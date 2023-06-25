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Moto3 Hollanda: Heyecanlı yarışın galibi Masia, Deniz podyumda

Motosiklet yarışlarının katedrali Assen'de günün açılış yarışı nefes kesti, ilk 10 sıranın son tura kadar belli olmadığı mücadelenin galibi Jaume Masia olurken Deniz Öncü üçüncü olarak arka arkaya üçüncü kez podyuma çıktı.

Altay Gök
Ekleyen:
Deniz Oncu, Red Bull KTM Ajo

MotoGP bu hafta sonunun ardından altı haftalık uzun bir araya girecek, bu ara öncesi en ideal yarış ise hiç şüphesiz ki Assen.

Geçişin zor, takibin ise kolay olduğu pistte tüm sürücüler henüz sıralama turlarından itibaren oldukça agresifti, bu durum da Ivan Ortola, Diogo Moreira, David Alonso, Daniel Holgado gibi isimlerin yarışa arkalardan başlamasına yol açtı.

Yarışın startı sorunsuz geçildi, pole pozisyonundan başlayan David Munoz yerini korurken, onu Joel Kelso, Riccardo Rossi, Ayumu Sasaki, Stefano Nepa ve Deniz Öncü takip etmekteydi.

Henüz ilk tur bitmeden şampiyona lideri Holgado bir arkadan kayma yaşadı ve kendini yerde buldu. Holgado sonrasında ayağa kalkmayı ve yarışa devam etmeyi başardı -ancak iyi bir sonuç için şansı sıfıra inmişti.

İyi start alan isimlerden biri Ortola idi, dokuzunculuğa kadar yükselen Ortola sonrasında bir uzun tur cezası sonucu biraz ivme kaybetse de hemen ön grubu yakalamayı başladı.

Yarış ilk birkaç turun ardından tam bir karmaşaya sahne oldu, her tur liderlik değişti, Romano Fenati, Jaume Masia, Nepa, Sasaki ve Deniz gibi birçok isim yarışa liderlik etti.

 

Son tura girilirken liderlik koltuğunda Masia yer alıyordu, Sasaki yakından takipteydi, çok az farkla arkalarında ise Deniz ve Ortola bulunmaktaydı.

15. virajda liderlik için atak yapan Sasaki geçişini tamamlamasının ardından galibiyete koşuyor gibiydi, ancak son virajda Masia iyi bir frenlemeyle yerini geri aldı ve damalı bayrağa ilk sırada ulaşmayı başardı. İkiliyi sadece 0.081 saniye ayırıyordu.

Özellikle son turda Ortola'nın ciddi baskısı altında kalan Deniz de son virajda geçilecek gibiydi, ancak yerini korudu ve üçüncü olarak podyum serisini üç yarışa çıkarttı.

 

Sıra Sürücü Motosiklet Zaman Fark
1 Spain Jaume Masia Honda 34'14.619  
2 Japan Ayumu Sasaki Husqvarna 34'14.700 0.081
3 Turkey Deniz Öncü KTM 34'14.895 0.276
4 Ivan Ortola KTM 34'14.943 0.324
5 Spain David Munoz KTM 34'15.020 0.401
6 Jose Antonio KTM 34'15.126 0.507
7 Collin Veijer Husqvarna 34'15.438 0.819
8 Italy Romano Fenati Honda 34'15.675 1.056
9 Australia Joel Kelso CF MOTO 34'15.960 1.341
10 Italy Stefano Nepa KTM 34'16.643 2.024
11 Japan Kaito Toba Honda 34'26.355 11.736
12 Brazil Diogo Moreira KTM 34'26.873 12.254
13 David Alonso GASGAS 34'26.936 12.317
14 Spain Xavier Artigas CF MOTO 34'27.211 12.592
15 Japan Ryusei Yamanaka GASGAS 34'27.213 12.594
16 Italy Matteo Bertelle Honda 34'27.265 12.646
17 Japan Taiyo Furusato Honda 34'27.517 12.898
18 Italy Riccardo Rossi Honda 34'27.660 13.041
19 Italy Andrea Migno KTM 34'27.719 13.100
20 David Salvador KTM 34'29.270 14.651
21 Filippo Farioli KTM 34'37.077 22.458
22 United Kingdom Scott Ogden Honda 34'40.920 26.301
23 Indonesia Mario Suryo Aji Honda 34'40.993 26.374
24 Spain Ana Carrasco KTM 34'45.998 31.379
25 Spain Daniel Holgado KTM 35'29.158 1'14.539
  Mexico Adrian Fernandez Honda 7'49.272 16 Laps
  United Kingdom Joshua Whatley Honda 3'35.204 18 Laps
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