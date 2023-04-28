Moto3 Jerez 1. antrenman: Deniz, 0.4 saniye farkla en hızlısı

MotoGP padoğu, 2 haftalık aranın ardından İspanya'nın Jerez Pisti'ne geldi ve sezonun 4. hafta sonu, bugün gerçekleştirilen 1. antrenman seansı ile başladı.

Jerez, çoğu zaman sürücülerin ve takımların testler için tercih ettiği bir pist olduğundan griddeki herkes bu pisti oldukça iyi biliyor.

Bu pist temsilcimiz Deniz'in de en iyi pistlerinden biri nitekim 1. antrenmanın en hızlı derecesi Deniz'den geldi.

Sürüş için ideal koşullarda gerçekleştirilen 1 saatlik seansta 1:46.173'lük derecesiyle ilk sırayı alan Deniz, en yakın rakibi Jaume Masia'nin 0.408 saniye kadar önündeydi.

Şampiyona lideri Daniel Holgado üçüncü olurken, Deniz'in takım arkadaşı Jose Antonio Rueda dördüncü sıradaydı.

Ayumu Sasaki ilk 5'i tamamlarken, son yarışın galibi Ivan Ortola altıncı en hızlı zamanı kaydetti.

1. antrenman sonucu: