Moto3 İspanya: Suzuki pole pozisyonunu kazandı, Deniz 10. oldu

Jerez'de gerçekleştirilen sıralama turlarının ilk bölümünde Pedro Acosta en hızlı zamanı yaparak ikinci bölüme kalmayı başardı.

Ayrıca Izan Guevara, Carlos Tatay ve Jeremy Alcoba üçlüsü de kendisiyle beraber son bölüme kaldılar.

İkinci bölümdeki ilk turların ardından Tatsuki Suzuki 1:45.9'la liderdi ve daha sonra bu dereceyi 1:45.807'ye çekti.

Rakipleri Suzuki'ye yaklaşsa da, Japon sürücü pole pozisyonunu kazanan isim oldu. Bu, Suzuki'nin bu yılki ilk pole pozisyonu oldu.

Jeremy Alcoba ikinci olurken, Andrea Migno üçüncü oldu. Sadece Suzuki ve Alcoba 1:46'nın altına inebildiler. Diğer sürücüler genellikle 1:46 ve 1:47'lik turlar attılar.

Gabriel Rodrigo'nun dördüncü olduğu seansta Romano Fenati beşinci, John McPhee altıncı ve kaza yapan Darryn Binder yedinci oldu.

İlk onu Ayumu Sasaki, Niccolo Antonelli ve temsilcimiz Deniz Öncü tamamladı.

Deniz, doğrudan son bölüme kalsa da, derecesini geliştirmekte zorlanınca 10. oldu. Şampiyona lideri Acosta ise 13. sırada yer aldı.

Q2 sonucu: