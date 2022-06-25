Moto3 Hollanda 3. antrenman: Kazalarla dolu seansta Guevara lider, Deniz Q2'ye kaldı

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Dün, Assen'de Moto3 padoğunu soğuk ve yağmurlu koşullar karşılamıştı. Cuma günü gerçekleştirilen iki antrenman seansı da ıslak zemindeydi, bugüne geldiğimizde ise yağmur yoktu ve Moto3 sürücüleri, bu hafta sonu ilk kez Assen Pisti'nde slick lastiklerle sürüş yaptılar.

Dün kaydedilen dereceler ıslak zeminde olduğundan, bu seansta atılacak tur dereceleri gerçek sıralamayı belirleyecekti. Bundan dolayı bu seans büyük önem teşkil ediyordu ve sürücüler, Q2'ye direkt olarak kalmak için mücadele ettiler.

Zemin kuru olsa da yol tutuşu seviyesini tahmin etmek zordu ve seans içerisinde birçok kaza gördük. Seansın ilk 10 dakikasını geride bıraktığımızda ilk kaza yaşanmıştı bile. Josh Whatley, 8. virajda Daniel Holgado'nun arkasına çarpmamak için dümdüz devam etmek zorunda kaldı ve çakıl havuzuna girdi. Çakıl havuzunda dengesini kaybeden sürücü motosikletinden düştü.

Bu kazadan biraz sonra ise Adrian Fernandez highside yaşadı. Neyse ki iki sürücünün de durumu iyiydi.

Seansı yarıladığımızda, Tatzuki Suzuki liderdi. Suzuki, dün ıslak koşullarda da iyi tempo sergilemişti ve bugün de iyi bir tempoya sahipti. Sonrasında Suzuki'nin takım arkadaşı Foggia geldi ve liderliği eline geçirdi.

Son yarışlarda istediğini alamayan ve şampiyonluk mücadelesinde büyük yaralar alan Foggia, dün ıslak zeminde ritmini bulamamış gibi duruyordu ama bugün kuru koşullarda yeniden gridin ön tarafına döndü.

Foggia, uzun süre lider kalsa da seansın sonunda Guevara, 0.035 sn farkla zirveye yükseldi ve 3. antrenman turlarının en hızlı ismi oldu.

Sergio Garcia ise Foggia'nın arkasında 3. sırayı aldı. Dün gerçekleştirilen iki seansı da ilk sırada tamamlayan David Munoz, kuru zeminde 4. oldu.

Suzuki en hızlı 5. zamanı kaydederken, Ayumi Sasaki 6. sırayı aldı. Onları Ryusei Yamanaka ve Riccardo Rossi takip etti.

Temsilcimiz Deniz Öncü, 9. sırayı aldı ve direkt olarak Q2 seansına kalmayı başardı. Lorenzo Fellon ise 10'u tamamladı. Fellon, seansın sonunda büyük bir highside yaşadı.

Andrea Migno, Elia Bartolini, Holgado ve Kaito Toba; seansın son bölümlerinde kaza yapan diğer isimlerdi. Migno, kazasına rağmen 14. oldu ve Q2'ye direkt olarak kalan son isim olmayı başardı.

Moto3 Hollanda sırlama turları, bugün 13.35'te başlayacak.

Direkt olarak Q2'ye kalan isimler:

Izan Guevara (GasGas)

Dennis Foggia (Honda)

Sergio Garcia (GasGas)

David Munoz (KTM)

Tatsuki Suzuki (Honda)

Ayumu Sasaki (Husqvarna)

Ryusei Yamanaka (KTM)

Riccardo Rossi (Honda)

Deniz Öncü (KTM)

Lorenzo Fellon (Honda)

Jaume Masia (KTM)

Joel Kelso (KTM)

John McPhee (Husqvarna)

Andrea Migno (Honda)

Seans sonucu: