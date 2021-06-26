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Önceki / Moto3 Assen 3. antrenman: Foggia lider, Deniz beşinci
Moto3 / Assen Antrenman raporu

Moto3 Assen: Pole pozisyonu Alcoba'nın, Deniz 15. oldu

Ekleyen:
, Writer
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Assen'de gerçekleştirilecek Moto3 yarışı öncesinde pole pozisyonu Jeremy Alcoba'nın olurken, Deniz Öncü 15. sırada yer aldı.

Moto3 Assen: Pole pozisyonu Alcoba'nın, Deniz 15. oldu

Assen'de gerçekleştirilen Moto3 sıralama turları pek hoş bir haberle başlamadı. Şampiyona lideri Pedro Acosta, üçüncü antrenman seansındaki kazası nedeniyle sıralama turlarına katılamadı.

Start finiş düzlüğüne çıkarken Acosta yerde kalmış ve arkadan gelen Riccardo Rossi de kendisine çarpmıştı. Yapılan kontrollerin ardından Acosta'nın sırtından sakatlandığı duyuruldu.

Kazaya karışan Rossi ve Stefano Nepa da sıralama turlarına katılamadılar. İkili, tıbbi merkezdeki kontrollerine ardından hastaneye götürüldüler.

Sıralamaların birinci bölümünde, en hızlı zamanı Ajo sürücüsü Jaume Masia (KTM) yaptı. Ayrıca Xavier Artigas (Honda), Lorenzo Fellon (Honda) ve Izan Guevara (Gas Gas) da ikinci bölüme kaldılar.

Jeremy Alcoba

Jeremy Alcoba holte sich in Abwesenheit von Pedro Acosta die Pole

Foto: Motorsport Images

Gresini Honda sürücüsü Jeremy Alcoba, ikinci bölümde rakiplerine karşı daha üstün olan taraftı ve 1:41.194'lük zaman turu, 0.212 saniye farkla pole pozisyonunu kazanmasını sağladı.

Gresini sürücüsünün en yakın rakibi, Husqvarna'dan Romano Fenati'ydi ve 1:41.406'lık turuyla yarışa ilk çizgiden başlama hakkı elde etti.

Leopar Honda sürücüsü Dennis Foggia ilk üçü tamamlarken, Sergio Garcia onu sadece 0.001 saniye geriden takip etti.

Kaito Toba (KTM) ve Gabriel Rodrigo (Honda) ikilisi sırasıyla beşinci ve altıncı sıralarda yer aldılar. Niccolo Antonelli yedinci olurken, Darryn Binder sekizinci ve Xavier Artigas dokuzuncu oldu.

İlk 10'u Masia tamamlarken, temsilcimiz Deniz Öncü 15. en iyi zamanı yaptı ve yarışa bu sıradan başlayacak.

Doktorlar, yarışmasına izin vermeleri halinde Acosta, pazar günkü yarışa 18. sıradan başlayacak.

Q2 sonucu:

Sıra Sürücü Motosiklet Tur Zaman Fark
1 Spain Jeremy Alcoba Honda 7 1'41.194  
2 Italy Romano Fenati Husqvarna 7 1'41.406 0.212
3 Italy Dennis Foggia Honda 7 1'41.472 0.278
4 Spain Sergio Garcia Dols GASGAS 8 1'41.473 0.279
5 Japan Kaito Toba KTM 7 1'41.479 0.285
6 Argentina Gabriel Rodrigo Honda 6 1'41.534 0.340
7 Italy Niccolò Antonelli KTM 6 1'41.667 0.473
8 South Africa Darryn Binder Honda 6 1'41.755 0.561
9 Spain Xavier Artigas Honda 8 1'41.878 0.684
10 Spain Jaume Masia KTM 7 1'42.003 0.809
11 United Kingdom John McPhee Honda 5 1'42.043 0.849
12 Japan Tatsuki Suzuki Honda 6 1'42.056 0.862
13 Spain Izan Guevara GASGAS 8 1'42.194 1.000
14 France Lorenzo Fellon Honda 6 1'42.388 1.194
15 Turkey Deniz Öncü KTM 7 1'42.392 1.198
16 Elia Bartolini KTM 7 1'42.526 1.332
17 Italy Andrea Migno Honda 7 1'42.539 1.345
  Spain Pedro Acosta KTM 0    
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Q1 sonucu:

Sıra Sürücü Motosiklet Tur Zaman

Fark
1 Spain Jaume Masia KTM 5 1'41.932  
2 Spain Xavier Artigas Honda 7 1'42.040 0.108
3 France Lorenzo Fellon Honda 5 1'42.854 0.922
4 Spain Izan Guevara GASGAS 8 1'42.895 0.963
5 Joel Kelso KTM 5 1'42.941 1.009
6 Japan Yuki Kunii Honda 5 1'43.011 1.079
7 Mexico Adrian Fernandez Husqvarna 8 1'43.162 1.230
8 Japan Ryusei Yamanaka KTM 6 1'43.186 1.254
9 Takuma Matsuyama Honda 6 1'43.258 1.326
10 Indonesia Andi Gilang Honda 5 1'44.320 2.388
  Italy Riccardo Rossi KTM 0    
  Italy Alberto Surra Honda 0    
  Italy Stefano Nepa KTM 0    
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Moto3 Assen 3. antrenman: Foggia lider, Deniz beşinci

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