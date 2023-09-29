Moto3 Japonya: Cuma gününün lideri Masia, Deniz altıncı
Motegi'de Moto3 heyecanı henüz antrenman seanslarından kendini gösterdi, iki seansın ardından günün en hızlısı Jaume Masia olurken temsilcimiz Deniz Öncü altıncı olarak Q2'ye kaldı.
Geçen hafta kazanarak şampiyona liderliğini kapan Masia için hafta sonu bir kez daha güçlü başladı; ilk seansı üçüncü tamamlayan Masia, ikinci seansta ise 1.57.068'lik derecesiyle günün en hızlı turuna imza atmayı başardı.
İkinci sıra Ivan Ortola'ya gitti, kendisi ikinci antrenman seansında derecesini neredeyse bir saniye geliştirmeyi başardı!
Üçüncü sırada ev sahibi Ayumu Sasaki yer alırken, son birkaç haftadır formdan düşen ve sürekli Q1'de gördüğümüz Daniel Holgado dördüncü olarak Q2'ye kalmayı başardı.
Beşinci sıra ilk seansın lideri Diogo Moreira'ya gitti, kendisi en iyi turunu ilk seansta atan birkaç isimden birisiydi.
Temsilcimiz Deniz Öncü ilk seansı 1.58.111 ile onuncu tamamladıktan sonra ikinci seansta 0.8 saniyenin üstünde bir gelişime imza atarak beşinciliği kaptı, günü de altıncı sırada tamamlayarak Q2 biletini kaptı.
İlk onu tamamlayan isimler Stefano Nepa, Kaito Toba, David Munoz ve Jose Antonio Rueda, bu isimlerden Munoz ilk seansı ikinci tamamlamıştı.
David Alonso 13. olarak az farkla Q2'ye kendini atabildi.
1. antrenman:
|Sürücü bilgisi
|
|
|Sıra
|Sürücü
|#
|Motosiklet
|Tur
|Zaman
|Ara
|km/s
|Hız Ölçüm Noktası
|1
|D. Moreira MT Helmets - MSI
|10
|KTM
|16
|1'57.260
|147.395
|219
|2
|D. Munoz BOE Motorsports
|44
|KTM
|13
|+0.206
|0.206
|147.137
|219
|3
|J. Masia Leopard Racing
|5
|Honda
|15
|+0.235
|0.029
|147.100
|219
|4
|A. Sasaki Liqui Moly Husqvarna Intact GP
|71
|Husqvarna
|14
|+0.475
|0.240
|146.800
|219
|5
|S. Nepa Angeluss MTA Team
|82
|KTM
|13
|+0.485
|0.010
|146.788
|216
|6
|D. Holgado Red Bull KTM Tech 3
|96
|KTM
|15
|+0.496
|0.011
|146.774
|218
|7
|
D. Alonso GAVIOTA GASGAS Aspar Team
|80
|GASGAS
|16
|+0.513
|0.017
|146.753
|219
|8
|R. Yamanaka GAVIOTA GASGAS Aspar Team
|6
|GASGAS
|16
|+0.655
|0.142
|146.576
|217
|9
|M. Bertelle Rivacold Snipers Team
|18
|Honda
|15
|+0.796
|0.141
|146.401
|219
|10
|D. Öncü Red Bull KTM Factory Racing
|53
|KTM
|14
|+0.851
|0.055
|146.333
|216
|11
|
I. Ortola Angeluss MTA Team
|48
|KTM
|13
|+0.884
|0.033
|146.292
|216
|12
|T. Suzuki Leopard Racing
|24
|Honda
|9
|+1.063
|0.179
|146.071
|216
|13
|R. Rossi SIC58 Squadra Corse
|54
|Honda
|12
|+1.225
|0.162
|145.871
|219
|14
|X. Artigas CFMoto Racing PruestelGP
|43
|CF MOTO
|15
|+1.270
|0.045
|145.816
|218
|15
|
F. Farioli Red Bull KTM Tech 3
|7
|KTM
|16
|+1.288
|0.018
|145.794
|216
|16
|J. Kelso CFMoto Racing PruestelGP
|66
|CF MOTO
|14
|+1.352
|0.064
|145.715
|217
|17
|
D. Almansa Rivacold Snipers Team
|92
|Honda
|15
|+1.421
|0.069
|145.630
|220
|18
|T. Furusato Idemitsu Honda Team Asia
|72
|Honda
|14
|+1.440
|0.019
|145.607
|220
|19
|
J. Antonio Red Bull KTM Factory Racing
|99
|KTM
|14
|+1.476
|0.036
|145.563
|217
|20
|K. Toba SIC58 Squadra Corse
|27
|Honda
|13
|+1.527
|0.051
|145.500
|218
|21
|
S. Azman MT Helmets - MSI
|63
|KTM
|14
|+1.543
|0.016
|145.481
|219
|22
|
C. Veijer Liqui Moly Husqvarna Intact GP
|95
|Husqvarna
|15
|+1.814
|0.271
|145.150
|217
|23
|J. Whatley VisionTrack Racing Team
|70
|Honda
|13
|+2.134
|0.320
|144.761
|216
|24
|S. Ogden VisionTrack Racing Team
|19
|Honda
|14
|+2.172
|0.038
|144.714
|216
|25
|L. Fellon CIP
|20
|KTM
|13
|+2.221
|0.049
|144.655
|217
|26
|A. Carrasco BOE Motorsports
|22
|KTM
|12
|+2.581
|0.360
|144.221
|216
|27
|M. Aji Idemitsu Honda Team Asia
|64
|Honda
|13
|+2.757
|0.176
|144.009
|212
|Tüm sonuçları görüntüle
2. antrenman:
|Sürücü bilgisi
|
|
|Sıra
|Sürücü
|#
|Motosiklet
|Tur
|Zaman
|Ara
|km/s
|Hız Ölçüm Noktası
|1
|J. Masia Leopard Racing
|5
|Honda
|16
|1'57.068
|147.637
|2
|
I. Ortola Angeluss MTA Team
|48
|KTM
|13
|+0.108
|0.108
|147.501
|3
|A. Sasaki Liqui Moly Husqvarna Intact GP
|71
|Husqvarna
|11
|+0.123
|0.015
|147.482
|4
|D. Holgado Red Bull KTM Tech 3
|96
|KTM
|15
|+0.158
|0.035
|147.438
|5
|D. Öncü Red Bull KTM Factory Racing
|53
|KTM
|14
|+0.209
|0.051
|147.374
|6
|S. Nepa Angeluss MTA Team
|82
|KTM
|14
|+0.243
|0.034
|147.331
|7
|K. Toba SIC58 Squadra Corse
|27
|Honda
|14
|+0.316
|0.073
|147.239
|8
|
J. Antonio Red Bull KTM Factory Racing
|99
|KTM
|13
|+0.405
|0.089
|147.128
|9
|R. Yamanaka GAVIOTA GASGAS Aspar Team
|6
|GASGAS
|15
|+0.456
|0.051
|147.064
|10
|T. Furusato Idemitsu Honda Team Asia
|72
|Honda
|11
|+0.523
|0.067
|146.980
|11
|
D. Alonso GAVIOTA GASGAS Aspar Team
|80
|GASGAS
|14
|+0.604
|0.081
|146.879
|12
|T. Suzuki Leopard Racing
|24
|Honda
|12
|+0.608
|0.004
|146.874
|13
|R. Rossi SIC58 Squadra Corse
|54
|Honda
|12
|+0.674
|0.066
|146.792
|14
|
C. Veijer Liqui Moly Husqvarna Intact GP
|95
|Husqvarna
|15
|+0.679
|0.005
|146.785
|15
|D. Munoz BOE Motorsports
|44
|KTM
|13
|+0.707
|0.028
|146.751
|16
|
D. Almansa Rivacold Snipers Team
|92
|Honda
|15
|+0.744
|0.037
|146.704
|17
|J. Kelso CFMoto Racing PruestelGP
|66
|CF MOTO
|13
|+0.997
|0.253
|146.390
|18
|
S. Azman MT Helmets - MSI
|63
|KTM
|13
|+1.026
|0.029
|146.354
|19
|S. Ogden VisionTrack Racing Team
|19
|Honda
|12
|+1.101
|0.075
|146.261
|20
|X. Artigas CFMoto Racing PruestelGP
|43
|CF MOTO
|14
|+1.402
|0.301
|145.890
|21
|
F. Farioli Red Bull KTM Tech 3
|7
|KTM
|13
|+1.431
|0.029
|145.854
|22
|M. Bertelle Rivacold Snipers Team
|18
|Honda
|9
|+1.435
|0.004
|145.849
|23
|D. Moreira MT Helmets - MSI
|10
|KTM
|16
|+1.654
|0.219
|145.580
|24
|M. Aji Idemitsu Honda Team Asia
|64
|Honda
|11
|+2.063
|0.409
|145.080
|25
|J. Whatley VisionTrack Racing Team
|70
|Honda
|10
|+2.103
|0.040
|145.031
|26
|A. Carrasco BOE Motorsports
|22
|KTM
|13
|+2.199
|0.096
|144.915
|27
|L. Fellon CIP
|20
|KTM
|13
|+2.591
|0.392
|144.440
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