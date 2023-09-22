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Moto3 / Buddh Antrenman raporu

Moto3 Hindistan 2. antrenman: Veijer lider, Deniz 10., Holgado kaza yaptı

Moto3 Hindistan'daki ilk gününü 2. antrenman seansıyla kapatırken, seansın en hızlı derecesi Collin Veijer'den geldi. Temsilcimiz Deniz Öncü'nün 10. olduğu bu seansta, şampiyona lideri Daniel Holgado kaza yaptı.

Can Çarpıcı
Ekleyen:
Collin Veijer, Intact GP

Moto3 padoğu Hindistan'daki ilk gününü 2. antrenman seansı ile tamamladı, çaylak sürücü Collin Veijer ise 1:59.566'lık derecesiyle öğlen seansının en hızlı ismi oldu. 

İki dakika bariyerinin altına inen ilk isim olan Veijer, hızına ek olarak hatasız ve istikrarlı tur zamanları da ortaya koydu ve Cumartesi gününe favori konumunda giriyor. 

Onun 0.186 saniye kadar arkasında ise Leopard Racing sürücüsü Jaume Masia sürücüsü yer aldı. Stefano Nepa ise ilk 3'ü tamamladı. 

 

İlk seansı 15. sırada tamamlayan temsilcimiz Deniz Öncü, bu seansta piste biraz daha da alışmasıyla birlikte kendini klasmanda yukarı taşıdı ve ilk 10'a girmeyi başardı. 

Şampiyona lideri Daniel Holgado ise Hindistan'da çok kötü bir ilk gün geçirdi. İlk seansta 25. olan Holgado, ikinci seansta temposunu biraz geliştirse de seans sonunda bir highside yaşadı günü 13. sırada noktaladı. 

 

Holgado'nun yarın 3. antrenmanda Q2'ye kalabilecek bir pozisyon için savaşması gerekecek. 

Seans sonucu: 

 
 
         
Sürücü bilgisi
 
 
 
   
Sıra Sürücü # Motosiklet Tur Zaman Ara km/s Hız Ölçüm Noktası
1
C. Veijer Liqui Moly Husqvarna Intact GP
 95 Husqvarna 21 1'59.566   150.845 233
2 Spain J. Masia Leopard Racing 5 Honda 17 +0.186 0.186 150.611 234
3 Italy S. Nepa Angeluss MTA Team 82 KTM 16 +0.556 0.370 150.147 235
4
D. Alonso GAVIOTA GASGAS Aspar Team
 80 GASGAS 15 +0.629 0.073 150.056 236
5 Italy R. Rossi SIC58 Squadra Corse 54 Honda 13 +0.762 0.133 149.890 236
6 Brazil D. Moreira MT Helmets - MSI 10 KTM 16 +0.797 0.035 149.846 233
7 Japan A. Sasaki Liqui Moly Husqvarna Intact GP 71 Husqvarna 15 +0.846 0.049 149.785 237
8
J. Antonio Red Bull KTM Factory Racing
 99 KTM 13 +0.964 0.118 149.639 238
9 Italy M. Bertelle Rivacold Snipers Team 18 Honda 16 +0.972 0.008 149.629 234
10 Turkey D. Öncü Red Bull KTM Factory Racing 53 KTM 16 +1.041 0.069 149.543 233
11 Australia J. Kelso CFMoto Racing PruestelGP 66 CF MOTO 17 +1.103 0.062 149.466 233
12 Japan T. Suzuki Leopard Racing 24 Honda 16 +1.238 0.135 149.299 240
13 Spain D. Holgado Red Bull KTM Tech 3 96 KTM 18 +1.351 0.113 149.160 236
14 Japan T. Furusato Idemitsu Honda Team Asia 72 Honda 12 +1.368 0.017 149.139 229
15
F. Farioli Red Bull KTM Tech 3
 7 KTM 16 +1.459 0.091 149.027 229
16 Spain D. Munoz BOE Motorsports 44 KTM 18 +1.495 0.036 148.982 234
17 United Kingdom J. Whatley VisionTrack Racing Team 70 Honda 16 +1.502 0.007 148.974 233
18
S. Azman MT Helmets - MSI
 63 KTM 18 +1.820 0.318 148.583 233
19 Italy R. Fenati Rivacold Snipers Team 55 Honda 14 +1.821 0.001 148.582 234
20 Spain X. Artigas CFMoto Racing PruestelGP 43 CF MOTO 17 +1.884 0.063 148.505 233
21 Japan K. Toba SIC58 Squadra Corse 27 Honda 19 +1.885 0.001 148.504 235
22 Indonesia M. Aji Idemitsu Honda Team Asia 64 Honda 16 +2.005 0.120 148.357 232
23 Japan R. Yamanaka GAVIOTA GASGAS Aspar Team 6 GASGAS 18 +2.122 0.117 148.215 231
24 United Kingdom S. Ogden VisionTrack Racing Team 19 Honda 18 +2.192 0.070 148.129 233
25
D. Salvador CIP
 38 KTM 16 +2.318 0.126 147.976 232
26
I. Ortola Angeluss MTA Team
 48 KTM 18 +2.989 0.671 147.166 233
27 France L. Fellon CIP 20 KTM 17 +3.188 0.199 146.928 231
28 Spain A. Carrasco BOE Motorsports 22 KTM 15 +3.252 0.064 146.851 230
29
D. Syahmi Petronas MIE/MLav Racing
 57 Honda 18 +4.309 1.057 145.598 225
 
A. Yanseen Petronas MIE/MLav Racing
 3 Honda 12 +6.516 2.207 143.049 214
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Moto3 Hindistan 1. antrenman: Masia lider, Deniz 16, Holgado 25!

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