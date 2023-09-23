Moto3 Hindistan 3. antrenman: Moreira lider, Deniz'in en hızlı turu silindi!
Hindistan'daki üçüncü antrenman seansı sürprizlerle geçti, Diogo Moreira en hızlı turun sahibi olurken temsilcimiz Deniz Öncü birtakım olayların ardından 18. olabildi.
Antrenman seansına nispeten yavaş bir giriş yapan Deniz, seansın orta noktasına doğru pit yoluna girerken kuvvetli bir highside yaşadı ve kendini yerde buldu.
Kazanın ardından kendisinin bir kol veya bilek sakatlığı geçirdiği düşünülüyordu, bu nedenle normalde prosedür gereği sağlık merkezine gidilmeliydi.
Ancak temsilcimiz iyi hissettiğini düşünerek yola devam etti ve derecesini geliştirerek kendini 13. sıraya kadar attı.
Elbette bu durum komiserler kurulunun gözünden de kaçmadı ve temsilcimiz bitime kısa süre kala siyah bayrak gösterilmesi sebebiyle seanstan çekilmek zorunda kaldı.
Dahası, kendisinin piste döndükten sonra attığı tur da silindi; bu da Deniz'in 18. sıraya gerilemesi anlamına geliyor.
Olaylı geçen seansın lideri ise Diogo Moreira oldu, kendisini 0.063 saniye geriden Collin Veijer takip etmekte.
Şampiyonluk için bastırmaya başlayan Ayumu Sasaki üçüncü olurken, şampiyonluk adaylarından Jaume Masia altıncı, David Alonso sekizinci sıradalardı.
Seansın en büyük sürprizlerinden biri şampiyona lideri Daniel Holgado oldu, 17. sıradan öteye gidemeyen Holgado sıralama turlarına Q1'den başlayacak.
|Sürücü bilgisi
|
|
|Sıra
|Sürücü
|#
|Motosiklet
|Tur
|Zaman
|Ara
|km/s
|Hız Ölçüm Noktası
|1
|D. Moreira MT Helmets - MSI
|10
|KTM
|10
|1'59.375
|151.086
|233
|2
|
C. Veijer Liqui Moly Husqvarna Intact GP
|95
|Husqvarna
|13
|+0.063
|0.063
|151.007
|234
|3
|A. Sasaki Liqui Moly Husqvarna Intact GP
|71
|Husqvarna
|7
|+0.141
|0.078
|150.908
|233
|4
|T. Furusato Idemitsu Honda Team Asia
|72
|Honda
|10
|+0.211
|0.070
|150.820
|233
|5
|M. Bertelle Rivacold Snipers Team
|18
|Honda
|9
|+0.252
|0.041
|150.768
|232
|6
|J. Masia Leopard Racing
|5
|Honda
|9
|+0.384
|0.132
|150.602
|228
|7
|
J. Antonio Red Bull KTM Factory Racing
|99
|KTM
|11
|+0.400
|0.016
|150.582
|232
|8
|
D. Alonso GAVIOTA GASGAS Aspar Team
|80
|GASGAS
|13
|+0.462
|0.062
|150.504
|227
|9
|R. Rossi SIC58 Squadra Corse
|54
|Honda
|10
|+0.484
|0.022
|150.476
|237
|10
|
I. Ortola Angeluss MTA Team
|48
|KTM
|12
|+0.576
|0.092
|150.361
|228
|11
|J. Kelso CFMoto Racing PruestelGP
|66
|CF MOTO
|11
|+0.601
|0.025
|150.330
|227
|12
|
D. Salvador CIP
|38
|KTM
|12
|+0.602
|0.001
|150.328
|232
|13
|S. Nepa Angeluss MTA Team
|82
|KTM
|9
|+0.715
|0.113
|150.187
|231
|14
|D. Munoz BOE Motorsports
|44
|KTM
|7
|+0.779
|0.064
|150.107
|230
|15
|K. Toba SIC58 Squadra Corse
|27
|Honda
|10
|+0.802
|0.023
|150.078
|233
|16
|S. Ogden VisionTrack Racing Team
|19
|Honda
|12
|+0.824
|0.022
|150.051
|233
|17
|D. Holgado Red Bull KTM Tech 3
|96
|KTM
|8
|+1.071
|0.247
|149.743
|232
|18
|D. Öncü Red Bull KTM Factory Racing
|53
|KTM
|11
|+1.233
|0.162
|149.542
|230
|19
|J. Whatley VisionTrack Racing Team
|70
|Honda
|9
|+1.290
|0.057
|149.471
|233
|20
|R. Yamanaka GAVIOTA GASGAS Aspar Team
|6
|GASGAS
|11
|+1.376
|0.086
|149.365
|233
|21
|X. Artigas CFMoto Racing PruestelGP
|43
|CF MOTO
|10
|+1.431
|0.055
|149.297
|227
|22
|
F. Farioli Red Bull KTM Tech 3
|7
|KTM
|8
|+1.656
|0.225
|149.019
|231
|23
|
S. Azman MT Helmets - MSI
|63
|KTM
|11
|+1.789
|0.133
|148.856
|234
|24
|M. Aji Idemitsu Honda Team Asia
|64
|Honda
|10
|+1.846
|0.057
|148.786
|229
|25
|L. Fellon CIP
|20
|KTM
|11
|+2.146
|0.300
|148.418
|226
|26
|
D. Syahmi Petronas MIE/MLav Racing
|57
|Honda
|10
|+2.523
|0.377
|147.959
|227
|27
|A. Carrasco BOE Motorsports
|22
|KTM
|10
|+2.544
|0.021
|147.934
|230
|
A. Yanseen Petronas MIE/MLav Racing
|3
|Honda
|13
|+7.060
|4.516
|142.650
|214
|29
|T. Suzuki Leopard Racing
|24
|Honda
|8
|Tüm sonuçları görüntüle
Son Haberler
Russell, Hamilton'a "baskı kurduğu için" mutlu
Russell, Hamilton'a "baskı kurduğu için" mutlu Russell, Hamilton'a "baskı kurduğu için" mutlu
WSBK Aragon 2. yarış: Bautista kazandı, Toprak ikinci, Locatelli yarış dışı kaldı
WSBK Aragon 2. yarış: Bautista kazandı, Toprak ikinci, Locatelli yarış dışı kaldı WSBK Aragon 2. yarış: Bautista kazandı, Toprak ikinci, Locatelli yarış dışı kaldı
Alonso "aslanların önüne atıldığı" sözlerine açıklama getirdi: "Kızmadım"
Alonso "aslanların önüne atıldığı" sözlerine açıklama getirdi: "Kızmadım" Alonso "aslanların önüne atıldığı" sözlerine açıklama getirdi: "Kızmadım"
Hamilton: "Mercedes'in Russell için DRS talebi 'anlamsızdı'"
Hamilton: "Mercedes'in Russell için DRS talebi 'anlamsızdı'" Hamilton: "Mercedes'in Russell için DRS talebi 'anlamsızdı'"
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar