cuma gününü lider kapattı
2023 Moto3 Dünya Şampiyonası'nın dördüncü ayağı olan İspanya Grand Prix'sinde Cuma gününde antrenmanların en hızlı derecesi temsilcimiz Deniz Öncü'den geldi.
MotoGP padoğu, 2 haftalık aranın ardından İspanya'nın Jerez Pisti'ne geldi ve sezonun 4. hafta sonu, bugün gerçekleştirilen 1. antrenman seansı ile başladı.
İlk seansın ardından sıra 2. antrenman turlarına geldi. Seans ortasında Tatsuki Suzuki ve Kaito Toba kaza yaptılar, bunun dışında sakin bir seansı geride bıraktık.
Birinci antrenmandan sonra ise Jerez'de dereceler büyük oranda arttı. Koşullar, sürüş için sabahki kadar ideal değildi ve çoğu sürücü ilk seansta kaydettiği dereceyi geliştiremedi.
Böylelikle Jerez'de Cuma gününü Deniz Öncü ilk sırada tamamlamış oldu. Temsilcimiz, en sevdiği pistlerden biri olan Jerez'i 1:46.173 saniyede turlayarak Cuma gününün en hızlısı oldu.
Kendi evinde yarışan İspanyol sürücü Jaume Masia yaklaşık 0.4 saniye kadar geride ikinci, diğer bir İspanyol sürücü ve şampiyona lideri Daniel Holgado ise üçüncü oldu.
Kombine zamanlarda ilk 10:
1. Deniz Öncü (Red Bull KTM Ajo) – 1:46.173 sn
2. Jaume Masia (Leopard Racing) + 0.408
3. Daniel Holgado (Red Bull KTM Tech3) + 0.529
4. Ayumu Sasaki (Liqui Moly Husqvarna Intact GP) + 0.744
5. Jose Antonio Rueda (Red Bull KTM Ajo) + 0.746
6. Ivan Ortola (Angeluss MTA Team) + 0.806
7. Xavier Artigas (CFMOTO Racing PrüstelGP) + 0.811
8. Andrea Migno (CIP GreenPower) + 0.827
9. Filippo Farioli (Red Bull KTM Tech3) + 0.896
10. Diogo Moreira (MT Helmets – MSI) + 0.902
Moto3 Jerez 1. antrenman: Deniz, 0.4 saniye farkla en hızlısı
Moto3 Jerez 3. antrenman: Deniz'i durdurabilen yok, Moreira Q1'e kaldı
Son Haberler
WEC Spa: Toyota kaotik yarışta duble yaptı, Ferrari podyumu tamamladı
WEC Spa: Toyota kaotik yarışta duble yaptı, Ferrari podyumu tamamladı WEC Spa: Toyota kaotik yarışta duble yaptı, Ferrari podyumu tamamladı
Hamilton: "Bu hafta sonu Melbourne'deki kadar hızlı değiliz"
Hamilton: "Bu hafta sonu Melbourne'deki kadar hızlı değiliz" Hamilton: "Bu hafta sonu Melbourne'deki kadar hızlı değiliz"
Alonso: "Maalesef ilk üç yarıştaki kadar hızlı değiliz"
Alonso: "Maalesef ilk üç yarıştaki kadar hızlı değiliz" Alonso: "Maalesef ilk üç yarıştaki kadar hızlı değiliz"
Sainz: "SF-23'e karşı hiç güvenim yok"
Sainz: "SF-23'e karşı hiç güvenim yok" Sainz: "SF-23'e karşı hiç güvenim yok"
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.