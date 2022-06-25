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Moto3 / Assen Antrenman raporu

Moto3 Hollanda 3. antrenman: Kazalarla dolu seansta Guevara lider, Deniz Q2'ye kaldı

Moto3 Hollanda GP öncesinde gerçekleştirilen 3. antrenman seansında en hızlı tur Izan Guevara'dan gelirken, temsilcimiz Deniz Öncü direkt olarak Q2'ye kalmayı başardı.

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Moto3 Hollanda 3. antrenman: Kazalarla dolu seansta Guevara lider, Deniz Q2'ye kaldı
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Dün, Assen'de Moto3 padoğunu soğuk ve yağmurlu koşullar karşılamıştı. Cuma günü gerçekleştirilen iki antrenman seansı da ıslak zemindeydi, bugüne geldiğimizde ise yağmur yoktu ve Moto3 sürücüleri, bu hafta sonu ilk kez Assen Pisti'nde slick lastiklerle sürüş yaptılar. 

Dün kaydedilen dereceler ıslak zeminde olduğundan, bu seansta atılacak tur dereceleri gerçek sıralamayı belirleyecekti. Bundan dolayı bu seans büyük önem teşkil ediyordu ve sürücüler, Q2'ye direkt olarak kalmak için mücadele ettiler. 

Zemin kuru olsa da yol tutuşu seviyesini tahmin etmek zordu ve seans içerisinde birçok kaza gördük. Seansın ilk 10 dakikasını geride bıraktığımızda ilk kaza yaşanmıştı bile. Josh Whatley, 8. virajda Daniel Holgado'nun arkasına çarpmamak için dümdüz devam etmek zorunda kaldı ve çakıl havuzuna girdi. Çakıl havuzunda dengesini kaybeden sürücü motosikletinden düştü. 

Bu kazadan biraz sonra ise Adrian Fernandez highside yaşadı. Neyse ki iki sürücünün de durumu iyiydi. 

 

Seansı yarıladığımızda, Tatzuki Suzuki liderdi. Suzuki, dün ıslak koşullarda da iyi tempo sergilemişti ve bugün de iyi bir tempoya sahipti. Sonrasında Suzuki'nin takım arkadaşı Foggia geldi ve liderliği eline geçirdi. 

Son yarışlarda istediğini alamayan ve şampiyonluk mücadelesinde büyük yaralar alan Foggia, dün ıslak zeminde ritmini bulamamış gibi duruyordu ama bugün kuru koşullarda yeniden gridin ön tarafına döndü. 

Foggia, uzun süre lider kalsa da seansın sonunda Guevara, 0.035 sn farkla zirveye yükseldi ve 3. antrenman turlarının en hızlı ismi oldu.

Sergio Garcia ise Foggia'nın arkasında 3. sırayı aldı. Dün gerçekleştirilen iki seansı da ilk sırada tamamlayan David Munoz, kuru zeminde 4. oldu. 

Suzuki en hızlı 5. zamanı kaydederken, Ayumi Sasaki  6. sırayı aldı. Onları Ryusei Yamanaka ve Riccardo Rossi takip etti. 

Temsilcimiz Deniz Öncü, 9. sırayı aldı ve direkt olarak Q2 seansına kalmayı başardı. Lorenzo Fellon ise 10'u tamamladı. Fellon, seansın sonunda büyük bir highside yaşadı. 

 

Andrea Migno, Elia Bartolini, Holgado ve Kaito Toba; seansın son bölümlerinde kaza yapan diğer isimlerdi. Migno, kazasına rağmen 14. oldu ve Q2'ye direkt olarak kalan son isim olmayı başardı. 

Moto3 Hollanda sırlama turları, bugün 13.35'te başlayacak. 

Direkt olarak Q2'ye kalan isimler: 

Izan Guevara (GasGas)

Dennis Foggia (Honda)

Sergio Garcia (GasGas)

David Munoz (KTM)

Tatsuki Suzuki (Honda)

Ayumu Sasaki (Husqvarna)

Ryusei Yamanaka (KTM)

Riccardo Rossi (Honda)

Deniz Öncü (KTM)

Lorenzo Fellon (Honda)

Jaume Masia (KTM)

Joel Kelso (KTM)

John McPhee (Husqvarna)

Andrea Migno (Honda)

Seans sonucu: 

Sıra Sürücü Tur Zaman Fark Ara km/s
1 Spain Izan Guevara 18 1'41.526     161.054
2 Italy Dennis Foggia 19 1'41.561 0.035 0.035 160.998
3 Spain Sergio Garcia Dols 19 1'41.771 0.245 0.210 160.666
4 Spain David Munoz 16 1'41.851 0.325 0.080 160.540
5 Japan Tatsuki Suzuki 17 1'42.049 0.523 0.198 160.228
6 Japan Ayumu Sasaki 16 1'42.167 0.641 0.118 160.043
7 Japan Ryusei Yamanaka 17 1'42.185 0.659 0.018 160.015
8 Italy Riccardo Rossi 15 1'42.233 0.707 0.048 159.940
9 Turkey Deniz Öncü 16 1'42.406 0.880 0.173 159.670
10 France Lorenzo Fellon 11 1'42.481 0.955 0.075 159.553
11 Spain Jaume Masia 18 1'42.505 0.979 0.024 159.516
12 Australia Joel Kelso 15 1'42.555 1.029 0.050 159.438
13 United Kingdom John McPhee 15 1'42.576 1.050 0.021 159.405
14 Italy Andrea Migno 16 1'42.601 1.075 0.025 159.366
15 Italy Stefano Nepa 15 1'42.621 1.095 0.020 159.335
16 Ivan Ortola 16 1'42.623 1.097 0.002 159.332
17 Brazil Diogo Moreira 15 1'42.639 1.113 0.016 159.307
18 Spain Daniel Holgado 16 1'42.652 1.126 0.013 159.287
19 Japan Kaito Toba 16 1'42.698 1.172 0.046 159.216
20 Spain Carlos Tatay 17 1'42.750 1.224 0.052 159.135
21 Spain Xavier Artigas 18 1'42.792 1.266 0.042 159.070
22 United Kingdom Scott Ogden 16 1'42.945 1.419 0.153 158.834
23 Mexico Adrian Fernandez 13 1'43.098 1.572 0.153 158.598
24 Italy Elia Bartolini 15 1'43.271 1.745 0.173 158.332
25 Italy Alberto Surra 15 1'43.421 1.895 0.150 158.103
26 Japan Taiyo Furusato 19 1'43.448 1.922 0.027 158.062
27 Indonesia Mario Suryo Aji 17 1'44.226 2.700 0.778 156.882
28 Spain Ana Carrasco 15 1'44.482 2.956 0.256 156.497
29 Luca Lunetta 16 1'44.514 2.988 0.032 156.449
30 United Kingdom Joshua Whatley 7 1'44.613 3.087 0.099 156.301
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