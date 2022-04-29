Moto3 Jerez 1. antrenman: İlk seansta lider Deniz!
Temsilcimiz Deniz Öncü, Jerez'de gerçekleştirilen ilk antrenman seansında en hızlı zamana imza atan isim oldu.
KTM adına yarışan temsilcimiz Deniz, ilk antrenman seansında en hızlı zamanı yakalayan isim oldu. 1:47.888 yapan temsilcimizin en yakın takipçisi 0.319 saniye geride kalan Ayumu Sasaki olurken, Sergio Garcia üçüncü oldu.
Günün ilk antrenman seansı güneşli ve kuru hava şartlarında gerçekleşti. Pistin çeşitli noktalarında, önceki gün yağan yağmurdan kaynaklanan ıslaklıklar vardı fakat kimseyi olumsuz etkilemedi.
Deniz, seansın başlangıcından itibaren çok iyi bir tempo yakaladı. Bir ara liderliği Garcia alsa da, sonrasında Deniz en hızlı turu 1:48'in altına indirdi ve 1:47.888 yaparak ilk seansı lider tamamladı.
Temsilcimiz, seans içerisinde 1:48'in altına inebilen tek isimdi.
Bu yıl Husqvarna'ya geçen Deniz'in eski takım arkadaşı Ayumu Sasaki 1:48.207'lik turuyla, 0.319 saniye geride ikinci oldu.
Sergio Garcia 0.5 saniye gerisinde kalmasının ardından üçüncü sırada yer alırken, ilk beşi Carlos Tatay ve Izan Guevara tamamladı.
Seans içerisinde Deniz hariç ilk beşe herhangi bir KTM sürücüsü giremedi.
İlk onu Dennis Foggia (Honda), Jaume Masia (KTM), Kaito Toba (KTM), Gerard Riu Male (KTM) ve Tatsuki Suzuki (Honda) tamamladı. Bu 10 isim 1.4 saniye içerisinde dizildi.
Suzuki, seans içerisinde kaza yapan iki isimden birisiydi fakat altıncı virajdaki kazasından yara almadan kurtuldu. Joshua Whatley de kaza yaptı ve seansı sonuncu bitirdi.
Seans sonucu:
|Sıra
|Sürücü
|Motosiklet
|Tur
|Zaman
|Fark
|1
|Deniz Öncü
|KTM
|16
|1'47.888
|2
|Ayumu Sasaki
|Husqvarna
|13
|1'48.207
|0.319
|3
|Sergio Garcia Dols
|GASGAS
|16
|1'48.447
|0.559
|4
|Carlos Tatay
|CF MOTO
|10
|1'48.502
|0.614
|5
|Izan Guevara
|GASGAS
|16
|1'48.652
|0.764
|6
|Dennis Foggia
|Honda
|16
|1'48.717
|0.829
|7
|Jaume Masia
|KTM
|15
|1'49.103
|1.215
|8
|Kaito Toba
|KTM
|16
|1'49.158
|1.270
|9
|Gerard Riu
|KTM
|15
|1'49.168
|1.280
|10
|Tatsuki Suzuki
|Honda
|14
|1'49.296
|1.408
|11
|Diogo Moreira
|KTM
|16
|1'49.453
|1.565
|12
|Joel Kelso
|KTM
|14
|1'49.680
|1.792
|13
|Andrea Migno
|Honda
|14
|1'49.686
|1.798
|14
|Ryusei Yamanaka
|KTM
|15
|1'49.744
|1.856
|15
|Stefano Nepa
|KTM
|13
|1'49.814
|1.926
|16
|Scott Ogden
|Honda
|17
|1'49.872
|1.984
|17
|Riccardo Rossi
|Honda
|16
|1'49.967
|2.079
|18
|Lorenzo Fellon
|Honda
|14
|1'50.277
|2.389
|19
|David Salvador
|Husqvarna
|15
|1'50.283
|2.395
|20
|Xavier Artigas
|CF MOTO
|18
|1'50.319
|2.431
|21
|Syarifuddin Azman
|Honda
|17
|1'50.553
|2.665
|22
|Mario Suryo Aji
|Honda
|16
|1'50.707
|2.819
|23
|Adrian Fernandez
|KTM
|14
|1'50.712
|2.824
|24
|Ivan Ortola
|KTM
|18
|1'50.744
|2.856
|25
|Ana Carrasco
|KTM
|18
|1'50.789
|2.901
|26
|Daniel Holgado
|KTM
|15
|1'50.805
|2.917
|27
|Elia Bartolini
|KTM
|15
|1'50.984
|3.096
|28
|Taiyo Furusato
|Honda
|17
|1'51.047
|3.159
|29
|Matteo Bertelle
|KTM
|17
|1'51.126
|3.238
|30
|Joshua Whatley
|Honda
|8
|1'52.982
|5.094
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