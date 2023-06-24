Moto3 Hollanda sıralama turları: Munoz kariyerinde ilk kez pole pozisyonunda, Deniz beşinci

MotoGP'de pole pozisyonu mücadelesinin sonuçlanmasından kısa süre sonra başlayan sıralama seansı son dakikalara kadar sonuçlanmadı.

Damalı bayrağa kısa süre kala 1.41.181 yapan David Munoz, ikinci sıradaki Joel Kelso'ya tam 0.3 saniye fark atarak pole pozisyonuna yerleşti!

Moto3 kariyerinin ilk pole pozisyonunu elde eden Munoz'a ilk çizgide Kelso'nun yanı sıra Riccardo Rossi eşlik edecek.

Dördüncü sıra geçen hafta son virajda galibiyeti kaçıran Ayumu Sasaki'ye giderken, temsilcimiz Deniz Öncü beşinciliğe yerleşti.

İlk galibiyetine ulaşan ve büyük bir yükü üstünden atan Deniz, bu yıl tüm sıralama turlarını ilk 10 sırada tamamlamayı başardı.

Altıncı sıra bir ara liderliğe çıkan Stefano Nepa'ya, yedinci sıra daha iyi bir sonucu kaçıran Kaito Toba'ya gitti.

İlk onu tamamlayan isimlerse Jaume Masia, son haftalarda açılan Colin Veijer ve Romano Fenati.

Ancak günün asıl aksiyonu Q1'de yaşandı. Deniz'in de aralarında bulunduğu pek çok güçlü isim son bölüme kalmak için mücadele etti.

Kimsenin rahatça tempo bulamadığı seansta Xavi Artigas, Ivan Ortola ve Diogo Moreira gibi isimler son bölüm bileti alamadı.

En büyük şoku yaşayan isimse şampiyona lideri Daniel Holgado; geçen hafta üçüncü olarak liderliğini sağlamlaştıran KTM Ajo sürücüsü son sırada kaldı!

Moto3 Hollanda - Sıralama turları sonuçları