Moto3 Hindistan 3. antrenman: Moreira lider, Deniz'in en hızlı turu silindi!

Antrenman seansına nispeten yavaş bir giriş yapan Deniz, seansın orta noktasına doğru pit yoluna girerken kuvvetli bir highside yaşadı ve kendini yerde buldu.

Kazanın ardından kendisinin bir kol veya bilek sakatlığı geçirdiği düşünülüyordu, bu nedenle normalde prosedür gereği sağlık merkezine gidilmeliydi.

Ancak temsilcimiz iyi hissettiğini düşünerek yola devam etti ve derecesini geliştirerek kendini 13. sıraya kadar attı.

Elbette bu durum komiserler kurulunun gözünden de kaçmadı ve temsilcimiz bitime kısa süre kala siyah bayrak gösterilmesi sebebiyle seanstan çekilmek zorunda kaldı.

Dahası, kendisinin piste döndükten sonra attığı tur da silindi; bu da Deniz'in 18. sıraya gerilemesi anlamına geliyor.

Olaylı geçen seansın lideri ise Diogo Moreira oldu, kendisini 0.063 saniye geriden Collin Veijer takip etmekte.

Şampiyonluk için bastırmaya başlayan Ayumu Sasaki üçüncü olurken, şampiyonluk adaylarından Jaume Masia altıncı, David Alonso sekizinci sıradalardı.

Seansın en büyük sürprizlerinden biri şampiyona lideri Daniel Holgado oldu, 17. sıradan öteye gidemeyen Holgado sıralama turlarına Q1'den başlayacak.