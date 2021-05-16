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Moto3 / Le Mans Yarış raporu

Moto3 Fransa: Islak zeminde Garcia kazandı, Deniz 9. oldu

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Fransa'da gerçekleştirilen Moto3 yarışında zafer Sergio Garcia'nın olurken, Deniz Öncü dokuzuncu sırada finiş gördü.

Moto3 Fransa: Islak zeminde Garcia kazandı, Deniz 9. oldu

Sabah yağan yağmur nedeniyle Moto3 yarışı ıslak zeminde başladı ve ilk turda liderliği Niccolo Antonelli, ikinciliği ise Filip Salac aldı.

Ancak Antonelli, ilk turun sonuna gelindiğinde motosikletinin kontrolünü kaybetti ve 14. virajda kendini yerde buldu.

Bu da liderliğin Salac'a geçtiği anlamına geliyordu. İkinci turda liderliği, ıslak zeminde çok iyi bir tempo yakalayan Sergio Garcia aldı.

İlk turlarda pek çok kaza yaşandı, Jeremy Alcoba, Jaume Masia, Gabriel Rodrigo, Pedro Acosta ve Tatsuki Suzuki kaza yapan bazı sürücüler oldular.

Acosta, tekrar yarışa döndü ancak gerilere düşmekten kurtulamadı. Temsilcimiz Deniz Öncü de 13. başladığı yarışın ilk turlarında epey zorlandı ve gerilemekten kurtulamadı.

Ön tarafta Garcia ve Salac ikilisi, diğerlerinden çok daha hızlıydı. Attıkları hızlı turlarla aradaki gruptan kopmaya başladılar.

Darryn Binder, yarışın 14. turunda motosikletinin kontrolünü kaybetti ve altıncı gittiği yarışta gerilere düştü.

Şampiyona lideri Acosta ise turlar ilerledikçe daha iyi bir performans sergileyerek ilk 10'a kadar çıktı.

Son 10 tura gelinirken Garcia, sekizinci virajda yaptığı hata sonrası yerini Salac'a kaptırsa da, kısa bir süre sonra yine liderliği almayı başardı.

Son tura da lider giren Garcia, hata yapmayarak damalı bayrağı ilk sırada gördü ve bu yılki ilk zaferini elde etti.

Son bölümde Garcia'dan yavaş kalan Salac, damalı bayrağı ikinci sırada görürken, Riccardo Rossi üçüncülük savaşını kazandı ve podyuma çıktı.

John McPhee'nin dördüncü olduğu yarışta Deniz'in takım arkadaşı Ayumu Sasaki beşinci, Adrian Fernandez altıncı ve Xavi Artigas yedinci oldu.

İlk 10'u Acosta, Deniz ve Fenati tamamladı.

Deniz, son bölümde pistin en hızlı ismiydi ve peş peşe hızlı turlar atarak rakiplerini geçti. Eğer birkaç tur daha olsaydı ön bölümdeki grubu da yakalayabilirdi.

Yarış sonucu:

Sıra Sürücü Motosiklet Tur Zaman Fark Ara
1 Spain Sergio Garcia Dols GASGAS 22 42'21.172    
2 Czech Republic Filip Salač Honda 22 42'23.521 2.349 2.349
3 Italy Riccardo Rossi KTM 22 42'26.761 5.589 3.240
4 United Kingdom John McPhee Honda 22 42'28.330 7.158 1.569
5 Japan Ayumu Sasaki KTM 22 42'36.054 14.882 7.724
6 Mexico Adrian Fernandez Husqvarna 22 42'48.451 27.279 12.397
7 Spain Xavier Artigas Honda 22 42'48.580 27.408 0.129
8 Spain Pedro Acosta KTM 22 42'51.052 29.880 2.472
9 Turkey Deniz Öncü KTM 22 42'56.270 35.098 5.218
10 Italy Romano Fenati Husqvarna 22 42'57.788 36.616 1.518
11 Italy Andrea Migno Honda 22 43'03.519 42.347 5.731
12 Japan Ryusei Yamanaka KTM 22 43'03.911 42.739 0.392
13 Switzerland Jason Dupasquier KTM 22 43'03.928 42.756 0.017
14 Spain Izan Guevara GASGAS 22 43'12.063 50.891 8.135
15 Indonesia Andi Gilang Honda 22 43'13.925 52.753 1.862
16 Austria Maximilian Kofler KTM 22 43'14.226 53.054 0.301
17 Italy Stefano Nepa KTM 22 43'14.740 53.568 0.514
18 Italy Dennis Foggia Honda 22 43'40.167 1'18.995 25.427
19 France Lorenzo Fellon Honda 22 43'40.275 1'19.103 0.108
20 South Africa Darryn Binder Honda 22 44'15.296 1'54.124 35.021
21 Japan Kaito Toba KTM 21 42'44.595 1 Lap 1 Lap
22 Spain Jeremy Alcoba Honda 18 42'35.147 4 Laps 3 Laps
  Spain Carlos Tatay KTM 14 28'08.915 8 Laps 4 Laps
  Takuma Matsuyama Honda 3 6'10.948 19 Laps 11 Laps
  Argentina Gabriel Rodrigo Honda 2 4'05.015 20 Laps 1 Lap
  Spain Jaume Masia KTM 1 2'04.627 21 Laps 1 Lap
  Japan Tatsuki Suzuki Honda 1 2'06.258 21 Laps 1.631
  Italy Niccolò Antonelli KTM 1 3'46.484 21 Laps 1'40.226
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Moto3 Fransa: Migno lastik kumarıyla pole pozisyonunu kazandı, Deniz 13. oldu

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Moto3 Fransa: Migno lastik kumarıyla pole pozisyonunu kazandı, Deniz 13. oldu
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Seri Moto3
Etkinlik Le Mans
Editör Kemal Şengül

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