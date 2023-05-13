Moto3 Fransa: Sasaki bu sezon 3. kez pole'de, Deniz dördüncü

Ayumu Sasaki, Bugatti Pisti'nde gerçekleştirilen sıralama turlarındaki güçlü performansıyla 2023 Moto3 sezonunun en iyi tek tur sürücüsü olmaya devam etti.

Bu yıl şimdiye kadar Husqvarna'sıyla Portekiz ve Arjantin'de 2 pole pozisyonuna uzanan Sasaki, bugün Fransa'da gerçekleştirilen sıralama turlarında ise 3. pole pozisyonunu aldı.

Seans sonrasında dereceleri görmek için biraz beklememiz gerekti çünkü zaman tutma sisteminde sorunlar yaşandı. Bu sorunların çözülmesinin ardından sonuçlar açıklandı ve Sasaki, Bugatti Pisti'ni 1:41.630 saniyede turlayarak en hızlı isim oldu.

IntactGP sürücüsü böylelikle yarın gerçekleştirilecek Grand Prix'ye ilk sıradan başlamaya hak kazandı.

Brezilyalı çaylak Diogo Moreira, Sasaki'nin 0.3 saniye kadar gerisinde ikinci sıradaydı. Şampiyona lideri Daniel Holgado ise ilk çizgiyi tamamladı. Temsilcimiz Deniz Öncü dördüncü sırayı aldı. Andre Migno ve son 2 yarışın galibi Ivan Ortola onu takip ettiler.

Sıralama turlarına kadar en hızlı isim gibi gözüken Jauma Masia yedinci olurken; Xavier Artigas ve Romano Fenati üçüncü çizgiyi tamamladılar.

Seans sonucu (Zaman tutma sistemi sorunları nedeniyle güncel değil) :