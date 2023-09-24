Moto3 Hindistan: Masia zafere ulaştı, Deniz 14 sıra kazanarak 14. oldu

MotoGP padoğunun ilk defa geldiği Hindistan'da sıra artık yarış günündeydi ve perdeyi Moto3 sürücüleri açtılar.

Moto3 yarışı öncesinde Leopard Racing'ten Jaume Masia pole'deydi, Matteo Bertelle ve Ayumu Sasaki ise ilk çizgiyi tamamlıyorlardı.

Kötü bir hafta sonu geçiren şampiyona lideri Daniel Holgado 19. sıradan start alıyordu, temsilcimiz Deniz Öncü ise 3. antrenman seansında yaşananlardan dolayı aldığı haksız ceza nedeniyle son sıradan kalkıyordu. Ayrıca bir de temsilcimizin çekmesi gereken uzun tur cezası vardı.

Deniz'in neden bu cezaları aldığını öğrenmek için haberimize göz atabilirsiniz.

Formasyon turunun sorunsuz bir şekilde tamamlanmasıyla Moto3 tarihindeki ilk Hindistan GP start aldı ve 16 turluk mücadele başladı.

Pole pozisyonundaki Masia iyi bir start alarak ilk virajı lider döndü, ilk turu da lider tamamladı. Sasaki ise ikinci sıraya yükseldi.

Yarış startı:

Temsilcimiz Deniz ilk turun sonunda 22. sıraya kadar çıktı, ikinci turda ise uzun tur cezasını çekerek yeniden son sıraya geriledi ama temsilcimizin temposu oldukça güçlüydü, dolayısıyla ilk 10 hâlâ gerçekçi bir hedefti.

Yarış pek aksiyonlu başlamamıştı, özellikle de Moto3 standartlarına göre oldukça sakin ilk birkaç tur izledik.

İlk 5 tur geride kalırken Masia liderliğini sürdürüyordu, Sasaki yakın takipteydi. Yarışa ikinci sıradan başlayan Bertelle ise ilk virajda düşerek yarışa veda etti. Deniz ise bu noktada 20. sıraya kadar yükselmişti.

Deniz Oncu, Red Bull KTM Ajo Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Yarışın orta noktasına geldiğimizde Masia-Sasaki ikilisi 1 saniye içerisinde ilerlemeye devam ediyorlardı ve arkadaki grupla aralarındaki farkı 2.7 saniyeye kadar çıkarmışlardı. Yani önde yalnızlardı ki bunu Moto3'te görmeye pek alışık değiliz, normalde ön grup çok daha kalabalık olur.

Deniz ise yukarı doğru tırmanmaya devam ediyordu ve 18. sıradaydı.

Bitime 4 tur kala Sasaki artık lider Masia'dan ve galibiyet mücadelesinden kopmuştu. Masia 2.5 saniyelik bir avantaja sahipti. Sasaki ise arkasındaki Collin Veijer'in baskısı altındaydı.

Masia, finişe kadar aradaki 5 saniyeye kadar çıkardı ve Hindistan'daki ilk Moto3 yarışını kazanan isim oldu. Hindistan'daki yüksek sıcakla en iyi Honda motosiklet baş edebilmiş gibi durdu.

Honda'nın iyi performansına Masia'nın da güçlü sürüşü eklenince, ortaya son zamanlardaki en rahat Moto3 zaferlerinden birisi çıktı.

Bu sezon ikinci kez kazanan Masia, bu zaferiyle birlikte şampiyona lideri Holgado ile puanını eşitlemiş oldu.

Masia'nın arkasındaki ikincilik mücadelesi ise nefesleri kesti. Sasaki, Veijer ve Kaito Toba ikincilik için son 5 tur boyunca mücadele ettiler.

Son turda takım arkadaşları Sasaki ve Veijer ile temas yaşadılar, Veijer bu temas sonucu yarışa veda etti. Bu temasın ardından Toba ikinci olurken, Sasaki ise üçüncü sırada finiş gördü.

Yarışa 18. sıradan başlayan Holgado, dördüncü sıraya kadar yükselmeyi başardı.

Temsilcimiz Deniz Öncü ise 28. sıradan başladığı bu zorlu yarışta bir de uzun tur cezası çekmesine rağmen 14 sıra kazandı ve 14. sırada finiş görerek puan barajının içerisinde yer aldı.

Moto3'te görmeye alışık olmadığımız şekilde grid fazlasıyla ayrık ilerledi ve bir arada kalmadı. Bu yüzden geçiş yapmak daha da zor oldu. Buna ek olarak elinde kırık bir parmak ile yarışan bir Deniz, gerçekten iyi bir yarışı geride bıraktı.

Moto3 sezonu, önümüzdeki hafta sonu gerçekleştirilecek Japonya GP ile devam edecek.

Yarış sonucu: