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Moto3 Japonya sıralama turları: Masia pole pozisyonunda, Deniz ikinci!

Geçen hafta şampiyona liderliğini ele geçiren Jaume Masia, arka arkaya üçüncü kez pole pozisyonunda. Temsilcimiz Deniz Öncü ise yarışa ikinci sıradan başlayacak.

Altay Gök
Ekleyen:
Deniz Oncu, Red Bull KTM Ajo

Seansa hızlı başlayan ve henüz ilk turunda 1.56.744 ile Deniz'in 0.120 saniye önünde liderliğe yerleşen Masia için işler iyi gidiyordu.

İkinci turunda 1.56.331 ile derecesini daha da geliştiren Masia, böylece farkı açmayı ve arka arkaya üçüncü pole pozisyonuna ulaşmayı başardı.

Geçen hafta tartışmalı bir ceza nedeniyle yarışa son sıradan başlamak zorunda kalan Deniz'in hafta sonuna epey iyi başladığı söylenebilir, kendisi Masia'yı zorlayabilen tek şampiyonluk adayıydı.

İkinci turunda derecesini 1.56.539'a çeken Deniz böylece yarışa ikinci sıradan başlamaya hak kazandı.

Geçen haftaki gibi güçlü bir performans sergileyen Matteo Bertelle üçüncü olurken, Stefano Nepa dördüncü, Ivan Ortola beşinciydi.

Uzun süre sonra ilk kez Q2'ye kalabilen Daniel Holgado altıncılıkla yetinirken, Collin Veijer yedinci, kendi evinde yarışan Ayumu Sasaki sekizinciydi.

İlk onu tamamlayan isimler David Munoz ve David Alonso olurlarken, Diogo Moreira sorumsuz sürüş nedeniyle üç sıra grid cezası aldı.

 

 
 
         
Sürücü bilgisi
 
 
 
   
Sıra Sürücü # Motosiklet Tur Zaman Ara km/s Hız Ölçüm Noktası
1 Spain J. Masia Leopard Racing 5 Honda 7 1'56.331   148.572 217
2 Turkey D. Öncü Red Bull KTM Factory Racing 53 KTM 7 +0.208 0.208 148.307 216
3 Italy M. Bertelle Rivacold Snipers Team 18 Honda 7 +0.320 0.112 148.165 219
4 Italy S. Nepa Angeluss MTA Team 82 KTM 7 +0.364 0.044 148.109 220
5
I. Ortola Angeluss MTA Team
 48 KTM 7 +0.428 0.064 148.027 216
6 Spain D. Holgado Red Bull KTM Tech 3 96 KTM 7 +0.445 0.017 148.006 215
7
C. Veijer Liqui Moly Husqvarna Intact GP
 95 Husqvarna 7 +0.466 0.021 147.979 219
8 Japan A. Sasaki Liqui Moly Husqvarna Intact GP 71 Husqvarna 7 +0.473 0.007 147.970 220
9 Spain D. Munoz BOE Motorsports 44 KTM 7 +0.561 0.088 147.859 221
10
D. Alonso GAVIOTA GASGAS Aspar Team
 80 GASGAS 7 +0.597 0.036 147.814 218
11 Brazil D. Moreira MT Helmets - MSI 10 KTM 7 +0.629 0.032 147.773 218
12 Japan K. Toba SIC58 Squadra Corse 27 Honda 5 +0.641 0.012 147.758 217
13 Japan R. Yamanaka GAVIOTA GASGAS Aspar Team 6 GASGAS 7 +0.790 0.149 147.570 213
14 Japan T. Furusato Idemitsu Honda Team Asia 72 Honda 7 +0.798 0.008 147.560 217
15 Australia J. Kelso CFMoto Racing PruestelGP 66 CF MOTO 7 +0.822 0.024 147.530 219
16
J. Antonio Red Bull KTM Factory Racing
 99 KTM 7 +0.958 0.136 147.359 219
17 Japan T. Suzuki Leopard Racing 24 Honda 7 +1.408 0.450 146.795 217
  Italy R. Rossi SIC58 Squadra Corse 54 Honda 0        
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Moto3 Japonya: Cuma gününün lideri Masia, Deniz altıncı

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