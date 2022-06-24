Moto3 Hollanda 1. antrenman: Islak seansta Muñoz lider, Deniz ikinci

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Moto3 padoğu, geçtiğimiz hafta sonu Sachsenring'de yarışılmasının ardından, bu hafta sonu Assen'e geldi. Yaz arasından önceki son yarış olan Hollanda GP'de yağmurun etkisini göstermesi bekleniyordu ve haftaya ıslak bir şekilde başladık.

Moto3 sürücüleri, 1. antrenman seansında piste çıkarak hafta sonunu başlattılar. Pistteki koşullar ise çetrefilliydi ve sürücüleri zorladı.

40 dakikalık seansı çaylak sürücü Muñoz ilk sırada tamamladı. Seansın büyük çoğunluğunu lider götüren sürücü, 1:52.406 yaparak ilk sırayı aldı. Temsilcimiz Deniz Öncü, 1:52.689'luk derecesiyle en hızlı 2. zamanı kaydetti. John McPhee ise ilk 3'ü tamamlayan isim oldu. Tatsuki Suzuki dördüncü olurken, onu Alberto Surra takip etti.

Dünya Şampiyonası'nda ilk iki sırada yer alan GASGAS sürücüleri, kısmen daha sakin bir seansı arkalarında bıraktılar. Almanya GP galibi Izan Guevara 7. olurken, şampiyona lideri Sergio Garcia 8. sırayı aldı.

Jaume Masia, en hızlı 9. zamanı kaydederken; şampiyonluk mücadelesine geri dönmek isteyen Dennis Foggia 18. olabildi.

Seans boyunca çetrefilli koşullar olsa da sadece bir sürücü kaza yaptı. Seansı 5. sırada tamamlayan Surra, seansın son bölümlerinde ikinci virajda bir highside yaşadı. Surra'nın durumu neyse ki iyiydi.

Munoz ve McPhee de motosikletin kontrolünü kaybeder gibi oldukları bazı anlar yaşasalar da düşmemeyi başardılar.

Seans sonucu: