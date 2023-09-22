Moto3 Hindistan 2. antrenman: Veijer lider, Deniz 10., Holgado kaza yaptı

Moto3 padoğu Hindistan'daki ilk gününü 2. antrenman seansı ile tamamladı, çaylak sürücü Collin Veijer ise 1:59.566'lık derecesiyle öğlen seansının en hızlı ismi oldu.

İki dakika bariyerinin altına inen ilk isim olan Veijer, hızına ek olarak hatasız ve istikrarlı tur zamanları da ortaya koydu ve Cumartesi gününe favori konumunda giriyor.

Onun 0.186 saniye kadar arkasında ise Leopard Racing sürücüsü Jaume Masia sürücüsü yer aldı. Stefano Nepa ise ilk 3'ü tamamladı.

İlk seansı 15. sırada tamamlayan temsilcimiz Deniz Öncü, bu seansta piste biraz daha da alışmasıyla birlikte kendini klasmanda yukarı taşıdı ve ilk 10'a girmeyi başardı.

Şampiyona lideri Daniel Holgado ise Hindistan'da çok kötü bir ilk gün geçirdi. İlk seansta 25. olan Holgado, ikinci seansta temposunu biraz geliştirse de seans sonunda bir highside yaşadı günü 13. sırada noktaladı.

Holgado'nun yarın 3. antrenmanda Q2'ye kalabilecek bir pozisyon için savaşması gerekecek.

Seans sonucu: