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Moto3 Hindistan 1. antrenman: Masia lider, Deniz 16, Holgado 25!

Hindistan'da hafta sonu Moto3 antrenman seansıyla başladı, Jaume Masia bir kez daha hafta sonuna hızlı bir başlangıç yaparken, temsilcimiz Deniz Öncü 16. sırada yer aldı. Şampiyona lideri Daniel Holgado ise ancak 16. sırada.

Altay Gök
Ekleyen:
Deniz Oncu, Red Bull KTM Ajo

Detaylar gelecek...

 

POS RIDER NAT TEAM BIKE TIME
1 Jaume Masia SPA Leopard Racing (Honda) 2m 0.324s
2 Diogo Moreira BRA MT Helmets - MSI (KTM) 2m 0.465s
3 Stefano Nepa ITA Angeluss MTA Team (KTM) 2m 0.615s
4 Matteo Bertelle ITA Rivacold Snipers Team (Honda) 2m 0.664s
5 Romano Fenati ITA Rivacold Snipers Team (Honda) 2m 0.687s
6 Collin Veijer NED Liqui Moly Husqvarna Intact GP (Husqvarna) 2m 0.777s
7 Joel Kelso AUS CFMOTO Racing PruestelGP (CFMOTO) 2m 0.950s
8 José Antonio Rueda SPA Red Bull KTM Ajo (KTM) 2m 1.060s
9 Riccardo Rossi ITA SIC58 Squadra Corse (Honda) 2m 1.373s
10 Ayumu Sasaki JPN Liqui Moly Husqvarna Intact GP (Husqvarna) 2m 1.383s
11 Ivan Ortolá SPA Angeluss MTA Team (KTM) 2m 1.482s
12 David Salvador SPA CIP Green Power (KTM) 2m 1.532s
13 Kaito Toba JPN SIC58 Squadra Corse (Honda) 2m 1.629s
14 Syarifuddin Azman MAL MT Helmets - MSI (KTM) 2m 1.662s
15 Xavier Artigas SPA CFMOTO Racing PruestelGP (CFMOTO) 2m 1.700s
16 Deniz Öncü TUR Red Bull KTM Ajo (KTM) 2m 1.708s
17 David Alonso COL Gaviota GASGAS Aspar Team (GASGAS) 2m 1.882s
18 Ryusei Yamanaka JPN Gaviota GASGAS Aspar Team (GASGAS) 2m 1.938s
19 Filippo Farioli ITA Red Bull KTM Tech3 (KTM) 2m 2.102s
20 Tatsuki Suzuki JPN Leopard Racing (Honda) 2m 2.107s
21 Scott Ogden GBR VisionTrack Racing Team (Honda) 2m 2.438s
22 Joshua Whatley GBR VisionTrack Racing Team (Honda) 2m 2.538s
23 David Muñoz SPA BOE Motorsports (KTM) 2m 2.662s
24 Taiyo Furusato JPN Honda Team Asia (Honda) 2m 2.698s
25 Daniel Holgado SPA Red Bull KTM Tech3 (KTM) 2m 3.082s
26 Lorenzo Fellon FRA CIP Green Power (KTM) 2m 3.105s
27 Mario Aji INA Honda Team Asia (Honda) 2m 3.548s
28 Danial Shahril MAL Petronas MIE/MLav Racing (Honda) 2m 4.486s
29 Ana Carrasco SPA BOE Motorsports (KTM) 2m 4.874s
30 Kadai Yaseen Ahamed IND Petronas MIE/MLav Racing (Honda) 2m 8.281s
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Moto3 Misano: Masia pole pozisyonunda, Deniz 5.

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