Moto3 Jerez 1. antrenman: Deniz, 0.4 saniye farkla en hızlısı
2023 Moto3 Dünya Şampiyonası'nın dördüncü ayağı olan İspanya Grand Prix'si öncesinde gerçekleştirilen 1. antrenman seansını temsilcimiz Deniz Öncü ilk sırada tamamladı ve hafta sonuna güçlü bir başlangıç yaptı.
MotoGP padoğu, 2 haftalık aranın ardından İspanya'nın Jerez Pisti'ne geldi ve sezonun 4. hafta sonu, bugün gerçekleştirilen 1. antrenman seansı ile başladı.
Jerez, çoğu zaman sürücülerin ve takımların testler için tercih ettiği bir pist olduğundan griddeki herkes bu pisti oldukça iyi biliyor.
Bu pist temsilcimiz Deniz'in de en iyi pistlerinden biri nitekim 1. antrenmanın en hızlı derecesi Deniz'den geldi.
Sürüş için ideal koşullarda gerçekleştirilen 1 saatlik seansta 1:46.173'lük derecesiyle ilk sırayı alan Deniz, en yakın rakibi Jaume Masia'nin 0.408 saniye kadar önündeydi.
Şampiyona lideri Daniel Holgado üçüncü olurken, Deniz'in takım arkadaşı Jose Antonio Rueda dördüncü sıradaydı.
Ayumu Sasaki ilk 5'i tamamlarken, son yarışın galibi Ivan Ortola altıncı en hızlı zamanı kaydetti.
1. antrenman sonucu:
|Sıra
|Sürücü
|Tur
|Zaman
|Fark
|Ara
|km/s
|1
|Deniz Öncü
|16
|1'46.173
|149.970
|2
|Jaume Masia
|14
|1'46.581
|0.408
|0.408
|149.396
|3
|Daniel Holgado
|16
|1'46.702
|0.529
|0.121
|149.226
|4
|Jose Antonio
|14
|1'46.919
|0.746
|0.217
|148.923
|5
|Ayumu Sasaki
|15
|1'46.964
|0.791
|0.045
|148.861
|6
|Ivan Ortola
|16
|1'46.979
|0.806
|0.015
|148.840
|7
|Xavier Artigas
|16
|1'46.984
|0.811
|0.005
|148.833
|8
|Filippo Farioli
|14
|1'47.069
|0.896
|0.085
|148.715
|9
|Diogo Moreira
|14
|1'47.075
|0.902
|0.006
|148.706
|10
|David Alonso
|15
|1'47.102
|0.929
|0.027
|148.669
|11
|Andrea Migno
|15
|1'47.116
|0.943
|0.014
|148.650
|12
|Kaito Toba
|16
|1'47.179
|1.006
|0.063
|148.562
|13
|Ryusei Yamanaka
|15
|1'47.211
|1.038
|0.032
|148.518
|14
|Scott Ogden
|14
|1'47.265
|1.092
|0.054
|148.443
|15
|Romano Fenati
|14
|1'47.352
|1.179
|0.087
|148.323
|16
|Riccardo Rossi
|15
|1'47.494
|1.321
|0.142
|148.127
|17
|Matteo Bertelle
|16
|1'47.743
|1.570
|0.249
|147.785
|18
|Collin Veijer
|16
|1'47.899
|1.726
|0.156
|147.571
|19
|Joel Kelso
|8
|1'47.936
|1.763
|0.037
|147.520
|20
|Syarifuddin Azman
|14
|1'48.074
|1.901
|0.138
|147.332
|21
|David Salvador
|14
|1'48.094
|1.921
|0.020
|147.305
|22
|David Munoz
|15
|1'48.119
|1.946
|0.025
|147.271
|23
|Tatsuki Suzuki
|9
|1'48.148
|1.975
|0.029
|147.231
|24
|Stefano Nepa
|12
|1'48.409
|2.236
|0.261
|146.877
|25
|Taiyo Furusato
|14
|1'48.516
|2.343
|0.107
|147.084
|26
|Mario Suryo Aji
|14
|1'48.668
|2.495
|0.152
|146.527
|27
|David Almansa
|15
|1'48.857
|2.684
|0.189
|146.272
|28
|Ana Carrasco
|15
|1'49.417
|3.244
|0.560
|145.524
|29
|Joshua Whatley
|14
|1'49.819
|3.646
|0.402
|144.991
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