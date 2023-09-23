Moto3 Hindistan: Yağmurlu seansta Masia pole'ü aldı, Holgado Q2'ye kalamadı

Hindistan'da MotoGP'nin ardından sıra Moto3 sınıfı için sıralama seansına gelmişti ve sıralama seansı Q1 seansı ile başladı.

Üçüncü antrenman seansında prosedür ihlali gerçekleştirdiğinden bir takım cezalar alan Deniz Öncü, Q1 seansında mücadele ediyordu ve bu seansın en hızlı derecesini kaydederek Q2'ye kaldı. Deniz, ayrıca hafta sonunun en hızlı turuna imza atmıştı.

Şampiyona lideri Daniel Holgado ise Q1'den çıkamadı ve yarışa 19. sıradan başlayacak.

Q2 seansının başlangıcından önce pistin bulunduğu bölgeyi etkisi altına alan yağmur ise ikinci bölümde işleri fazlasıyla karıştırdı.

Yoğun yağmur nedeniyle Q2 seansının başlangıcı uzun bir süre yapılamadı zira pistteki koşullar sürüş için elverişli değildi.

Uzun gecikmelerin ardından Q2 başladığında ise sürücüler, bu hafta sonu için karşılaşmadıkları ıslak zeminde limitleri bulmak zorunda kaldılar.

Bu zor koşullarda hatasız ve hızlı bir tur ortaya koyan Leopard Racing sürücüsü Jaume Masia, 2:09.336 ile en yakın rakibinin 0.7 saniye önünde ilk sırayı aldı ve yarışa ilk sıradan başlamaya hak kazandı.

Gridde Masia'nın arkasında Matteo Bertelle ve Ayumu Sasaki yer alacaklar. İkinci çizgide ise Scott Ogden, Kaito Toba, Diogo Moreira olacak.

Temsilcimiz Deniz Öncü Q2 seansını 11. sırada tamamladı ama bahsettiğimiz gibi kendisinin cezası var ve bu yüzden yarışa son sıradan başlayacak .

Moto3 Hindistan yarışı, 24 Eylül Pazar günü TSi 10.00'da başlayacak.

Q2 sonucu: