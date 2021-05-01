Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Biletler fashion Giorgio Piola jobs

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler fashion Giorgio Piola jobs
Önceki / Moto3 Jerez 3. antrenman: Migno tur rekoruyla lider, Deniz ikinci oldu!
Moto3 / Jerez Sıralama turları raporu

Moto3 İspanya: Suzuki pole pozisyonunu kazandı, Deniz 10. oldu

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

İspanya'da gerçekleştirilen Moto3 sıralama turlarında pole pozisyonu Tatsuki Suzuki'nin olurken, temsilcimiz Deniz Öncü 10. oldu.

Moto3 İspanya: Suzuki pole pozisyonunu kazandı, Deniz 10. oldu

Jerez'de gerçekleştirilen sıralama turlarının ilk bölümünde Pedro Acosta en hızlı zamanı yaparak ikinci bölüme kalmayı başardı.

Ayrıca Izan Guevara, Carlos Tatay ve Jeremy Alcoba üçlüsü de kendisiyle beraber son bölüme kaldılar.

İkinci bölümdeki ilk turların ardından Tatsuki Suzuki 1:45.9'la liderdi ve daha sonra bu dereceyi 1:45.807'ye çekti.

Rakipleri Suzuki'ye yaklaşsa da, Japon sürücü pole pozisyonunu kazanan isim oldu. Bu, Suzuki'nin bu yılki ilk pole pozisyonu oldu.

Jeremy Alcoba ikinci olurken, Andrea Migno üçüncü oldu. Sadece Suzuki ve Alcoba 1:46'nın altına inebildiler. Diğer sürücüler genellikle 1:46 ve 1:47'lik turlar attılar.

Gabriel Rodrigo'nun dördüncü olduğu seansta Romano Fenati beşinci, John McPhee altıncı ve kaza yapan Darryn Binder yedinci oldu.

İlk onu Ayumu Sasaki, Niccolo Antonelli ve temsilcimiz Deniz Öncü tamamladı.

Deniz, doğrudan son bölüme kalsa da, derecesini geliştirmekte zorlanınca 10. oldu. Şampiyona lideri Acosta ise 13. sırada yer aldı.

Q2 sonucu:

Sıra Sürücü Motosiklet Tur Zaman Fark
1 Japan Tatsuki Suzuki Honda 5 1'45.807  
2 Spain Jeremy Alcoba Honda 6 1'45.932 0.125
3 Italy Andrea Migno Honda 5 1'46.007 0.200
4 Argentina Gabriel Rodrigo Honda 6 1'46.048 0.241
5 Italy Romano Fenati Husqvarna 6 1'46.166 0.359
6 United Kingdom John McPhee Honda 4 1'46.185 0.378
7 South Africa Darryn Binder Honda 2 1'46.288 0.481
8 Japan Ayumu Sasaki KTM 7 1'46.312 0.505
9 Italy Niccolò Antonelli KTM 5 1'46.440 0.633
10 Turkey Deniz Öncü KTM 8 1'46.449 0.642
11 Spain Izan Guevara GASGAS 6 1'46.522 0.715
12 Czech Republic Filip Salač Honda 5 1'46.566 0.759
13 Spain Pedro Acosta KTM 6 1'46.667 0.860
14 Switzerland Jason Dupasquier KTM 5 1'46.714 0.907
15 Spain Jaume Masia KTM 5 1'46.843 1.036
16 Spain Carlos Tatay KTM 5 1'47.060 1.253
17 Spain Xavier Artigas Honda 7 1'47.517 1.710
18 Japan Yuki Kunii Honda 5 1'47.686 1.879
Tüm sonuçları görüntüle
paylaşım
yorumlar
Moto3 Jerez 3. antrenman: Migno tur rekoruyla lider, Deniz ikinci oldu!

Önceki haber

Moto3 Jerez 3. antrenman: Migno tur rekoruyla lider, Deniz ikinci oldu!
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Moto3
Etkinlik Jerez
Editör Kemal Şengül

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Portekiz GP 3. antrenman: Verstappen ve Red Bull lider!

1s
2
Formula 1

Horner: "Mercedes sıralama turlarında önde olacak"

43 dk
3
Formula 1

Alfa Romeo, FIA'dan Raikkonen'in Imola'daki cezasının tekrar incelenmesini istedi

21 dk
4
Formula 1

Alpine: "Rüzgar tüneli sorunları, birkaç haftalık gelişim sürecine mâl oldu"

2s
5
Formula 1

2021 Portekiz GP 1. antrenman: Bottas, Verstappen'in 0.025 saniye önünde en hızlısı!

1g
Son Haberler
Moto3 İspanya: Suzuki pole pozisyonunu kazandı, Deniz 10. oldu
MOT3

Moto3 İspanya: Suzuki pole pozisyonunu kazandı, Deniz 10. oldu

1s
Moto3 Jerez 3. antrenman: Migno tur rekoruyla lider, Deniz ikinci oldu!
MOT3

Moto3 Jerez 3. antrenman: Migno tur rekoruyla lider, Deniz ikinci oldu!

5s
Moto3 Jerez: 2. antrenmanda Rodrigo lider, Deniz 9.
MOT3

Moto3 Jerez: 2. antrenmanda Rodrigo lider, Deniz 9.

30 Nis 2021
Moto3 Jerez: İlk antrenmanda Antonelli lider, Deniz 5.
MOT3

Moto3 Jerez: İlk antrenmanda Antonelli lider, Deniz 5.

30 Nis 2021
Moto3 Portekiz: Çaylak Acosta, son turdaki harika atağıyla ikinci zaferini aldı
MOT3

Moto3 Portekiz: Çaylak Acosta, son turdaki harika atağıyla ikinci zaferini aldı

18 Nis 2021
Kemal Şengül Daha fazlası
Kemal Şengül
Canlı Anlatım: Portekiz GP sıralama turları Portekiz GP
Formula 1

Canlı Anlatım: Portekiz GP sıralama turları

Horner: "Mercedes sıralama turlarında önde olacak" Portekiz GP
Formula 1

Horner: "Mercedes sıralama turlarında önde olacak"

MotoGP Jerez: Quartararo arka arkaya ikinci pole pozisyonunu kazandı İspanya GP
MotoGP

MotoGP Jerez: Quartararo arka arkaya ikinci pole pozisyonunu kazandı

Çok Okunanlar Bugün

Portekiz GP 3. antrenman: Verstappen ve Red Bull lider!
Formula 1 Formula 1

Portekiz GP 3. antrenman: Verstappen ve Red Bull lider!

Horner: "Mercedes sıralama turlarında önde olacak"
Formula 1 Formula 1

Horner: "Mercedes sıralama turlarında önde olacak"

Alfa Romeo, FIA'dan Raikkonen'in Imola'daki cezasının tekrar incelenmesini istedi
Formula 1 Formula 1

Alfa Romeo, FIA'dan Raikkonen'in Imola'daki cezasının tekrar incelenmesini istedi

30 Nisan - 2 Mayıs Yarış Programı
GENEL GENEL

30 Nisan - 2 Mayıs Yarış Programı

Portekiz GP: Portimao'dan en iyi teknik kareler
Formula 1 Formula 1

Portekiz GP: Portimao'dan en iyi teknik kareler

MotoGP Jerez: Quartararo arka arkaya ikinci pole pozisyonunu kazandı
MotoGP MotoGP

MotoGP Jerez: Quartararo arka arkaya ikinci pole pozisyonunu kazandı

Formula 1 heyecanı yine S Sport ve S Sport Plus'ta!
Formula 1 Formula 1

Formula 1 heyecanı yine S Sport ve S Sport Plus'ta!

2021 Portekiz GP 1. antrenman: Bottas, Verstappen'in 0.025 saniye önünde en hızlısı!
Formula 1 Formula 1

2021 Portekiz GP 1. antrenman: Bottas, Verstappen'in 0.025 saniye önünde en hızlısı!

Son Haberler

Moto3 İspanya: Suzuki pole pozisyonunu kazandı, Deniz 10. oldu
Moto3 Moto3

Moto3 İspanya: Suzuki pole pozisyonunu kazandı, Deniz 10. oldu

Moto3 Jerez 3. antrenman: Migno tur rekoruyla lider, Deniz ikinci oldu!
Moto3 Moto3

Moto3 Jerez 3. antrenman: Migno tur rekoruyla lider, Deniz ikinci oldu!

Moto3 Jerez: 2. antrenmanda Rodrigo lider, Deniz 9.
Moto3 Moto3

Moto3 Jerez: 2. antrenmanda Rodrigo lider, Deniz 9.

Moto3 Jerez: İlk antrenmanda Antonelli lider, Deniz 5.
Moto3 Moto3

Moto3 Jerez: İlk antrenmanda Antonelli lider, Deniz 5.

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.