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Moto3 Jerez 1. antrenman: Deniz, 0.4 saniye farkla en hızlısı

2023 Moto3 Dünya Şampiyonası'nın dördüncü ayağı olan İspanya Grand Prix'si öncesinde gerçekleştirilen 1. antrenman seansını temsilcimiz Deniz Öncü ilk sırada tamamladı ve hafta sonuna güçlü bir başlangıç yaptı.

Can Çarpıcı
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Moto3 Jerez 1. antrenman: Deniz, 0.4 saniye farkla en hızlısı

MotoGP padoğu, 2 haftalık aranın ardından İspanya'nın Jerez Pisti'ne geldi ve sezonun 4. hafta sonu, bugün gerçekleştirilen 1. antrenman seansı ile başladı. 

Jerez, çoğu zaman sürücülerin ve takımların testler için tercih ettiği bir pist olduğundan griddeki herkes bu pisti oldukça iyi biliyor.

Bu pist temsilcimiz Deniz'in de en iyi pistlerinden biri nitekim 1. antrenmanın en hızlı derecesi Deniz'den geldi. 

Sürüş için ideal koşullarda gerçekleştirilen 1 saatlik seansta 1:46.173'lük derecesiyle ilk sırayı alan Deniz, en yakın rakibi Jaume Masia'nin 0.408 saniye kadar önündeydi. 

 

Şampiyona lideri Daniel Holgado üçüncü olurken, Deniz'in takım arkadaşı Jose Antonio Rueda dördüncü sıradaydı.

Ayumu Sasaki ilk 5'i tamamlarken, son yarışın galibi Ivan Ortola altıncı en hızlı zamanı kaydetti. 

1. antrenman sonucu: 

Sıra Sürücü Tur Zaman Fark Ara km/s
1 Turkey Deniz Öncü 16 1'46.173     149.970
2 Spain Jaume Masia 14 1'46.581 0.408 0.408 149.396
3 Spain Daniel Holgado 16 1'46.702 0.529 0.121 149.226
4 Jose Antonio 14 1'46.919 0.746 0.217 148.923
5 Japan Ayumu Sasaki 15 1'46.964 0.791 0.045 148.861
6 Ivan Ortola 16 1'46.979 0.806 0.015 148.840
7 Spain Xavier Artigas 16 1'46.984 0.811 0.005 148.833
8 Filippo Farioli 14 1'47.069 0.896 0.085 148.715
9 Brazil Diogo Moreira 14 1'47.075 0.902 0.006 148.706
10 David Alonso 15 1'47.102 0.929 0.027 148.669
11 Italy Andrea Migno 15 1'47.116 0.943 0.014 148.650
12 Japan Kaito Toba 16 1'47.179 1.006 0.063 148.562
13 Japan Ryusei Yamanaka 15 1'47.211 1.038 0.032 148.518
14 United Kingdom Scott Ogden 14 1'47.265 1.092 0.054 148.443
15 Italy Romano Fenati 14 1'47.352 1.179 0.087 148.323
16 Italy Riccardo Rossi 15 1'47.494 1.321 0.142 148.127
17 Italy Matteo Bertelle 16 1'47.743 1.570 0.249 147.785
18 Collin Veijer 16 1'47.899 1.726 0.156 147.571
19 Australia Joel Kelso 8 1'47.936 1.763 0.037 147.520
20 Syarifuddin Azman 14 1'48.074 1.901 0.138 147.332
21 David Salvador 14 1'48.094 1.921 0.020 147.305
22 Spain David Munoz 15 1'48.119 1.946 0.025 147.271
23 Japan Tatsuki Suzuki 9 1'48.148 1.975 0.029 147.231
24 Italy Stefano Nepa 12 1'48.409 2.236 0.261 146.877
25 Japan Taiyo Furusato 14 1'48.516 2.343 0.107 147.084
26 Indonesia Mario Suryo Aji 14 1'48.668 2.495 0.152 146.527
27 David Almansa 15 1'48.857 2.684 0.189 146.272
28 Spain Ana Carrasco 15 1'49.417 3.244 0.560 145.524
29 United Kingdom Joshua Whatley 14 1'49.819 3.646 0.402 144.991
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Moto3 Amerika: Ortola 18. sıradan gelerek kazandı, Deniz 6. oldu!

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