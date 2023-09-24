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Moto3 / Buddh Yarış raporu

Moto3 Hindistan: Masia zafere ulaştı, Deniz 14 sıra kazanarak 14. oldu

Moto3 tarihindeki ilk Hindistan Grand Prix'sini Leopard Racing'ten Jaume Masia kazanırken, temsilcimiz Deniz Öncü son sıradan başladığı yarışta 14 sıra kazanarak 14. oldu.

Can Çarpıcı
Ekleyen:
Jaume Masia, Leopard Racing

MotoGP padoğunun ilk defa geldiği Hindistan'da sıra artık yarış günündeydi ve perdeyi Moto3 sürücüleri açtılar. 

Moto3 yarışı öncesinde Leopard Racing'ten Jaume Masia pole'deydi, Matteo Bertelle ve Ayumu Sasaki ise ilk çizgiyi tamamlıyorlardı. 

Kötü bir hafta sonu geçiren şampiyona lideri Daniel Holgado 19. sıradan start alıyordu, temsilcimiz Deniz Öncü ise 3. antrenman seansında yaşananlardan dolayı aldığı haksız ceza nedeniyle son sıradan kalkıyordu. Ayrıca bir de temsilcimizin çekmesi gereken uzun tur cezası vardı. 

Deniz'in neden bu cezaları aldığını öğrenmek için haberimize göz atabilirsiniz. 

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Formasyon turunun sorunsuz bir şekilde tamamlanmasıyla Moto3 tarihindeki ilk Hindistan GP start aldı ve 16 turluk mücadele başladı. 

Pole pozisyonundaki Masia iyi bir start alarak ilk virajı lider döndü, ilk turu da lider tamamladı. Sasaki ise ikinci sıraya yükseldi. 

Yarış startı: 

 

Temsilcimiz Deniz ilk turun sonunda 22. sıraya kadar çıktı, ikinci turda ise uzun tur cezasını çekerek yeniden son sıraya geriledi ama temsilcimizin temposu oldukça güçlüydü, dolayısıyla ilk 10 hâlâ gerçekçi bir hedefti. 

Yarış pek aksiyonlu başlamamıştı, özellikle de Moto3 standartlarına göre oldukça sakin ilk birkaç tur izledik. 

İlk 5 tur geride kalırken Masia liderliğini sürdürüyordu, Sasaki yakın takipteydi. Yarışa ikinci sıradan başlayan Bertelle ise ilk virajda düşerek yarışa veda etti. Deniz ise bu noktada 20. sıraya kadar yükselmişti. 

Deniz Oncu, Red Bull KTM Ajo

Deniz Oncu, Red Bull KTM Ajo

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Yarışın orta noktasına geldiğimizde Masia-Sasaki ikilisi 1 saniye içerisinde ilerlemeye devam ediyorlardı ve arkadaki grupla aralarındaki farkı 2.7 saniyeye kadar çıkarmışlardı. Yani önde yalnızlardı ki bunu Moto3'te görmeye pek alışık değiliz, normalde ön grup çok daha kalabalık olur. 

Deniz ise yukarı doğru tırmanmaya devam ediyordu ve 18. sıradaydı. 

Bitime 4 tur kala Sasaki artık lider Masia'dan ve galibiyet mücadelesinden kopmuştu. Masia 2.5 saniyelik bir avantaja sahipti. Sasaki ise arkasındaki Collin Veijer'in baskısı altındaydı. 

Masia, finişe kadar aradaki 5 saniyeye kadar çıkardı ve Hindistan'daki ilk Moto3 yarışını kazanan isim oldu. Hindistan'daki yüksek sıcakla en iyi Honda motosiklet baş edebilmiş gibi durdu.

Honda'nın iyi performansına Masia'nın da güçlü sürüşü eklenince, ortaya son zamanlardaki en rahat Moto3 zaferlerinden birisi çıktı. 

Bu sezon ikinci kez kazanan Masia, bu zaferiyle birlikte şampiyona lideri Holgado ile puanını eşitlemiş oldu. 

 

Masia'nın arkasındaki ikincilik mücadelesi ise nefesleri kesti. Sasaki, Veijer ve Kaito Toba ikincilik için son 5 tur boyunca mücadele ettiler. 

Son turda takım arkadaşları Sasaki ve Veijer ile temas yaşadılar, Veijer bu temas sonucu yarışa veda etti. Bu temasın ardından Toba ikinci olurken, Sasaki ise üçüncü sırada finiş gördü. 

 

Yarışa 18. sıradan başlayan Holgado, dördüncü sıraya kadar yükselmeyi başardı.

Temsilcimiz Deniz Öncü ise 28. sıradan başladığı bu zorlu yarışta bir de uzun tur cezası çekmesine rağmen 14 sıra kazandı ve 14. sırada finiş görerek puan barajının içerisinde yer aldı. 

Moto3'te görmeye alışık olmadığımız şekilde grid fazlasıyla ayrık ilerledi ve bir arada kalmadı. Bu yüzden geçiş yapmak daha da zor oldu. Buna ek olarak elinde kırık bir parmak ile yarışan bir Deniz, gerçekten iyi bir yarışı geride bıraktı. 

Moto3 sezonu, önümüzdeki hafta sonu gerçekleştirilecek Japonya GP ile devam edecek. 

Yarış sonucu: 

 
 
         
Sürücü bilgisi
 
 
 
   
Sıra Sürücü # Motosiklet Tur Zaman Ara km/s Yarış dışı Puan
1 Spain J. Masia Leopard Racing 5 Honda 16 -       25
2 Japan K. Toba SIC58 Squadra Corse 27 Honda 16 +5.477 5.477     20
3 Japan A. Sasaki Liqui Moly Husqvarna Intact GP 71 Husqvarna 16 +5.784 0.307     16
4 Spain D. Holgado Red Bull KTM Tech 3 96 KTM 16 +8.117 2.333     13
5
D. Alonso GAVIOTA GASGAS Aspar Team
 80 GASGAS 16 +8.240 0.123     11
6 Spain D. Munoz BOE Motorsports 44 KTM 16 +9.426 1.186     10
7 Italy R. Rossi SIC58 Squadra Corse 54 Honda 16 +9.430 0.004     9
8
I. Ortola Angeluss MTA Team
 48 KTM 16 +11.635 2.205     8
9 Italy S. Nepa Angeluss MTA Team 82 KTM 16 +12.409 0.774     7
10
J. Antonio Red Bull KTM Factory Racing
 99 KTM 16 +16.106 3.697     6
11
F. Farioli Red Bull KTM Tech 3
 7 KTM 16 +16.323 0.217     5
12 Spain X. Artigas CFMoto Racing PruestelGP 43 CF MOTO 16 +16.431 0.108     4
13 Brazil D. Moreira MT Helmets - MSI 10 KTM 16 +19.304 2.873     3
14 Turkey D. Öncü Red Bull KTM Factory Racing 53 KTM 16 +22.933 3.629     2
15 Japan R. Yamanaka GAVIOTA GASGAS Aspar Team 6 GASGAS 16 +26.053 3.120     1
16 United Kingdom J. Whatley VisionTrack Racing Team 70 Honda 16 +30.601 4.548      
17 France L. Fellon CIP 20 KTM 16 +35.035 4.434      
18 Indonesia M. Aji Idemitsu Honda Team Asia 64 Honda 16 +35.196 0.161      
19 Spain A. Carrasco BOE Motorsports 22 KTM 16 +35.375 0.179      
20
D. Syahmi Petronas MIE/MLav Racing
 57 Honda 16 +44.212 8.837      
21
S. Azman MT Helmets - MSI
 63 KTM 16 +48.431 4.219      
dnf
C. Veijer Liqui Moly Husqvarna Intact GP
 95 Husqvarna 15       Kaza  
dnf Japan T. Furusato Idemitsu Honda Team Asia 72 Honda 11       Yarış dışı  
dnf United Kingdom S. Ogden VisionTrack Racing Team 19 Honda 10       Yarış dışı  
dnf Japan T. Suzuki Leopard Racing 24 Honda 10       Yarış dışı  
dnf
D. Salvador CIP
 38 KTM 4       Yarış dışı  
dnf Italy M. Bertelle Rivacold Snipers Team 18 Honda 3       Yarış dışı  
dnf Australia J. Kelso CFMoto Racing PruestelGP 66 CF MOTO 1       Yarış dışı  
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Moto3 Hindistan: Yağmurlu seansta Masia pole'ü aldı, Holgado Q2'ye kalamadı

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