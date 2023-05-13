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Moto3 Fransa: Sasaki bu sezon 3. kez pole'de, Deniz dördüncü

2023 Moto3 Dünya Şampiyonası'nın beşinci ayağı olan Fransa Grand Prix'si öncesinde gerçekleştirilen sıralama turlarında pole pozisyonu Ayumu Sasaki'ye gitti. Deniz Öncü ise dördüncü sırayı aldı.

Can Çarpıcı
Ekleyen:
Ayumu Sasaki, Intact GP

Ayumu Sasaki, Bugatti Pisti'nde gerçekleştirilen sıralama turlarındaki güçlü performansıyla 2023 Moto3 sezonunun en iyi tek tur sürücüsü olmaya devam etti. 

Bu yıl şimdiye kadar Husqvarna'sıyla Portekiz ve Arjantin'de 2 pole pozisyonuna uzanan Sasaki, bugün Fransa'da gerçekleştirilen sıralama turlarında ise 3. pole pozisyonunu aldı. 

Seans sonrasında dereceleri görmek için biraz beklememiz gerekti çünkü zaman tutma sisteminde sorunlar yaşandı. Bu sorunların çözülmesinin ardından sonuçlar açıklandı ve Sasaki, Bugatti Pisti'ni 1:41.630 saniyede turlayarak en hızlı isim oldu.

IntactGP sürücüsü böylelikle yarın gerçekleştirilecek Grand Prix'ye ilk sıradan başlamaya hak kazandı. 

 

Brezilyalı çaylak Diogo Moreira, Sasaki'nin 0.3 saniye kadar gerisinde ikinci sıradaydı. Şampiyona lideri Daniel Holgado ise ilk çizgiyi tamamladı. Temsilcimiz Deniz Öncü dördüncü sırayı aldı. Andre Migno ve son 2 yarışın galibi Ivan Ortola onu takip ettiler.

Sıralama turlarına kadar en hızlı isim gibi gözüken Jauma Masia yedinci olurken; Xavier Artigas ve Romano Fenati üçüncü çizgiyi tamamladılar. 

Seans sonucu (Zaman tutma sistemi sorunları nedeniyle güncel değil) : 

Sıra Sürücü Tur Zaman Fark Ara km/s
1 Japan Ayumu Sasaki 7 1'41.630     157.347
2 Brazil Diogo Moreira 7 1'41.939 0.309 0.309 156.270
3 Spain Daniel Holgado 8 1'41.958 0.328 0.019 156.452
4 Italy Andrea Migno 7 1'42.128 0.498 0.170 156.579
5 Ivan Ortola 7 1'42.332 0.702 0.204 156.267
6 Spain Jaume Masia 7 1'42.369 0.739 0.037 156.211
7 Turkey Deniz Öncü 7 1'42.423 0.793 0.054 156.128
8 Spain Xavier Artigas 8 1'42.619 0.989 0.196 155.830
9 Syarifuddin Azman 7 1'42.685 1.055 0.066 155.730
10 Jose Antonio 7 1'42.685 1.055 0.000 155.730
11 David Salvador 7 1'42.735 1.105 0.050 154.731
12 Italy Stefano Nepa 7 1'42.789 1.159 0.054 155.573
13 Italy Romano Fenati 7 1'42.872 1.242 0.083 155.447
14 Japan Ryusei Yamanaka 7 1'42.878 1.248 0.006 155.438
15 Japan Taiyo Furusato 7 1'43.007 1.377 0.129 155.243
16 Australia Joel Kelso 8 1'43.135 1.505 0.128 155.051
17 Filippo Farioli 7 1'43.435 1.805 0.300 154.601
18 Indonesia Mario Suryo Aji 7 1'43.443 1.813 0.008 154.589
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