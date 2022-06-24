Moto3 Hollanda 2. antrenman: Munoz günü lider kapattı

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Moto2 ve MotoGP sürücülerinin de 1. antrenmanlarını tamamlamalarının ardından, sıra Moto3'ün 2. antrenman seansına geldi.

Sabah saatlerinde gerçekleştirilen ilk antrenman seansında hava yağmurlu ve soğuktu. Öğle seansında da pek bir şey değişmedi. Hava sıcaklığı 17 dereceydi, yani ilk antrenmana kıyasla 3 derece kadar daha soğuktu ve yağmur devam ediyordu.

Yine de yol tutuşu seviyesi gelişmiş gibiydi çünkü seansın ilk dakikasından itibaren neredeyse tüm sürücüler derecelerini geliştirdiler.

Munoz, tıpkı sabah seansında yaptığı gibi daha ilk dakikalardan liderliği eline geçirdi. Çaylak sürücü, 7. zaman turunda 1:50'lere inmeye başlamıştı bile.

Seans ilerledikçe diğer sürücüler de hızlanmaya başladılar. Tatsuki Suzuki, Honda'sıyla 1:50'lerin altına inmeyi başaran ilk isim oldu.

Ancak Munoz, seansın son saniyelerinde liderliği yeniden eline geçirdi ve 1:49.491'lik derecesiyle günü ilk sırada tamamladı. Suzuki ise onun 0.181 sn arkasında ikinci sırayı aldı. Ryusei Yamanaka üçüncü en hızlı zamanı kaydetti.

Scott Ogden dördüncü sırayı alırken, Andre Migno ilk 5'i tamamladı. Carlos Tatay, seansı altıncı sırada noktalarken, onu Lorenzo Fellon ile Riccardo Rossi takip etti.

Temsilcimiz Deniz Öncü, diğer KTM sürücüsü Jaume Masia'nın önünde 9. sırayı aldı.

11. sırayı alan John McPhee, en hızlı Husqvrna sürücüsü olmayı başardı. Sachsenring'deki yarışın galibi Izan Guevara 12. sırayı alırken, şampiyona lideri Sergio Garcia 14. olabildi.

Dennis Foggia, ıslak koşullarda zorlanmaya devam etti. İtalyan sürücü, ilk seansı 18. sırada tamamlamıştı ve bu seansı da 21. sırada sonlandırdı.

Seans içerisinde kaza yapan tek sürücü Elia Bartolini'ydi. Bartolini, seansın sonunda motosikletinden düştü.

Seans sonucu: