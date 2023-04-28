Moto3 Jerez 2. antrenman: Deniz, Cuma gününü lider kapattı

MotoGP padoğu, 2 haftalık aranın ardından İspanya'nın Jerez Pisti'ne geldi ve sezonun 4. hafta sonu, bugün gerçekleştirilen 1. antrenman seansı ile başladı.

İlk seansın ardından sıra 2. antrenman turlarına geldi. Seans ortasında Tatsuki Suzuki ve Kaito Toba kaza yaptılar, bunun dışında sakin bir seansı geride bıraktık.

Birinci antrenmandan sonra ise Jerez'de dereceler büyük oranda arttı. Koşullar, sürüş için sabahki kadar ideal değildi ve çoğu sürücü ilk seansta kaydettiği dereceyi geliştiremedi.

Böylelikle Jerez'de Cuma gününü Deniz Öncü ilk sırada tamamlamış oldu. Temsilcimiz, en sevdiği pistlerden biri olan Jerez'i 1:46.173 saniyede turlayarak Cuma gününün en hızlısı oldu.

Kendi evinde yarışan İspanyol sürücü Jaume Masia yaklaşık 0.4 saniye kadar geride ikinci, diğer bir İspanyol sürücü ve şampiyona lideri Daniel Holgado ise üçüncü oldu.

Kombine zamanlarda ilk 10:

1. Deniz Öncü (Red Bull KTM Ajo) – 1:46.173 sn

2. Jaume Masia (Leopard Racing) + 0.408

3. Daniel Holgado (Red Bull KTM Tech3) + 0.529

4. Ayumu Sasaki (Liqui Moly Husqvarna Intact GP) + 0.744

5. Jose Antonio Rueda (Red Bull KTM Ajo) + 0.746

6. Ivan Ortola (Angeluss MTA Team) + 0.806

7. Xavier Artigas (CFMOTO Racing PrüstelGP) + 0.811

8. Andrea Migno (CIP GreenPower) + 0.827

9. Filippo Farioli (Red Bull KTM Tech3) + 0.896

10. Diogo Moreira (MT Helmets – MSI) + 0.902