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Moto3 / Motegi Haberler

Moto3 Japonya: Cuma gününün lideri Masia, Deniz altıncı

Motegi'de Moto3 heyecanı henüz antrenman seanslarından kendini gösterdi, iki seansın ardından günün en hızlısı Jaume Masia olurken temsilcimiz Deniz Öncü altıncı olarak Q2'ye kaldı.

Altay Gök
Ekleyen:
Deniz Oncu, Red Bull KTM Ajo

Geçen hafta kazanarak şampiyona liderliğini kapan Masia için hafta sonu bir kez daha güçlü başladı; ilk seansı üçüncü tamamlayan Masia, ikinci seansta ise 1.57.068'lik derecesiyle günün en hızlı turuna imza atmayı başardı.

İkinci sıra Ivan Ortola'ya gitti, kendisi ikinci antrenman seansında derecesini neredeyse bir saniye geliştirmeyi başardı!

Üçüncü sırada ev sahibi Ayumu Sasaki yer alırken, son birkaç haftadır formdan düşen ve sürekli Q1'de gördüğümüz Daniel Holgado dördüncü olarak Q2'ye kalmayı başardı.

Beşinci sıra ilk seansın lideri Diogo Moreira'ya gitti, kendisi en iyi turunu ilk seansta atan birkaç isimden birisiydi.

Temsilcimiz Deniz Öncü ilk seansı 1.58.111 ile onuncu tamamladıktan sonra ikinci seansta 0.8 saniyenin üstünde bir gelişime imza atarak beşinciliği kaptı, günü de altıncı sırada tamamlayarak Q2 biletini kaptı.

İlk onu tamamlayan isimler Stefano Nepa, Kaito Toba, David Munoz ve Jose Antonio Rueda, bu isimlerden Munoz ilk seansı ikinci tamamlamıştı.

David Alonso 13. olarak az farkla Q2'ye kendini atabildi.

 

1. antrenman:

 
 
         
Sürücü bilgisi
 
 
 
   
Sıra Sürücü # Motosiklet Tur Zaman Ara km/s Hız Ölçüm Noktası
1 Brazil D. Moreira MT Helmets - MSI 10 KTM 16 1'57.260   147.395 219
2 Spain D. Munoz BOE Motorsports 44 KTM 13 +0.206 0.206 147.137 219
3 Spain J. Masia Leopard Racing 5 Honda 15 +0.235 0.029 147.100 219
4 Japan A. Sasaki Liqui Moly Husqvarna Intact GP 71 Husqvarna 14 +0.475 0.240 146.800 219
5 Italy S. Nepa Angeluss MTA Team 82 KTM 13 +0.485 0.010 146.788 216
6 Spain D. Holgado Red Bull KTM Tech 3 96 KTM 15 +0.496 0.011 146.774 218
7
D. Alonso GAVIOTA GASGAS Aspar Team
 80 GASGAS 16 +0.513 0.017 146.753 219
8 Japan R. Yamanaka GAVIOTA GASGAS Aspar Team 6 GASGAS 16 +0.655 0.142 146.576 217
9 Italy M. Bertelle Rivacold Snipers Team 18 Honda 15 +0.796 0.141 146.401 219
10 Turkey D. Öncü Red Bull KTM Factory Racing 53 KTM 14 +0.851 0.055 146.333 216
11
I. Ortola Angeluss MTA Team
 48 KTM 13 +0.884 0.033 146.292 216
12 Japan T. Suzuki Leopard Racing 24 Honda 9 +1.063 0.179 146.071 216
13 Italy R. Rossi SIC58 Squadra Corse 54 Honda 12 +1.225 0.162 145.871 219
14 Spain X. Artigas CFMoto Racing PruestelGP 43 CF MOTO 15 +1.270 0.045 145.816 218
15
F. Farioli Red Bull KTM Tech 3
 7 KTM 16 +1.288 0.018 145.794 216
16 Australia J. Kelso CFMoto Racing PruestelGP 66 CF MOTO 14 +1.352 0.064 145.715 217
17
D. Almansa Rivacold Snipers Team
 92 Honda 15 +1.421 0.069 145.630 220
18 Japan T. Furusato Idemitsu Honda Team Asia 72 Honda 14 +1.440 0.019 145.607 220
19
J. Antonio Red Bull KTM Factory Racing
 99 KTM 14 +1.476 0.036 145.563 217
20 Japan K. Toba SIC58 Squadra Corse 27 Honda 13 +1.527 0.051 145.500 218
21
S. Azman MT Helmets - MSI
 63 KTM 14 +1.543 0.016 145.481 219
22
C. Veijer Liqui Moly Husqvarna Intact GP
 95 Husqvarna 15 +1.814 0.271 145.150 217
23 United Kingdom J. Whatley VisionTrack Racing Team 70 Honda 13 +2.134 0.320 144.761 216
24 United Kingdom S. Ogden VisionTrack Racing Team 19 Honda 14 +2.172 0.038 144.714 216
25 France L. Fellon CIP 20 KTM 13 +2.221 0.049 144.655 217
26 Spain A. Carrasco BOE Motorsports 22 KTM 12 +2.581 0.360 144.221 216
27 Indonesia M. Aji Idemitsu Honda Team Asia 64 Honda 13 +2.757 0.176 144.009 212
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2. antrenman:

 
 
         
Sürücü bilgisi
 
 
 
   
Sıra Sürücü # Motosiklet Tur Zaman Ara km/s Hız Ölçüm Noktası
1 Spain J. Masia Leopard Racing 5 Honda 16 1'57.068   147.637  
2
I. Ortola Angeluss MTA Team
 48 KTM 13 +0.108 0.108 147.501  
3 Japan A. Sasaki Liqui Moly Husqvarna Intact GP 71 Husqvarna 11 +0.123 0.015 147.482  
4 Spain D. Holgado Red Bull KTM Tech 3 96 KTM 15 +0.158 0.035 147.438  
5 Turkey D. Öncü Red Bull KTM Factory Racing 53 KTM 14 +0.209 0.051 147.374  
6 Italy S. Nepa Angeluss MTA Team 82 KTM 14 +0.243 0.034 147.331  
7 Japan K. Toba SIC58 Squadra Corse 27 Honda 14 +0.316 0.073 147.239  
8
J. Antonio Red Bull KTM Factory Racing
 99 KTM 13 +0.405 0.089 147.128  
9 Japan R. Yamanaka GAVIOTA GASGAS Aspar Team 6 GASGAS 15 +0.456 0.051 147.064  
10 Japan T. Furusato Idemitsu Honda Team Asia 72 Honda 11 +0.523 0.067 146.980  
11
D. Alonso GAVIOTA GASGAS Aspar Team
 80 GASGAS 14 +0.604 0.081 146.879  
12 Japan T. Suzuki Leopard Racing 24 Honda 12 +0.608 0.004 146.874  
13 Italy R. Rossi SIC58 Squadra Corse 54 Honda 12 +0.674 0.066 146.792  
14
C. Veijer Liqui Moly Husqvarna Intact GP
 95 Husqvarna 15 +0.679 0.005 146.785  
15 Spain D. Munoz BOE Motorsports 44 KTM 13 +0.707 0.028 146.751  
16
D. Almansa Rivacold Snipers Team
 92 Honda 15 +0.744 0.037 146.704  
17 Australia J. Kelso CFMoto Racing PruestelGP 66 CF MOTO 13 +0.997 0.253 146.390  
18
S. Azman MT Helmets - MSI
 63 KTM 13 +1.026 0.029 146.354  
19 United Kingdom S. Ogden VisionTrack Racing Team 19 Honda 12 +1.101 0.075 146.261  
20 Spain X. Artigas CFMoto Racing PruestelGP 43 CF MOTO 14 +1.402 0.301 145.890  
21
F. Farioli Red Bull KTM Tech 3
 7 KTM 13 +1.431 0.029 145.854  
22 Italy M. Bertelle Rivacold Snipers Team 18 Honda 9 +1.435 0.004 145.849  
23 Brazil D. Moreira MT Helmets - MSI 10 KTM 16 +1.654 0.219 145.580  
24 Indonesia M. Aji Idemitsu Honda Team Asia 64 Honda 11 +2.063 0.409 145.080  
25 United Kingdom J. Whatley VisionTrack Racing Team 70 Honda 10 +2.103 0.040 145.031  
26 Spain A. Carrasco BOE Motorsports 22 KTM 13 +2.199 0.096 144.915  
27 France L. Fellon CIP 20 KTM 13 +2.591 0.392 144.440  
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Moto3 Hindistan: Masia zafere ulaştı, Deniz 14 sıra kazanarak 14. oldu

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