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Moto3 Hollanda sıralama turları: Munoz kariyerinde ilk kez pole pozisyonunda, Deniz beşinci

Moto3'te sıralama turları sonuçlandı, pole pozisyonu kariyerinde ilk kez zirveye yerleşen David Munoz'a gitti. Geçen haftanın galibi temsilcimiz Deniz Öncü ise beşinci.

Altay Gök
Ekleyen:
David Munoz, Boé Motorsports

MotoGP'de pole pozisyonu mücadelesinin sonuçlanmasından kısa süre sonra başlayan sıralama seansı son dakikalara kadar sonuçlanmadı.

Damalı bayrağa kısa süre kala 1.41.181 yapan David Munoz, ikinci sıradaki Joel Kelso'ya tam 0.3 saniye fark atarak pole pozisyonuna yerleşti!

Moto3 kariyerinin ilk pole pozisyonunu elde eden Munoz'a ilk çizgide Kelso'nun yanı sıra Riccardo Rossi eşlik edecek.

Dördüncü sıra geçen hafta son virajda galibiyeti kaçıran Ayumu Sasaki'ye giderken, temsilcimiz Deniz Öncü beşinciliğe yerleşti.

İlk galibiyetine ulaşan ve büyük bir yükü üstünden atan Deniz, bu yıl tüm sıralama turlarını ilk 10 sırada tamamlamayı başardı.

Altıncı sıra bir ara liderliğe çıkan Stefano Nepa'ya, yedinci sıra daha iyi bir sonucu kaçıran Kaito Toba'ya gitti.

İlk onu tamamlayan isimlerse Jaume Masia, son haftalarda açılan Colin Veijer ve Romano Fenati.

Ancak günün asıl aksiyonu Q1'de yaşandı. Deniz'in de aralarında bulunduğu pek çok güçlü isim son bölüme kalmak için mücadele etti.

Kimsenin rahatça tempo bulamadığı seansta Xavi Artigas, Ivan Ortola ve Diogo Moreira gibi isimler son bölüm bileti alamadı.

En büyük şoku yaşayan isimse şampiyona lideri Daniel Holgado; geçen hafta üçüncü olarak liderliğini sağlamlaştıran KTM Ajo sürücüsü son sırada kaldı!

 

Moto3 Hollanda - Sıralama turları sonuçları

Sıra Sürücü Motosiklet Zaman Ara
1 Spain David Munoz KTM 1'41.181  
2 Australia Joel Kelso CF MOTO 1'41.472 0.291
3 Italy Riccardo Rossi Honda 1'41.510 0.038
4 Japan Ayumu Sasaki Husqvarna 1'41.512 0.002
5 Turkey Deniz Öncü KTM 1'41.520 0.008
6 Italy Stefano Nepa KTM 1'41.578 0.058
7 Japan Kaito Toba Honda 1'41.602 0.024
8 Spain Jaume Masia Honda 1'41.741 0.139
9 Collin Veijer Husqvarna 1'41.758 0.017
10 Italy Romano Fenati Honda 1'41.762 0.004
11 Jose Antonio KTM 1'41.801 0.039
12 Italy Andrea Migno KTM 1'41.977 0.176
13 United Kingdom Scott Ogden Honda 1'42.080 0.103
14 David Salvador KTM 1'42.215 0.135
15 Mexico Adrian Fernandez Honda 1'42.405 0.190
16 Italy Matteo Bertelle Honda 1'42.486 0.081
17 David Alonso GASGAS 1'42.753 0.267
18 Japan Taiyo Furusato Honda    
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