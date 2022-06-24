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Moto3 / Assen Antrenman raporu

Moto3 Hollanda 1. antrenman: Islak seansta Muñoz lider, Deniz ikinci

Assen'de gerçekleştirilen Moto3 Hollanda Grand Prix'sinin 1. antrenman seansında yağmur etkisini gösterdi. Islak seansı 16 yaşındaki David Muñoz ilk sırada tamamlarken, temsilcimiz Deniz Öncü ikinci oldu.

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Moto3 Hollanda 1. antrenman: Islak seansta Muñoz lider, Deniz ikinci
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Moto3 padoğu, geçtiğimiz hafta sonu Sachsenring'de yarışılmasının ardından, bu hafta sonu Assen'e geldi. Yaz arasından önceki son yarış olan Hollanda GP'de yağmurun etkisini göstermesi bekleniyordu ve haftaya ıslak bir şekilde başladık. 

Moto3 sürücüleri, 1. antrenman seansında piste çıkarak hafta sonunu başlattılar. Pistteki koşullar ise çetrefilliydi ve sürücüleri zorladı. 

40 dakikalık seansı çaylak sürücü Muñoz ilk sırada tamamladı. Seansın büyük çoğunluğunu lider götüren sürücü, 1:52.406 yaparak ilk sırayı aldı. Temsilcimiz Deniz Öncü, 1:52.689'luk derecesiyle en hızlı 2. zamanı kaydetti. John McPhee ise ilk 3'ü tamamlayan isim oldu. Tatsuki Suzuki dördüncü olurken, onu Alberto Surra takip etti. 

Dünya Şampiyonası'nda ilk iki sırada yer alan GASGAS sürücüleri, kısmen daha sakin bir seansı arkalarında bıraktılar. Almanya GP galibi Izan Guevara 7. olurken, şampiyona lideri Sergio Garcia 8. sırayı aldı. 

Jaume Masia, en hızlı 9. zamanı kaydederken; şampiyonluk mücadelesine geri dönmek isteyen Dennis Foggia 18. olabildi. 

Seans boyunca çetrefilli koşullar olsa da sadece bir sürücü kaza yaptı. Seansı 5. sırada tamamlayan Surra, seansın son bölümlerinde ikinci virajda bir highside yaşadı. Surra'nın durumu neyse ki iyiydi. 

 
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Munoz ve McPhee de motosikletin kontrolünü kaybeder gibi oldukları bazı anlar yaşasalar da düşmemeyi başardılar. 

Seans sonucu:

Sıra Sürücü Tur Zaman Fark Ara km/s
1 Spain David Munoz 16 1'52.406     145.465
2 Turkey Deniz Öncü 17 1'52.689 0.283 0.283 145.100
3 United Kingdom John McPhee 15 1'52.775 0.369 0.086 144.989
4 Japan Tatsuki Suzuki 16 1'52.963 0.557 0.188 144.748
5 Italy Alberto Surra 12 1'53.176 0.770 0.213 144.475
6 United Kingdom Scott Ogden 15 1'53.182 0.776 0.006 144.468
7 Spain Izan Guevara 17 1'53.575 1.169 0.393 143.968
8 Spain Sergio Garcia Dols 19 1'54.115 1.709 0.540 143.287
9 Spain Jaume Masia 16 1'54.306 1.900 0.191 143.047
10 France Lorenzo Fellon 16 1'54.357 1.951 0.051 142.983
11 Italy Andrea Migno 16 1'54.486 2.080 0.129 142.822
12 Italy Riccardo Rossi 16 1'54.687 2.281 0.201 142.572
13 Spain Xavier Artigas 18 1'54.832 2.426 0.145 142.392
14 Spain Carlos Tatay 16 1'55.024 2.618 0.192 142.154
15 Indonesia Mario Suryo Aji 16 1'55.072 2.666 0.048 142.095
16 Ivan Ortola 20 1'55.328 2.922 0.256 141.779
17 Japan Ayumu Sasaki 17 1'55.532 3.126 0.204 141.529
18 Italy Dennis Foggia 17 1'55.590 3.184 0.058 141.458
19 Mexico Adrian Fernandez 16 1'55.935 3.529 0.345 141.037
20 Brazil Diogo Moreira 15 1'55.980 3.574 0.045 140.982
21 Italy Stefano Nepa 18 1'56.016 3.610 0.036 140.939
22 Australia Joel Kelso 14 1'56.030 3.624 0.014 140.922
23 Japan Ryusei Yamanaka 17 1'56.397 3.991 0.367 140.477
24 Spain Daniel Holgado 15 1'56.496 4.090 0.099 140.358
25 Japan Taiyo Furusato 18 1'56.698 4.292 0.202 140.115
26 United Kingdom Joshua Whatley 13 1'56.972 4.566 0.274 139.787
27 Italy Elia Bartolini 16        
28 Japan Kaito Toba 17        
29 Spain Ana Carrasco 17        
30 Luca Lunetta 16        
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