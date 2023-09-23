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Moto3 / Buddh Haberler

Moto3 Hindistan 3. antrenman: Moreira lider, Deniz'in en hızlı turu silindi!

Hindistan'daki üçüncü antrenman seansı sürprizlerle geçti, Diogo Moreira en hızlı turun sahibi olurken temsilcimiz Deniz Öncü birtakım olayların ardından 18. olabildi.

Altay Gök
Ekleyen:
Deniz Oncu, Red Bull KTM Ajo

Antrenman seansına nispeten yavaş bir giriş yapan Deniz, seansın orta noktasına doğru pit yoluna girerken kuvvetli bir highside yaşadı ve kendini yerde buldu.

Kazanın ardından kendisinin bir kol veya bilek sakatlığı geçirdiği düşünülüyordu, bu nedenle normalde prosedür gereği sağlık merkezine gidilmeliydi.

Ancak temsilcimiz iyi hissettiğini düşünerek yola devam etti ve derecesini geliştirerek kendini 13. sıraya kadar attı.

Elbette bu durum komiserler kurulunun gözünden de kaçmadı ve temsilcimiz bitime kısa süre kala siyah bayrak gösterilmesi sebebiyle seanstan çekilmek zorunda kaldı.

Dahası, kendisinin piste döndükten sonra attığı tur da silindi; bu da Deniz'in 18. sıraya gerilemesi anlamına geliyor.

Olaylı geçen seansın lideri ise Diogo Moreira oldu, kendisini 0.063 saniye geriden Collin Veijer takip etmekte.

Şampiyonluk için bastırmaya başlayan Ayumu Sasaki üçüncü olurken, şampiyonluk adaylarından Jaume Masia altıncı, David Alonso sekizinci sıradalardı.

Seansın en büyük sürprizlerinden biri şampiyona lideri Daniel Holgado oldu, 17. sıradan öteye gidemeyen Holgado sıralama turlarına Q1'den başlayacak.

 

 
 
         
Sürücü bilgisi
 
 
 
   
Sıra Sürücü # Motosiklet Tur Zaman Ara km/s Hız Ölçüm Noktası
1 Brazil D. Moreira MT Helmets - MSI 10 KTM 10 1'59.375   151.086 233
2
C. Veijer Liqui Moly Husqvarna Intact GP
 95 Husqvarna 13 +0.063 0.063 151.007 234
3 Japan A. Sasaki Liqui Moly Husqvarna Intact GP 71 Husqvarna 7 +0.141 0.078 150.908 233
4 Japan T. Furusato Idemitsu Honda Team Asia 72 Honda 10 +0.211 0.070 150.820 233
5 Italy M. Bertelle Rivacold Snipers Team 18 Honda 9 +0.252 0.041 150.768 232
6 Spain J. Masia Leopard Racing 5 Honda 9 +0.384 0.132 150.602 228
7
J. Antonio Red Bull KTM Factory Racing
 99 KTM 11 +0.400 0.016 150.582 232
8
D. Alonso GAVIOTA GASGAS Aspar Team
 80 GASGAS 13 +0.462 0.062 150.504 227
9 Italy R. Rossi SIC58 Squadra Corse 54 Honda 10 +0.484 0.022 150.476 237
10
I. Ortola Angeluss MTA Team
 48 KTM 12 +0.576 0.092 150.361 228
11 Australia J. Kelso CFMoto Racing PruestelGP 66 CF MOTO 11 +0.601 0.025 150.330 227
12
D. Salvador CIP
 38 KTM 12 +0.602 0.001 150.328 232
13 Italy S. Nepa Angeluss MTA Team 82 KTM 9 +0.715 0.113 150.187 231
14 Spain D. Munoz BOE Motorsports 44 KTM 7 +0.779 0.064 150.107 230
15 Japan K. Toba SIC58 Squadra Corse 27 Honda 10 +0.802 0.023 150.078 233
16 United Kingdom S. Ogden VisionTrack Racing Team 19 Honda 12 +0.824 0.022 150.051 233
17 Spain D. Holgado Red Bull KTM Tech 3 96 KTM 8 +1.071 0.247 149.743 232
18 Turkey D. Öncü Red Bull KTM Factory Racing 53 KTM 11 +1.233 0.162 149.542 230
19 United Kingdom J. Whatley VisionTrack Racing Team 70 Honda 9 +1.290 0.057 149.471 233
20 Japan R. Yamanaka GAVIOTA GASGAS Aspar Team 6 GASGAS 11 +1.376 0.086 149.365 233
21 Spain X. Artigas CFMoto Racing PruestelGP 43 CF MOTO 10 +1.431 0.055 149.297 227
22
F. Farioli Red Bull KTM Tech 3
 7 KTM 8 +1.656 0.225 149.019 231
23
S. Azman MT Helmets - MSI
 63 KTM 11 +1.789 0.133 148.856 234
24 Indonesia M. Aji Idemitsu Honda Team Asia 64 Honda 10 +1.846 0.057 148.786 229
25 France L. Fellon CIP 20 KTM 11 +2.146 0.300 148.418 226
26
D. Syahmi Petronas MIE/MLav Racing
 57 Honda 10 +2.523 0.377 147.959 227
27 Spain A. Carrasco BOE Motorsports 22 KTM 10 +2.544 0.021 147.934 230
 
A. Yanseen Petronas MIE/MLav Racing
 3 Honda 13 +7.060 4.516 142.650 214
29 Japan T. Suzuki Leopard Racing 24 Honda 8        
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Moto3 Hindistan 2. antrenman: Veijer lider, Deniz 10., Holgado kaza yaptı

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