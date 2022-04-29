Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
TV İlanlar Biletler
Uygulamalarımızı indirin
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV İlanlar Biletler
Önceki / Moto3 Portimao: Garcia kazandı, Deniz dördüncü oldu Sonraki / Moto3 Arjantin 2. antrenman: Guevara lider, Deniz beşinci oldu
Moto3 / Jerez Antrenman raporu

Moto3 Jerez 1. antrenman: İlk seansta lider Deniz!

Temsilcimiz Deniz Öncü, Jerez'de gerçekleştirilen ilk antrenman seansında en hızlı zamana imza atan isim oldu.

Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
Moto3 Jerez 1. antrenman: İlk seansta lider Deniz!
Haberi dinle

KTM adına yarışan temsilcimiz Deniz, ilk antrenman seansında en hızlı zamanı yakalayan isim oldu. 1:47.888 yapan temsilcimizin en yakın takipçisi 0.319 saniye geride kalan Ayumu Sasaki olurken, Sergio Garcia üçüncü oldu.

Günün ilk antrenman seansı güneşli ve kuru hava şartlarında gerçekleşti. Pistin çeşitli noktalarında, önceki gün yağan yağmurdan kaynaklanan ıslaklıklar vardı fakat kimseyi olumsuz etkilemedi.

Deniz, seansın başlangıcından itibaren çok iyi bir tempo yakaladı. Bir ara liderliği Garcia alsa da, sonrasında Deniz en hızlı turu 1:48'in altına indirdi ve 1:47.888 yaparak ilk seansı lider tamamladı.

Temsilcimiz, seans içerisinde 1:48'in altına inebilen tek isimdi.

Bu yıl Husqvarna'ya geçen Deniz'in eski takım arkadaşı Ayumu Sasaki 1:48.207'lik turuyla, 0.319 saniye geride ikinci oldu.

Sergio Garcia  0.5 saniye gerisinde kalmasının ardından üçüncü sırada yer alırken, ilk beşi Carlos Tatay ve Izan Guevara tamamladı.

Seans içerisinde Deniz hariç ilk beşe herhangi bir KTM sürücüsü giremedi.

İlk onu Dennis Foggia (Honda), Jaume Masia (KTM), Kaito Toba (KTM), Gerard Riu Male (KTM) ve Tatsuki Suzuki (Honda) tamamladı. Bu 10 isim 1.4 saniye içerisinde dizildi.

Suzuki, seans içerisinde kaza yapan iki isimden birisiydi fakat altıncı virajdaki kazasından yara almadan kurtuldu. Joshua Whatley de kaza yaptı ve seansı sonuncu bitirdi.

Seans sonucu:

Sıra Sürücü Motosiklet Tur Zaman Fark
1 Turkey Deniz Öncü KTM 16 1'47.888  
2 Japan Ayumu Sasaki Husqvarna 13 1'48.207 0.319
3 Spain Sergio Garcia Dols GASGAS 16 1'48.447 0.559
4 Spain Carlos Tatay CF MOTO 10 1'48.502 0.614
5 Spain Izan Guevara GASGAS 16 1'48.652 0.764
6 Italy Dennis Foggia Honda 16 1'48.717 0.829
7 Spain Jaume Masia KTM 15 1'49.103 1.215
8 Japan Kaito Toba KTM 16 1'49.158 1.270
9 Spain Gerard Riu KTM 15 1'49.168 1.280
10 Japan Tatsuki Suzuki Honda 14 1'49.296 1.408
11 Brazil Diogo Moreira KTM 16 1'49.453 1.565
12 Australia Joel Kelso KTM 14 1'49.680 1.792
13 Italy Andrea Migno Honda 14 1'49.686 1.798
14 Japan Ryusei Yamanaka KTM 15 1'49.744 1.856
15 Italy Stefano Nepa KTM 13 1'49.814 1.926
16 United Kingdom Scott Ogden Honda 17 1'49.872 1.984
17 Italy Riccardo Rossi Honda 16 1'49.967 2.079
18 France Lorenzo Fellon Honda 14 1'50.277 2.389
19 David Salvador Husqvarna 15 1'50.283 2.395
20 Spain Xavier Artigas CF MOTO 18 1'50.319 2.431
21 Syarifuddin Azman Honda 17 1'50.553 2.665
22 Indonesia Mario Suryo Aji Honda 16 1'50.707 2.819
23 Mexico Adrian Fernandez KTM 14 1'50.712 2.824
24 Ivan Ortola KTM 18 1'50.744 2.856
25 Spain Ana Carrasco KTM 18 1'50.789 2.901
26 Spain Daniel Holgado KTM 15 1'50.805 2.917
27 Italy Elia Bartolini KTM 15 1'50.984 3.096
28 Japan Taiyo Furusato Honda 17 1'51.047 3.159
29 Italy Matteo Bertelle KTM 17 1'51.126 3.238
30 United Kingdom Joshua Whatley Honda 8 1'52.982 5.094
Tüm sonuçları görüntüle

 

paylaşım
yorumlar
Moto3 Portimao: Garcia kazandı, Deniz dördüncü oldu
Önceki haber

Moto3 Portimao: Garcia kazandı, Deniz dördüncü oldu
Sonraki haber

Moto3 Arjantin 2. antrenman: Guevara lider, Deniz beşinci oldu

Moto3 Arjantin 2. antrenman: Guevara lider, Deniz beşinci oldu
Yorumları görüntüle
Kemal Şengül Daha fazlası
Kemal Şengül
Moto3 Arjantin 2. antrenman: Guevara lider, Deniz beşinci oldu Jerez
Moto3

Moto3 Arjantin 2. antrenman: Guevara lider, Deniz beşinci oldu

Vettel, Red Bull'la görüştüğünü yalanladı
Formula 1

Vettel, Red Bull'la görüştüğünü yalanladı

Alesi: "Red Bull, Imola'da hemen doğru ayarları bulduğu için şanslıydı"
Formula 1

Alesi: "Red Bull, Imola'da hemen doğru ayarları bulduğu için şanslıydı"

Son Haberler

Moto3 Arjantin 2. antrenman: Guevara lider, Deniz beşinci oldu
Moto3 Moto3

Moto3 Arjantin 2. antrenman: Guevara lider, Deniz beşinci oldu

Moto3 Jerez 1. antrenman: İlk seansta lider Deniz!
Moto3 Moto3

Moto3 Jerez 1. antrenman: İlk seansta lider Deniz!

Moto3 Portimao: Garcia kazandı, Deniz dördüncü oldu
Moto3 Moto3

Moto3 Portimao: Garcia kazandı, Deniz dördüncü oldu

Moto3 Portimao: Deniz Öncü pole pozisyonunda!
Moto3 Moto3

Moto3 Portimao: Deniz Öncü pole pozisyonunda!

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.