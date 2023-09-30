Moto3 Japonya sıralama turları: Masia pole pozisyonunda, Deniz ikinci!
Geçen hafta şampiyona liderliğini ele geçiren Jaume Masia, arka arkaya üçüncü kez pole pozisyonunda. Temsilcimiz Deniz Öncü ise yarışa ikinci sıradan başlayacak.
Seansa hızlı başlayan ve henüz ilk turunda 1.56.744 ile Deniz'in 0.120 saniye önünde liderliğe yerleşen Masia için işler iyi gidiyordu.
İkinci turunda 1.56.331 ile derecesini daha da geliştiren Masia, böylece farkı açmayı ve arka arkaya üçüncü pole pozisyonuna ulaşmayı başardı.
Geçen hafta tartışmalı bir ceza nedeniyle yarışa son sıradan başlamak zorunda kalan Deniz'in hafta sonuna epey iyi başladığı söylenebilir, kendisi Masia'yı zorlayabilen tek şampiyonluk adayıydı.
İkinci turunda derecesini 1.56.539'a çeken Deniz böylece yarışa ikinci sıradan başlamaya hak kazandı.
Geçen haftaki gibi güçlü bir performans sergileyen Matteo Bertelle üçüncü olurken, Stefano Nepa dördüncü, Ivan Ortola beşinciydi.
Uzun süre sonra ilk kez Q2'ye kalabilen Daniel Holgado altıncılıkla yetinirken, Collin Veijer yedinci, kendi evinde yarışan Ayumu Sasaki sekizinciydi.
İlk onu tamamlayan isimler David Munoz ve David Alonso olurlarken, Diogo Moreira sorumsuz sürüş nedeniyle üç sıra grid cezası aldı.
|Sürücü bilgisi
|
|
|Sıra
|Sürücü
|#
|Motosiklet
|Tur
|Zaman
|Ara
|km/s
|Hız Ölçüm Noktası
|1
|J. Masia Leopard Racing
|5
|Honda
|7
|1'56.331
|148.572
|217
|2
|D. Öncü Red Bull KTM Factory Racing
|53
|KTM
|7
|+0.208
|0.208
|148.307
|216
|3
|M. Bertelle Rivacold Snipers Team
|18
|Honda
|7
|+0.320
|0.112
|148.165
|219
|4
|S. Nepa Angeluss MTA Team
|82
|KTM
|7
|+0.364
|0.044
|148.109
|220
|5
|
I. Ortola Angeluss MTA Team
|48
|KTM
|7
|+0.428
|0.064
|148.027
|216
|6
|D. Holgado Red Bull KTM Tech 3
|96
|KTM
|7
|+0.445
|0.017
|148.006
|215
|7
|
C. Veijer Liqui Moly Husqvarna Intact GP
|95
|Husqvarna
|7
|+0.466
|0.021
|147.979
|219
|8
|A. Sasaki Liqui Moly Husqvarna Intact GP
|71
|Husqvarna
|7
|+0.473
|0.007
|147.970
|220
|9
|D. Munoz BOE Motorsports
|44
|KTM
|7
|+0.561
|0.088
|147.859
|221
|10
|
D. Alonso GAVIOTA GASGAS Aspar Team
|80
|GASGAS
|7
|+0.597
|0.036
|147.814
|218
|11
|D. Moreira MT Helmets - MSI
|10
|KTM
|7
|+0.629
|0.032
|147.773
|218
|12
|K. Toba SIC58 Squadra Corse
|27
|Honda
|5
|+0.641
|0.012
|147.758
|217
|13
|R. Yamanaka GAVIOTA GASGAS Aspar Team
|6
|GASGAS
|7
|+0.790
|0.149
|147.570
|213
|14
|T. Furusato Idemitsu Honda Team Asia
|72
|Honda
|7
|+0.798
|0.008
|147.560
|217
|15
|J. Kelso CFMoto Racing PruestelGP
|66
|CF MOTO
|7
|+0.822
|0.024
|147.530
|219
|16
|
J. Antonio Red Bull KTM Factory Racing
|99
|KTM
|7
|+0.958
|0.136
|147.359
|219
|17
|T. Suzuki Leopard Racing
|24
|Honda
|7
|+1.408
|0.450
|146.795
|217
|R. Rossi SIC58 Squadra Corse
|54
|Honda
|0
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