Moto3 Hindistan 2. antrenman: Veijer lider, Deniz 10., Holgado kaza yaptı
Moto3 Hindistan'daki ilk gününü 2. antrenman seansıyla kapatırken, seansın en hızlı derecesi Collin Veijer'den geldi. Temsilcimiz Deniz Öncü'nün 10. olduğu bu seansta, şampiyona lideri Daniel Holgado kaza yaptı.
Moto3 padoğu Hindistan'daki ilk gününü 2. antrenman seansı ile tamamladı, çaylak sürücü Collin Veijer ise 1:59.566'lık derecesiyle öğlen seansının en hızlı ismi oldu.
İki dakika bariyerinin altına inen ilk isim olan Veijer, hızına ek olarak hatasız ve istikrarlı tur zamanları da ortaya koydu ve Cumartesi gününe favori konumunda giriyor.
Onun 0.186 saniye kadar arkasında ise Leopard Racing sürücüsü Jaume Masia sürücüsü yer aldı. Stefano Nepa ise ilk 3'ü tamamladı.
İlk seansı 15. sırada tamamlayan temsilcimiz Deniz Öncü, bu seansta piste biraz daha da alışmasıyla birlikte kendini klasmanda yukarı taşıdı ve ilk 10'a girmeyi başardı.
Şampiyona lideri Daniel Holgado ise Hindistan'da çok kötü bir ilk gün geçirdi. İlk seansta 25. olan Holgado, ikinci seansta temposunu biraz geliştirse de seans sonunda bir highside yaşadı günü 13. sırada noktaladı.
Holgado'nun yarın 3. antrenmanda Q2'ye kalabilecek bir pozisyon için savaşması gerekecek.
Seans sonucu:
|Sürücü bilgisi
|
|
|Sıra
|Sürücü
|#
|Motosiklet
|Tur
|Zaman
|Ara
|km/s
|Hız Ölçüm Noktası
|1
|
C. Veijer Liqui Moly Husqvarna Intact GP
|95
|Husqvarna
|21
|1'59.566
|150.845
|233
|2
|J. Masia Leopard Racing
|5
|Honda
|17
|+0.186
|0.186
|150.611
|234
|3
|S. Nepa Angeluss MTA Team
|82
|KTM
|16
|+0.556
|0.370
|150.147
|235
|4
|
D. Alonso GAVIOTA GASGAS Aspar Team
|80
|GASGAS
|15
|+0.629
|0.073
|150.056
|236
|5
|R. Rossi SIC58 Squadra Corse
|54
|Honda
|13
|+0.762
|0.133
|149.890
|236
|6
|D. Moreira MT Helmets - MSI
|10
|KTM
|16
|+0.797
|0.035
|149.846
|233
|7
|A. Sasaki Liqui Moly Husqvarna Intact GP
|71
|Husqvarna
|15
|+0.846
|0.049
|149.785
|237
|8
|
J. Antonio Red Bull KTM Factory Racing
|99
|KTM
|13
|+0.964
|0.118
|149.639
|238
|9
|M. Bertelle Rivacold Snipers Team
|18
|Honda
|16
|+0.972
|0.008
|149.629
|234
|10
|D. Öncü Red Bull KTM Factory Racing
|53
|KTM
|16
|+1.041
|0.069
|149.543
|233
|11
|J. Kelso CFMoto Racing PruestelGP
|66
|CF MOTO
|17
|+1.103
|0.062
|149.466
|233
|12
|T. Suzuki Leopard Racing
|24
|Honda
|16
|+1.238
|0.135
|149.299
|240
|13
|D. Holgado Red Bull KTM Tech 3
|96
|KTM
|18
|+1.351
|0.113
|149.160
|236
|14
|T. Furusato Idemitsu Honda Team Asia
|72
|Honda
|12
|+1.368
|0.017
|149.139
|229
|15
|
F. Farioli Red Bull KTM Tech 3
|7
|KTM
|16
|+1.459
|0.091
|149.027
|229
|16
|D. Munoz BOE Motorsports
|44
|KTM
|18
|+1.495
|0.036
|148.982
|234
|17
|J. Whatley VisionTrack Racing Team
|70
|Honda
|16
|+1.502
|0.007
|148.974
|233
|18
|
S. Azman MT Helmets - MSI
|63
|KTM
|18
|+1.820
|0.318
|148.583
|233
|19
|R. Fenati Rivacold Snipers Team
|55
|Honda
|14
|+1.821
|0.001
|148.582
|234
|20
|X. Artigas CFMoto Racing PruestelGP
|43
|CF MOTO
|17
|+1.884
|0.063
|148.505
|233
|21
|K. Toba SIC58 Squadra Corse
|27
|Honda
|19
|+1.885
|0.001
|148.504
|235
|22
|M. Aji Idemitsu Honda Team Asia
|64
|Honda
|16
|+2.005
|0.120
|148.357
|232
|23
|R. Yamanaka GAVIOTA GASGAS Aspar Team
|6
|GASGAS
|18
|+2.122
|0.117
|148.215
|231
|24
|S. Ogden VisionTrack Racing Team
|19
|Honda
|18
|+2.192
|0.070
|148.129
|233
|25
|
D. Salvador CIP
|38
|KTM
|16
|+2.318
|0.126
|147.976
|232
|26
|
I. Ortola Angeluss MTA Team
|48
|KTM
|18
|+2.989
|0.671
|147.166
|233
|27
|L. Fellon CIP
|20
|KTM
|17
|+3.188
|0.199
|146.928
|231
|28
|A. Carrasco BOE Motorsports
|22
|KTM
|15
|+3.252
|0.064
|146.851
|230
|29
|
D. Syahmi Petronas MIE/MLav Racing
|57
|Honda
|18
|+4.309
|1.057
|145.598
|225
|
A. Yanseen Petronas MIE/MLav Racing
|3
|Honda
|12
|+6.516
|2.207
|143.049
|214
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