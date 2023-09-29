Moto3 Japonya: Cuma gününün lideri Masia, Deniz altıncı

Geçen hafta kazanarak şampiyona liderliğini kapan Masia için hafta sonu bir kez daha güçlü başladı; ilk seansı üçüncü tamamlayan Masia, ikinci seansta ise 1.57.068'lik derecesiyle günün en hızlı turuna imza atmayı başardı.

İkinci sıra Ivan Ortola'ya gitti, kendisi ikinci antrenman seansında derecesini neredeyse bir saniye geliştirmeyi başardı!

Üçüncü sırada ev sahibi Ayumu Sasaki yer alırken, son birkaç haftadır formdan düşen ve sürekli Q1'de gördüğümüz Daniel Holgado dördüncü olarak Q2'ye kalmayı başardı.

Beşinci sıra ilk seansın lideri Diogo Moreira'ya gitti, kendisi en iyi turunu ilk seansta atan birkaç isimden birisiydi.

Temsilcimiz Deniz Öncü ilk seansı 1.58.111 ile onuncu tamamladıktan sonra ikinci seansta 0.8 saniyenin üstünde bir gelişime imza atarak beşinciliği kaptı, günü de altıncı sırada tamamlayarak Q2 biletini kaptı.

İlk onu tamamlayan isimler Stefano Nepa, Kaito Toba, David Munoz ve Jose Antonio Rueda, bu isimlerden Munoz ilk seansı ikinci tamamlamıştı.

David Alonso 13. olarak az farkla Q2'ye kendini atabildi.

1. antrenman:

2. antrenman: