Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
TV İlanlar Watch Shop Biletler
Uygulamalarımızı indirin
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV İlanlar Watch Shop Biletler
Önceki / Moto3 Hollanda 1. antrenman: Islak seansta Muñoz lider, Deniz ikinci Sonraki / Moto3 Hollanda 3. antrenman: Kazalarla dolu seansta Guevara lider, Deniz Q2'ye kaldı
Moto3 / Assen Antrenman raporu

Moto3 Hollanda 2. antrenman: Munoz günü lider kapattı

Moto3 Hollanda GP 2. antrenman seansını çaylak sürücü David Muñoz ilk sırada tamamlarken, temsilcimiz Deniz Öncü 9. oldu.

Ekleyen:
Moto3 Hollanda 2. antrenman: Munoz günü lider kapattı
Haberi dinle

Moto2 ve MotoGP sürücülerinin de 1. antrenmanlarını tamamlamalarının ardından, sıra Moto3'ün 2. antrenman seansına geldi. 

Sabah saatlerinde gerçekleştirilen ilk antrenman seansında hava yağmurlu ve soğuktu. Öğle seansında da pek bir şey değişmedi. Hava sıcaklığı 17 dereceydi, yani ilk antrenmana kıyasla 3 derece kadar daha soğuktu ve yağmur devam ediyordu. 

Yine de yol tutuşu seviyesi gelişmiş gibiydi çünkü seansın ilk dakikasından itibaren neredeyse tüm sürücüler derecelerini geliştirdiler. 

Munoz, tıpkı sabah seansında yaptığı gibi daha ilk dakikalardan liderliği eline geçirdi. Çaylak sürücü, 7. zaman turunda 1:50'lere inmeye başlamıştı bile. 

Seans ilerledikçe diğer sürücüler de hızlanmaya başladılar. Tatsuki Suzuki, Honda'sıyla 1:50'lerin altına inmeyi başaran ilk isim oldu. 

Ancak Munoz, seansın son saniyelerinde liderliği yeniden eline geçirdi ve 1:49.491'lik derecesiyle günü ilk sırada tamamladı. Suzuki ise onun 0.181 sn arkasında ikinci sırayı aldı. Ryusei Yamanaka  üçüncü en hızlı zamanı kaydetti. 

 

Scott Ogden dördüncü sırayı alırken, Andre Migno ilk 5'i tamamladı. Carlos Tatay, seansı altıncı sırada noktalarken, onu Lorenzo Fellon ile Riccardo Rossi takip etti. 

Temsilcimiz Deniz Öncü, diğer KTM sürücüsü Jaume Masia'nın önünde 9. sırayı aldı. 

11. sırayı alan John McPhee, en hızlı Husqvrna sürücüsü olmayı başardı. Sachsenring'deki yarışın galibi Izan Guevara 12. sırayı alırken, şampiyona lideri Sergio Garcia 14. olabildi. 

Dennis Foggia, ıslak koşullarda zorlanmaya devam etti. İtalyan sürücü, ilk seansı 18. sırada tamamlamıştı ve bu seansı da 21. sırada sonlandırdı. 

Seans içerisinde kaza yapan tek sürücü Elia Bartolini'ydi. Bartolini, seansın sonunda motosikletinden düştü. 

Seans sonucu: 

Sıra Sürücü Tur Zaman Fark Ara km/s
1 Spain David Munoz 16 1'49.491     149.338
2 Japan Tatsuki Suzuki 17 1'49.672 0.181 0.181 149.091
3 Japan Ryusei Yamanaka 19 1'49.723 0.232 0.051 149.022
4 United Kingdom Scott Ogden 17 1'49.947 0.456 0.224 148.718
5 Italy Andrea Migno 21 1'50.070 0.579 0.123 148.552
6 Spain Carlos Tatay 21 1'50.083 0.592 0.013 148.535
7 France Lorenzo Fellon 19 1'50.188 0.697 0.105 148.393
8 Italy Riccardo Rossi 19 1'50.240 0.749 0.052 148.323
9 Turkey Deniz Öncü 17 1'50.342 0.851 0.102 148.186
10 Spain Jaume Masia 17 1'50.356 0.865 0.014 148.167
11 United Kingdom John McPhee 16 1'50.386 0.895 0.030 148.127
12 Spain Izan Guevara 19 1'50.488 0.997 0.102 147.990
13 Ivan Ortola 18 1'50.773 1.282 0.285 147.609
14 Spain Sergio Garcia Dols 19 1'50.789 1.298 0.016 147.588
15 Japan Ayumu Sasaki 19 1'50.789 1.298 0.000 147.588
16 Italy Alberto Surra 18 1'50.844 1.353 0.055 147.515
17 Spain Xavier Artigas 19 1'50.859 1.368 0.015 147.495
18 Spain Daniel Holgado 18 1'51.105 1.614 0.246 147.168
19 Brazil Diogo Moreira 17 1'51.144 1.653 0.039 147.117
20 Indonesia Mario Suryo Aji 17 1'51.176 1.685 0.032 147.074
21 Italy Dennis Foggia 19 1'51.366 1.875 0.190 146.823
22 Mexico Adrian Fernandez 18 1'51.661 2.170 0.295 146.436
23 Italy Elia Bartolini 18 1'51.667 2.176 0.006 146.428
24 Italy Stefano Nepa 18 1'51.793 2.302 0.126 146.263
25 Luca Lunetta 21 1'51.884 2.393 0.091 146.144
26 United Kingdom Joshua Whatley 17 1'51.917 2.426 0.033 146.101
27 Japan Taiyo Furusato 21 1'51.957 2.466 0.040 146.048
28 Australia Joel Kelso 15 1'52.050 2.559 0.093 145.927
29 Spain Ana Carrasco 17 1'53.192 3.701 1.142 144.455
30 Japan Kaito Toba 17 1'54.285 4.794 1.093 143.073
Tüm sonuçları görüntüle
paylaşım
yorumlar
Moto3 Hollanda 1. antrenman: Islak seansta Muñoz lider, Deniz ikinci
Önceki haber

Moto3 Hollanda 1. antrenman: Islak seansta Muñoz lider, Deniz ikinci

Sonraki haber

Moto3 Hollanda 3. antrenman: Kazalarla dolu seansta Guevara lider, Deniz Q2'ye kaldı

Moto3 Hollanda 3. antrenman: Kazalarla dolu seansta Guevara lider, Deniz Q2'ye kaldı
Daha fazlası
Can Çarpıcı
MotoGP Hollanda: Bagnaia, tur rekorunu kırarak pole pozisyonuna uzandı Hollanda GP
MotoGP

MotoGP Hollanda: Bagnaia, tur rekorunu kırarak pole pozisyonuna uzandı

Moto3 Hollanda: Sasaki bu sezonki ilk pole pozisyonunu aldı, Deniz 17. olabildi Assen
Moto3

Moto3 Hollanda: Sasaki bu sezonki ilk pole pozisyonunu aldı, Deniz 17. olabildi

Moto3 Hollanda 3. antrenman: Kazalarla dolu seansta Guevara lider, Deniz Q2'ye kaldı Assen
Moto3

Moto3 Hollanda 3. antrenman: Kazalarla dolu seansta Guevara lider, Deniz Q2'ye kaldı

Son Haberler

Moto3 Hollanda: Sasaki bu sezonki ilk pole pozisyonunu aldı, Deniz 17. olabildi
Moto3 Moto3

Moto3 Hollanda: Sasaki bu sezonki ilk pole pozisyonunu aldı, Deniz 17. olabildi

Moto3 Hollanda 3. antrenman: Kazalarla dolu seansta Guevara lider, Deniz Q2'ye kaldı
Moto3 Moto3

Moto3 Hollanda 3. antrenman: Kazalarla dolu seansta Guevara lider, Deniz Q2'ye kaldı

Moto3 Hollanda 2. antrenman: Munoz günü lider kapattı
Moto3 Moto3

Moto3 Hollanda 2. antrenman: Munoz günü lider kapattı

Moto3 Hollanda 1. antrenman: Islak seansta Muñoz lider, Deniz ikinci
Moto3 Moto3

Moto3 Hollanda 1. antrenman: Islak seansta Muñoz lider, Deniz ikinci

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.