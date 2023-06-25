Moto3 Hollanda: Heyecanlı yarışın galibi Masia, Deniz podyumda

MotoGP bu hafta sonunun ardından altı haftalık uzun bir araya girecek, bu ara öncesi en ideal yarış ise hiç şüphesiz ki Assen.

Geçişin zor, takibin ise kolay olduğu pistte tüm sürücüler henüz sıralama turlarından itibaren oldukça agresifti, bu durum da Ivan Ortola, Diogo Moreira, David Alonso, Daniel Holgado gibi isimlerin yarışa arkalardan başlamasına yol açtı.

Yarışın startı sorunsuz geçildi, pole pozisyonundan başlayan David Munoz yerini korurken, onu Joel Kelso, Riccardo Rossi, Ayumu Sasaki, Stefano Nepa ve Deniz Öncü takip etmekteydi.

Henüz ilk tur bitmeden şampiyona lideri Holgado bir arkadan kayma yaşadı ve kendini yerde buldu. Holgado sonrasında ayağa kalkmayı ve yarışa devam etmeyi başardı -ancak iyi bir sonuç için şansı sıfıra inmişti.

İyi start alan isimlerden biri Ortola idi, dokuzunculuğa kadar yükselen Ortola sonrasında bir uzun tur cezası sonucu biraz ivme kaybetse de hemen ön grubu yakalamayı başladı.

Yarış ilk birkaç turun ardından tam bir karmaşaya sahne oldu, her tur liderlik değişti, Romano Fenati, Jaume Masia, Nepa, Sasaki ve Deniz gibi birçok isim yarışa liderlik etti.

Son tura girilirken liderlik koltuğunda Masia yer alıyordu, Sasaki yakından takipteydi, çok az farkla arkalarında ise Deniz ve Ortola bulunmaktaydı.

15. virajda liderlik için atak yapan Sasaki geçişini tamamlamasının ardından galibiyete koşuyor gibiydi, ancak son virajda Masia iyi bir frenlemeyle yerini geri aldı ve damalı bayrağa ilk sırada ulaşmayı başardı. İkiliyi sadece 0.081 saniye ayırıyordu.

Özellikle son turda Ortola'nın ciddi baskısı altında kalan Deniz de son virajda geçilecek gibiydi, ancak yerini korudu ve üçüncü olarak podyum serisini üç yarışa çıkarttı.