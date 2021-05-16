Moto3 Fransa: Islak zeminde Garcia kazandı, Deniz 9. oldu

Sabah yağan yağmur nedeniyle Moto3 yarışı ıslak zeminde başladı ve ilk turda liderliği Niccolo Antonelli, ikinciliği ise Filip Salac aldı.

Ancak Antonelli, ilk turun sonuna gelindiğinde motosikletinin kontrolünü kaybetti ve 14. virajda kendini yerde buldu.

Bu da liderliğin Salac'a geçtiği anlamına geliyordu. İkinci turda liderliği, ıslak zeminde çok iyi bir tempo yakalayan Sergio Garcia aldı.

İlk turlarda pek çok kaza yaşandı, Jeremy Alcoba, Jaume Masia, Gabriel Rodrigo, Pedro Acosta ve Tatsuki Suzuki kaza yapan bazı sürücüler oldular.

Acosta, tekrar yarışa döndü ancak gerilere düşmekten kurtulamadı. Temsilcimiz Deniz Öncü de 13. başladığı yarışın ilk turlarında epey zorlandı ve gerilemekten kurtulamadı.

Ön tarafta Garcia ve Salac ikilisi, diğerlerinden çok daha hızlıydı. Attıkları hızlı turlarla aradaki gruptan kopmaya başladılar.

Darryn Binder, yarışın 14. turunda motosikletinin kontrolünü kaybetti ve altıncı gittiği yarışta gerilere düştü.

Şampiyona lideri Acosta ise turlar ilerledikçe daha iyi bir performans sergileyerek ilk 10'a kadar çıktı.

Son 10 tura gelinirken Garcia, sekizinci virajda yaptığı hata sonrası yerini Salac'a kaptırsa da, kısa bir süre sonra yine liderliği almayı başardı.

Son tura da lider giren Garcia, hata yapmayarak damalı bayrağı ilk sırada gördü ve bu yılki ilk zaferini elde etti.

Son bölümde Garcia'dan yavaş kalan Salac, damalı bayrağı ikinci sırada görürken, Riccardo Rossi üçüncülük savaşını kazandı ve podyuma çıktı.

John McPhee'nin dördüncü olduğu yarışta Deniz'in takım arkadaşı Ayumu Sasaki beşinci, Adrian Fernandez altıncı ve Xavi Artigas yedinci oldu.

İlk 10'u Acosta, Deniz ve Fenati tamamladı.

Deniz, son bölümde pistin en hızlı ismiydi ve peş peşe hızlı turlar atarak rakiplerini geçti. Eğer birkaç tur daha olsaydı ön bölümdeki grubu da yakalayabilirdi.

Yarış sonucu: