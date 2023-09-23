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Moto3 / Buddh Sıralama turları raporu

Moto3 Hindistan: Yağmurlu seansta Masia pole'ü aldı, Holgado Q2'ye kalamadı

Moto3 Hindistan hafta sonunda sıralama turları yağmurun etkisi altında kalırken, en hızlı derece Leopard Racing sürücüsü Jaume Masia'dan geldi. Şampiyona lideri Daniel Holgado Q2'ye kalamazken, temsilcimiz Deniz Öncü ise antrenman seansında yaşanan olaydan dolayı aldığı ceza nedeniyle yarışa son sıradan başlayacak.

Can Çarpıcı
Ekleyen:
Jaume Masia, Leopard Racing

Hindistan'da MotoGP'nin ardından sıra Moto3 sınıfı için sıralama seansına gelmişti ve sıralama seansı Q1 seansı ile başladı.

Üçüncü antrenman seansında prosedür ihlali gerçekleştirdiğinden bir takım cezalar alan Deniz Öncü, Q1 seansında mücadele ediyordu ve bu seansın en hızlı derecesini kaydederek Q2'ye kaldı. Deniz, ayrıca hafta sonunun en hızlı turuna imza atmıştı. 

Şampiyona lideri Daniel Holgado ise Q1'den çıkamadı ve yarışa 19. sıradan başlayacak. 

 

Q2 seansının başlangıcından önce pistin bulunduğu bölgeyi etkisi altına alan yağmur ise ikinci bölümde işleri fazlasıyla karıştırdı. 

Yoğun yağmur nedeniyle Q2 seansının başlangıcı uzun bir süre yapılamadı zira pistteki koşullar sürüş için elverişli değildi. 

Uzun gecikmelerin ardından Q2 başladığında ise sürücüler, bu hafta sonu için karşılaşmadıkları ıslak zeminde limitleri bulmak zorunda kaldılar. 

Bu zor koşullarda hatasız ve hızlı bir tur ortaya koyan Leopard Racing sürücüsü Jaume Masia, 2:09.336 ile en yakın rakibinin 0.7 saniye önünde ilk sırayı aldı ve yarışa ilk sıradan başlamaya hak kazandı. 

 

Gridde Masia'nın arkasında Matteo Bertelle ve Ayumu Sasaki yer alacaklar. İkinci çizgide ise Scott Ogden, Kaito Toba, Diogo Moreira olacak. 

Temsilcimiz Deniz Öncü Q2 seansını 11. sırada tamamladı ama bahsettiğimiz gibi kendisinin cezası var ve bu yüzden yarışa son sıradan başlayacak .

İlgil iiçerik:

Moto3 Hindistan yarışı, 24 Eylül Pazar günü TSi 10.00'da başlayacak. 

Q2 sonucu: 

 
         
Sürücü bilgisi
 
 
 
   
Sıra Sürücü # Motosiklet Tur Zaman Ara km/s Hız Ölçüm Noktası
1 Spain J. Masia Leopard Racing 5 Honda 7 2'09.336   139.450 233
2 Italy M. Bertelle Rivacold Snipers Team 18 Honda 7 +0.727 0.727 138.671 230
3 Japan A. Sasaki Liqui Moly Husqvarna Intact GP 71 Husqvarna 7 +0.768 0.041 138.627 230
4 United Kingdom S. Ogden VisionTrack Racing Team 19 Honda 7 +0.790 0.022 138.604 232
5 Japan K. Toba SIC58 Squadra Corse 27 Honda 7 +1.399 0.609 137.958 231
6 Brazil D. Moreira MT Helmets - MSI 10 KTM 7 +1.447 0.048 137.907 229
7 Italy S. Nepa Angeluss MTA Team 82 KTM 7 +1.516 0.069 137.835 227
8 Japan T. Furusato Idemitsu Honda Team Asia 72 Honda 7 +1.531 0.015 137.819 227
9
C. Veijer Liqui Moly Husqvarna Intact GP
 95 Husqvarna 7 +1.632 0.101 137.713 228
10
D. Salvador CIP
 38 KTM 7 +1.682 0.050 137.660 229
11 Turkey D. Öncü Red Bull KTM Factory Racing 53 KTM 7 +1.946 0.264 137.383 227
12 Japan R. Yamanaka GAVIOTA GASGAS Aspar Team 6 GASGAS 6 +1.994 0.048 137.333 227
13
I. Ortola Angeluss MTA Team
 48 KTM 7 +2.011 0.017 137.315 230
14 Italy R. Rossi SIC58 Squadra Corse 54 Honda 7 +2.627 0.616 136.674 227
15 Spain D. Munoz BOE Motorsports 44 KTM 6 +4.014 1.387 135.253 227
16 Australia J. Kelso CFMoto Racing PruestelGP 66 CF MOTO 7 +4.270 0.256 134.993 224
17
J. Antonio Red Bull KTM Factory Racing
 99 KTM 7 +4.845 0.575 134.415 228
18
D. Alonso GAVIOTA GASGAS Aspar Team
 80 GASGAS 7 +5.072 0.227 134.188 228
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Deniz Öncü'ye büyük ceza: Yarışa son sıradan başlayacak, uzun tur cezası çekecek!

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