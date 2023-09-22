Moto3 Hindistan 1. antrenman: Masia lider, Deniz 16, Holgado 25!
Hindistan'da hafta sonu Moto3 antrenman seansıyla başladı, Jaume Masia bir kez daha hafta sonuna hızlı bir başlangıç yaparken, temsilcimiz Deniz Öncü 16. sırada yer aldı. Şampiyona lideri Daniel Holgado ise ancak 16. sırada.
Detaylar gelecek...
|POS
|RIDER
|NAT
|TEAM
|BIKE
|TIME
|1
|Jaume Masia
|SPA
|Leopard Racing
|(Honda)
|2m 0.324s
|2
|Diogo Moreira
|BRA
|MT Helmets - MSI
|(KTM)
|2m 0.465s
|3
|Stefano Nepa
|ITA
|Angeluss MTA Team
|(KTM)
|2m 0.615s
|4
|Matteo Bertelle
|ITA
|Rivacold Snipers Team
|(Honda)
|2m 0.664s
|5
|Romano Fenati
|ITA
|Rivacold Snipers Team
|(Honda)
|2m 0.687s
|6
|Collin Veijer
|NED
|Liqui Moly Husqvarna Intact GP
|(Husqvarna)
|2m 0.777s
|7
|Joel Kelso
|AUS
|CFMOTO Racing PruestelGP
|(CFMOTO)
|2m 0.950s
|8
|José Antonio Rueda
|SPA
|Red Bull KTM Ajo
|(KTM)
|2m 1.060s
|9
|Riccardo Rossi
|ITA
|SIC58 Squadra Corse
|(Honda)
|2m 1.373s
|10
|Ayumu Sasaki
|JPN
|Liqui Moly Husqvarna Intact GP
|(Husqvarna)
|2m 1.383s
|11
|Ivan Ortolá
|SPA
|Angeluss MTA Team
|(KTM)
|2m 1.482s
|12
|David Salvador
|SPA
|CIP Green Power
|(KTM)
|2m 1.532s
|13
|Kaito Toba
|JPN
|SIC58 Squadra Corse
|(Honda)
|2m 1.629s
|14
|Syarifuddin Azman
|MAL
|MT Helmets - MSI
|(KTM)
|2m 1.662s
|15
|Xavier Artigas
|SPA
|CFMOTO Racing PruestelGP
|(CFMOTO)
|2m 1.700s
|16
|Deniz Öncü
|TUR
|Red Bull KTM Ajo
|(KTM)
|2m 1.708s
|17
|David Alonso
|COL
|Gaviota GASGAS Aspar Team
|(GASGAS)
|2m 1.882s
|18
|Ryusei Yamanaka
|JPN
|Gaviota GASGAS Aspar Team
|(GASGAS)
|2m 1.938s
|19
|Filippo Farioli
|ITA
|Red Bull KTM Tech3
|(KTM)
|2m 2.102s
|20
|Tatsuki Suzuki
|JPN
|Leopard Racing
|(Honda)
|2m 2.107s
|21
|Scott Ogden
|GBR
|VisionTrack Racing Team
|(Honda)
|2m 2.438s
|22
|Joshua Whatley
|GBR
|VisionTrack Racing Team
|(Honda)
|2m 2.538s
|23
|David Muñoz
|SPA
|BOE Motorsports
|(KTM)
|2m 2.662s
|24
|Taiyo Furusato
|JPN
|Honda Team Asia
|(Honda)
|2m 2.698s
|25
|Daniel Holgado
|SPA
|Red Bull KTM Tech3
|(KTM)
|2m 3.082s
|26
|Lorenzo Fellon
|FRA
|CIP Green Power
|(KTM)
|2m 3.105s
|27
|Mario Aji
|INA
|Honda Team Asia
|(Honda)
|2m 3.548s
|28
|Danial Shahril
|MAL
|Petronas MIE/MLav Racing
|(Honda)
|2m 4.486s
|29
|Ana Carrasco
|SPA
|BOE Motorsports
|(KTM)
|2m 4.874s
|30
|Kadai Yaseen Ahamed
|IND
|Petronas MIE/MLav Racing
|(Honda)
|2m 8.281s
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