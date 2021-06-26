Moto3 Assen: Pole pozisyonu Alcoba'nın, Deniz 15. oldu

Assen'de gerçekleştirilen Moto3 sıralama turları pek hoş bir haberle başlamadı. Şampiyona lideri Pedro Acosta, üçüncü antrenman seansındaki kazası nedeniyle sıralama turlarına katılamadı.

Start finiş düzlüğüne çıkarken Acosta yerde kalmış ve arkadan gelen Riccardo Rossi de kendisine çarpmıştı. Yapılan kontrollerin ardından Acosta'nın sırtından sakatlandığı duyuruldu.

Kazaya karışan Rossi ve Stefano Nepa da sıralama turlarına katılamadılar. İkili, tıbbi merkezdeki kontrollerine ardından hastaneye götürüldüler.

Sıralamaların birinci bölümünde, en hızlı zamanı Ajo sürücüsü Jaume Masia (KTM) yaptı. Ayrıca Xavier Artigas (Honda), Lorenzo Fellon (Honda) ve Izan Guevara (Gas Gas) da ikinci bölüme kaldılar.

Jeremy Alcoba holte sich in Abwesenheit von Pedro Acosta die Pole Foto: Motorsport Images

Gresini Honda sürücüsü Jeremy Alcoba, ikinci bölümde rakiplerine karşı daha üstün olan taraftı ve 1:41.194'lük zaman turu, 0.212 saniye farkla pole pozisyonunu kazanmasını sağladı.

Gresini sürücüsünün en yakın rakibi, Husqvarna'dan Romano Fenati'ydi ve 1:41.406'lık turuyla yarışa ilk çizgiden başlama hakkı elde etti.

Leopar Honda sürücüsü Dennis Foggia ilk üçü tamamlarken, Sergio Garcia onu sadece 0.001 saniye geriden takip etti.

Kaito Toba (KTM) ve Gabriel Rodrigo (Honda) ikilisi sırasıyla beşinci ve altıncı sıralarda yer aldılar. Niccolo Antonelli yedinci olurken, Darryn Binder sekizinci ve Xavier Artigas dokuzuncu oldu.

İlk 10'u Masia tamamlarken, temsilcimiz Deniz Öncü 15. en iyi zamanı yaptı ve yarışa bu sıradan başlayacak.

Doktorlar, yarışmasına izin vermeleri halinde Acosta, pazar günkü yarışa 18. sıradan başlayacak.

Q2 sonucu:

Q1 sonucu: